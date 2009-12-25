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Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 9)

НЕ ЖАЛЕЙ, ШИПУЧКУ ЛЕЙ, ВЕДЬ У «ДЖИРО» – ЮБИЛЕЙ! (часть 9)

 

Жители Больцано делятся на тех, кто парларит по-итальянски, и на тех, кто шпрехает по-немецки. Есть и другое чёткое разделение – совы и жаворонки. Первые не могли угомониться до часу ночи, а вторые загалдели под окнами в районе пяти (брехливой собачке-злючке отдельное грацие милле и данке шён!). Отдыхайте, дорогие журналисты, перед финальными аккордами «Джиро»! 30-градусная жара, что ли, так влияет на всё живое и полуживое…

 

 

  Рано утром Влад улетел на съёмку. Как говорят фотографы, кадры решают всё. Ведь в книге не должно быть белых пятен. Заодно, по возможности, он должен был поздравить с «днюхой» Бронислава Самойлова.

  А я остался в отеле, потому что элементарно не вписался в бюджет: замена региональных поездов на дорогостоящие «стрелы» и крутые туристические сборы в отелях преждевременно истощили мой «золотой запас». Зато – о чудо! – смотрел 18-й этап от начала и до конца. Естественно, по «ящику», прыгая порой с кнопки на кнопку, ибо сотая «Джиро», как золотая жила, то появлялась на основном канале, то исчезала вновь.

 

ПРО ВАЛИКИ И ВЕЛИКИ

 

Профиль 137- километровой трассы своими зубцами очень уж напоминал кастет матёрого бандюгана. Но, как показала практика, не так страшен чёрт – никого из генеральщиков это холодное оружие из седла не выбило.

 

Хорош был Тиджей Ван Гардерен. Снова не подфартило Микелю Ланда. А Ильнур Закарин не подкачал и на этот раз.

 

 

Вечером к нам в гости на минуту забежал Сергей Коцюба, в фирменной бейсболке «Катюши» и эксклюзивной красной футболке с надписью Zak. Теперь у всей нашей бригады есть такие!

 

Сергей признался, что за четыре дня израсходовал 82 кг краски, разводя её 1:3. Буквы на асфальте он рисует высотой от 1,5 до 2 метров, чтобы с вертолёта было видно. Причём в последний раз к традиционным Zak и Folik он добавил надпись «Батя». От такой интенсивной работы уже два валика приказали долго жить… И кто теперь скажет, что валики-велики – детская игра?!

 

Трогательный момент: в Моэне (регион Трентино – Альто-Адидже) местные школьники для каждой из команд нарисовали рисунок с благодарностью за красивую борьбу и пожеланиями удачи. Эти милые подарки можно было видеть за лобовыми стёклами командных автобусов.

 

 

СО ЗМЕИ ПРИМЕРА НЕ БЕРИТЕ!

 

 

19-й этап – снова прогул. Теперь уже запланированный изначально, ибо переезд в Фельтре с пятью пересадками (не рекорд, но тоже впечатляет, особенно кошелёк) не давал возможности угнаться за «розовой гонкой».

 

В голове всплыло давно забытое (а ведь надеялся, что навсегда!): «Круто я подсел на TV…»

 

 

Ура-ура Микелю Ланда! Добился-таки испанец своего! Но и наш Женя Шалунов тоже молодчик. Шестое место на этапе – отличный результат. Замкнул десятку лучших Илья Кошевой. Получай свою долю аплодисментов! Главное – Ильнур Закарин остался в большой игре.

 

Переночевав в Фельтре, потопали в зону питания у подошвы горы Граппа. В 100 метрах до знака «буфет открыт» на обочине дороги лежала бездыханная зелёная змейка сантиметров 17-18. Заголодала, наверное, бедняжка. Следов насилия на её теле мы не обнаружили, чего не скажешь о молодой гадючке, на которую мы наткнулись шагов через сто. Этого гада ползучего явно переехал автомобиль.

 

Зато стайка прожорливых дроздов трапезничала уже в обозначенной зоне, к ним у комиссаров гонки вопросов не возникло бы.

 

Оригинально выразила свой отношение к «Джиро» хозяйка двухэтажного дома, повесив на балконе… пододеяльник с большими розовыми орхидеями.

