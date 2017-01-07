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Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

 

 

  Сразу возьму быка за рога или, если хотите, велик за руль. На нашем сайте о сотой «Джиро» написано так много и так вкусно, что повторяться нет смысла. Сосредоточусь на том, что не попало в объективы телекамер и на страницы газет, но увидено собственными глазами и прочувствовано собственной, уже слегка опалённой, шкурой.

 

  Итак, ранним утром 4 мая из Москвы в Рим с боевой задачей дня – высадиться на Сардинии и покорить её – выдвинулся русский экспедиционный корпус. Три офицера запаса, помешанные на велоспорте, три бывших спортсмена-циклика (я легкоатлет-спринтер, известный фотограф Влад Богомолов – конькобежец, а Сергей Долгов – лыжник) составили ударную гвардейскую бригаду портала «Велолайв». Этим спаянным составом мы следили за итальянским гранд-туром в 2011 и 2012 годах (постоянные читатели те подробные путевые заметки, надеюсь, помнят) и теперь снова «соображаем на троих».

 

 

  Комбригом (и по совместительству командором) путём тайного голосования был избран Влад Богомолов. Его каторжный многолетний труд на обочине розовой гонки и в её эпицентре без сомнения выльется в прекрасную книгу, которая, думается, будет поинтересней моей неструктурированной писанины.

 

  Во-первых, это его десятая «полная» гонка. Я же с первого до последнего метра проехал лишь три «Джиро». Во-вторых, человек с фотоаппаратом – давно замечено – всегда вызывает больше симпатий у спортсменов, чем журналюга с диктофоном. А, следовательно, откровенничают с «мастером кисти» куда охотнее, чем с «мастером пера». Во-третьих, у Влада прекрасный итальянский, это вам не мои «цацки-пецки»: пиццы-клёцки, паста баста и кьянти-пьянти…

 

 

СЕЛИ ЧИННО ВО ФЬЮМИЧИНО

 

 

  Вылетали мы из «Шарика», терминала «Д». А с какой ещё буквы друзья должны добираться до «Джиро»? Отталкиваясь от названия авиалайнера («Сергей Дягилев»), можно было предположить (и не без оснований!), что в Италии нас ждали…«Дягилевские велосезоны».

 

  Турбулентность, однако, не дремала. Трясло наш аэробус вроде не шибко, зато часто. Стюардессы прерывали обслуживание пассажиров раза четыре. Наверное, после ЧП в Бангкоке, которое записные остряки уже успели окрестить как «погром среди ясного неба», экипажам дали указиловку перестраховываться.

 

 

  К этой трясучке мы подошли философски. Тем более, что это был день моих именин, а Николай Чудотворец ко всему прочему ещё и покровитель путешественников. Уверен, что и обратный перелёт нам удачу принесёт, ведь и 29 мая – опять-таки мои именины, любят на Руси великой Николу-Угодника…

 

  В римском аэропорту Фьюмичино несколько часов ждали свой рейс на Сардинию. Лучшее лекарство от скуки – «Всемирная паутина». Хотел как можно больше почерпнуть информации об острове, а первым делом нарвался на заметку в газете La Stampa о том, что бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев «решил сделать приятный подарок своей жене Ольге» и купил за 25 «зелёных лимонов» на Сардинии «виллу мечты».

 

  Оказалось, что сама вилла расположена рядом с пляжем Роммазино, одним из самых красивых мест на побережье Коста Смеральдо. В этом месте имеют удовольствие жить денежные мешки, политики и звезды. В роли продавца выступил 77-летний немецкий миллиардер Роберт Тео Клей (не родственник ли часом великому боксёру, порхающему, как бабочка, и жалящему, как пчела?). Общая площадь виллы – 413 «квадратов», в ней тринадцать комнат и подвал. В заметке говорится, что на её территории также расположены сад, небольшой парк и восьмиугольный амфитеатр.

 

  А что?! И правильно! Пусть знают наших! Очень патриотично, скромненько и со вкусом. Ведь он же не у Сильвио Берлускони «дачный участок» купил (за те «шесть соток», помнится, 460 миллионов евро просили).  Бывший государственный муж мог бы навсегда войти в историю, построив в Туле, к примеру, крытый велотрек (не за свои кровные, нажитые непосильным трудом – боже упаси!, – а хотя бы за казённые). Но человек решил, что своя рубашка ближе к телу, кто ж его, примерного семьянина, осудит?

