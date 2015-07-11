Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 7)

После серой Реджо-Эмилии небольшая Бьелла показалась нам не белым, а очень даже розовым местечком. Ленточки, бантики, шарики. Любопытный стенд с фотографиями о многолетней истории гонки. Да и в народе с самого утра, а мы выскочили из отеля ранёхонько, чувствовалось какое-то волнение, что-то вроде предстартового мандража.

Зная, что подъём отнимет много сил, мы с места в карьер не рвали, экономились. Или, по крайней мере, честно пытались какое-то время такой тактике следовать. Получалось так себе, ибо, как всем известно, медленно ходить москвичи не приучены – бешеный ритм мегаполиса диктует свои железные законы. А, может, ларчик открывался ещё проще: в день рождения Криса мы почувствовали себя немного Фруминаторами, вот и повалили на все деньги.

Короче говоря, добрались мы до Оропы, пот стекал до самой… пятки. Хотя утро выдалось не самым жарким.

То слева, то справа по дороге в горы появлялись самодельные баннеры в память Марко Пантани – помним, любим тебя, Пират…

Правда, один из них оказался настолько непрочным, что «пал смертью храбрых» от первого же лёгкого дуновенья ветерка. Длинным был, парусность большая.

По асфальту, по брусчатке поднялись, как водится, чуть ли не до вершины горы. Убедились в очередной раз, что нормальной съёмки из-за наплыва фанатов не получится, и привычно потопали вниз. За этим процессом и застали нас автобусы «Газпром-Русвело». Они дружно нам просигналили, а мы приветственно «сделали ручкой». На встречных курсах не до торжеств и церемоний. Кажется, ближе к концу гонки мы для наших парней стали неотъемлемой частью «Джиро», пусть самой крохотной.

В конце концов «козырная» точка нашлась. За время этой рекогносцировки местности мимо нас проехали тысячи велосипедистов (лично я после четвёртой сбился с точного счёта). Пожилых и юных, в современной экипировке и исторической, времён Коппи и Бартали.

Когда рядом, пыхтя, проезжал немолодой уже «колобок» в форме «Катюши» в её российскую бытность, я решил смельчака поддержать: «Вперёд, «Катюша», вперёд!»

На лице «горняка» – ноль эмоций.

- Форца, «Катюша»!

И – о, чудо! – ожил толстячок-итальянец, зашевелился. Подобный случай был со мной несколько лет назад. Неужто это тот самый старичок-горнячок?! Похоже, заядлых велогонов годы не берут.

А «РОЗОВОЙ МАЙКЕ» ВСЁ НИПОЧЁМ!

Вообще-то на Оропу от железнодорожной станции ходил автобус под номером 360. Мы об этом знали, но не нарушать же вековые традиции пеших суворовских переходов! Сначала автобусы шли набитые битком, а ближе к приходу пелотона практически возили в гору воздух.

Кстати, о лечебном альпийском воздухе. Им можно было упиваться бесконечно, если бы не одно но: его беспощадно портили многочисленные курильщики и – пару раз – целые стаи допотопных мотороллеров. Улочка узкая, продувается слабо.

Поддержать гонщиков вышли все обитатели близлежащих домов, причём со своими четвероногими питомцами. Мне особенно запомнились две большие белые псины, приветствовавшие «Джиро»… своими длинными розовыми языками. Солнце к тому моменту раскочегарилось вовсю.

И вот после стрёкота двух «вертушек» появился пелотон. Ильнур Закарин находился в головке, шёл, как показалось со стороны, легко. Не знаю, слышал ли он зычный голос человека в тельняшке, но верить в это почему-то очень хочется.

На этот раз Евгений Шалунов снова ехал мимо нашей группы поддержки с улыбкой – хороший признак.

Зато Ване Савицкому гора доставалась дико тяжело, это легко читалось на его лице. Трудно было и Сергею Лагутину, и Жандосу Бижигитову…

Проводив парней, рванули к станции – поезд, конечно, не корабль, но «цигель-цигель, ай-лю-лю» ещё никто не отменял!

На площади перед зданием вокзала нас ждал сюрприз – там стояли автобусы «Астаны» и Wilier Triestina - Selle Italia.

Там трио журналистов-бандуристов («бандуры» у нас за спиной о-го-го – любой верблюд от зависти лопнет!) встретил Константин Пермяков – наш ангел-хранитель: то пластырем выручит, то глотком воды после гигантского слалома и скоростного спуска в одном флаконе.

Костя рассказал нам, как завершился этап. «Малья роза» снова доказала свою силу. Ильнур Закарин стал вторым – достойный результат. Надо будет в следующий раз такую поддержку ему оказать, чтобы, как в старые добрые времена, ощутить во рту вкус победного шампанского из его рук. Он парень не жадный – всегда готов славой (и шипучкой!) поделиться. Проверено не раз.

В это время над привокзальной площадью начал описывать круги вертолёт, по всем признакам имеющий прямое отношение к команде Wilier. И действительно, обслуживающий персонал немедленно выскочил из автобуса и начал радостно махать геликоптеру руками. Это приятное занятие им пришлось прервать: подъехали гонщики.

Илья Кошевой, отдав механику своего коня, сразу нырнул в автобус. Видимо, «наелся» от души. Ладно, в следующий раз погутарим.

ОСТРОВОК ОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ ЕСТЬ

Редкий случай – в Бергамо наше монолитное трио ненадолго разделилось. Влад остался в отеле дописывать очередную главу своей «розовой» книги, Сергей умчался в старый город на фотоохоту. А мне, не вооружённому оптикой, было совсем е в тягость пройтись от финишного створа по трассе гонки дежурные пару вёрст.