 

Прошли мимо знака – середина пути. По иронии судьбы он стоял ровно посередине «буфетного прилавка». Время от времени с ближайшей фермы раздавались голоса павлинов. Гонка на эти «райские» звуки не среагировала. «Какой такой павлин-мавлин – решил, видимо, про себя пелотон. – Не видишь, мы кушаем!»

 

 

 

Общительные местные жители, глядя на наши розовые аккредитации и яркий жилет Влада, не стеснялись задавать вопросы о русских гонщиках. Но, желая похвастаться своей осведомлённостью, порой перевирали их фамилии.

 

- Не ДзАкарин, а ЗакАрин! Не МЕньшов, а МеньшОв! – уточняли мы.

 

Один солидный велосипедист вступил с нами в вело-филологический диспут: «Раз гонщик живёт в Италии, он для нас ДзАкарин». Да ради Бога! Нам важнее другое – российского спортсмена здесь знают и уважают.

 

Крикнув нам: «На здоровье!», «лингвист» умчался на велосипеде. Но от нас ещё никто не уходил! Мы встретились снова на виадуке. Дяденька вызвался быть нашим добровольным помощником – встал в 30 метрах ниже и сигналил нам розовой фирменной бейсболкой о приближении гонщиков. Благодарствуйте, сударь!

 

 

Отрыв прошёл мимо нас в 14 часов12 минут 50 секунд. Его возглавлял Макс Бельков. Через восемь минут монолитно прошла основная группа. По всем правилам велосипедного искусства «мувики» везли «розового» Наиро Кинтану.

 

О победе на 20-м этапе Тибо Пино и очередном втором месте Ильнура Закарина мы узнали уже в Милане.

 

 

МИЛАНХОЛИЯ, ДУЛЬЧЕ МЕЛОДИЯ…

 

Милан – «дембельский аккорд» нашего затянувшегося похода. Я к моде равнодушен, поэтому этот город мне откровенно не нравится – от разного рода дорогих и дешёвых понтов я ещё в Москве страшно устал. Пока все у Дуомо (вот вам новая воскресная телепередача!), спасаясь от моря людского, подошёл к стоянке командных автобусов. Поставил перед собой непростую боевую задачу: взять «в журналистский плен» максимальное число «языков». После разделки, тёпленьких…

 

 

Но, потеряв бдительность, и сам стал «мишенью»! Подошла Галя Кузьмина в шикарном платье с шуточной претензией: «Вы про весь велонарод эпиграммы и частушки пишите, а мне ни одной не посвятили!»

 

А ведь и взаправду непорядок. Виноват, исправлюсь. Вот когда напьюсь вина, почешу макушку, вам, Галина Кузьмина, сочиню частушку. От души включу поэта, а не из-под палочки – не солидно делать это просто ради галочки: «В огороде с бузиной не найти инжира. Без Галины Кузьминой обеднеет «Джиро».

 

Кстати, Галя ехала в техничке за Евгением Шалуновым и, по её собственным словам, закрывала глаза на крутых поворотах. Наверное, от удовольствия.

 

Кто бы мог предположить, что людей, тесно связанных с «Велолайвом» на всех стадиях его развития, окажется в этот день в Милане неожиданно много! Представилась редкая возможность познакомиться с Алексеем Ходовым (его захватывающие отчёты о своих велопутешествиях вы наверняка читали) и его товарищами – Евгением Бутенко и Алексеем Проценко. Замечательные ребята, настоящие велоавантюристы в самом лучшем смысле этого сложного слова (и дела!).

 

 

Всей честной компанией мы прочли лекцию по азам сотой «Джиро» одному подошедшему к нам очаровательному квартету. Для кого-то, может, это были супермодели, а по мне так просто замечательные русские девчонки – милые, красивые, родные…

 

 

КТО ЛЕТАЕТ, КАК РАКЕТА, ЖДЁТ ТОГО МОЯ АНКЕТА

 

Если «Астана» и Wilier соседствовали с «Газпромом-Русвело» и были в моей зоне видимости, то до автобуса «Катюши» – добрых 500 метров. В общем, как я ни старался, всех русскоязычных гонцов не проинтервьюировал – нельзя объять необъятное…

 

Правда, в короткой паузе между забегами успел сказать несколько тёплых слов в прямом эфире по просьбе известного казахстанского весёлого и находчивого телеведущего Нурлана Коянбаева.