 

 

  Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и сделает «приятный подарок» всему отечественному велоспорту, а пока юные туляки – будущие чемпионы пожалте на бетонный овал под открытым небом. Трудности, говорят, закаляют характер…

 

  Настроение совсем упало, когда на глаза попалась ещё одна информация из итальянской прессы. В статье говорилось, что в Тоскане, в собственном доме, был найден мёртвым молодой талантливый гонщик из команды Altopack-EppelaCoppi Линас Румшас. Я хорошо помню его отца – известного литовского велогонщика Раймондаса Румшаса, прекрасно выступавшего на рубеже тысячелетий.

 

 

МОЖЕТ, САРДЫ ИГРАЮТ В НАРДЫ?

 


   Как всегда в нашей жизни, за черной полосой следует белая. Нашлось в сети и кое-что любопытное из жизни сардов. Оказывается, в эти дни – с 1 по 4 мая – на острове вот уже 350 лет пышно отмечается праздник Святого Эфизия, покровителя главного города Сардинии – Кальяри. Эх, припозднились мы чуток!

 

  Ещё один занимательный факт – на острове производится сыр с личинками насекомых (касу марцу), который власти Италии одно время официально запрещали к продаже из-за санитарно-гигиенических соображений (наверное, лавры синьора Онищенко не давали им покоя).

 

  Не сардинами едиными жив человек! А уж нас, бравую десантуру, прыгающим, ползающим и прочим шевелящимся протеином ни капельки не напугаешь! Мы готовы к любому кошМАРЦУ, при этом даже не надевая КАСкУ …

 

  Русские – люди не жадные. Факт! Лично я готов подарить («безвозмездно, то есть даром», как говаривала мультяшная Сова) местным сыроделам рекламный слоган для продвижения товара на российский рынок после отмены санкций: «И младенцу, и старцу нужно есть касу марцу!»

  И вот старичок MD-80, длинный и тонкий, как венская сосиска, кряхтя и тихо матерясь (или это мне только показалось?), набрал высоту и через полчаса с облегчением приземлился в Ольбии.

 

 

 Похоже, название авиакомпании придумал какой-то страшный бабник, ведь Meridiana явно состоит из двух женских имён.

Вечером вдоволь нагулялись по Ольбии, дойдя до финишного городка на набережной. Увы, дух сотой «Джиро» сей довольно серый населённый пункт еще не посетил. Может, за ночь город успеет-таки одеться в розовое?

И действительно – к утру Ольбия принарядилась, припомадилась, розовощёко засверкала витринами.

 

Скажу «по чесноку», будь мы рядовыми туристами, обязательно ломанулись бы в Альгеро с кучей достопримечательностей и тамошними сказочными пляжами. Но наша главная цель – «Джиро», поэтому мы разбили лагерь в скучноватой Ольбии. Ведь она удостоилась чести не только встретить первый этап, но и дать старту второму.

 

 

ПРО ШИФРОВКУ И СНОРОВКУ

 

 

  Утречком, что называется по холодку, двинулись за своими законными аккредитациями. Точно в назначенный час (мы ж люди военные, дисциплинированные) вошли в двери археологического музея, на день ставшего штаб-квартирой «Джиро».

  Штабисты смотрели на нас, как на инопланетян. Толком объяснить, когда можно будет получить заветные «висюльки», сотрудники были явно не в состоянии: «Ждите босса».

 

  Вспомнилась история, рассказанная моими друзьями, которым пришлось работать с итальянскими фирмачами. «Вы, русские, –  «бедуины», совершенно работать не умеете», – по поводу и без повода любил повторять глава представительства, важно надувая щёки.

В результате, на простейшую процедуру, которая обычно занимает не более двух минут, у нас ушёл почти час. Ну, и кто тут «бедуин»?!

 

 Волей-неволей за время вынужденного простоя перекроил на местный лад старинную крылатую фразу: «Гладко было на бумаге, да забыли про нураги…»

В конце концов, просто любопытно, не в честь ли Дня шифровальщика орги так долго и изощрённо шифровались?

