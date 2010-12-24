Алексей Луценко: "Хотелось бы попробовать себя капитаном на Гран-тур"

Казахстанский велосипедист Алексей Луценко завершает 2017 год на высокой ноте, став по итогам года Лучшим спортсменом Казахстана по летним видам спорта. В этом сезоне 25-летний казахстанский велогонщик впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв 5-й этап Вуэльты Испании-2017, вошёл в десятку сильнейших в групповой гонке на чемпионате мира, а сезон завершил, четвёртый год подряд выиграв Тур Алматы.

В интервью велопорталу VeloLIVE.com Алексей Луценко делится впечатлениями о прошедшем велосезоне, рассказывает о своих победах и падении на Тур де Франс-2017, и даёт обещание своим болельщикам, которое нельзя будет отменить.



- Ты завершаешь 2017 год победой, мы поздравляем тебя от лица всей велообщественности. На днях благодаря усилиям своих многочисленных болельщиков по всему миру ты получил спортивную премию как «Лучший спортсмен года по летним видам спорта». Какие ощущения у победителя номинации?

- Награждение было грандиозным. Ещё когда только шла речь о церемонии награждения, я думал всё будет скромно, но по факту оказалось очень пышно. Присутствовало много спортсменов, известных людей. Я был даже немного удивлён, чувствовал себя как на церемонии награждения Оскаром - не меньше. Красная дорожка, смокинг, софиты. Национальный Олимпийский Комитет провёл церемонию награждения на высочайшем уровне, мне очень понравилось.



- В смокинге и бабочке ты смотрелся великолепно!

- Подготовился (смеётся). Меня предупредили, что дресс-код обязателен - смокинг или пиджак приталенный.



- Тебе следует почаще так одеваться, похож на Бонда - ВелоБонд.

- Тогда нужно чаще давать повод, чтобы так одеваться (смеётся). Конечно, чаще всего меня видят в велоформе, а тут смокинг. А на Бонда похож, так я как раз только недавно сменил стиль - подстригся “под ноль”. Разнообразие тоже нужно. На церемонию награждения поехал уже слегка заросшим.



- Поговорим о победах 2017 года. Весна выдалась урожайной. Начнём с победы в командной гонке на чемпионате Азии в Бахрейне. Эта победа далась легко?

- Не сказать, что легко. На любую велогонку настраиваешься серьёзно, лёгких побед не бывает. Мы не могли ехать спокойно, перед нами стояла задача - выложиться на 100 процентов. Да, конечно, на чемпионате Азии не было той конкуренции, как на стартах Мирового Тура, но там хватало сильных и амбициозных команд. Мы ехали, как говорится, “на все деньги”.



- Через 2-3 недели старт и 3-е место в однодневке Дварс дор Фландерен-2017. Немного не хватило до победы.

- Классика проходила по тем же дорогам, что и велогонки Тур Фландрии, Гент-Вевельгем. Она проходит в Бельгии, где стартует огромное количество бельгийских велогонщиков, жаждущих показать результат у себя дома. Бельгийские велогонщики — это сумасшедшие гонщики, весну едут очень сильно. Иногда создаётся ощущение, что у них силы никогда не заканчиваются. Думаю, я проиграл именно количеством.



В отрыве находился я, велогонщик из команды Orica-Scott и два велогонщика команды Quick-Step Floors, вот они и разыграли свою карту. Они по очереди атаковали, а мы уже ехали каждый сам за себя. А ребята ехали свою гонку, и у них получилось выиграть. И когда уже подъехали к спринту, Филипп Жильбер, который за 5-6 км до финиша всё время сидел за нами на колесе, конечно к финишу был свежее нас. Жильбер финишировал вторым, я третьим. Я был доволен результатом, рад третьему месту на велогонке Мирового Тура.



- Летом результатов не было. Но это, скорее всего, из-за жёсткого падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017. Когда ты анализируешь случившиеся, к какому выводу ты приходишь?

- Вспоминая случившееся, чувствую обиду. К Тур де Франс-2017 я готовился на протяжении двух месяцев. Провёл два сбора на высоте, всё время следовал плану тренировок и отрабатывал отрезки, проезжал шестичасовые тренировки, однажды даже проехал восемь часов… И вся эта тяжёлая подготовка была перечёркнута одним падением. Это велоспорт, бывают и огорчения, и радость, и удача, поэтому я с этим, не то чтобы смирился, но принимаю нормально.