Первые 765 м «велопроспект» был шикарный – качественный асфальт где-то около семи метров шириной. Затем, на повороте чуть менее плавном, чем в Реджо-Эмилии (мне направо, гонцам налево), узрел некое «бутылочное горлышко». Как показалось, не шире 4,5 метров. Совсем рядом – «островки опасности». Небольшие, зато целых два. Мелькнула мысль: «Какого дьявола орги не перестрахуются парой матов из ближайшего спортзала?» Забегая вперёд, скажу, что, как показала практика, это был не последний «косячок» устроителей гонки.

- Если кто-то из топовых финишёров на горушках выживет и это горло удачно проскочит, скорость надо ждать за 80, – подумалось мне, – ведь почти весь последний километр – заметный невооружённым глазом спуск.

Решил навестить Верхний город. Поднимаясь по дорожке из маленьких гранитных кругляков, встретил трёх красавиц (я наших, да ещё и блондинок, спинным мозгом за километр чувствую). Длинноногие, с – пардон! – аккуратными попками. В общем, как мы с Андреем-Мачо любим.

На седовласого старца красны девицы внимания не обращали, щебетали о своём: «Ой, какой ровный загар у нас сегодня будет!»

Первая мысль – лишь бы не розовый, а то потом со сметаной проблем не оберёшься. Ведь по воскресеньям далеко не все магазины работают.

А девчонки молодцы: 1.25 евро сэкономили на фуникулёре и энную сумму – на фитнесе.

У ворот старого города играл бессмертную мелодию «Битлз» уличный музыкант. С высоты птичьего полёта люди, занятые сооружением финишного городка, казались трудолюбивыми муравьишками.

Верхний город торговал, гонке честь не отдавал. Выходной, море туристов – ну, как их не подоить?!

ПРЕДСКАЗУЕМО НЕОЖИДАННО

И вот гонка докатилась до городских улиц! Но спринтеров крутые горки укатали, и бал в Бергамо правили совсем другой комплекции люди. Победил Боб Юнгельс, а наш Ильнур Закарин вместе с другими бигами финишировал в первой пачке, снова сразу за Томом Дюмулином.

На боковой улице внезапно образовалась пробка из техничек – путь к автобусной парковке лежал через трассу, а по ней ещё догребали последние гонцы.

Возле меня остановился Наиро Кинтана. Фанаты вмиг облепили гонщика, как осы спелую грушу сорта Бергамот.

Обращались к нему с почтением, не иначе как grande («великий»).

Подойдя к автобусу «Газпром-Русвело», встретил Галину Кузьмину. Раньше она стояла у истоков нашего портала, а теперь работает в этой команде.

Новый сюрприз – подъехал ещё один сокомандник Алексей Рыбалкин с женой Наташей, благо живут они рядом.

- После травмы с декабря до конца января тренировался в зале – на спину, пресс работал и по два часа на тренажёре, – рассказал гонщик. – С февраля начал набирать объём. На пик формы надеюсь выйти к июлю-августу, душа уже рвётся в бой!

Ещё одну группу поддержки российских ребят – родителей Матвея Мамыкина – в свой зоркий объектив разглядел Влад Богомолов.

А я получил шуточный нагоняй от Геннадия Валуева: почему, мол, мы не на каждом старте присутствуем. Рады бы, но…

Ромес Гайнетдинов о завершившемся этапе сказал так: «Сегодня скорости были запредельные! За первый час гонщики 51,8 км накрутили».

- А после трёх часов гонки средняя была 48, – уточнил Александр Пришпетный, к которому приехала жена Елена Кучинская с сыном Даниилом.

- А как дела обстояли после того, как Пьер Роллан горный финиш снял?

- Отрыв держали на просвете, секундах в 15, – ответил Ромес. – А уже в Бергамо всё порвалось.

Дать короткую характеристику выступления команды на 15-м этапе я попросил спортивного директора «Газпром-Русвело» Сергея Климова. Опыт общения с прессой у него большой, речь образная – слушать одно удовольствие.

- Этап прошёл предсказуемо неожиданно, – сказал диретторе. – Где-то между 60 и 70-м километром мучительно и больно ушёл отрыв. А перед горой, километре на 120-м, отъехала десятка беглецов, в том числе наш Евгений Шалунов. Но кого-то это не устроило… За первые три часа скорость была за 48 км. Что там говорить, если на финиш последняя группето приехала на пять минут раньше, чем ожидали организаторы от лидеров. О наших парнях скажу так: они сегодня сделали всё, что могли. Добиться большего, наверное, можно было лишь при помощи небес, Провидения…

По моей просьбе Мантас Матузас вызвал «на секундочку» Евгения Шалунова. У двери автобуса он появился в одном полотенце.

- Женя, хочу тебе за сегодняшний труд руку пожать.

- Да ну, блин, - с лёгкой обидой в голосе сказал он, - опять нас не отпустили…

И всё-таки в этот день розовый велопраздник для меня был омрачён. Во-первых, тяжёлой травмой Танела Кангерта (этот жуткий кульбит итальянские телеканалы показывали снова и снова).

Во-вторых, сходом Вани Савицкого. Приболел он перед «Джиро», теперь болезнь, похоже, снова к нему «переложилась». Вот зараза!

Это у гонщиков понедельник – день отдыха, а нам покой только снится! И утром рано три ветерана рванули на Лекко, оттуда – в Тирано…

(продолжение следует)

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 3)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 4)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 5)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)