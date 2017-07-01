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Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

   Национальный чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе в групповой гонке завершился победой Артёма Захарова. Участники групповой гонки среди мужчин проехали 184 км. Вторым финишировал - Алишер Жумакан, третий - Григорий Штейн. Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт с финиша групповой гонки национального чемпионата Республики Казахстан, который проходил в минувшее воскресение в Алматы.

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

https://velolive.com/uploads/posts/2017-06/1498425909_fotootchet-s-finisha-gruppovoy-gonki-chempionata-kazahstana-po-velosportu-shosse-2017-1.jpg

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

 

Фотограф Александр Гордеев

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Теги к статье: велоспорт велоспорт Казахстана Артём Захаров

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