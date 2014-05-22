Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 4)

Буду честен: к своему «джирному» дневнику вернулся не по своей воле. Не потому, что мама в детстве учила делиться вкуснятиной с товарищами и не потому, что тупо набивал себе цену, – гонщики и их «ангелы-хранители» попросили, причём из нескольких команд сразу. Посыл у ребят был примерно такой: сейчас нам не до чтения, пашем, как черти, а вот после Милана с удовольствием почитали бы ваши заметки, так как атмосферу гонки, её настроение видим и чувствуем только с одной стороны. И действительно, наши параллельные миры пересекаются очень редко. Не всем, наверное, это понравится, но ставку по-прежнему буду делать на зазеркалье и закулисье… Сотую «Джиро» наши коллеги освещают исправно, тут только от «Гадзетта делло спорт» пищущих и снимающих человек двадцать. Так что всем любителям гоночной конкретики могу посоветовать зайти на их сайт – и «Гугл-переводчик» вам в помощь!

…Как-то незаметно вдруг исчезла Этна. От Катании до станции Паола ехали рядом с молодой мамашей. Наверное, поездка в одном купе с цыганами-дембелями от Москвы до Владивостока на этом фоне показалась бы прогулкой с любимой женщиной и толстым кошельком по Елисейским полям или какой-нибудь там Пикадилли.

Мама Катя, по её словам, родом из Хорватии, хотя скорее похожа на албанку. Без колебаний отдала нам с Сергеем Долговым обоих детей – девочку месяцев восьми и трёхлетнего мальчугана-непоседу – «на воспитание». Истинная итальянка вряд ли так поступила бы: дети здесь – святое. А мы были застигнуты врасплох и не сразу поняли подвох.

ПРО ВЗРЫВЧАТКУ, МЕДВЕДЯ И БАРАБАНЫ СУДЬБЫ

Конечно, я прекрасно помню из мультика, что «в каждом маленьком ребенке – и мальчишке и девчонке – есть по двести грамм взрывчатки или даже полкило». Но тут-то был добрый пуд С-4!

Эх, Андреа, нам ли быть в печали! Мальчишка вёл себя так, что даже мамаша призналась: её сын – «бомба». Хотя этот разговор проходил за сутки до взрыва в Риме, соседи сразу занервничали и куда-то заторопились.

Мы еле дождались пересадки в Кастильоне-Козентино, чтобы наконец-то помахать рукой этой милой семейке Аддамс.

Новый «паровоз» полз так медленно, что его – ей-богу не вру! –однажды обогнал молодой уж, параллельно плывший по придорожной канаве.

Спринтовав почище Грайпеля, мы при пересадке с трудом влетели в последний (он же первый и единственный) вагон уходящего поезда.

В Сибари сибаритствовали недолго, ибо в крохотный зал ожидания ввалился итальянец лет тридцати. Он был в красной тёплой куртке, будто жил не в Сибари, а в Сибири.

- Да, сегодня жарко, - сказал он, распахивая настежь окно.

Мы, сидящие в шортах и майках, сразу с ним дружно согласились.

- Вы немцы? – спросил пришелец.

- Нет, русские.

- А это что, компьютер?!

Похоже, если бы с нами сидел медведь на поводке, в лаптях и в будёновке со звездой, который играл бы на балалайке, а в антрактах пил водку из горла, закусывая солёными огурцами, визитёр удивился бы меньше.

Автобус, принадлежащий железной дороге, повёз нас в Таранто. Наш «тарантас» имел по пути 16 «промежуточных финишей». Мы объехали все тамошние медвежьи углы, кое-где даже ощутив вкус прямо-таки нашенских, расейских, дорог после убаюкивающих итальянских автострад. Справа сияло голубизной дразняще-манящее Ионическое море. В розовый цвет его, наверное, организаторы решили не перекрашивать – долго и затратно, не фонтан всё-таки.

Сухая статистика: за весь суматошный день (а семь пересадок – не шутки!) только один поезд ушёл по расписанию, все остальные опоздали. Этот недуг, кстати, поразил и автобусное сообщение.

Снова новость о том, что триумфатором этапа стал Фернандо Гавирия, застала нас в пути. Ну, тут беда не велика, всё по плану. Просто есть у нас с «колумбийской мафией» конфиденциальная договорённость: когда мы своими глазами этап не видим, его выигрывает Фернандо. А потом, на глазу голубом, утверждает везде Гавирия: «Авторитет в веломире я». Вслед за легендарной группой ABBA спрошу и я: «Ты слышишь звуки барабанов, Фернандо?»