В прошлом году было то же самое. Буквально за день до вылета на Олимпийские игры в Бразилии, я упал, получил травму, на Олимпиаду не смог поехать. Мы профессионалы и относимся к таким событиям хладнокровно.



- Думаю, ты со мной сейчас согласишься. Как ты сказал - “мы профессионалы”, однако, многие европейские велогонщики, получив, к примеру, такие же повреждения какие были у тебя на том злополучном этапе Большой Петли и даже менее тяжёлые травмы, отправляются домой. Как ты считаешь, они - слабаки?

- Слабаки, это немного грубо, но сути не меняет. В такие моменты и проявляется характер велогонщика, сразу видно “ху из ху”. Видно, как велогонщик настроен на гонку, на результат и вообще зачем он сюда приехал.

Я знал, для чего приехал на Тур де Франс-2017, после падения было много аргументов чтобы сойти, много предложений о досрочном сходе. Многие спрашивали - “зачем тебе это нужно, весь ободранный”. Но я не привык такие велогонки ехать стажёром. Стараюсь доехать до конца, даже если не получается ехать на результат.



- Осенью - победа на 5-м этапе Вуэльта Испании-2017. Что чувствовал на последних километрах велогонки?

- Когда подъехал к последнему подъёму, там была гора 3,5 км, самый первый крутой подъём с финишем в гору на Вуэльте Испании-2017. Думаю, в тот момент всё сошлось как надо — отобрался в отрыв, моя физическая форма была на нужном уровне. Было даже какое-то внутреннее чувство — вот она, победа, давай, иди до конца. И тогда уже не мог позволить себе дать какую-то слабину, дотерпел эти три километра, финишировал первым и даже с нарощенным преимуществом над ближайшим преследователем.



Если вернуться немного назад, то перед стартом Вуэльты Испании-2017 я буквально на пять дней съездил домой, в Казахстан. После падения на Тур де Франс-2017 сделал такую очень маленькую, но важную паузу. Когда вернулся, уже был настроен на новую борьбу, и не думал о том, что произошло на французском Гран-туре. Конечно, оставалось чувство неудовлетворённости - столько готовился, была проделана такая большая работа, и ничего не добился, но слава Богу, всё получилось, я выиграл этап и был вторым на этапе Вуэльты Испании-2017. Всё получилось, как планировал.



- 9-е место на Чемпионате Мира в групповой гонке. По сути ты разделил время победителя гонки - Петера Сагана, в одно время вас заехало 26 гонщиков. Победа была ведь так близко...

- Считаю, что достойно проехал Чемпионат Мира-2017. К сожалению, по телевизору не очень хорошо показали последние километры групповой гонки, когда разыгралась основная разборка за всю велогонку, было очень интересно. Французский велогонщик отъехал с итальянцем, затем белорусский велогонщик Василий Кириенко переложился. На последних трёх километрах, когда Вася и я уже переложились, буквально вот как только образовался наш отрыв, гонку начали делать бельгийцы. Филипп Жильбер начал закрывать наш отрыв. На финише, да, развязалась интересная борьба, и если бы мне немного больше повезло, возможно, я бы заехал даже на подиум…. Гонка есть гонка, она как колесо, всё крутится и быстро меняется. Нас быстро догнала группа, я понял, что спринта не избежать, и после такого отрыва мне было сложно биться с чистыми спринтерами.



- Победа на Туре Алматы-2017 - 4-ая по счёту в карьере - “родные стены помогают” или холодный расчёт?

- После Вуэльты Испании-2017 я был в хорошей кондиции. Проехав чемпионат мира чувствовал себя хорошо, и, стартуя на Туре Алматы-2017, был в себе уверен. Да, конечно, на Туре Алматы не было той конкуренции, как на велогонках Мирового Тура. Там участвовали проконтинентальные и континентальные велокоманды, не сказать, что было легко, но немного проще. Но если учитывать цифры, у нас ведь у каждого стоит велокомпьютер, по мощности, по скорости, нельзя сказать, что эта велогонка была прогулочной.



