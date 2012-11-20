Дмитрий Фофонов: "Шанс на победу есть у каждого гонщика команды Astana"

Казахстанская велокоманда Astana Pro Team презентовала состав на велосезон 2018 года и представила новый облик велоформы, который не претерпел значительных изменений. Менеджер велокоманды Astana Pro Team Дмитрий Фофонов перед презентацией в интервью велопорталу VeloLIVE.com рассказал о целях велокоманды и роли новобранцев на предстоящих стартах велосезона. Также Дмитрий Фофонов поделился мыслями о перспективах казахстанских велогонщиков, о том, кто из спортсменов сможет стать новым лидером велокоманды Astana Pro Team в этом велосезоне.

- Уход Фабио Ару - амбициозного велогонщика, даёт возможность другим членам велокоманды проявить себя. Прежде всего хочется услышать о казахстанских велогонщиках. Алексей Луценко уже зарекомендовал себя как вольный стрелок, который может и умеет добывать победы и показывать результаты. Опытный Андрей Зейц мог бы также стать капитаном, например, на Туре Польше или Туре Турции. Дмитрий Груздев мог бы быть со-капитаном на классики. Никита Стальнов со-капитаном с Андреем Зейц на Тур Польши и Тур Турции. Бахтияр Кожатаев хорошо держится на колесе в горах и мог бы с Лопесом ехать горные этапы на победу. Что скажете?

- На многих гонках Алексей Луценко рассматривался как капитан, на Гран-турах он себя хорошо чувствует, когда может отработать и на капитана, и сам показать результат. Он мощный парень и уже проявил себя, может ехать горы, но на длинных подъёмах ему тяжело ехать наравне с чистыми горняками. На классиках, в той же Бельгии, он был лидером команды. На Туре Омана он может на отдельных этапах финишнуть.

В этом году у него был переходный период. Я очень за него рад, что во второй половине сезона после падения на Тур де Франс, к которому готовился, он показал результат на Вуэльте Испании, занял хорошее место на чемпионате мира, по идее это должно дать толчок его карьере, прибавить уверенности в себе. Он выбран лучшим спортсменом Казахстана по летним видам спорта. За него люди голосовали, его поддержали и его знают. Алексей продолжает двигаться вперёд. У него большой потенциал.



Никита Стальнов первый год в команде, пока он учится, смотрит. Он очень хотел попасть на Тур де Франс, готовился к нему. Я лично во время гонки Руд дю Сюд, смотрел, как выступают наши ребята на горном этапе. Мы выбирали между ним и Бахтияром Кожатаевым. Оба достойно ехали, но Бахтияр больше заслуживал попасть в состав, так как уже участвовал в Гран-туре, а мы не можем просто поехать на Тур де Франс с чистого листа. Кожатаев достойно проехал Тур де Франс, отработал на капитана.



Мы с Никитой поговорили, объяснили, что ему нужно расти, что он должен пройти определённую программу, проехать Гран-тур. Первым Гран-туром для него стала Вуэльта Испании, где он хорошо отработал на команду, выигравшую командный зачёт. У него есть потенциал роста.



Новое модное слово - капитаны, лидеры команды. Большими лидерами команды, по существу, могут стать очень мало гонщиков. Лидер, по моему мнению, и не только моему, а я не первый год в велоспорте, это гонщик высокого уровня, который даёт команде гарантии. Гонщик, под которого собирается команда, должен иметь опыт попадания на подиум или давать гарантии, что будет бороться за подиум.



Когда мы стартовали с Нибали, команда работала на него, даже если он не был в суперформе, потому что он способен выступать на высоком уровне, он уже был на подиуме Гран-тура, выигрывал Гран-тур. Он умеет и знает, как показать высокий результат, и умеет добиться этого результата. Ради этого команда работает по определённому плану. Если велогонщик приезжает 10-м, 15-м, потому что упал, не повезло — это уже другая музыка. Лидер — это лидер, ему тяжелее всех, он, как говорится, разгребает снег впереди, а остальные уже идут за ним. Не все могут выиграть, не все переносят психологическое давление, стресс.



Гран-тур или однодневная классика требуют огромной концентрации или на один день, или три недели. Тот же Петер Саган, который выступает в майке чемпиона мира, его контролировали, где-то у него не получалось, где-то ему не везло, но, в конечном итоге он едет чемпионат мира, и майка снова у него. Это лидер, яркий лидер команды, на которого работают остальные гонщики.



