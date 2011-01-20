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- Дата:
- Сегодня, 20:27
Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева
Двойной победой для казахстанской велокоманды Мирового Тура Astana Pro Team завершился второй этап двухдневной велогонки Тур Алматы-2017. Датчанин Якоб Фульсанг выиграл второй этап, а Алексей Луценко финишировал вторым на этапе и победителем итоговой генеральной классификации Тура Алматы-2017. На финише второго этапа и церемонии награждения победителей побывал фотограф Александр Гордеев, давний любитель и поклонник велоспорта. Своим фотоотчетом он поделился с читателями VeloLIVE.com.
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