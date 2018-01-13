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Якоб Фульсанг: «Моей главной целью сезона будет Тур де Франс-2018»

Якоб Фульсанг: «Моей главной целью сезона будет Тур де Франс-2018»

 

 

 

  Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) является гонщиком казахстанской команды «Астана» с 2013 года. В этом сезоне он принёс команде победу на Критериуме Дофине-2017, и мог бы бороться за высокие места в Тур де Франс, если бы не падение, в результате которого 32-летний датский гонщик был вынужден сойти на 13-м этапе.

 

  Но в следующем сезоне главной целью Якоба Фульсанга будет Тур де Франс. Об этом, а также о том, как он собирается готовиться к секторам брусчатки, которые будут на Большой Петле, и как повлияет на гонку уменьшение количества гонщиков в составах команд на Гран-турах Якоб Фульсанг рассказал велопорталу VeloLIVE.com перед презентацией команды «Астана».

 

Якоб Фульсанг: «Моей главной целью сезона будет Тур де Франс-2018»

 

 

- Якоб, ушли из команды два капитана Винченцо Нибали и Фабио Ару, и теперь у вас есть шанс самому стать капитаном. Готовы ли вы к этому?

- Думаю, да. Считаю, что готов, у меня есть для этого все необходимые качества. В этом году я уже был лидером на Критериуме Дофине и выиграл гонку.

 

- Значит, следующий сезон будет построен вокруг Тур де Франс?

- Да, конечно. Мы в команде обсуждали и вариант участия в Джиро д’Италия. Но маршрут Тур де Франс-2018 мне отлично подходит. Тур будет моей главной целью, у меня есть все возможности бороться за подиум на Большой Петле. Поэтому основная подготовка будет вестись к Тур де Франс.

 

- Александр Винокуров сказал, что если бы вы не упали на Тур де Франс, то могли бы заехать в пятёрку сильнейших? Вы согласны с этим? 

- Думаю, это так. Я верил, что если бы не падение, моя форма позволяла заехать в топ-5 или даже на подиум. Конечно, сейчас легко об этом говорить, когда гонка уже прошла и ничего нельзя изменить. Но я на самом деле верил, что это мне по силам. И эта вера позволяет рассчитывать на что-то серьёзное в следующем году.

 

- Победа в генеральной классификации в Критериуме Дофине в этом году была одержана на заключительном этапе на Плато де Солезон (Plateau de Solaison). Вы тогда знали, что можете взять генеральную классификацию, или боролись за этап?

- Я нацеливался выиграть этап, но потом по радио мне сказали, что есть шанс выиграть гонку. Всё было на грани, в секундах. Я делал всё что мог,   победа в общем зачёте стала бонусом.

 

Якоб Фульсанг: «Моей главной целью сезона будет Тур де Франс-2018»

 

 

- Вы проехали Тур Алматы, выиграли 2-й этап. Оцените подъём на Медео, что о нём думаете?

- Трудный подъём, в целом этап тоже получился тяжёлым, ветер был встречный. И вторая часть подъёма получилась трудной из-за сложности первой части дистанции этапа. Победа на том этапе была для меня важна, так как вернулся после травмы, победа дала уверенность в себе, в своих силах.

 

- С каким подъёмом в Европе можно сравнить Медео?

- Трудно сравнивать Медео с подъёмом в Европе, потому что дорога на Медео достаточно ровная, без горных серпантинов, нет того, что привычно видеть в Альпах или Пиренеях. Но, тем не менее,  по процентам и тяжести можно сравнить с первыми километрами на Мон-Ванту.

 

- Со следующего года на Гран-турах будет по 8 участников в каждой команде, соответственно, общее количество гонщиков будет меньше. Как с вашей точки зрения, с безопасностью станет лучше, или ситуация не поменяется?

- Не думаю, что это повысит безопасность– 20 человек больше, 20 человек меньше в пелотоне, это большой роли не играет. Эти двадцать человек могут просто сидеть в хвосте группы, и общее положение дел в пелотоне это не изменит. Возможно, это повлияет в плане контроля гонки, интереса к гонке, на тактику команд, потому что таким командам как Sky, возмоно, будет сложнее контролировать гонку с восемью гонщиками, чем это было с девятью. Возможно, гонка станет интересней. Чтобы что-то поменялось в плане повышения безопасности, для этого должны поменяться сами гонщики, то, как они относятся к гонке, чтобы они избегали излишнего риска.

 

- Если бы вы стали президентом UCI, что поменяли бы в велоспорте?

