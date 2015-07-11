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Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 3)

 

НЕ ЖАЛЕЙ, ШИПУЧКУ ЛЕЙ, ВЕДЬ У «ДЖИРО» – ЮБИЛЕЙ! (часть 3)

  В святой праздник – День Великой победы – мы пошли на штурм Этны. Как и положено изнеженной и избалованной диванной бригаде, на новеньком «Мерседесе», прихватив с собой для полного комфорта матрацы и подушки.

 

  За рулём был Массимо, приятель Винченцо Нибали, уроженца Сицилии. Он собирался высадить нас на самом финише, ибо выехали мы с большим запасом времени, и дороги ещё не были перекрыты. Но мы закапризничали и попросили высадить нас в центре Николози, чтобы дальше радостно и лениво топать пешком. Но не из экономии, ибо цену поездки обговорили заранее, а просто из вредности.

 

 

 

 Церемониальным маршем дошли до отметки «10 км до финиша». На полосках  новёхонького асфальта чётко виднелись надписи в поддержку Винченцо Нибали и в память ушедших Марко Пантани, Воутера Вейландта (по его номеру на последней в жизни гонке – 108) и Микеле Скарпони.

 

  Вскоре рядом с нами притормозила техничка KATUSHA-Alpecin. Хотели было оштрафовать Сергея Ушакова за ловлю в Ольбии сардин в неположенном месте, но не вышло – оказывается, он держал в руках «голую» бамбуковую палку без лески и крючка. Ну, не вытащил человек рыбку из пруда, зато зрители на эту пустышку активно клевали! 

 

 

  Вразвалочку прошли ещё пять вёрст. Но на этой отсечке надолго не задержались. Куча фанатов с палками для селфи – не лучшее соседство. Во-первых, вести профессиональную съёмку в таких условиях – гиблое дело, на яркий жилет аккредитованного фотографа толпа чихать хотела. Ведь для «палководцев» главное – запечатлеть на века себя, любимого. Во-вторых, из этой толкучки поддержать добрым словом наших укатанных горой парней тоже весьма проблематично.

Пришлось немного спуститься вниз, в места, может быть, не самые козырные, зато не столь густонаселённые (любопытные ящерки не в счёт!).

 

  Организаторы «Джиро» однозначно читают «Велолайв» и к критике прислушиваются. Раз в Ольбии «вертушки» не было, то на Этне, пожалуйста – целых две.

 

  Наших гонщиков в День Победы мы поддерживали привезёнными с собой гвардейскими ленточками и импровизированным красным знаменем. И командирским голосом, естественно.

 

- Терпите, мужики, терпите!

- Терпим, терпим, - отвечали ребята. Откуда силы на улыбку брались?

 

 

 

Больше всех удивился, увидев нас на вулкане, дебютант «Джиро» Евгений Шалунов.

- С праздником вас! – радостно закричал он.

 

В арьергарде гонки катили мужественные ребята, пострадавшие в завалах. Они тоже без активной поддержки не остались.

 

 

А наша диванная бригада, выполнив свой долг, потопала в Катанию. Матрацы вот только бросить пришлось (фотодокумент прилагается). Через четыре с половиной часа (вниз, да ещё без тюфяков и подушек, ноги почему-то быстрее несут) мы подошли к дверям нашего отеля на улице – ну, конечно же – под названием Этна…

 

 

На этом, пожалуй, я своё повествование и завершу. Потратив немалые средства на поездку, хочется просто получать удовольствие от этого непередаваемого велосипедного праздника, а не горбиться часами над «клавой». Надеюсь, никто не в обиде…

 

Как говорили древние, feci quod potui, faciant meliora potentes.

 

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 15:23 | Регистрация: 11.07.2015

    спасибо))  за очередное путешествие на Джиро))

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5 - 28 мая 2017

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14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    спасибо))  за очередное путешествие на Джиро))

  • SVS
    Крис Фрум избежал травм после ... (23)
    SVS-Фото
    Вы не поверите, но это не регламентируется. При условии, если авто не выходит за пределы полосы :-)...

    Насчёт соблюдения ПДД согласен. Но ПДД регулирует ДВИЖЕНИЕ по дороге, а не использование дороги для спортивных целей.

    Повторюсь, проблема в том, что тренирующийся всерьёз спортсмен менее внимателен и осторожен на дороге, к сожалению :-(..
  • Tom_Boonen
    Крис Фрум избежал травм после ... (23)
    Tom_Boonen-Фото

    Не важно тренируются ли участники дорожного движения или нет, важно соблюдать ПДР. Вряд ли вхождение в поворот в заносе на спорткаре не будет нарушать правила.

  • ivansmirnov
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    ivansmirnov-Фото

    Какие все *знатоки*..... *Колхоз*  *Скучно*.....Уважайте спортсменов!!! В таком виде спорта, да за такую зарплату....... может сами  класс покажете? Каждый из них тавмирован и не единожды, все переломанные и в шрамах. При таком ветре, крутая гора, и не одна, каждый работает на все 100. Молодцы все!! И Газпром молодцы!! Все стараются!! 

  • SVS
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    SVS-Фото

    Боюсь ошибиться, но похоже, поедут мимо Альканторы к Жардини Наксосу :-) и дальше к Таормине... Я там часто катался..

    Посмотрю сегодня, понастальгирую :-)...

  • veloliveuser
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    veloliveuser-Фото

    а что с Деннисом случилось? почему не доехал?

  • SVS
    Крис Фрум избежал травм после ... (23)
    SVS-Фото
    Среди меня есть мнение (хоть и не популярное :-) ), что дороги общего пользования, предназначенные для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ - не место для спортивных тренировок.

    Человек, передвигающийся (совершающий перемещение) на велосипеде едет иначе, головой крутит, едет с оглядкой, и помнит, что хоть он и прав, но страдать будет больше виноватого, в "случае чего" :-(.

    Выкладывающийся на тренировке имеет другие цели и едет иначе.

    Вины с тех, кто сбивает никоим образом не снимаю. А в особо диких случаях просто страшно бывает.

    Но представьте, что на этой дороге вместе с тем, кто тренируется на велосипеде, окажутся, скажем, спортивные машины, проводящие тренировку, и входящие в поворот в заносе... А чем они хуже? Они тоже "тренируются"...
  • veloliveuser
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    veloliveuser-Фото
    а Кинтана разве рисковый парень, чтобы вот так сразу ва-банк?
    у меня сложилось впечатление, что он - перестраховщик, идет вперед только тогда, когда уверен в себе, и умирать на этапе не будет (не припомню за ним такого).
    слаб ли он в тактической импровизации? не думаю. значит, очень расчетлив.
    почему? рационально использует свой потенциал? но это больше свойственно возрастным гонцам. установка руководства?...
  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (55)
    Андрон-Фото

     Хотел еще сказать, что словенец Поланц просто молодец. Два года назад он тоже выиграл этап на Джиро, я еще подумал - вот упертый парень. Вчера, когда увидел его в отрыве, думаю - а ведь из них вот этот может упереться и доехать. Сам метр с кепкой, а против встречно-бокового все-же выгреб. Это упорство, достойное похвалы.

      А еще здорово, что словенцы тоже отмечают День Победы. Так что это можно считать посвящением нашему общему празднику.

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    Bjoern-Фото

    По карте совершенно непонятно, что за вираж за 300 метров до финиша и на сколько он скоростной, поэтому выделить фаворита из тройки (Грайпель, Гавирия, Юэн) трудно. 

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