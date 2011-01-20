Тур Алматы-2017: Фотоотчет Александра Гордеева

Цитата: ktilp-12

Насколько помнится, Москва не сразу строилась, поэтому престиж зарабатываеся многими годами. Все престижные гонки существуют по несколько десятков лет, а некоторым 100 и более лет. Есть еще время, маленькими шажками и эта гонка дойдет до ПРЕСТИЖА.



Я не идеалист, а реалист. Был такой тур Пекина и где он? Модно вспомнить и арабские гонки, и финансы лучше и представительство получше.