НЕ ЖАЛЕЙ, ШИПУЧКУ ЛЕЙ, ВЕДЬ У «ДЖИРО» – ЮБИЛЕЙ! (часть 3)

В святой праздник – День Великой победы – мы пошли на штурм Этны. Как и положено изнеженной и избалованной диванной бригаде, на новеньком «Мерседесе», прихватив с собой для полного комфорта матрацы и подушки.

За рулём был Массимо, приятель Винченцо Нибали, уроженца Сицилии. Он собирался высадить нас на самом финише, ибо выехали мы с большим запасом времени, и дороги ещё не были перекрыты. Но мы закапризничали и попросили высадить нас в центре Николози, чтобы дальше радостно и лениво топать пешком. Но не из экономии, ибо цену поездки обговорили заранее, а просто из вредности.

Церемониальным маршем дошли до отметки «10 км до финиша». На полосках новёхонького асфальта чётко виднелись надписи в поддержку Винченцо Нибали и в память ушедших Марко Пантани, Воутера Вейландта (по его номеру на последней в жизни гонке – 108) и Микеле Скарпони.

Вскоре рядом с нами притормозила техничка KATUSHA-Alpecin. Хотели было оштрафовать Сергея Ушакова за ловлю в Ольбии сардин в неположенном месте, но не вышло – оказывается, он держал в руках «голую» бамбуковую палку без лески и крючка. Ну, не вытащил человек рыбку из пруда, зато зрители на эту пустышку активно клевали!

Вразвалочку прошли ещё пять вёрст. Но на этой отсечке надолго не задержались. Куча фанатов с палками для селфи – не лучшее соседство. Во-первых, вести профессиональную съёмку в таких условиях – гиблое дело, на яркий жилет аккредитованного фотографа толпа чихать хотела. Ведь для «палководцев» главное – запечатлеть на века себя, любимого. Во-вторых, из этой толкучки поддержать добрым словом наших укатанных горой парней тоже весьма проблематично.

Пришлось немного спуститься вниз, в места, может быть, не самые козырные, зато не столь густонаселённые (любопытные ящерки не в счёт!).

Организаторы «Джиро» однозначно читают «Велолайв» и к критике прислушиваются. Раз в Ольбии «вертушки» не было, то на Этне, пожалуйста – целых две.

Наших гонщиков в День Победы мы поддерживали привезёнными с собой гвардейскими ленточками и импровизированным красным знаменем. И командирским голосом, естественно.

- Терпите, мужики, терпите!

- Терпим, терпим, - отвечали ребята. Откуда силы на улыбку брались?

Больше всех удивился, увидев нас на вулкане, дебютант «Джиро» Евгений Шалунов.

- С праздником вас! – радостно закричал он.

В арьергарде гонки катили мужественные ребята, пострадавшие в завалах. Они тоже без активной поддержки не остались.

А наша диванная бригада, выполнив свой долг, потопала в Катанию. Матрацы вот только бросить пришлось (фотодокумент прилагается). Через четыре с половиной часа (вниз, да ещё без тюфяков и подушек, ноги почему-то быстрее несут) мы подошли к дверям нашего отеля на улице – ну, конечно же – под названием Этна…

На этом, пожалуй, я своё повествование и завершу. Потратив немалые средства на поездку, хочется просто получать удовольствие от этого непередаваемого велосипедного праздника, а не горбиться часами над «клавой». Надеюсь, никто не в обиде…

Как говорили древние, feci quod potui, faciant meliora potentes.

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)