И снова мимо меня прошли главные футбольные события европейского вечера – до отеля мы добрались ровнёхонько в перерыве мадридского дерби «Атлетико» – «Реал», так что забитых голов вживую я так и не увидел, все они случились в первом тайме. Зато по дороге нам светила та-а-кая луна!

ТРУЛЛИ – КРУГЛЫЕ КАСТРЮЛИ…

Научно доказано: трулли строили не тролли. И не мудрый поросёнок Наф-Наф. Иначе эти чудесные круглые домики из камня в Альберобелло ЮНЕСКО не внесло бы в список Всемирного наследия.

Чудный городок с утра мы облазили весь. Дождь только обозначил своё присутствие, зато настоящими хозяевами показали себя дикие здешние ветра. Один порыв, страшно ураганистый и хулиганистый, вырвал из рук женщины, украшавшей свой трулли-магазинчик к приезду «Джиро», связку розовых шаров и разметал их по узким улочкам. Не дай Бог, гонщикам подставить такому бандиту грудь!

Заслышав русскую речь, к нам подошла Ирина. В своё время она вышла замуж за итальянца и из Кишинёва перебралась в Перуджу. «Мы все родом из СССР, все мы – братья и сёстры, для всех русский язык – родной!» - несколько пафосно, но очень точно, сказала она.

В этот день организаторы гонки решили разбавить звёзд велоспорта ещё и кинозвездой. Гостю из Голливуда Патрику Демпси оказывали прямо-таки королевские почести – дали редкий шанс доехать с пелотоном до 0 км на старте и принять участие в церемонии награждения на финише. Из пункта А в пункт Б волшебника экрана доставили на вертолёте (цвет издалека не разобрал – голубой, наверное).

Когда в сопровождении полдюжины секьюрити крутой парень (как-никак призёр гонки «24 часа Ле-Мана») Патрик Демпси появился в Альберобелло, его фан-клуб завизжал от радости так, что с небес едва не посыпались оглушённые птицы.

И ещё об одной примете времени. Эту гонку сопровождают специально обученные люди из движения «Рэйд-грин». Так вот, накануне они собрали аж 3,6 тонны мусора. Он почти весь (на 88 процентов) будет переработан. Особая благодарность была вынесена гонщику, съевшему в ходе этапа батончик, а обёртку (всё логично, что экологично) не выбросившему на дорогу, а засунувшему под своё седло.

«МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ…»

Такая удача выпадает раз в 100 лет – команда «Газпром-Русвело» остановилась в отеле с «велосипедным» названием Ramapendula (нашли раму и педали?) в полутора километрах от нашего. Чтобы не ждать финиша этапа в опостылевшем пресс-центре с вечно капающими кондиционерами, решил заглянуть в гости к землякам.

Судя по тому, с каким энтузиазмом менеджеры гостиницы (далеко не низшего звена!) выпрашивали у механиков и массажистов бело-голубые фирменные бачки, наша команда была тут в авторитете.

По меньшей мере подобной «ярмарки» у расположившейся рядом конюшни Lotto Soudal точно не было.

Александр Миронов, недавно повесивший велосипед на гвоздь, и Геннадий Валуев, сделавший это намного раньше, готовились к приёму гонцов. Как и литовец Мантас Матузас из известного в веломире городка Утена, с которым мне наконец-то удалось познакомиться поближе, а то дальше «привет! – привет!» обычно дело не доходило.

Подошёл ещё один недавний профи – Сергей Климов, теперь к нему обращаются «диретторе». Серёжа показал мне маленькое кино. На видео, только что снятом спортивным директором, Лёша Цатевич летел на финиш десятым, а черту в итоге пересёк девятым, одну позицию выгрыз.

Опустившийся шлагбаум собрал почти всю команду вместе (отель – по другую сторону «железки», поезда тут ходят в час по чайной ложке и вдруг – нате вам!).

Не заметил я только главного пахаря дня Диму Козончука и Сашу Фолифорова. Дмитрия, кстати, на допинг-контроле «добрые дяди» поджидали…

Коротенький и толстенький, как сарделька, составчик пронёсся мимо, и спортсмены наконец поехали к автобусам на парковке гостиницы.

Первым рядом со мной остановился Сергей Фирсанов (он же Батя): «Здравствуйте, давно не виделись».

- С Этны. Я вас всех там в десантном тельнике, чтобы сразу в глаза бросаться, добрым словом подгонял, чуть не охрип.

- Надо же, не заметил. Горка тяжело далась….

Ставший свидетелем нашего разговора механик Саша Самарин уточнил: «А я видел, как вы красным флагом размахивали!».

