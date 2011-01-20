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Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

   Двойной победой для казахстанской велокоманды Мирового Тура Astana Pro Team завершился второй этап двухдневной велогонки Тур Алматы-2017. Датчанин Якоб Фульсанг выиграл второй этап, а Алексей Луценко финишировал вторым на этапе и победителем итоговой генеральной классификации Тура Алматы-2017. На финише второго этапа и церемонии награждения победителей побывал фотограф Александр Гордеев, давний любитель и поклонник велоспорта. Своим фотоотчетом он поделился с читателями VeloLIVE.com.

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра ГордееваТур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

 

Александр ГОРДЕЕВ

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Теги к статье: велоспорт Тур Алматы Якоб Фульсанг Алексей Луценко

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  1. AAA

    Сегодня, 21:02 | Регистрация: 20.01.2011

    kaz

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Комментарии

  • velodoctor
    Tour de l’Eurometropole-2017 (2)
    velodoctor-Фото
    молодой еще )
  • Rokka
    Tour de l’Eurometropole-2017 (2)
    Rokka-Фото

    Тургис очень смешно продул. Так глупо давно не отдавал победу!

  • kwwk
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (2)
    kwwk-Фото
    Ваши слова да Александру в уши.
  • Student
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.
    Я не идеалист, а реалист. Был такой тур Пекина и где он? Модно вспомнить и арабские гонки, и финансы лучше и представительство получше.
  • AAA
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (1)
    AAA-Фото

    kaz

  • Sm1T
    Тур Алматы-2017. Этап 1 (15)
    Sm1T-Фото
    ну я просто для арифметики отметил точки отсчета
  • Rokka
    Gran Premio Bruno Beghelli-201 ... (1)
    Rokka-Фото
    Браво ЛуЛу!! Долгожданная и заслуженная победа!
  • Adriano
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    Adriano-Фото

    А что с Гривко? Оставляют на следующий сезон?

  • segun70
    Giro dell’Emilia-2017 (12)
    segun70-Фото

    со слов Отара М.- Пелицоти тянуть до конца не мог, банально у БМ могло не хватить сил продержаться в лидерах до финиша, поэтому была и дана отмашка Висконти идти в отрыв, что бы другие команды его закрывали, а тут раз, и финал таков как есть, Нибали без победы, но победила Дружба!))

  • ktilp-12
    Тур Алматы. Этап 2. Якоб Фульс ... (5)
    ktilp-12-Фото

     Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и  эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.

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