Короткая гонка всегда подразумевает, что экономить силы не надо, ехать нужно интенсивно. Первый этап проходил по равнине, и там не было возможности проехать её спокойно, как говорится, не было возможности “ехать и болтать ногами”. Возможно, по телевизору, первый этап показался лёгким. На самом деле он был холодным, ветреным и очень интенсивным. Повезло, что образовался отрыв, и я начал делать свою гонку. Перед вторым этапом важно было сделать задел по времени. Все знают, что Медео — это не такая уж крутая гора, где можно сделать минутный разрыв. Поэтому я старался выиграть время, так как опасался французского велогонщика Реми Ди Григорио из велокоманды Delko–Marseille Provence KTM. Мы вместе с ним ехали в отрыве, и я знал, что он опасен для меня, и мне не нужно приезжать вместе с ним на финиш.



В этом году на старт от нашей велокомады вышел и Якоб Фульсанг, который хорошо едет в горах, и мы сыграли свою игру. Заставили наших соперников понервничать, когда Якоб атаканул за шесть километров до финиша второго этапа. Мне оставалось усидеть на колесе, а остальным пришлось лишь догонять, потому что он мог уехать и выиграть. Получилось, что мы с ним финишировали с разницей в десять секунд, он - первый, я - второй. Якоб выиграл этап, я выиграл итоговую генеральную классификацию Тура Алматы-2017.



Может быть, морально родная велогонка и не била, но чисто в физическом смысле простой её не назовёшь. В этом году Тур Алматы не был лёгким, я назову цифры, кто в них разбирается, поймёт насколько нам было сложно ехать. Во время подъёма на Медео мой средний пульс был 179 ударов в минуту, для меня это очень большой показатель, и 420 ватт мощности. Это очень высокие показатели, те кто разбирается в этих цифрах, поймут, что мы ехали “весело”, а не “по два пирожка в час”.



- Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу, что твоя форма лучше весной и осенью? Как ты считаешь? Или это лишь показатель по одному году из твоей жизни.

- Я считаю, что отношусь к тем велогонщикам, у которых пик формы приходит к концу велосезона. Если проанализировать три последних года, считаю, что результаты ко мне приходят осенью.

Тем не менее, я и весной еду на результат, стараюсь подойти к стопроцентной форме. Но результаты и самочувствие у меня все же лучше к концу года. Наверное, потому что к концу сезона хорошо выкатываюсь. В последние два года у меня идут результаты после Вуэльты Испании. Многие велогонщики, если переваривают Гран-тур и “закус”, находятся в хорошей форме. Я тоже всё это учитывал. В прошлом году, после падения летом, проехал Вуэльту Испании-2016, неплохо проехал в Бельгии, выиграл и Тур Алматы, и Тур Хайнань.



- Какая из трёх твоих побед 2017 года вызвала у тебя наибольшие эмоции? И какая оказалась наиболее простой?

- Безусловно, наибольшие эмоции были после победы на Вуэльте Испании-2017. Вуэльта есть Вуэльта, это Гран-тур, один из трёх супермногодневок велосезона. А простых побед не бывает. На том же Туре Алматы мне говорили - будь готов, на тебя все будут смотреть и гоняться будут прежде всего за тобой. Такое внимание вдвойне тяжелее, когда все фокусируются на тебе, а ты должен подтвердить свой статус победителя, и если не выиграешь, то к тебе тоже будет много вопросов, потому что ты из профессиональной велокоманды… В моей карьере даже областные велогонки, когда я только начинал заниматься велоспортом, я ехал на результат.

Простые велогонки бывают лишь, когда лежишь на диване и играешь в велогонку на телефоне или игровой приставке.



- Какую оценку поставишь сам себе за прошедший сезон, по пятибалльной шкале?

- Сложно самого себя оценивать. И завышать оценку не хочу, и занижать вроде бы не за что. Думаю, за то, что после моего падения на Большой Петле я смог собраться, вновь прийти в форму и показать результат, поставлю себе твёрдую четвёрку. Хотя перед стартом испанского Гран-тура, глядя на альтиметрию гонки, я немного приуныл. Столько финишей в гору, а у меня тут ещё не зажили раны, представлял, как мне будет тяжело. Но всё равно я собрался и показал результаты.



Весной от меня ждали результатов, и я смог добиться каких-то результатов на классических однодневках. Серьёзно готовился к Тур де Франс, но падение свело всю подготовку на нет. Хоть я и не показал результата на Тур де Франс, но проехал его до конца, помогал ребятам как мог, старался быть полезным команде.



На Вуэльте Испании уже показал свой результат, сделал результат для команды. И под конец сезона руководство велокоманды “Астана” и казахстанской федерации велоспорта хотели результат с Чемпионата Мира, все остались довольны тем, что я в итоге показал.