 

После семи часов, проведённых на 35-градусной жаре, забарахлила даже хвалёная японская техника – дико засбоил диктофон. Увы, я понял это только в Москве, засев за расшифровку записей. Помучиться пришлось изрядно, словно на Мортироло и Стельвио без передышки вскарабкался. Так что за задержку девятой части заметок пардону просим!

 

 

Всем нашим парням я задавал один и тот же вопрос: «Чем тебе больше всего запомнилась сотая «Джиро»?» А дальше – как пойдёт, у кого на что силы остались…

 

Сергей Лагутин («Газпром-Русвело»):

- Мне никогда не было так тяжело, как на этой юбилейной «Джиро». Я просто умирал от первого дня до последнего.

- Всё-таки доехал, доказал себе и всем, что ты мужик.

- Да, это единственное, на что я был способен.

 

Жандос Бижигитов («Астана»):

- Юбилейная гонка запомнится мне абсолютно всем! Для меня всё здесь было новым, ведь я ехал «Джиро» первый раз. Всё впечатляло: этапы, горы, всегда море народа, даже на вершинах гор стояли многие тысячи фанатов. Они подбадривали, размахивали флагами. Нам очень повезло с погодой – солнечные дни, ни одного дождя. Правда, порой жарковато было…

- Кажется, Бог любит «Джиро»!

- Точно! Гонка была яркая, светлая от улыбок, эмоциональная. Думаю, эти краски и эти чувства не сотрутся в памяти никогда.

 

Дмитрий Козончук («Газпром-Русвело»):

- Блин, тяжёлая она! Получается, что я её в восьмой раз проехал. Особенно непросто было на третьей неделе, когда борьба шла буквально за каждую позицию. Плюс борьба с самим собой. Очень тяжелая «Джиро»!

- Все гонщики в один голос отмечают, что на их веку такой гонки ещё не было.

- Согласен. И интрига до последнего этапа, последнего стартующего. Разделка интересная, только она расставит по своим местам пятёрку претендентов на «генерал». Она хоть и равнинная, но очень силовая. Думаю, в «классифико» перестановки будут нормальные. Смотрите, что получается: после 20 гоночных дней пять человек заехали в минуте. На больших гонках это большая редкость. Крутячок!

- На кого в воображаемом тотализаторе ставишь?

- Думаю, «Джиро» выиграет Дюмулин, у него хорошая разделка.

- Есть шансы у Ильнура попасть на подиум?

- Будем надеяться. Всё-таки это наша звёздочка. Думаю, он должен повыше переехать. Как говорится, шанс всегда есть.

 

 

 

Алексей Цатевич («Газпром-Русвело»):

- Всем запомнится! Это первый мой гранд-тур, пройденный до конца. В прошлом году не получилось, зато сейчас удалось! Я рад, что прошёл такую гонку. Сейчас испытываю очень сильные эмоции: удовольствие, блаженство. Круто пройти 21 этап!

- На золотом крыльце сидели: царь, царевич и Лёша Цатевич…

- Ну, мне на золотом крыльце рассиживаться рано, работать надо, стараться, расти!  Я пока обычный гонщик.

- Не согласен. На любой гранд-тур случайных людей не берут, а на такую историческую гонку тем более!

 

Евгений Шалунов («Газпром-Русвело»):

- Если честно, то я думал, что на третьей неделе мне будет совсем плохо, а, оказалось, наоборот – меня только раскатило.

- Помню твои слова о том, что после первого дня отдыха долго нога не шла, потому что мало потренировался. В дальнейшем эту ошибку исправил?

- Да, в первый день отдыха был перелёт, поэтому тренировка была слабая. И во второй выходной тоже слабая. А вот в третий раз откатались конкретно, и на следующий день я чувствовал себя гораздо лучше. Думаю, тут сказалась моя родная локомотивская школа Александра Кузнецова, когда у нас было по 3-4 тренировки в день. Там я научился работать через «не могу». На гранд-туре это просто необходимо.

- Дома счастливы?

- Да, очень. И семья, и все мои друзья переживали, болели. Все звонили, писали эсэмэски. Не ожидал такого.

- Ты же знал, ради кого стараешься, не так ли?

- Конечно, в первую очередь ради любимой жены Кристины и любимого сына Вячеслава.

- Сколько твоему наследнику?

- Год и восемь.

- Наверное, уже не только по земле ходит, но и на велике катается? Куда ему деваться с такими-то генами?

- Пока не катается, но этот момент близок. Вы правы, деваться ему некуда – надо велосипед всерьёз осваивать.