 

 

  Небольшой катер береговой охраны патрулировал залив, вдоль которого протянулся финишный коридор. Ведь 5 мая еще и День водолаза! Поводов, конечно, много, но трезвость – норма жизни. Хотя в Италии с её прекрасными винами блюсти сухой закон ну о-очень затруднительно. А кто-то из местных обитателей, например, ни в чём себе не отказывал. Вот в двух шагах от нас стремительно спикировала красавица-чайка и ловко выхватила из воды рыбёшку. Сардинку, надо полагать…

 

  Первым из наших (а это все участники шикарного велодейства, говорящие по-русски) мы встретили Вячеслава Ефремова, доктора чемпиона мира-2017 на треке в индивидуальном спринте Дениса Дмитриева и команды «Газпром».

 

  Затем крепко обнялись с массажистом команды, настоящим русским богатырём Геннадием Валуевым, который недавно стал дедом – внука назвали Иваном.

 

  Кстати, гонцов с постсоветского пространства на сотой «Джиро» – 21, ровно по числу этапов. Вот бы каждый день кто-то отмечался! «Мечты, мечты, где ваша сладость?»

 

 

В ОТРЫВЕ ПРУТ ЧЕТВЕРО И БРУТТ

 

 

  Друзья друзьями, разговоры разговорами, но ведь и работать надо! Даже на общественных началах, обещали ведь, вдруг кому-то действительно интересно? Тем паче, что, судя по телекартинке, пелотон уже стремительно летел к финишу. Обычно о приближении кавалькады невольно предупреждает вертолёт, но в этот раз примета не сработала. То ли с волшебниками напряг, то ли эскимо не завезли, то ли банально авиационного керосина не хватило…

 

 

 

  Так как рядом с нашим отелем находилась отметка «1400 метров до финиша», финальную часть первого этапа мы знали, как свои пять пальцев на натруженной ноге. Серия хитрых поворотов могла поставить в тупик любой самый опытный спринтерский поезд. Что, собственно, и произошло. Дерзкий юнец – удачливый беглец! Рванул от на виадуке за 1200 метров до заветной черты, засветил дыру метров в семьдесят - и поминай как звали! К слову, одна половина комментаторов звала молодого австрийца Лукасом, а вторая – Лукашем. Зато в довольно сложной фамилии – Пёстльбергер – никто не путался!

 

У стоянки командных автобусов дождался Павла Брутта.

 

- Ну, Паша, наверное спонсорскими нашивками больше тебя на первом этапе никто не светил. Сколько ж ваша «групетто» в отрыве отпахала?

- Да почти весь этап! С «нуля» уехали, а за 3,5 км до финиша нас «съели».

- Отцы-командиры за проявленное мужество «увольнительную» на пару суток дадут?

- Вряд ли, но, надеюсь, завтра смогу этап спокойно проехать.

- Юбилейная «Джиро» от рядовых гонок чем-то отличается?

- Только для зрителей, которым разные шоу устраивают, а для гонщиков это привычная тяжелая работа.

- Нерв сотой гонки успели прочувствовать?

- Ещё нет, наверное, слишком рано в отрыв уехали…

 

  Рядом Влад «пытал» Женю Шалунова. Я услышал много любопытного, но карты раскрывать не буду – сами в книге потом прочитаете.

Мимо прокатил Ильнур Закарин, благо автобусы «Газпром-РусВело» и «Катюши» (по старой памяти?) стояли бок о бок. Поздоровались, с вопросами приставать не стал. Ещё будет время.

  Смена гражданства этой велоконюшни сразу навеяла велочастушки: «Как у нашенской «Катюши» цвели яблони и груши. Глянь швейцарские картины – расцветают… «апельсины».

 

(продолжение следует)

 

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 17:32 | Регистрация: 7.01.2017

    Отличное повествование, ждём-с продолжения!

  2. дрокер

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 4.05.2017

    Спасибо большое, ждем новых глав.

    В честь юбилейной Джиро будут собирать победителей прошлых лет, как было на 100-ом Туре?

