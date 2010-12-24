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Мигель Лопес: «Я готов к роли капитана команды Astana»

Мигель Лопес: «Я готов к роли капитана команды «Астана», команда в меня поверила»

 

 

  В 2018 году 23-летний колумбийский велогонщик Мигель Лопес (Miguel Angel Lopez) начнёт в казахстанской команде «Астана» свой четвёртый сезон. В этом году, несмотря на травмы и падения, Лопес не только впервые в карьере проехал до конца Гран-тур – Вуэльту Испании-2017, но и выиграл на нём  два этапа, а также завершил Гран-тур в десятке сильнейших общего зачёта. Велопорталу VeloLIVE.com удалось побеседовать с Мигелем Анхелем Лопесом перед презентацией команды «Астана» и узнать о том, как он оценивает сезон этого года и какие задачи ставит на 2018 год.

 

Мигель Лопес: «Я готов к роли капитана команды Astana»

 

- Можете подвести итоги после трёх лет работы в команде «Астана»?

- В первый год, когда мне было 20 лет, я был очень молод, и на меня никто сильно не давил. Руководство команды помогало мне освоиться и продвигаться постепенно, я всему учился. Спортивные директора, коллеги помогали мне приобрести уверенность в себе. В команде делали всё, чтобы я спокойно развивался, приобретал опыт. Прогресс стал заметен во второй сезон, когда появились результаты, получилось выиграть Тур Швейцарии, Милан-Турин. В этом сезоне, в третий год, если не считать проблем с коленом, которые были и в первый год, и серьёзного падения, команда мне помогала, поддерживала, и результаты пришли.

 

- Ваша оценка прошедшего сезона, что удалось, что не удалось?

- Начну с вещей негативных, у меня был сложный перелом ноги, что сильно затормозило мою подготовку. Полгода я провёл без велосипеда, без гонок. И когда начал готовиться к сезону, мне было сложно выйти на хороший уровень после такого долгого перерыва. Начало сезона получилось смазанным, потом было падение на Туре Швейцарии. Но после этого началась хорошая полоса. Несмотря на проблемы, одержал в этом году четыре победы – на Туре Австрии, Туре Бургоса, выиграл два этапа на Вуэльте Испании. Набрался опыта.

 

- После ухода Фабио Ару вас готовят на роль капитана, готовы ли вы к этому?

- Да, конечно готов, почему нет. Команда в меня поверила. У меня нет особого волнения, потому что со мной будет сильная и слаженная команда, с которой я уже выигрывал гонки. Я знаю ребят. Чувствую себя спокойно, знаю, кто будет рядом со мной.

 

- Какие планы на следующий сезон?

- Главная цель первой части сезона – показать максимальный результат на Джиро д’Италия-2018, а если всё пойдёт хорошо, то быть в хорошей форме на Вуэльте Испании-2018.

 

- Вы часто бываете дома, спрашивают ли ваши родные о Казахстане, и что вы им говорите о стране и команде?

- Дома немногие знают о Казахстане, всё время спрашиваю, я отвечаю, что здесь прекрасно. Астана – новый прогрессивный город, который превращается в супермегаполис. У меня с Казахстаном связаны только положительные эмоции.

 

-  Соблюдаете ли диету, когда приезжаете домой, в Колумбию, как отдыхаете?

- Конечно, дома хочется отдохнуть от стресса, гонок, машин, самолётов, отдохнуть в первую очередь психологически. Очень люблю ходить на рыбалку. Естественно, встречаешься с друзьями, но я ем всё, что мне нравится. Никаких особых диет не придерживаюсь,  потому что у меня не бывает проблем с весом. Очень редко когда набираю килограмм или два.   

 

- Будете ли отмечать Рождество, есть ли какие-то семейные традиции?

- Конечно, как и везде, мы празднуем Рождество, просим, чтобы Бог дал нам здоровья. Празднуем как все, радуемся.

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Теги к статье: Мигель Лопес Miguel Angel Lopez Astana

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 3.07.2011

    Чел очень одарен. Даже килограммы не прибавляются. Лыко в строку. Если идти по графику Кинтаны, то должен брать Джиро:). И все же, думаю, подиум:).

  2. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 20:56 | Регистрация: 1.10.2012

    Парень нравится, но вот вопросы. Скажите, как он можеттсудит о стране, если бывает в ней несколько дней в году во время подписания контракта и презентации команды? Такой совковостью повеяло.

    1. Имя: Николай

      marketbk

      Вчера, 21:25 | Регистрация: 24.12.2010

      Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
      Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))

  3. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: marketbk
    Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
    Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))
    Извиняюст, если это слово задело патриотические чувства. А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость, задают вопрос, на который они же и написали ответ. Это касается всего пост СНГ.

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Сергей Чернецкий: "Из года в ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Удачи, Сергей! Очень приятный в общении, доброжелательный ни капли заносчивости. Ну и все ребята с кем удалось сегодня пообщаться открытые, легко идут на контакт, вежливые и общительные. Спасибо, за сегодняшнее общение! Желаю, что бы предстоящий сезон стал победным! Удачи! 

  • Student
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
    Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))
    Извиняюст, если это слово задело патриотические чувства. А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость, задают вопрос, на который они же и написали ответ. Это касается всего пост СНГ.
  • marketbk
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    marketbk-Фото
    Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
    Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))
  • uran
    Ответ команды Dimension Data н ... (17)
    uran-Фото
    Если бы не выставлял локоть скорее Кэв головой оттолкнул бы Петра, конечно все это домыслы.
  • uran
    Ответ команды Dimension Data н ... (17)
    uran-Фото

    Ну это не трек и не спринтерский коридор, так на спринтах частенько прижимают, просто гонцы оказались не из робкого и устроили падение, по сути вина Сагана не 100% ведь была возможность у Кэва притормозить. Поэтому все так и оставили.
    А то что некоторые комментаторы не видят ОЧЕВИДНОГО факта прижимания Петером Марка при том что места Сагану было достаточно...
    Там еще и ливневка была https://www.youtube.com/watch?v=mL8njAL6n5Y
    Демар вот где менял прямолинейность, Буани чудом не упал.

  • chel
    Алексей Луценко: "Хотелось бы ... (4)
    chel-Фото

    Крупноват, но мечтаь никто не запрещалfriends

  • marketbk
    Алексей Луценко: "Хотелось бы ... (4)
    marketbk-Фото

    Все-таки думаю не надо ему думать о генерале ГТ, не его. Классики да! Удачи парню!

  • Student
    Алексей Луценко: "Хотелось бы ... (4)
    Student-Фото
    Зейц тоже побывал капитанить...
  • Student
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    Student-Фото
    Парень нравится, но вот вопросы. Скажите, как он можеттсудит о стране, если бывает в ней несколько дней в году во время подписания контракта и презентации команды? Такой совковостью повеяло.
  • Sezar
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (4)
    Sezar-Фото

    Чел очень одарен. Даже килограммы не прибавляются. Лыко в строку. Если идти по графику Кинтаны, то должен брать Джиро:). И все же, думаю, подиум:).

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