 

 Иван Ровный («Газпром-Русвело»):

- Очень хорошей погодой без единого дождя. Ни снега, ни дождя – первый раз такое. Но это единственное хорошее впечатление! В этом году очень тяжело гонка складывалась с первых метров.

- Практически у всех…

- А вот и нет! Не у всех.

- Да?! А я к кому не подойду, все отмечают: такой тяжёлой «Джиро» ещё не было. Может быть, это они в пелотоне, в кулуарах, так сказать, о «лёгкости необычайной» байки травили, а в диктофон-машину совсем другое выдавали. Могу дать послушать.

- У меня тяжело шли первая и третья недели, на второй всё было хорошо.

- Недаром говорят про «золотую середину»…

- Да, зато в Альпах хватило под завязку.

- Сколько дней руководство даст теперь отдохнуть?

- Две недели.

- Потом?

- Словения. А в двадцатых числах июня – чемпионат России в Воронеже.

 

 

Павел Брутт («Газпром-Русвело»):

- Ой…

- Простенький вроде вопрос, а как бы и с заковырочкой.

- Чем она действительно запомнилась – давно я не ездил гранд-туровские гонки в таком режиме. Это была сложная гонка с непростой задачей. «Джиро» получилось особенной, но без слишком позитивного окончания. Не на самой воодушевляющей ноте, но тем не менее…

- А разве в актив команды не заносится, что в её составе – самый «отрывистый» гонщик юбилейной «Джиро»?

- Знаете, повторюсь, что задачи были несколько иные…

- Чуть-чуть повыше?

- Да.

- И всё же приятно стать лучшим в непростой номинации?

- Рад, что я всё же сумел закончить гонку. У меня возникали вопросы к себе после падения на предыдущей разделке и в последующие несколько дней возникали сомнения, что я смогу это сделать.

 

Матвей Мамыкин (KATUSHA-Alpecin):

- Во-первых, погодой. На моей памяти ещё не было такой «Джиро», чтобы она всё время проходила под солнцем, а дождя не было вообще. Когда в прошлом году я ехал «Вуэльту», один раз всё же капало, а здесь – тишь и гладь.

- А что во-вторых?

- Это моя первая «Джиро», мне очень понравилась эта гонка, хочу сюда вернуться.

- А не было ли часом по дороге каких-нибудь групп поддержки?

- Очень здорово нас поддерживали русские ребята. На самом деле это страшно приятно, когда едешь в блоке смертельно усталый, а тебе кричат слова поддержки на родном языке. Очень круто! Реально помогает.

- Значит, человек в десантном тельнике тоже не зря голос срывал?

- Конечно, нет! Видели, слышали. Никогда ничего не бывает зря. Спасибо всем за поддержку!

 

Сергей Фирсанов («Газпром-Русвело»):

- Тем, что она по-настоящему сотая, юбилейная! Запомнится на всю жизнь. Очень тяжёлая гонка плюс моё не очень хорошее состояние. Очень тяжёлая «Джиро», ну, просто о-очень… Гонка на выживание, не побоюсь этого слова.

- Но всё-таки нашёл в себе силёнки один раз серьёзно отметиться. Неплохо засветился…

- Вроде да, засветился.  Хотелось большего, но ничего уже не поделаешь.

- Заметна разница между гонщиками  высшего дивизиона и про-конти? Или ребята примерно одного класса?

- Если брать эту конкретную гонку, то тут уровень, конечно, очень высокий. Зато нет той нервозности, какая присутствует в гонках рангом ниже. На континентальном уровне все лезут, все щемятся, все пихаются. Здесь в этом плане всё поспокойней, но если дают, то дают по полной!

- Куда на побывку?

- Поеду домой, на родину, в Великие Луки. Немножко перезагрузиться, восстановиться морально и физически.

- Дней на 10 или на все две недели?

- Думаю, дней на 10, а потом, возможно, поеду на высоту. А сейчас только одна мысль – перевести дух…

- Когда самолёт?

- Завтра утром.

- Эх, Батя, не мог с нами этой ночью полететь, что ли? Поговорили бы обстоятельно, а не на бегу…

- Я думал над этим. В прошлом году улетал ночью, оказалось, это не очень удобно.

