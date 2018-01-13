Команда «Астана» представила свой состав 2018 года





Сегодня, 8 декабря в столице Казахстана Астане прошла официальная презентация велосипедной команды Мирового Тура «Астана» образца 2018 года. Для команды новый сезон станет 13-м в истории.

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В этом году презентация команды была посвящена 20-летию столицы Республики Казахстан городу Астана. Кроме того, сегодняшнее мероприятие стало одним из первых, посвященных празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан.



Официальную презентацию велокоманды «Астана» посетили Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, Аким города Астана Асет Исекешев, и Президент Федерации велоспорта Казахстана Дархан Калетаев.



Презентация была открыта специальным видео, посвященным памяти Микеле Скарпони.



В рамках официальной части мероприятия была представлена обновленная команда «Астана». Речь идет не только об изменениях в составе гонщиков, но и о ребрендинге. Начиная с 2018 года «Астана» - это единый национальный спортивный бренд, который объединяет в себе лучше профессиональные клубы страны, включая и велосипедную команду: на презентации были представлены обновленный логотип и новая форма «Астаны», в которой гонщики будут выступать в 2018 году.



Генеральный менеджер команды Александр Винокуров подвел итоги уходящего года и озвучил главные цели команды на сезон.



- Ни для кого не секрет, что минувший сезон получился крайне сложным для нашей команды. И не только из-за больших изменений, произошедших перед началом 2017 года, травм и откровенного невезения, но, в первую очередь, из-за огромной потери – гибели Микеле Скарпони, который навсегда остается в наших сердцах. Тем не менее, вместе мы смогли преодолеть все трудности, и во второй половине года доказали, что «Астана» все еще остается одной из лучших команд мира. В 2017 году у нас были славные победы, замечательные достижения на самом высоком уровне, и на гонках Мирового Тура, и на Гранд-турах. Особенно приятно акцентировать внимание на успехах наших казахстанских гонщиков: победы лучшего спортсмена Казахстана Алексея Луценко и серьезный прогресс наших молодых ребят заставляют нас с оптимизмом смотреть в будущее. Что ж, сегодняшней презентацией мы официально открываем новый сезон для нашей команды. Мы вступаем в новый год с обновленным, сбалансированным и способным на многое составом, который позволяет нам сконцентрировать свое внимание не только на Гранд-турах, но и на недельных и классических гонках, - сказал Александр Винокуров.



Гостям презентации были представлены шесть новичков команды «Астана»: Евгений Гидич (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада), Давиде Виллелья (Италия) и Магнус Корт Нильсен (Дания), который, к сожалению, не смог приехать в Астану. За несколько дней до презентации, во время тренировки Магнус получил травму ключицы и 7-го декабря ему была сделана успешная операция. Гонщик присоединится к команде на тренировочном сборе в Алтее (Испания).



Также, был представлен полный состав команды «Астана» на 2018 год, который включил в себя 30 гонщиков из 12 стран:



Пельо Бильбао (Испания), Жандос Бижигитов (Казахстан), Дарио Катальдо (Италия), Сергей Чернецкий (Россия), Магнус Корт Нильсен (Дания), Лауренс Де Вриз (Бельгия), Даниил Фоминых (Казахстан), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Оскар Гатто (Италия), Евгений Гидич (Казахстан), Андрей Гривко (Украина), Дмитрий Груздев (Казахстан), Йеспер Хансен (Дания), Ян Хирт (Чехия), Уго Уле (Канада), Танел Кангерт (Эстония), Трульс Корсет (Норвегия), Бахтияр Кожатаев (Казахстан), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Риккардо Минали (Италия), Морено Мозер (Италия), Луис Леон Санчес (Испания), Никита Стальнов (Казахстан), Руслан Тлеубаев (Казахстан), Михаэль Вальгрен (Дания), Давиде Виллелья (Италия), Артем Захаров (Казахстан) и Андрей Зейц (Казахстан).



Руководить командой на гонках в новом сезоне будут спортивные директора: Дмитрий Фофонов (спортивный менеджер), Александр Шефер, Дмитрий Седун, Стефано Занини, Ларс Михаэльсен, Сергей Яковлев, Бруно Ченьялта и Джузеппе Мартинелли.





Пресс-релиз команды Astana Pro Team