Евгений Шалунов, лихо заложив мимо меня вираж, вскинул правую руку в воинском приветствии.

- Женя, а ты в курсе, что был 9 мая на вулкане единственным, кто нас первым с праздником поздравил, остальные на поздравления лишь отвечали? Спасибо, боец, приятно было.

- А я смотрю – тельняшка, десантный берет, как же было не поздравить?!

- Ну, честно говоря, роль берета велошапочка «Астаны» сыграла… Козырьком назад.

- Да?! А со стороны так на настоящий берет похоже было.

Обменялся крепкими рукопожатиями с Павлом Бруттом и Иваном Ровным – ага, есть ещё у хлопцев силёнки!

КАК ИЗ МОЦЦАРЕЛЛЫ ПОЛУЧИТЬ СПАГЕТТИ

Второй раз мы наведались в гости уже втроём. Специально заглянули перед ужином (по распорядку он – в 21 час), чтобы не мешать процессу подготовки команды к следующему дню. Парни в большинстве своём были на массаже.

У команды свой повар – Микеле Соррентино – и своя кухня на колёсах. Махина – это вам не родная, солдатская полевая.

Только что поспело очень пользительное для организма блюдо типа запеканки. Всех секретов по понятным причинам не раскрою, скажу лишь, что для этого кулинарного изыска нужен редкий сорт риса, который только в Бельгии и достанешь, и обычный изюм. Говорят, гонцам нравится.

Женя Шалунов недавно носил в узком кругу друзей прозвище «Моццарелла». Теперь, сбросив благодаря диетологу команды Эрике Ломбарди полпуда лишнего веса, он скорее напоминает спагетти аль денто – не округлый, как раньше, а жёсткий, поджарый, способный на подвиги.

Мои старые друзья - Александр Самарин и Дмитрий Филиппович –завершали миссию «Джиро-100» и готовились к дальней дороге. Они отбывали на «Тур Норвегии» (на смену этому дуэту спустя пару часов прилетели в недавнем прошлом отличный гонщик Александр Пришпетный и чемпион Украины-2007 Андрей Суралёв). Вместе с ними напряжённо трудился чемпион России-1994 Ромес Гайнетдинов (в команде – Учитель).

Ротация, по словам генменеджера команды Рената Хамидулина, связана с тем, что в исторической, сотой, «Джиро» хотят принять участие все без исключения. Руководство идёт навстречу.

На прощание отзывчивые парни снабдили меня капелькой хорошего клея – вдруг получится слегка реанимировать «убитые» на Этне кроссовки, а то в Альпах дожди как зарядят – с одной парой ни за грош пропаду.

Пообщавшись с народом, узнали мы кое-что и о задуманной тактике на следующий этап, но это – сами понимаете – не для печати.

Особая тема – «отрывная». Ребят из «Газпром-Русвело» можно видеть практически во всех отрывах, но вот в последнем, принесшим беглецам успех, наших гонщиков не было. Причина проста: когда «групетто» в течение 20 минут выдавала по 350 ватт, россияне на колесе не усидели…

- Отрыв – всегда немного лотерея, – заметил Ренат Хамидулин. – Это с дивана хорошо видно, когда и куда надо перекладываться, когда и с кем стрелять. Диванная стратегия – всегда победная. Но если бы велоспорт был настолько предсказуем, кто бы стал его смотреть?

С ПОНТОМ ПОД ЗОНТОМ

Договорились, что на старт восьмого этапа в городе Мольфетта нас отвезёт доктор команды Вячеслав Ефремов. Время отъезда – 9.45.

Но любопытство привело нас в стан российской велоконюшни намного раньше этого времени.

Едва войдя на территорию отеля Ramapendula, увидели перед собой кипучий «муравейник» между двумя абрикосовыми деревьями (жаль, плоды еще не созрели, урожай-то хорош будет!). Это обслуживающий персонал «Газпром-Русвело» готовился к отъезду. Чемоданы спортсменов молчаливо, с чувством собственного достоинства, стояли в очереди на погрузку в автобус.

Чтобы мы не заскучали, массажист Сергей Пакура (между прочим, мой коллега-легкоатлет, защищавший цвета Киргизии на Олимпиаде-2008) угостил нас своим знаменитым чаем с печенюшками. Можно сказать, попали с курабье на бал! На сотой «Джиро» Серёжа работает с Алексеем Цатевичем, Сергеем Фирсановым и Евгением Шалуновым.

Три клиента – Александр Фолифоров, Сергей Лагутин и Дмитрий Козончук (он же Казак) – и у Геннадия Валуева.