 

 

Илья Кошевой (Wilier Triestina - Selle Italia):

- Несколькими вещами. Во-первых, знакомством с Сардинией – давно мечтал там побывать. Во-вторых, в день отдыха уже на другом острове нам сделали настоящие сицилийские канноли. Шикарные трубочки! VIP-канноли. В-третьих, когда гонка пошла на север, повсюду было очень много людей, атмосфера прекрасная и на старте, и на финише, и в ходе этапа.  Итальянские болельщики в велоспорте толк знают!

- А когда красивые русские девочки подкатили к вашему автобусу во Флоренции, совсем не отложилось в памяти? Вот уж не поверю!

- А-а, да-да-да! Приезжали наши сокомандницы (смеётся). Ну, я к этому хотел плавно перейти, просто вы меня опередили! Потом очень запомнились Доломиты. Шикарные горы, чудесные пейзажи! Ещё в прошлом году был ими поражён.

- Ну-ну, давай-ка расскажи читателям, что во время гонки ты успеваешь ещё и по сторонам глазеть!

- Исключительно из окна автобуса. А большой минус юбилейной «Джиро» – большое число переездов. Порой ужинали в 10 вечера, в 9.30. Это непривычно и тяжеловато. Считаю, что переезды были не очень организованы. И, думаю, всем-всем гонщикам гонка запомнилась погодой. Наверное, это рекорд гранд-туров – мы только один раз видели дождь до начала этапа, а во время гонки не попали под него ни разу!

- Это ведь ещё на островах, кажется, было. Чуть ли не в Ольбии…

- Да, на втором этапе, я тогда ещё в отрыв уехал.

- Кто сегодня выиграет?

- Я думаю, Дюмулин.

- Я тоже.

- Потом я видел, что в последние дни очень хорошо себя чувствовал Пино. Он способен на сюрприз. Очень надеюсь на подиум Закарина. Все мы говорим по-русски, поэтому не суть важно – белорус ты, русский или украинец.

- Я вообще всех восточных славян считаю одним народом.

- Я тоже, поэтому со всеми стараюсь общаться. И хотел бы видеть вот такой подиум…

 

Александр Фолифоров («Газпром-Русвело»):

- Очень ожесточённой борьбой. С прошлогодней «Джиро» просто не сравнить. И горами. Очень много гор было. Я когда очередную видел, мне уже страшно становилось (смеётся).

- Тест на внимание: сколько раз на дороге было Folik написано?

- Навскидку раз 30. Может, даже больше. Ещё Zak часто встречалось и «Батя» тоже был.

- Удовлетворён результатом или всегда хочется большего?

- Всегда хочется большего! Удовлетворён, что всё закончилось, что доехал до Милана. Но ещё есть, к чему стремиться!

 

 

Вячеслав Кузнецов (KATUSHA-Alpecin):

- В первую очередь – хорошим выступлением нашего капитана Ильнура Закарина. Во вторую – хорошей погодой, потому что не было ни одного дождливого дня, всегда солнечно. Это что-то новое для «Джиро». В третью – сложной третьей неделей. В принципе я вообще еду гранд-тур во второй раз в жизни, а раньше даже по телевизору такого не видел! Тяжело было, очень много гор, серьёзная борьба. Может быть, кому-то с дивана гонка показалась скучной, но она была мужская, жестокая, особенно на третьей неделе.

 

Василий Кириенко (Team Sky):

- Да ничем… Нет, без дождя, без дождя!

- То есть, прежде всего гонка запомнилась погодой…

- Да. Я ожидал, что будет немного прохладней и чуть дождливей.

- А всё остальное – по накатанной колее?

- Да. «Джиро». Гранд-тур.

- Какая она у тебя по счёту?

- «Джиро» - седьмая, 17-й гранд-тур. За 10 лет. Это нормально, почти по две за сезон.

- Значит, сотый выпуск итальянской многодневки вообще ничем не удивил или что-то всё-таки в памяти останется?

- Нормальная гонка. Хороший рельеф. Сбалансированно, интересно. Что ни говори, а для меня «Джиро» – самый интересный гранд-тур в плане разнообразия. А как менялись пейзажи! Мы начинали гонку на Сардинии, продолжили на Сицилии, поработали в Альпах. На «Джиро» всегда очень много разных подъёмов, которые из года в год не повторяются. По-моему, в 2010 году мы на Турмале ездили с двух сторон. Вокруг «Тур де Франс», скажем так, больше шума, какой-то ажиотаж, но «Джиро» для меня интересней.

 

 

Максим Бельков (KATUSHA-Alpecin):

- Думаю, на этот вопрос все ответили примерно одинаково – погодой.