И затем победа на домашней велогонке. Мы поддержали статус победителей велогонки Тур Алматы. Я одержал четвертую подряд победу в итоговой генеральной классификации Тур Алматы.



Подводя итог года и ставя себе твёрдую четвёрку, нельзя не упомянуть и о номинации в национальной спортивной премии года «Лучший спортсмен года по летним видам спорта». Такая победа мне даёт мотивацию на будущий велосезон и желание бороться и побеждать несмотря ни на что.



- Какие цели ставишь для себя на грядущий велосезон? Когда собираешься выйти на пик формы?

- Более точно узнаю о будущих стартах только после командного сбора, на который мы отправимся сразу же после презентации велокоманды "Астана". Исходя из опыта прошлых лет, скорее всего, я начну велосезон 2018 года с высокогорного сбора. Затем, возможно, проеду первые велогонки - Тур Дубая, Тур Омана. Основная цель на весну, конечно же, первые классические однодневные велогонки - Тур Фландрии, Гент-Вевельгем, Три дня де Панна, в общем весь блок весенних классических велогонок. Хотелось бы выйти на максимальный пик формы именно на этих гонках.

Затем уже как решит руководство, либо я поеду Джиро д’Италия, либо Тур де Франс. Мне хотелось бы проехать итальянский Гран-тур. Я уже по несколько раз проехал Тур де Франс и Вуэльту Испании, но пока что за всю свою карьеру ещё ни разу не был на Джиро д’Италия.

Осенью поеду на Чемпионат Мира, думаю, проеду только индивидуальную и командную гонку на время. Затем Тур Алматы, и, возможно, Тур Турции. Вот такие у меня предварительные цели на велосезон 2018 года.

- Как собираешься готовиться к брусчатым классикам. Набирать вес будешь?

- Готовиться то буду, но вес набирать не стану, мне нужно увеличить, как у нас говорится, силу и мощь. Конечно, я пойду по программе подготовке к классическим велогонкам. Для меня это первая важная цель в велосезоне - классики. Во второй половине сезона уже ставка на Гранд-тур.

У меня большие амбиции на классики, я хотел бы показать высокий результат. Готов биться за победу на очень известной и важной классике Милан - Сан-Ремо. Я часто тренируюсь по дорогам этой классики, так как живу не далеко от финального подъёма Поджио. Буквально вчера проехал последний участок этой велогонки на тренировке. Мне очень удобно - еду запоминаю каждый поворот, каждую ямку и кочку. Очень важно знать трассу велогонки, тогда уже легче распланировать финальную часть гонки. Как вы знаете Милан - Сан-Ремо — это одна из престижнейших велогонок в велоспорте, она - Монумент.



- Сначала в твоём календаре пройдут бельгийские классики - все северные, а затем классика Париж-Рубэ? Какие у тебя отношения с ещё одним монументом велоспорта?

- Вопрос об участии ещё открыт. Желание проехать Париж-Рубэ есть. Но весной накладываются интересы, я хотел бы проехать брусчатые классики, затем, после Тура Фландрии, нужно взять небольшую паузу, чтобы подготовиться уже к Арденнским классикам.



- Получается, что придётся пожертвовать Париж-Рубэ ради старта на Амстел Голд Рэйс?

- Да, получается так. Два года назад, после Тура Фландрии я отправился на высокогорный сбор, чтобы подготовиться к Арденнам. Если ехать Париж-Рубэ, то будет тяжеловато участвовать в следующих классиках.



- В велосезоне 2018 года уменьшают состав гонщиков. На Гран-турах стартовали по девять, теперь будут по восемь человек, на других велогонках стартовали по восемь, теперь поедут всемером. Как это новшество отразится на подготовке, нагрузки придётся увеличить? Что-то в тактике команды изменится?

- В принципе, состав команды станет на одного гонщика меньше, следовательно, пелотон с 200 гонщиков уменьшится до 180. Не думаю, что мы почувствуем большую разницу. На классических гонках, той же брусчатке, присутствует много стресса. Бельгийские дороги, как вы знаете, очень узкие, боковой ветер, так что для классик это новшество ничего не меняет. Может быть, на Тур де Франс, после первой недели гонки, когда пелотон уже сформируется, уменьшение состава какую-то роль и сыграет.

Лично моё мнение на сей счёт - на классических гонках, если это новшество преследует целью безопасность гонщиков, то оно ничего не изменит.