Караван тронулся строго в назначенный час. 70 вёрст до Мольфетты мы отмахали за 1 час 12 минут. По дороге – не поверите – даже парой фраз о бабах и футболе не перекинулись, только о текущей гонке и говорили.

В частности, о том, как Дима Козончук, который три года в отрывы не ездил, накануне 212 км впереди отработал.

Прибыли на старт. У доктора – своя программа, у нас – своя. Несмотря на профессию, мы как бывшие спортсмены уже давно придерживаемся сурового закона: гонщиков перед работой подолгу не пытать – максимум пара коротких вопросов.

Другое дело, если гонцы сами проявляют инициативу. Вот, например, Ильнур Закарин, завидев Влада Богомолова, сразу задал вопрос: «Книга уже вышла? Очень хочу купить!»

Илья Кошевой рассказал, что юбилейная гонка ему нравится. «Правда, дороги на Сицилии были убитые, даже похлеще, чем в России, - заметил он. – Некоторым гонщикам, которых хлебом не корми, дай своё покритиковать, а забугорным повосхищаться, надо бы об этих дорожках помнить».

К Андрею Зейцу и Жандосу Бижигитову было уже не пробиться, но язык жестов тоже бывает красноречив: ребята в порядке.

В порту, что в двух шагах от старта, пахло рыбой и… ванилью. Но не потому, что негоцианты привезли из-за моря-океана колониальный товар. Просто красивая официантка раз за разом подносила почтенной публике у металлической ограды тарелочки с кусками аппетитного розового торта. Поднос улетал за подносом! Вкуснотища, наверное…

Даже маяк, не отставая от моды, приоделся в розовое. Не хочется дразнить заждавшихся тепла земляков-москвичей, но в Мальфетто стояла жара. Любвеобильное солнце готово было обласкать руками-лучами всю огромную толпу, а на небе не было ни облачка. Как говорят лётчики, видимость «Джиро» на «Джиро», простите,100 на 100.

Между двух высоких домов на специально натянутых веревках висели розовые зонтики – 14 рядов по 9 штук. Возможно, здесь просто высадился десант из Мэри Поппинс (по-нашему, по-фронтовому, – усиленная рота).

Но, несмотря на это, нарядившаяся в розовое Мольфетта таяла на глазах, как шоколадная конфета. Палочкой-выручалочкой стало тихое морюшко, плескавшееся в 30 шагах от каравана автобусов и техничек. Купающихся, к моему удивлению, было предостаточно, хотя обычно итальянцы в середине мая в море ни ногой – «фреддо».

Проводив караван в путь, спросили у аборигена, далеко ли до станции?

- Очень, очень далеко – километра три.

Автомобилист, наверное, пешком совсем не ходит, в расстояниях не ориентируется, ибо до вокзала было всего лишь около километра.

Вспомнилась похожая история, когда несколько лет назад Чебоксары принимали шоссейный элитный чемпионат России. Жили мы в гостинице «Спортивная», рядом с центральным стадионом, на котором любят проводить свои чемпионаты страны легкоатлеты.

Выйдя с Владом из отеля, решили уточнить дорогу к матушке-Волге у симпатичной девчонки лет 16.

- Это же Агрегатка! Отсюда вы пешком не дойдёте, - на полном серьёзе ответствовала она.

Дошли легко и непринуждённо, ровно за 17 минут. Делов-то – 3 версты под спуск. Так что всё в мире относительно.

И снова в поезд, который уже по счёту! На этот раз это – «Фреччиабьянка» (по-русски – «Белая стрела», хотя с устатку так и слышится родное: «Встреча. Пьянка»).

Смотрю в окно: вот коробка из картона, а вот станция Ортона. Ночуем в этом городке, взобравшимся на высокую скалу у самого синего моря.

После традиционного (на этот раз почти «моржового» – вода + 15) утреннего заплыва по Адриатике вдруг обнаружилось, что мой скоропалительный велозагар предательски «пополз». Собственно, ничего удивительного – в лето мы прилетели, считай, прямиком из…зимы.

Пелотон в Ортоне мы ждали недолго, но гонщики, которые мыслями были уже на Блокхаусе, на наши ободряющие крики практически не реагировали.

Последний «червонец» девятого этапа удалось глянуть уже во Флоренции. К сожалению, в записи. Телекомментаторы RAI гнали такую волну, такую пургу! Не жалея эмоций и голосовых связок, они всеми силами пытались заронить интригу и тем самым невольно вызывали широкую улыбку – ведь победа Наиро Кинтаны читалась задолго до заветной белой черты…

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 3)