- Многие с погоды начали, процентов 70.

- Удивительно для «Джиро», что не было ни капли дождя. Наверное, небеса для сотой гонки специально постарались. В этой связи было намного комфортнее и безопаснее ездить. Организм лучше переносит нагрузку, когда тепло, а не в холод или дождь. Не было больших перепадов в температуре, всё прошло хорошо. Нервных этапов было предостаточно, каждый день требовалось концентрироваться, чтобы быть рядом с Ильнуром, помогать ему всем, чем нужно…

- Или в отрывчик съездить…

- В отрыв мы ездили только для того, чтобы с Ильнуром кто-то оставался. Из всех «Джиро», которые я проехал, именно эта потребовала каждодневной максимальной концентрации.

- Поддержка русских журналистов и тех фанатов, которые присоединились к нам по ходу гонки, ощущалась или нас было для этого слишком мало?

- Да, в этом году поддержка сильная была. Здорово придумали с надписями на дороге, красными майками. Вообще класс! Всем огромное спасибо!

В ожидании Ильнура Закарина повстречал своих старых добрых друзей-коллег, с которыми ни одну Олимпиаду, ни один десяток чемпионатов мира и Европы прошёл – Виктора Хрущёва и Бориса Титова, приехавших в Милан по приглашению «Катюши».

 

 

Попросил дать краткий итог разделки и гонки в целом Дмитрия Конышева, спортивного директора KATUSHA-Alpecin.

- В начале разделки Ильнур предпринял попытку подняться на подиум. Не получилось. Но молодец, что попробовал! Упрекнуть его не в чем. Топ-5 – достойный результат, – сказал он.

  Дико сожалея, что с главным нашим героем «Джиро-2017» я так и не поговорил, полетел, прорезая бестолковую толпу, эталонный образчик броуновского движения, к вокзалу. Поезд, а тем более самолёт до Белокаменной, ждать не станут.

 

НА ЛОВЦА – ТРИ ГОНЦА

 

Когда мы не без приключений и в полном цейтноте, потратив всё до последнего пенса, всё же оказались в аэропорту «Мальпенса», к его дверям неожиданно подкатил… автобус «Катюши». Выяснилось, что Ильнур, Слава Кузнецов и Дима Козончук летят с нашей бригадой одним бортом!

 

Короче говоря, наш лучший генеральщик давал интервью «Велолайву» прямо у стойки регистрации. Краем уха я слышал, что в очереди нашлось немало людей, знающих российского гонщика и делящихся своими велопознаниями с окружающими: «Это – Ильнур Закарин

 

- Ильнур, тебе тот же вопрос, на который уже отвечали твои товарищи: «Чем больше всего запомнилась сотая «Джиро»?»

- Погодой, отсутствием дождя. Это очень важно, ехалось комфортно, команда хорошо помогала. Классический пример – 20-й этап. На сотой «Джиро» был сильный состав, а мои товарищи были мотивированы капитану помочь. Думаю, свою задачу парни выполнили на все сто. Я горжусь своей командой!

- Теперь два слова о сегодняшней разделке. Начал ты достаточно жёстко, явно нацеливаясь на подиум у миланского Дуомо…

- Когда я начинаю максимально и так же заканчиваю, это означает, что самочувствие хорошее, нога идёт. Если, допустим, начать спокойно и разложиться на всю дистанцию, то так у меня не всегда получается. Хочется показать свой максимум, и я сегодня это сделал – отдал всё, что было.

- Общаясь с моими коллегами в преддверии «Джиро», ты говорил, что задача и мечта – попасть в первую тройку. Где-то по дороге были потеряны те крупицы времени, которые не позволили этой большой мечте сбыться? Мог ты реально стать третьим в такой весёлой компании настоящих монстров, признанных «бигов»?

- 20 секунд я потерял из-за прокола на втором этапе. Наверное, проиграл недопустимо много на Блокхаусе, первой проверочной горе. Можно было этого избежать. В принципе итоговым результатом я доволен. Но с удовольствием разменял бы свои три вторых места на одну победу на этапе. В моей семье в этом году случилось горе – умер мой отец и с разницей в один-два дня ушла из жизни мама жены. Хотелось посвятить им победу. Я очень расстраивался, когда финишировал вторым. Думаю, они всё видят…

- Конечно, видят. И тобой очень гордятся. А победы придут, даже не сомневайся!