    Очень хотелось прочитать интервью с нашими первыми победителями Джиро Евгением Берзиным и Павлом Тонковым. Победа Евгения в 1994г была вызовом всей команде, Джевис взрывался изнутри, но Евгений выстоял и победил! Где-то читал, что его сын Паоло начинает уже гоняться.

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • дрокер
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (2)
    дрокер-Фото

    Спасибо большое, ждем новых глав.

    В честь юбилейной Джиро будут собирать победителей прошлых лет, как было на 100-ом Туре?

    Очень хотелось прочитать интервью с нашими первыми победителями Джиро Евгением Берзиным и Павлом Тонковым. Победа Евгения в 1994г была вызовом всей команде, Джевис взрывался изнутри, но Евгений выстоял и победил! Где-то читал, что его сын Паоло начинает уже гоняться.

  • Rokka
    Александр Кристофф: "Команда ... (5)
    Rokka-Фото
    Либо Алекс задумался об уходе, либо же это говорит о том что он сам недоволен отношением команды. Видать мало ему поезда, так он и считает себя пупом команды, хотя наверное просто его время началось раньше остальных.
  • Pinkerton
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (2)
    Pinkerton-Фото

    Отличное повествование, ждём-с продолжения!

  • Stack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    Stack-Фото
    Кинтана как раздельщик не настолько хуже, насколько он лучше как горняк. Понятно, что он проиграет в разделке, но вряд ли очень много. Последние годы он довольно неплохо разделки катал.
  • LLL
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    LLL-Фото

    Цитата: rude_rider
    а не сделает или не попытается Скай сделать с Кинтаной то же самое что Астана с Контой ?

     

    А вот на это я бы посмотрела с удовольствием (о чем писала ранее). Театральное действие приветствуется.

    И, вообще, жаль, что нет Контадора. Веселуха была бы обеспечена.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    думаю завтра рвать будут фавориы второго эшелона

    Типа Ланды или Дюмолина?
    Цена слишком велика. Кто берёт этап берёт и розовую майку (даже если таким станет НЕ генеральщик а добротный горняк). Так что и "перво-плановые генеральщики" должны сказать свое весомое слово и отдаться полностью (кто как уже сможет). Но считаю стоит хотя бы одному фавориту сунутся остальные понесутся за ним. А чего терять, когда до конца недели спринтерские и почти спринтерские этапы.

    Этап и градиенты располагают, и (немаловажный факт!!) горато финишная, так что нужен бой-броьба, "мы за ценой не постоим"; всё-таки 9 мая на календаре будет hunter и для кого то тот день станет тоже этаким настоящим Днём победы!)

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: EL-Fenomeno
    Мне кажется, что это был тот самый единственный шанс, чтобы дать Гавирии и этап взять, и розовую майку одеть, особенно насчёт генерала.

    Какой великодушный Юнгельс! ))
    А разве для него самого это не была бы первая розовая майка? Он даже генералом пожертвовал.

    аргумент и факт, всё возможно, но отвечу вам словами Лады:

    Цитата: LLL
    О, как я хотела, чтобы Юнгельс победил. Заслуживал. Но ... дисциплина и тактика...

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    Bjoern-Фото
    Я говорил за компанию раздельщиков в лице Дюмулена, ТВГ, Томаса, Юнгельса, а не Нибали. А так я с вами согласен за два раза по секунд 30-40
  • Meilleur
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Bjoern
    Чтобы скинуть всю эту компанию, совсем не надо соло выдавать, вполне хватит работы команды и все Дюмулены будут в гарнире и выгодно это не только мувикам. А атаковать можно на всех горных этапах, Блокхаус так вообще идеален, когда все идут на усталости, а не свежачка. Да и ветра Этнны, ой как Кинтане хорошо подходят

    Вы говорите так, как будто одного желания Кинтаны достаточно, чтобы кинуть запросто так второму лицу генерала эдак 4' по сумме всех горных этапов. Посмотрим. ;) Нибали я бы точно не списывал.

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (34)
    rude_rider-Фото

    а не сделает или не попытается Скай сделать с Кинтаной то же самое что Астана с Контой ?

    две причины

    1) - соперник для Фрума на туре

    2) Все так приехали выигрывать Джиру двумя капитанами..можно измочалить Ландой Кинтану на первых горах..потом вжарить Томасом на разделках))))

     

     

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