У нас есть гонщики, которые могут проявлять себя, когда нет большого капитана на гонку. Они получают свободу, никому дорога не закрыта. Шанс на победу есть у каждого. Команда хочет выигрывать. Болельщики не могли не заметить, что последние два года на Гран-турах выигрывали лидеры, но на других гонках побеждали те гонщики, которые работали на лидеров - Ланда, Кангерт, Роза, наши гонщики, всех не перечислишь. Победы были добыты разными гонщиками команды. Тот же Санчес, который пытается доказывать, что когда на него работают, он также приезжает и выигрывает. Была бы форма.



- С каких велогонок в 2018 году стартует Astana Pro Team?

- С гонок в Австралии, как всегда.



- В велосезоне 2017 года вашей целью была Джиро д’Италия. В 2018 году какие цели задачи и цели будут поставлены перед командой.

- Прошла презентация Тур де Франс-2018. Такой прагматичный паркур. Очень интересный маршрут, с каждым годом организаторы подкидывают нам сюрпризы - один этап практически Париж-Рубэ, очень много секторов брусчатки. Будет командная гонка. Первая неделя пройдёт на севере Франции, ветровые этапы, спринтерские, а потом сразу прыгаем в Альпы. Плюс есть очень короткий, неконтролируемый этап, мы видели, как такие этапы меняют расклады. Тур де Франс обещает быть очень интересным. И соответственно мы будем рассматривать все наши карты на общекомандном сборе с 10-го по 20-го декабря, который пройдёт в Испании. Будем обговаривать все детали, выбирать стратегию команды.



Джиро д’Италия-2018 была презентована недавно, очень интересный маршрут, есть разделки, есть Дзонколан. Гонка стартует в Израиле потом перелёт в Италию на 4-й день. Гонка насыщена тяжёлыми горными этапами. Джиро д’Италия-2018 больше подходит для горняков, так Крис Фрум уже заявил, что поедет гонку. Будет интересно посмотреть, как он проедет Джиро д’Италия и Тур де Франс. Более технически сложный непредсказуемый Тур де Франс и супергорная Джиро д’Италия. У нас есть спортсмены, директора, у каждого свои идеи и опыт, сложим в копилку и вынесем на обсуждение стратегического плана.



Есть и другие гонки, например, Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико, презентация маршрута которых проходит поздно, и порой гонщики стоят на списках на старт в обеих гонках, и уже по фактической трассе принимается окончательное решение, кто из них какую гонку поедет.



- Что изменится в Astana Pro Team в 2018 году? Форма, велосипеды…

- Немножко изменятся цвета формы, потому что идёт ребрендинг президентского клуба “Астана“, наши бирюзовые цвета будут представлены в более светлой гамме, будет посветлее марка.



Технические партнёры и велосипеды не изменились. У всех велогонщиков, а не только у капитанов, будет та же марка велосипеда Argon 18, что была представлена на Критериуме Дофине-2017. Также ведётся работа с велосипедами для разделок, проведено очень много тестов. Мы знаем, что у Argon 18 имеются очень хороший велосипед для триатлона, но по стандартам UCI он не проходит для шоссейных велогонок. Работа ведётся, Argon 18 представит нам новый велосипед для индивидуальных гонок. Сейчас велосипед уже хороший, но они хотят сделать самый лучший раздельщицкий велосипед в пелотоне. Также хочется поблагодарить основателя и генерального директора компании Argon 18 Жерве Риу (Gervais Rioux). Он приезжает в Казахстан, на гонки, приезжает на базу команды, где общается с персоналом команды, с гонщиками. Работает в тесном контакте, хочет развиваться и хочет, чтобы у нас был лучший материал.



Также есть у нас новый партнёр по стелькам для обуви - французская компания SIDAS, производящая персонализированные стельки для велотуфлей, обуви. В этом году у нас был российский партнёр, использующий стандартный материал. У французской компании есть особые материалы для изготовления индивидуальных стелек. Это важно, так как велогонщики проводят по 6-8 часов в велотуфлях. Компания очень мотивирована работать с велогонщиками. Они работают с олимпийскими чемпионами Мартеном Фуркадом, Линдси Вонн.