 

С Димой Козончуком перекинулись парой слов перед самой посадкой в самолёт.

- Дмитрий, я после гонки просил тебя от нашего боевого трио поздравить сестру-красавицу (известную велогонщицу Оксану Козончук – прим. авт.) с днём рождения. Но что-то мне подсказывает, что ты этого ещё не сделал…

- Завтра обязательно сделаю! При личной встрече…

 

 

…А напоследок я скажу: дамы и господа, если даже вы недурно владеете пером и склонны к журналистике, собираясь на «Джиро», оставьте дома блокноты и ручки, диктофоны и компы! Наслаждайтесь великой гонкой, впитывайте её каждой своей клеточкой, ловите каждый миг! И не поддавайтесь на уговоры – иначе вам постоянно придётся разрываться надвое. Помните старую американскую поговорку: если вы одной рукой ведёте автомобиль, а второй обнимаете красивую девушку, и то, и другое вы делаете плохо!  

 

  И ещё. Всех моих знакомых, любящих велоспорт, почему-то вдруг дружно заинтересовал один и тот же вопрос: а в какую копеечку вылилась мне эта поездка? Отвечу образно. Так, на горячо любимой мною Кубе (в подробности вдаваться не стану, но, поверьте, с Островом свободы меня многое связывает) на эти деньги я бы брал «инклюзивное интервью» у океана дней 40. А на непокорённых пока что Сейшелах шиковал бы на розовом песочке, вааще ни в чём себе не отказывая, добрых две недели.

 

  Стоила ли овчинка выделки? Ответ очевиден: ну, положим, с долгами (грешен – пришлось влезть) я через пару лет рассчитаюсь, зато воспоминаний – на всю оставшуюся жизнь!

 

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

Москва – Рим  - Ольбия – Чивитавеккья – Рим – Катания – Николози – Этна – Паола – Кастильоне-Козентино – Сибари – Таранто – Мартина-Франка – Альберобелло – Бари – Мольфетта – Термоли – Ортона – Васто-Сан-Сальво – Болонья – Флоренция – Болонья – Реджо-Эмилия – Милан – Новара – Бьелла – Оропа – Новара – Милан – Бергамо – Лекко – Тирано – Бормио – Пассо делло Стельвио – Тирано – Милан – Верона – Больцано – Кьюза – Понтивес – Ортизеи – Больцано – Тренто – Бассано-дель-Граппа – Кастельфранко-Венето – Монтебеллуна – Фельтре – Монте Граппа – Монтебеллуна – Падуя – Милан – Москва

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 3)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 4)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 5)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 7)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 8)

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур Ильнур Закарин Илья Кошевой Матвей Мамыкин Василий Кириенко Павел Брутт Дмитрий Козончук

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В тему:

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 14:59 | Регистрация: 11.07.2015

    спасибо ВАМ за вашу ГРАНДИОЗНУЮ работу) читаю с ПРЕВЕЛИКИМ удовольствием)

    и это,все равно надеюсь на продолжение)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

    1. Николай Парилин

      Сегодня, 15:31 | Регистрация: 21.02.2016

      Андрей, спасибо за тёплые слова! Но в моей розовой обойме образца 2017 года это точно был последний патрон. Мои поздравления с юбилейным, тысячным, комментарием!

      1. Имя: Андрей

        ТОЛСТЫЙ МАЧО

        Сегодня, 15:46 | Регистрация: 11.07.2015

        пасиб)) но так за 2017 годом будет следующий))
        а потом еще и еще)0
        так что я все равно буду ждать) оно того стоит))

        "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

        «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  2. Имя: Борис

    bob.velo17

    Сегодня, 16:04 | Регистрация: 21.01.2017

    Николай хороший заключительный репортаж,вся ваша бригада поработала отлично. Всем большое спасибо.

    1. Николай Парилин

      Сегодня, 16:20 | Регистрация: 21.02.2016

      Борис, спасибо! Я очень горжусь своими друзьями - все тяготы и лишения длительного похода Влад и Сергей переносили, как настоящие офицеры, при этом денно и нощно пахали, как настоящие русские мужики.

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 16:45 | Регистрация: 27.07.2011

    Отличный репортаж..

    Николай может и на тур сьездите?)))

