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Давиде Виллелла: «Я рад стать частью команды Astana»

Давиде Виллелла о переходе в команду Astana и планах на сезон 2018 года

 

 

  26-летний итальянский велогонщик Давиде Виллелла (Davide Villella) перешёл в казахстанскую команду «Астана» после пяти лет работы в американской команде Cannondale. В этом году Виллелла стал победителем горной классификации на Вуэльте Испании-2017. Перед презентацией команды «Астана» велопорталу VeloLIVE.com удалось побеседовать с итальянским гонщиком и узнать о его планах на предстоящий сезон, первый в новой для него команде.

 

 

Давиде Виллелла: «Я рад стать частью команды Astana»

 

- Пять лет в одном проекте, и теперь переход в  команду «Астану». Как вы пришли к такому решению?

- После стольких лет в одной команде захотелось поменять окружение, климат. Думаю, переход в команду «Астана» стал для меня верным решением. Сейчас это одна из лучших в мире велокоманд, команда с большим именем. Я рад стать её частью.   

 

- На сколько лет рассчитан ваш контракт?

- На два года.

 

- В этом году вы стали горным королём Вуэльты Испании-2017, это было вашей целью или так сложилось по ходу гонки?

- Конечно, в начале гонки я не думал, что выиграю в этой классификации. Но нельзя сказать, что мне просто повезло победить, я очень много работал, чтобы достичь этого.

 

- Какие планы на следующий год?

- У меня большие планы. Я как итальянец, конечно, хочу участвовать на Джиро д’Италия, очень хочу проехать классики, особенно Льеж-Бастонь-Льеж, а в конце сезона – чемпионат мира, его трасса подходит моим характеристикам. Надеюсь, смогу показать себя в команде с наилучшей стороны.

 

- Кто будет вашим тренером в команде «Астана»?

-  Моим тренером будет Маурицио Маццолени, мы уже познакомились, хорошо ладим.    

 

- С какой гонки начнётся ваш сезон?

- Ещё не знаю, не могу ответить, по гонкам узнаю в начале следующего года.

 

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Теги к статье: Давиде Виллелла Davide Villella Astana

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Сергей Чернецкий: "Из года в ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Удачи, Сергей! Очень приятный в общении, доброжелательный ни капли заносчивости. Ну и все ребята с кем удалось сегодня пообщаться открытые, легко идут на контакт, вежливые и общительные. Спасибо, за сегодняшнее общение! Желаю, что бы предстоящий сезон стал победным! Удачи! 

  • Student
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
    Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))
    Извиняюст, если это слово задело патриотические чувства. А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость, задают вопрос, на который они же и написали ответ. Это касается всего пост СНГ.
  • marketbk
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    marketbk-Фото
    Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
    Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))
  • uran
    Ответ команды Dimension Data н ... (17)
    uran-Фото
    Если бы не выставлял локоть скорее Кэв головой оттолкнул бы Петра, конечно все это домыслы.
  • uran
    Ответ команды Dimension Data н ... (17)
    uran-Фото

    Ну это не трек и не спринтерский коридор, так на спринтах частенько прижимают, просто гонцы оказались не из робкого и устроили падение, по сути вина Сагана не 100% ведь была возможность у Кэва притормозить. Поэтому все так и оставили.
    А то что некоторые комментаторы не видят ОЧЕВИДНОГО факта прижимания Петером Марка при том что места Сагану было достаточно...
    Там еще и ливневка была https://www.youtube.com/watch?v=mL8njAL6n5Y
    Демар вот где менял прямолинейность, Буани чудом не упал.

  • chel
    Алексей Луценко: "Хотелось бы ... (4)
    chel-Фото

    Крупноват, но мечтаь никто не запрещалfriends

  • marketbk
    Алексей Луценко: "Хотелось бы ... (4)
    marketbk-Фото

    Все-таки думаю не надо ему думать о генерале ГТ, не его. Классики да! Удачи парню!

  • Student
    Алексей Луценко: "Хотелось бы ... (4)
    Student-Фото
    Зейц тоже побывал капитанить...
  • Student
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    Student-Фото
    Парень нравится, но вот вопросы. Скажите, как он можеттсудит о стране, если бывает в ней несколько дней в году во время подписания контракта и презентации команды? Такой совковостью повеяло.
  • Sezar
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    Sezar-Фото

    Чел очень одарен. Даже килограммы не прибавляются. Лыко в строку. Если идти по графику Кинтаны, то должен брать Джиро:). И все же, думаю, подиум:).

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