- Сложно представить себя на месте президента UCI. Но если говорить серьёзно, то в первую очередь нужно сделать так, чтобы командам стало легче выживать, чтобы легче находились спонсоры, чтобы у команды могли дольше существовать в велоспорте. Ни для кого не секрет, что многие команды просто выживают из года в год, борются, чтобы найти партнёров, спонсоров, чтобы работать дальше. Конечно, в команде «Астана» у нас нет такой проблемы, всё хорошо, но у многих команд такие проблемы существуют из года в год. Они прикладывают невероятные усилия, чтобы удержаться на плаву. Я не знаю, что надо сделать для этого, какой придумать механизм, но вопрос выживания команд считаю одним из главных моментов, который нужно изменить в велоспорте, чтобы улучшить ситуацию.

 

- В следующем году на Тур де Франс-2018 будет 15 км брусчатки Рубэ. Как планируете её тренировать, изучать, может быть, проехать какие-то гонки, например, Париж-Рубэ?

- Да, планирую. Собираюсь во время Арденнских классик выехать туда, посмотреть брусчатку, проверить трассу, сектора. Ещё будем обсуждать, но, возможно, в ранней части сезона приму участие в каких-то небольших гонках, может быть «Три дня де Панне». Но пока какого-то серьёзного изучения не планируется.

 

- В следующем году на Тур де Франс будет короткий этап и сразу в гору, насколько такие этапы актуальны, востребованы в современном велоспорте?

- Здорово, что такие этапы появляются. Когда в такой гонке как Тур де Франс сочетаются  и длинные этапы, и короткие горные, это хорошо для велоспорта. Для меня лично, чем длиннее и сложнее этап, тем лучше. С другой стороны, первый этап, который я выиграл на Критериуме Дофине, был коротким. Так что у меня всё получилось. Короткие этапы, конечно, сложные, скоростные. Но я чувствовал себя на таком этапе не плохо, и для велоспорта такие этапы полезны.

 

- Важную роль на Гран-туре играет разделка. Вы работали в аэродинамической трубе, проводили какие-то специальные тренировки?

- Во второй половине сезона и в конце года проводилось много тестов с участием гонщиков и наших технических партнёров, чтобы внести улучшение в материалы, чтобы ещё больше улучшить велосипед. Потом пойдёт много тренировок, много часов проведём на треке. В любом случае, чтобы улучшить разделку, надо провести на велосипеде много часов, тренироваться и тренироваться, совершенствовать не только индивидуальную гонку, но и командную.

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana Тур де Франс-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (24)
    Sezar-Фото

    На этом маршруте удержать Ланду будет очень непросто.

  • protur
    Танел Кангерт: «Могу быть лиде ... (2)
    protur-Фото

    Классный гонщик.

  • archi
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (8)
    archi-Фото

    Цитата: Shega
    обыкновенное человеческое любопытство
    Обыкновенная нелюбовь (это мягко сказано) к стране которую не знает, а может наоборот, даже чел (тот кто назвал себя Студентом) жил в ней и теперь очень "любит", как Жириновкий. Ну и естесвенно, команда идет в довесок

  • sixpack
    Дмитрий Фофонов: "Шанс на поб ... (1)
    sixpack-Фото

    спасибо велолайву за эту серию. ну и Астане, конечно. 

  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    Кэв - не новичок, уже на подсознании знает, где есть, а где нет шансов проехать. а при таком раскладе теряются силы и время. выход: только внаглую напролом. "нашла коса на камень"
  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    а по другой стороне он уже не конкурент - изначально неправильно выбрал позицию, а потом понадеялся на свою наглость...
  • Rokka
    Танел Кангерт: «Могу быть лиде ... (2)
    Rokka-Фото

    Удачи Танелю. Очень простой и спокойный человек в жизни. Как сказал он на презентации: Если я еду позади группы лидеров - значит я выжидаю подходящий момент. Или просто я устал))

  • Shega
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (8)
    Shega-Фото

    Цитата: Student
    А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость

    Вопрос звучал несколько иначе: спрашивают ли ваши родные о Казахстане....
    Было бы странно, если бы не спрашивали - всё-таки их родственник  работает в казахстанской команде и само название "Казахстан" для них некая экзотика.)
    Никакой совковости... обыкновенное человеческое любопытство)

  • sixpack
    Сергей Чернецкий: "Из года в ... (2)
    sixpack-Фото

    удачи, пусть все получится!

  • sixpack
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (8)
    sixpack-Фото

    Цитата: Student
    как он можеттсудит о стране, если бывает в ней несколько дней в году

     

    что видит, о том и рассказывает.

     

    Цитата: Student
    Такой совковостью повеяло.

     

    глупостью повеяло

     

     

     

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