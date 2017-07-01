Фотоотчёт с финиша групповой гонки чемпионата Казахстана по велоспорту-шоссе 2017

я так понимаю, что в чехословацком чемпионате одна гонка, но разные зачеты (чехи отдельно, словаки отдельно). То есть в этой гонке Юрай заняь третье место, но был лучшим из словаков.



Можно поспекулировать, что младший помог старшему продержаться в лидирующей группе, а потом доехал до финиша.