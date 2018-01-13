- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:51
Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год
8 декабря в столице Казахстана Астане прошла презентация велокоманды Мирового тура Astana Pro Team. Перед официальной церемонией в рамках программы презентации Presidential Club Astana провёл встречу болельщиков с велогонщиками команды в торговом центре Mega Silk Way, а в торговом центре «Керуен» болельщики смогли встретиться не только с велогонщиками команды «Астана», но и со спортсменами баскетбольного клуба «Астана». Представляем вашему вниманию фотоотчёт презентации команды Мирового тура "Астана".
Фотографии предоставлены пресс-службой Presidential Club Astana
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