- Среди персонала команды на 2018 год произошли изменения?

- В менеджерском составе у нас нет изменений. У нас закончился контракт с биомехаником Евгением Халиловым и тренером Яном Бравым. К нам приходит новый тренер - датчанин Руне Ларсен, тренер Якоба Фульсанга. Тренер сильный, мы видим это по работе с Якобом, также он привёл многих спортсменов к званиям чемпионов, что в байке, что в национальной сборной Дании.



Мы видим, что из стран северной Европы идут новшества в развитии тренировок, это заметно на чемпионатах мира, где видно, что молодые гонщики прогрессируют. В прошлом году мы говорили с ним о его возможном переходе в качестве тренера в команду. В этом году, проработав на расстоянии, находились с ним в контакте, а теперь мы решили предоставить ему возможность работы в команде, учитывая, что у нас есть такие северные гонщики как Магнус Корт, Михаэль Вальгрен, Трульс Корсет, Лауренс Де Врис. Поэтому нам нужна другая специфика в подготовке, не только на Гран-туры.



Решили применить другой подход, будем работать вместе с Руне Ларсеном, приобретать необходимый опыт, которого у нас не хватает со стороны классик. Руне возьмёт ответственность за ребят, которые могут показать результаты на однодневных гонках.



- Какие надежды в 2018 году возлагаете на легионеров команды?

- Как я сказал выше, в 2018 году мы надеемся на однодневки. Но мы также не хотим терять наш конёк - многодневные гонки, поэтому были подписаны перспективные молодые гонщики Ян Хирт, Давиде Виллелла.



Уго Уль, канадский гонщик, хорошо выступал в Ag2R, ему будет дан шанс в нашей команде, к тому же он хочет ездить на своём велосипеде Argon 18. Омар Фраиле хорошо показал себя на Джиро д’Италия в прошлом году. Ему есть куда расти.



Новые молодые ребята, которые пришли в прошлом году, набираются опыта, они смогли раскрыть себя в конце сезона. Тот же Йеспер Хансен, из-за многочисленных падений у него за сезон несколько раз менялась программа. Он заехал 2-м на Туре Турции с финишем в гору, способен выступать на таких гонках, помогать капитану и ехать на результат, когда предоставляется такая возможность.



Пельо Бильбао выступал не хуже Фабио Ару на Вуэльте Испании, он был одним из последних гонщиков команды, кто с ним оставался. Молодой гонщик проехал Джиро д’Италия, несмотря тяжёлую атмосферу, и сразу после неё участвовал в Туре Швейцарии, где заехал в 10-ку. Этого гонщика мы изучили и видим, как его направить в следующем году для достижения лучших результатов.



- На 2018 год вы подписали шесть велогонщиков. Из них всего один казахстанский велогонщик подписан.

- У нас в Казахстане есть талантливые спортсмены, среди них выделяется Евгений Гидич. Имена других спортсменов пока не буду называть, чтобы они не задрали нос и не остановили свой прогресс. Но мы посчитали, что этим ребятам ещё рано переходить на профессиональный уровень гонок Мирового тура, думаю, им надо ещё год-два повариться, показать себя в национальной команде, в Vino 4ever. Уровень Мирового тура — это высокий уровень, можно взять молодого талантливого гонщика и сломать его. Если он не готов, сломается в первый же год - не только физически, но и морально. Если он не готов переносить большую нагрузку, он может пострадать. Он может быть суперсильным на своём уровне, превосходить других, спокойно чувствовать себя, но, приезжая на гонки Мирового тура, может плохо выступить, и не потому, что плохо тренировался, а просто потому, что не достиг такого уровня и не может перепрыгнуть через две - три ступеньки. И тогда молодой гонщик начинает сомневаться, почему нет результата, не от того ли. что он плохо тренируется. Возникает психологическая проблема, с которой не многие могут справиться. Поэтому надо работать со спортивными директорами, которые скажут, что да, вот этот парень готов, он может идти в профессионалы.



Будем надеяться, что теперь на нашей стороне будет больше везения. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, благодаря которым мы испытываем радость и гордость. Благодарю также персонал команды, который сохранял концентрацию и высокую работоспособность, командный дух в этот нелёгкий год для команды “Астана”.

Марина МИЗУРОВА