- Вопрос не новый, но всё ещё актуальный. Дисковые тормоза, как ты относишься к их использованию?

- С одной стороны дисковые тормоза — это хорошо. Например, во время дождя сцепление происходит быстрее. С другой стороны — это большой риск. Мы уже сталкивались с тем, что при падении гонщик получает тяжёлые травмы. Когда едет 200 человек, массовых завалов не избежать, и ребята с дисковыми тормозами рискуют не только сами пострадать, но и зацепить других, тех, кто оказался рядом в завале. Может быть, при торможении дисковый тормоз и сыграет какую-то свою важную роль, но всё равно риск высокий.

Думаю, ещё рано их использовать, не до конца продумана эта технология. Возможно, нужно продумать какую-то защиту. Гонщики, которые ездят в профессионалах по десять-пятнадцать лет, которые использовали обычные тормоза, инстинктивно знают, что происходит, когда тормозишь. Знаешь, что есть 2-3 секунды, а дисковые тормоза — это мгновенное торможение. Если гонщик ехал на большой скорости и затормозил, падения не избежать.



- Ты ориентируешься по велокомпьютеру или по своим ощущениям?

- Велокомпьютеры подходят больше для тренировок, когда выполняешь какую-то работу из плана тренировки, который нам присылает наш спортивный директор. Так же они удобны, когда нужно ориентироваться, делая определённую нагрузку. Может быть, вы заметили, Кристофер Фрум часто смотрят на велокомпьютер. Может быть, он смотрит на показатели своей мощности или пульс. Это нужно для того, чтобы не переступить свой допустимый порог. К примеру, он точно знает, на каком пульсе он должен проехать эту гору и порог этот переходить нельзя. Думаю, велокомпьютеры важны, нужно знать свою максимальную мощность. Возможно, лет 10-15 назад это не играло важной роли, но в наше время новые технологии берут своё, поэтому все готовятся к гонкам с велокомпьютерами. Честно говоря, я всегда слежу за всеми этими цифрами, чтобы они не показывали большее или меньшее значение. Интересно сравнивать показатели разных лет и видеть прогресс.





- Маршрут Джиро д’Италия-2018 и Тур де Франс-2018 уже объявили. Что скажешь, какие впечатления?

- Я ездил на презентацию Тур де Франс-2018. Маршрут Большой Петли в 2018 году будет непростой. Этапы первой недели пройдут возле моря, там однозначно будет боковой ветер. Добавили брусчатку. Будет и командная и индивидуальная гонка на время. Много сделали коротких, именно горных этапов. Я считаю такие этапы самыми тяжёлыми, они короткие и интенсивные. А если ещё две-три горы в середине этапов Тур де Франс, можно и “в закусе” остаться, за бортом. Эти этапы ещё опасны тем, что можно в лимит не уложиться. Они особо опасны для спринтеров, классиков.

О Джиро д’Италия-2018 я только слышал, что первые три этапа будут проходить в Израиле. Думаю, сложности будут в длинных перелётах, всё-таки Израиль не в Европе находится. А остальные этапы, честно говоря, не успел ещё посмотреть.



- В следующем сезоне Astana Pro Team без титулованного капитана, есть ли желание занять место капитана на Гран-туре?

- Да у нас есть ребята, которые готовы ехать Гран-туры и бороться и за топ-10 и даже за подиум. К примеру, наш молодой колумбиец Мигель Лопес, который в этом году выиграл два этапа на Вуэльте Испании-2017, он, скажем так, просто “игрался” с ребятами, когда ехал. Может просто молодой ещё, может, где-то недооценивает ситуацию, а где-то переоценивает....



- Так, Алексей, мы, конечно же, знаем о твоей скромности, однако от ответа ты не уйдёшь. Твои болельщики и поклонники уверенны в тебе, и мечтают увидеть тебя в роли капитана на Гран-туре.

- Да, я так издалека веду… Конечно, со мной разговаривают, потому что есть потенциал ездить Гран-туры, ехать в горах. Для того чтобы настроиться именно на какие-то недельные велогонки или даже на Гран-тур, нужно строить план тренировок и велогонок уже с начала сезона.

