Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Национальный чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе в групповой гонке завершился победой Артёма Захарова. Участники групповой гонки среди мужчин проехали 184 км. Вторым финишировал - Алишер Жумакан, третий - Григорий Штейн. Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт с финиша групповой гонки национального чемпионата Республики Казахстан, который проходил в минувшее воскресение в Алматы.
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017
Фотограф Александр Гордеев