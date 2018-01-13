Давиде Виллелла: «Я рад стать частью команды Astana»

Давиде Виллелла о переходе в команду Astana и планах на сезон 2018 года

26-летний итальянский велогонщик Давиде Виллелла (Davide Villella) перешёл в казахстанскую команду «Астана» после пяти лет работы в американской команде Cannondale. В этом году Виллелла стал победителем горной классификации на Вуэльте Испании-2017. Перед презентацией команды «Астана» велопорталу VeloLIVE.com удалось побеседовать с итальянским гонщиком и узнать о его планах на предстоящий сезон, первый в новой для него команде.

- Пять лет в одном проекте, и теперь переход в команду «Астану». Как вы пришли к такому решению?

- После стольких лет в одной команде захотелось поменять окружение, климат. Думаю, переход в команду «Астана» стал для меня верным решением. Сейчас это одна из лучших в мире велокоманд, команда с большим именем. Я рад стать её частью.

- На сколько лет рассчитан ваш контракт?

- На два года.

- В этом году вы стали горным королём Вуэльты Испании-2017, это было вашей целью или так сложилось по ходу гонки?

- Конечно, в начале гонки я не думал, что выиграю в этой классификации. Но нельзя сказать, что мне просто повезло победить, я очень много работал, чтобы достичь этого.

- Какие планы на следующий год?

- У меня большие планы. Я как итальянец, конечно, хочу участвовать на Джиро д’Италия, очень хочу проехать классики, особенно Льеж-Бастонь-Льеж, а в конце сезона – чемпионат мира, его трасса подходит моим характеристикам. Надеюсь, смогу показать себя в команде с наилучшей стороны.

- Кто будет вашим тренером в команде «Астана»?

- Моим тренером будет Маурицио Маццолени, мы уже познакомились, хорошо ладим.

- С какой гонки начнётся ваш сезон?

- Ещё не знаю, не могу ответить, по гонкам узнаю в начале следующего года.