Да, я хотел бы в какой-то год поставить себе целью на Гран-туре попробовать себя в качестве лидера команды, в качестве горняка. Когда я ездил в любителях, неплохо проходил горы. Тогда я выиграл этап на Тур де л’Авенире, как ещё про него говорят — это малый Тур де Франс. Выиграл на Валь д'Аллос — это был горный этап, там почти все этапы были горными. Поэтому, думаю, если целенаправленно себя подготовить к велосезону именно как горняка, не распыляться на многодневках или этапах, как я всегда люблю - атаковать за 30 км, отобраться в отрыв, а сидеть и ждать начала горы, может и получится что-то.

А пока у меня больше перспектива на классические велогонки, на брусчатку. Как вы знаете, туда худым приедешь, худым и останешься в задней части пелотона. Поэтому мне немного сложно чисто с физической точки зрения, на классики нужна мощь, а на Гран-тур нужно быть сухим. Будет сложновато быстро скинуть вес и остаться в хорошей физической форме.

Алексей Луценко



- Тебе двадцать пять лет, за плечами пять лет в профессионалах, ты считаешь себя зрелым велогонщиком?

- Да нет, в принципе пять лет это уже вроде бы и много, но тем не менее где-то мне не хватает опыта, в чём-то ошибаюсь. В этом году, могу сказать, мне было намного проще ехать, чем в предыдущие годы. Уже чувствую гонку, вижу её. Раньше ты просто распылялся, а сейчас уже, к примеру, если едешь в отрыв, то только один раз, а не пытаешься по пять раз. Опыт приходит с годами. В следующем году, думаю, мне будет ещё легче и проще.



- Если бы тебе дали возможность сформировать состав, с которым бы ты уверенно смог проехать велогонку, кого бы ты выбрал?

- Возьму тех ребят, которые будут достойны ехать эту велогонку. Конечно же это будут ребята, с которыми я уже проехал не одну гонку, как говорится, “проверенные в бою”. Ребята, которые будут отрабатывать на все сто процентов и даже 120. Не такие, которые будут пытаться и поработать на лидера, и на себя. В пелотоне много встречается таких велогонщиков, к сожалению. Поэтому взял бы ребят, которые бы выкладывались на все сто двадцать процентов. Вы все знаете Андрея Зейц, например, он очень сильный грегари, может ездить и сам, показать свой результат. Все видели его на Джиро д’Италия 2014, 2015, 2016, 2017 год. Он всегда ехал мощно и защищал лидера команды. Я Андрея привёл как пример, чтобы было понятно с какими ребятами я бы пошёл в бой. У нас много в команде таких ребят, которые и в горах, и на равнине, и в спринте помогут.



Мы команда, мы как семья, через многое проходим вместе - сборы, велогонки в дождь, в снег, в жару. Уже несколько лет со многими гоняемся и поэтому чувствуем друг друга. С годами притираемся к друг другу и понимаем, когда нужно дать отдохнуть, поесть или попить привезти. Поэтому у многих титулованных велогонщиков есть свои группы, как например у Винченцо Нибали, Петера Сагана. У них есть как и свои массажисты, так и свои механики. Они как друзья, как семья, свои люди.



- … и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности… Твои слова звучат как клятва молодожёнов.

- Да, практически. Мы же через многое вместе проходим. Чего только не бывает во время велогонок. На сборах тоже проводим много времени, вдали от своей семьи. Поэтому проводя столько времени друг с другом, мы уже стали одной семьёй.



- Где ты черпаешь мотивацию, чтобы тренироваться каждый день?

- Мотивация — это мой дом, моя семья — ребёнок и жена. Я гоняюсь ради своей семьи. Конечно же и для себя тренируюсь, чтобы доказать в первую очередь себе, а не команде или кому-то, что я смогу. Выиграв какую-то велогонку, я не зацикливаюсь на этой победе, не останавливаюсь на достигнутом и иду вперёд, стараясь прогрессировать с каждым годом.



- Чтобы ты пообещал своим болельщикам в грядущем велосезоне?

- Обещаю, несмотря на лень или отсутствие желания, выходя на старт любой велогонки, будь она большая или маленькая, делать максимум из возможного, чтобы показать достойный результат. Я выше уже говорил, что не езжу велогонки как стажёр или чтобы просто проехать гонку, я всегда стараюсь внести какой-то вклад, будь то личный или командный результат. Буду стараться сделать гонку зрелищной, отправлюсь в отрыв или атакану, чтобы было интересно смотреть, не только болельщикам, но и в первую очередь для себя. Буду пробовать уезжать, создавать ажиотаж. Когда тебя догоняют, становится ещё интереснее, хочется ещё и ещё.





Марина МИЗУРОВА