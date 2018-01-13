Якоб Фульсанг: «Моей главной целью сезона будет Тур де Франс-2018»

Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) является гонщиком казахстанской команды «Астана» с 2013 года. В этом сезоне он принёс команде победу на Критериуме Дофине-2017, и мог бы бороться за высокие места в Тур де Франс, если бы не падение, в результате которого 32-летний датский гонщик был вынужден сойти на 13-м этапе.

Но в следующем сезоне главной целью Якоба Фульсанга будет Тур де Франс. Об этом, а также о том, как он собирается готовиться к секторам брусчатки, которые будут на Большой Петле, и как повлияет на гонку уменьшение количества гонщиков в составах команд на Гран-турах Якоб Фульсанг рассказал велопорталу VeloLIVE.com перед презентацией команды «Астана».

- Якоб, ушли из команды два капитана Винченцо Нибали и Фабио Ару, и теперь у вас есть шанс самому стать капитаном. Готовы ли вы к этому?

- Думаю, да. Считаю, что готов, у меня есть для этого все необходимые качества. В этом году я уже был лидером на Критериуме Дофине и выиграл гонку.

- Значит, следующий сезон будет построен вокруг Тур де Франс?

- Да, конечно. Мы в команде обсуждали и вариант участия в Джиро д’Италия. Но маршрут Тур де Франс-2018 мне отлично подходит. Тур будет моей главной целью, у меня есть все возможности бороться за подиум на Большой Петле. Поэтому основная подготовка будет вестись к Тур де Франс.

- Александр Винокуров сказал, что если бы вы не упали на Тур де Франс, то могли бы заехать в пятёрку сильнейших? Вы согласны с этим?

- Думаю, это так. Я верил, что если бы не падение, моя форма позволяла заехать в топ-5 или даже на подиум. Конечно, сейчас легко об этом говорить, когда гонка уже прошла и ничего нельзя изменить. Но я на самом деле верил, что это мне по силам. И эта вера позволяет рассчитывать на что-то серьёзное в следующем году.

- Победа в генеральной классификации в Критериуме Дофине в этом году была одержана на заключительном этапе на Плато де Солезон (Plateau de Solaison). Вы тогда знали, что можете взять генеральную классификацию, или боролись за этап?

- Я нацеливался выиграть этап, но потом по радио мне сказали, что есть шанс выиграть гонку. Всё было на грани, в секундах. Я делал всё что мог, победа в общем зачёте стала бонусом.

- Вы проехали Тур Алматы, выиграли 2-й этап. Оцените подъём на Медео, что о нём думаете?

- Трудный подъём, в целом этап тоже получился тяжёлым, ветер был встречный. И вторая часть подъёма получилась трудной из-за сложности первой части дистанции этапа. Победа на том этапе была для меня важна, так как вернулся после травмы, победа дала уверенность в себе, в своих силах.

- С каким подъёмом в Европе можно сравнить Медео?

- Трудно сравнивать Медео с подъёмом в Европе, потому что дорога на Медео достаточно ровная, без горных серпантинов, нет того, что привычно видеть в Альпах или Пиренеях. Но, тем не менее, по процентам и тяжести можно сравнить с первыми километрами на Мон-Ванту.

- Со следующего года на Гран-турах будет по 8 участников в каждой команде, соответственно, общее количество гонщиков будет меньше. Как с вашей точки зрения, с безопасностью станет лучше, или ситуация не поменяется?

- Не думаю, что это повысит безопасность– 20 человек больше, 20 человек меньше в пелотоне, это большой роли не играет. Эти двадцать человек могут просто сидеть в хвосте группы, и общее положение дел в пелотоне это не изменит. Возможно, это повлияет в плане контроля гонки, интереса к гонке, на тактику команд, потому что таким командам как Sky, возмоно, будет сложнее контролировать гонку с восемью гонщиками, чем это было с девятью. Возможно, гонка станет интересней. Чтобы что-то поменялось в плане повышения безопасности, для этого должны поменяться сами гонщики, то, как они относятся к гонке, чтобы они избегали излишнего риска.

- Если бы вы стали президентом UCI, что поменяли бы в велоспорте?

- Сложно представить себя на месте президента UCI. Но если говорить серьёзно, то в первую очередь нужно сделать так, чтобы командам стало легче выживать, чтобы легче находились спонсоры, чтобы у команды могли дольше существовать в велоспорте. Ни для кого не секрет, что многие команды просто выживают из года в год, борются, чтобы найти партнёров, спонсоров, чтобы работать дальше. Конечно, в команде «Астана» у нас нет такой проблемы, всё хорошо, но у многих команд такие проблемы существуют из года в год. Они прикладывают невероятные усилия, чтобы удержаться на плаву. Я не знаю, что надо сделать для этого, какой придумать механизм, но вопрос выживания команд считаю одним из главных моментов, который нужно изменить в велоспорте, чтобы улучшить ситуацию.

- В следующем году на Тур де Франс-2018 будет 15 км брусчатки Рубэ. Как планируете её тренировать, изучать, может быть, проехать какие-то гонки, например, Париж-Рубэ?

- Да, планирую. Собираюсь во время Арденнских классик выехать туда, посмотреть брусчатку, проверить трассу, сектора. Ещё будем обсуждать, но, возможно, в ранней части сезона приму участие в каких-то небольших гонках, может быть «Три дня де Панне». Но пока какого-то серьёзного изучения не планируется.

- В следующем году на Тур де Франс будет короткий этап и сразу в гору, насколько такие этапы актуальны, востребованы в современном велоспорте?

- Здорово, что такие этапы появляются. Когда в такой гонке как Тур де Франс сочетаются и длинные этапы, и короткие горные, это хорошо для велоспорта. Для меня лично, чем длиннее и сложнее этап, тем лучше. С другой стороны, первый этап, который я выиграл на Критериуме Дофине, был коротким. Так что у меня всё получилось. Короткие этапы, конечно, сложные, скоростные. Но я чувствовал себя на таком этапе не плохо, и для велоспорта такие этапы полезны.

- Важную роль на Гран-туре играет разделка. Вы работали в аэродинамической трубе, проводили какие-то специальные тренировки?

- Во второй половине сезона и в конце года проводилось много тестов с участием гонщиков и наших технических партнёров, чтобы внести улучшение в материалы, чтобы ещё больше улучшить велосипед. Потом пойдёт много тренировок, много часов проведём на треке. В любом случае, чтобы улучшить разделку, надо провести на велосипеде много часов, тренироваться и тренироваться, совершенствовать не только индивидуальную гонку, но и командную.