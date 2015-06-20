Андрей Гривко о планах на сезон 2018 года и велоспорте Украины

Во время презентации команды Astana велопорталу VeloLIVE.com удалось побеседовать с украинским велогонщиком Андреем Гривко, который рассказал о планах на предстоящий сезон, выразил своё мнение по поводу сокращения количества гонщиков в пелотоне на гонках Мирового тура, а также поделился своим взглядом на велоспорт Украины и перспективы украинских велокоманд.

- Андрей, на днях вы и велокоманда Astana Pro Team продлили сотрудничество на 2018 год. Соглашение на год или более длительный срок?

- Соглашение продлили на 2018 год. Время покажет, продлится ли наше сотрудничество в дальнейшем.

- Планы на велосезон 2018 года?

- Максимум результата, там, где я должен помочь команде, я помогу. На каких-то велогонках хочу вернуться к результативности 2016 года, самому что-то выиграть. Возможно, это будут мини-многодневки, какую-нибудь классику. У меня огромная мотивация, я очень настроен на новый велосезон. С нетерпением жду объявления программы велогонок и начала подготовки к стартам. Программу ещё не обговаривали, на первом тренировочном сборе в Кальпе узнаю.

- В этом году в вашей семье произошло радостное событие, вы во второй раз стали папой - у вас родился сын. Заботы о малыше не мешают вашей подготовке или ваша супруга Наталья взяла на себя весь груз воспитания наследников?

- Первое время было тяжеловато. Затем все процессы уже были организованы. Конечно, жена очень много занимается с детьми и очень сильно меня поддерживает. Сейчас блок тренировок, который я должен проехать, провожу без помех. Сын меня тоже радует, у него спокойный нрав, кушает, спит, даёт папе восстановиться и потренироваться. В этом плане всё хорошо.

- В Украине закрылись две велокоманды, каким вы видите будущее украинского велоспорта?

- Несмотря на поздние сроки ребята всё-таки подали заявку на регистрацию велокоманды и получение лицензии в UCI. Команда будет называться “Галичина”, львовская велокоманда континентального дивизиона. Я сейчас консультирую ребят, помогаю им с некоторыми организационными вопросами. Велокоманда будет такого же уровня как “Kolss” - гонщики из закрывшейся велокоманды ISD. Много молодых и перспективных велогонщиков. В эту велокоманду также будут входить пять-шесть трековых велогонщиков, которые выигрывали в юниорах, андерах, у них есть результаты на Кубках Мира и Чемпионатах Европы. Также у нас есть одна перспективная девушка. Велокоманда “Kolss” обещала вернуться в строй, пока не знаю, как это будет.

Самый главный год - это 2019. В будущем году, по крайне мере, одна континентальная велокоманда в Украине будет существовать, я надеюсь.

- В велосезоне 2018 года в Мировом Туре будут выступать два украинских велогонщика - Андрей Гривко и Марк Падун (Bahrain Merida). Вы с ним поддерживаете связь, может быть, даёте советы?

- Да, мы общаемся. Недавно виделись в Киеве, на встрече с фанатами на треке. Марк пришёл в качестве фаната (смеётся). Я поздравил его с переходом в Мировой тур. Очень приятно, что смена растёт. Хотелось бы видеть побольше украинских велогонщиков мировом пелотоне. Марк - талантливый парень, надеюсь в велокоманде Bahrain Merida у него будут высокие шансы себя проявить и показать результаты. По крайней мере, глядя на его результаты в андерах, как он ехал андеровскую Джиро д’Италия - выиграл этап, можно сказать, что он очень перспективный. У Марка большое будущее.

- Со следующего велосезона в гонках Мирового тура уменьшается число гонщиков в составе. Состав команды на Гран-тур - восемь, на недельных велогонках по семь человек. Как вы считаете, улучшит ли это нововведение безопасность гонщиков?

- Однозначно нет. Убираем по одному гонщику с команды, имеем уменьшение на 20 человек. Вот простой пример. На гонке Тур Гуанси с тренером велокоманды Quick Step Floors Давиде Брамати мы обсуждали гонку. Был большой автобан, широкая дорога, пелотон 120 человек по семь гонщиков от команды. И за два километра до горы произошёл огромный завал, в гору всего 30 человек поднимается, а 80 осталось на земле.

Поэтому я считаю, что сокращение на одного гонщика не влияет на безопасность гонщиков в велогонке. Представитель Ассоциации Велосипедистов Джанни Буньо также считает, что это новшество не поможет избежать завалов. Возможно, это решение было продиктовано каким-то другим фактором. Возможно организаторам надоело смотреть на доминирование Фрума и его команды. Не думаю, что для этой команды станет проблемой сокращение на одного человека, восемь грегари или семь.

На мой взгляд, проблема в другом, многие её не видят. В команде BMC осталось 24 - 25 гонщиков, в UAE Team Emirates 24-25, в команде “ Астана” хорошо, 30 гонщиков осталось. Но многие велогонщики остались без работы. UCI, которая представляет интересы велогонщиков на большом уровне, умалчивает об этой негативной стороне. К примеру, если бы создали какую-то команду второго дивизиона, и туда ушли гонщики, которым не хватило места в командах Мирового тура, тогда бы их обеспечили бы работой. Также ведь идёт и сокращение персонала, об этом тоже никто не говорит. Такие действия негативно сказываются на велоспорте. Мы тоже часть велоспорта. Думаю, в этом значительный минус принятого решения.

- В Украине велоспорт развивается, велогонок становится больше, но в то же время уровень выступающих велокоманд невысокий. Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Привлекать больше проконтинентальных, континентальных велокоманд высокого уровня. Или всем занимается федерация, и вы не можете на это влиять?

- Понятно, что сейчас это больше дело федерации, но появляются и другие проекты. Я общался с человеком, который организовывает собственную велогонку, “Сотку”, протяжённостью 100 км, она проводится уже на протяжении трёх лет. В первый год участвовало 600 человек, затем 800, и вот, в этом году, на старт вышло уже 1 400 человек. На следующий год ожидают 2 000 участников. Эта велогонка в формате Гран-Фондо. Это означает, что рост интереса к велоспорту в Украине идёт. Мы сейчас тоже анализируем все возможности. Неделю назад я общался с Башенко, они проводят анализ роста велоспорта в Украине. Рост есть, это очевидно, поэтому создать велокоманду проконтинентального уровня важно именно сейчас. Без такого локомотива нам будет сложно вывести велоспорт на высокий уровень.

Простой пример. В Казахстане есть профессиональная велокоманда "Астана" которая является локомотивом велосипедного движения, даёт и ребятам расти, и стимул у них появился, и это помогает популяризации велоспорта в стране в целом. Очень много факторов дают рост велоспорта. В нашей федерации велоспорта с моей позицией согласны, и они собираются работать в этом направлении.

В Украине организовывается много хороших велогонок. В Одессе проходят соревнования, в Киеве - гонка Race Horizon Park, а также Тур Украины. Надеюсь, что в этом году откроется новая континентальная велокоманда. На следующий сезон появится более серьёзная велокоманда. В принципе, ребята есть, очень много перспективных. Даже есть на треке один парень, Олег Канака, чемпион мира в групповой гонке по юниорам. По-моему, его даже хотели забрать в велокоманду Альберто Контадора и Ивана Бассо, но он ещё очень молод. Ребят у нас много, поэтому нужно направить силы на создание хорошей проконтинентальной велокоманды, и тогда дела бы пошли намного лучше.