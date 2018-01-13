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Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 

  8 декабря в столице Казахстана Астане прошла презентация велокоманды Мирового тура Astana Pro Team. Перед официальной церемонией в рамках программы презентации Presidential Club Astana провёл встречу болельщиков с велогонщиками команды в торговом центре Mega Silk Way, а в торговом центре «Керуен» болельщики смогли встретиться не только с велогонщиками команды «Астана», но и со спортсменами баскетбольного клуба «Астана». Представляем вашему вниманию фотоотчёт презентации команды Мирового тура "Астана".

 

Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

   Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

 

 

Фотографии предоставлены пресс-службой Presidential Club Astana

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Теги к статье: Astana Astana Pro Team

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Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (24)
    Sezar-Фото

    На этом маршруте удержать Ланду будет очень непросто.

  • protur
    Танел Кангерт: «Могу быть лиде ... (2)
    protur-Фото

    Классный гонщик.

  • archi
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (8)
    archi-Фото

    Цитата: Shega
    обыкновенное человеческое любопытство
    Обыкновенная нелюбовь (это мягко сказано) к стране которую не знает, а может наоборот, даже чел (тот кто назвал себя Студентом) жил в ней и теперь очень "любит", как Жириновкий. Ну и естесвенно, команда идет в довесок

  • sixpack
    Дмитрий Фофонов: "Шанс на поб ... (1)
    sixpack-Фото

    спасибо велолайву за эту серию. ну и Астане, конечно. 

  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    Кэв - не новичок, уже на подсознании знает, где есть, а где нет шансов проехать. а при таком раскладе теряются силы и время. выход: только внаглую напролом. "нашла коса на камень"
  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    а по другой стороне он уже не конкурент - изначально неправильно выбрал позицию, а потом понадеялся на свою наглость...
  • Rokka
    Танел Кангерт: «Могу быть лиде ... (2)
    Rokka-Фото

    Удачи Танелю. Очень простой и спокойный человек в жизни. Как сказал он на презентации: Если я еду позади группы лидеров - значит я выжидаю подходящий момент. Или просто я устал))

  • Shega
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (8)
    Shega-Фото

    Цитата: Student
    А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость

    Вопрос звучал несколько иначе: спрашивают ли ваши родные о Казахстане....
    Было бы странно, если бы не спрашивали - всё-таки их родственник  работает в казахстанской команде и само название "Казахстан" для них некая экзотика.)
    Никакой совковости... обыкновенное человеческое любопытство)

  • sixpack
    Сергей Чернецкий: "Из года в ... (2)
    sixpack-Фото

    удачи, пусть все получится!

  • sixpack
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (8)
    sixpack-Фото

    Цитата: Student
    как он можеттсудит о стране, если бывает в ней несколько дней в году

     

    что видит, о том и рассказывает.

     

    Цитата: Student
    Такой совковостью повеяло.

     

    глупостью повеяло

     

     

     

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
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