    1. Николай Парилин

      Сегодня, 16:55 | Регистрация: 21.02.2016

      Ден, классная шутка! Без шуток, тонкая, а главная - совсем не злая. Всё упирается в презренный металл. Я вот тут пять деревянных тыров на поездку в Воронеж, на элитный ЧР, никак не найду. Да и, если честно, не люблю я ТДФ так, как Джиро.

  4. Имя: Алексей

    Alexey

    Сегодня, 16:46 | Регистрация: 7.10.2010

    Николай, очень приятно было познакомиться и пообщаться! Надеюсь, еще увидимся (в Воронеже).

    Отдельное спасибо за возможность побыть немного Владом Богомоловым. Фоточку с моделями публиковать можно, или это слишком секретно? :)

    1. Николай Парилин

      Сегодня, 16:57 | Регистрация: 21.02.2016

      Лёша, мона и нуно! Девчонки это заслужили. А всяких старых перцев всегда можно и скадрировать...

  5. Имя: Галина

    Toscana

    Сегодня, 17:08 | Регистрация: 25.12.2009

    Цитата: Alexey
    Николай, очень приятно было познакомиться и пообщаться! Надеюсь, еще увидимся (в Воронеже).
    Отдельное спасибо за возможность побыть немного Владом Богомоловым. Фоточку с моделями публиковать можно, или это слишком секретно? :)

     

    Стоило мне отвернуться, а вы уже моделей нашли))) Говорила же - заметные ребята ;)

     

    Николай, спасибо! И за общение, и за рифмы))) "Я все оценила" ;)

    Отдала жизнь за RusVelo :)
    1. Имя: Алексей

      Alexey

      Сегодня, 17:24 | Регистрация: 7.10.2010

      Не "мы", а Николай. Я в этот момент тоже "отвернулся". Возвращаюсь, а он уже. В компании аж четырех.
      Что, в общем-то, и отличает профессионального журналиста от блогера-графомана :)

  6. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 17:36 | Регистрация: 11.07.2015

    ну и)))?  моделек в студию)))

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Ближайшие старты

2 - 4 июня 2017

Hammer Sportzone Limburg

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • motte
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (33)
    motte-Фото
    Евгений, зря Вы так,
    я поклонник и как другие ребята и девченки, но истинные никогда не минусуют, поверьте и всех Вам благ!
  • крыс хрум
    Том Дюмулин – первый голландец ... (68)
    крыс хрум-Фото
    Вон Санвэб все прекрасно понимает, слышал, что титульный спонсор ну очень доволен положением дел. Вроде собираются предложить нехилый контракт Тому и, важно - усилить команду хорошими помощниками в горы. По взрослому Том плавать научился теперь можно воды в бассейн налить.
  • GTX
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    GTX-Фото

    Жильбера даже видно не было, Бетанкур просто монстр, Тео Харт очень хорош был, жаль что упал

  • VeloCourier
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    VeloCourier-Фото

    по-моему просто шикарно! нестандартно, напряженно и отлично показано. И похоже, никто из лидеров не ожидал, что будет так тяжело. А Бетанкуру велоскара за лучшее исполнение сегодня! 

     

    кажется первое что сказал Дюмолан в интервью - it was terrible 

  • StVano
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    StVano-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    ,всё по уму,и отбойники и маты на опасных участках и поворотах.

    За исключением мусорного контейнера, расположенного на почти 180-ти градусном повороте...

  • VeloVelo
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    VeloVelo-Фото

    Интересный формат гонки. Зачет оргам.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Толстячок одержал красивую победу.

    все сделал грамотно,не дергался,КРАСИВО на одном дыхании переложился сначала к Виктору Кампенаресу,сократив разрыв в 15 секунд буквально за 300 метров,а потом издевательски,сидя и очень легко уехал и от него и от всех догоняльщиков.

    гонка красивая кстати,всё по уму,и отбойники и маты на опасных участках и поворотах.

    и пейзажи отличные.

    и зрители не очень то и буйные)

    в общем всё чинно благородно (с)

  • 0x5F375A86
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    0x5F375A86-Фото

    Давно не видел ничего настолько интересного. Там вроде не было ни одной минуты, когда никто не атаковал.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (12)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    ну и)))?  моделек в студию)))

  • Alexey
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (12)
    Alexey-Фото
    Не "мы", а Николай. Я в этот момент тоже "отвернулся". Возвращаюсь, а он уже. В компании аж четырех.
    Что, в общем-то, и отличает профессионального журналиста от блогера-графомана :)

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
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