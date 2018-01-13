   Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

Цитата: Student

А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость

Вопрос звучал несколько иначе: спрашивают ли ваши родные о Казахстане....Было бы странно, если бы не спрашивали - всё-таки их родственник работает в казахстанской команде и само название "Казахстан" для них некая экзотика.)Никакой совковости... обыкновенное человеческое любопытство)