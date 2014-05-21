Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 5)

Орги, безжалостные, словно орки, подложили нам жирную свинью – день отдыха на гонке пришёлся на понедельник. Но в этот день знаменитая на весь мир галерея Уффици не работает! Сколько раз был во Флоренции, но всегда времени на её посещение не хватало, Вот и на этот раз запланированный культпоход в храм искусств пришлось перенести на следующий день, благо открывается галерея рано – в 8.15.

Встали чуть свет и вскоре с крейсерской скоростью прошлись до смотровой площадки на площади Микеланджело дорогой триумфа Максима Белькова, выигравшего здесь этап на «Джиро-2013». «Наелись» изрядно, пришлось потом на набережной на лавочке минут пять (больше в запасе не было!) в чувство приходить – жарко во Флоренции, днём до 26 в тени. Если бы не ветерок с реки, совсем хана.

И вот мы влетели, как птицы, в галерею Уффици! На несколько часов добровольно согласившись на роль «канцелярских крыс» (ведь буквально название этого самого популярного в Италии художественного музея переводится как «галерея канцелярий»).

Получили огромное удовольствие, несмотря на «кусачие билеты», приобретённые заранее во избежание длинных очередей через Интернет (эх, пускали бы в такие знаковые места просто по аккредитациям, как, например, в олимпийском Сиднее-2000).

РАЗДЕЛКА – ОТ СЛОВА «РАЗДЕВАТЬ»

Не побывали на разделке – «что толку в этакой безделке»?

На самом деле мы так не думаем и классика приплели для красоты слога, но для подобного шага было много причин. Во-первых, моим спутникам-фотографам Владу и Сергею на индивидуальной гонке не развернуться – картинка разнообразием не отличается. В общем, сплошной бесконечный телесериал:190 напряжённых лиц, 380 натруженных ног, сумасшедшие фанаты, прыгающие под колёса в надежде, как «домомучительница» фрекен Бок, «попасть в телевизор».

Во-вторых, опустошённым гонщикам на финише уже не до пишущей братии – скорей бы в автобус да в крепкие и цепкие лапы «массариков». Не очень-то эксклюзивом разживёшься. А шесть часов, проведённых на такой жаре под палящим солнцем – бах! – и гонка для тебя завершена. Перед самым фантастическим куском – альпийским!

Поэтому на очередном военном совете мы пришли к единодушному выводу: раз до виртуального подиума нашим не доехать – на него Герант Томас, Том Дюмулин и Боб Юнгельс поднимутся (кстати сказать, с именами точно угадали, а вот с занятыми местами капельку промахнулись, уж больно хорош был «раздевальщик» старина Том!), – то ITT, как ни жаль, пропускаем.

Нет, правда, подобные этапы хорошо смотреть по «ящику», кому-то – с айфоном и чашечкой «русиано» в руке, кому-то – с запотевшим бокалом пенного с креветками («на вкус и цвет…», ну, продолжение вы помните). Если, конечно, приторная реклама кофейного шампуня аппетит напрочь не отобьёт.

Короче говоря, что-нибудь из серии: «Пора что-то кардинально поменять в своей жизни», – подумал я, лёжа на диване, и… перевернулся на другой бок». Ведь любимая подушка есть не только у Макса Белькова…

А что, валяешься, расслабленный такой, умиротворённый, в отеле в центре Флоренции. А они где-то там едут в соседней Умбрии от Фолиньо до Монтефалько, стараются, потеют… А ты в прекрасном ничегонеделанье безумные и слегка хмельные вирши сочиняешь, смешивая географию и биографию: «Тоскана хвалёная, какая ты зелёная, прям как моя тоска. А Умбрию, а Умбрию люблю, как к пиву скумбрию. Солёная, ядрёная. На этом всё. Пока!»

Надеюсь, вы поняли, что на самом деле ничего подобного не было. Мы, как сивки-бурки, до и после телетрансляции носились по городу, силясь найти хоть какие-нибудь приметы юбилейной гонки. До прихода сюда сотой «Джиро» оставались считанные часы, а наряжаться к велопразднику столица Тосканы почему-то совсем не торопилась. Единственным увиденным нами розовым пятнышком стала… косточка на поводке деловитой собачонки.

Зато только во Флоренции я окончательно убедился в том, что китайцев на планете действительно два миллиарда. Десяток шумных российских байкеров, с которыми мы обменялись приветствиями на мосту через Арно, на этом фоне – меньше, чем ничего…

СУХИМ ЯЗЫКОМ ЦИФР

Между тем организаторы подвели промежуточные итоги первых 10 дней сотого выпуска «Джиро». Некоторые цифры, на мой взгляд, достойны вашего внимания.

Так, финальную часть этапа с подъёмом на Блокхаус смотрели 2,749 миллионов телезрителей.

Профиль Twitter Giro d'Italia превысил 19,5 миллиона просмотров, а официальный сайт giroditalia.it за первую неделю посетили более 4,5 миллионов человек, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году.

На странице Facebook Giro, равно как и на Instagram Giro d'Italia, теперь более 1 миллиона фанатов.

На сегодняшний день аккредитованы 1600 представителей СМИ. И это далеко не вечер, ведь абсолютно на каждом этапе эта армия прирастает местными бойцами информационного фронта.

Гордятся организаторы и проектом «Ride Green», потому что на первых девяти этапах было собрано 31,7 тонны мусора. А эта цифирь уже из другого достоверного источника: очередной рекорд (убеждён – не последний) установили «зелёные человечки», собрав как-то за день 3,8 тонны «отходов велопроизводства».

«БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА»

Центр Флоренции о великой гонке не ведал ни сном, ни духом, ему и так с диким наплывом туристов трудно справляться. Пробились сквозь многоязыкую толпу, поднялись на холм на другом берегу Арно и долго выискивали выигрышные точки для съёмки.

Когда стали подтягиваться участники «розовой» гонки, первым из наших встретили Рената Хамидулина.

Естественно, сразу поинтересовались здоровьем Павла Брутта.

- Он в норме, - ответил генменеджер «Газпром-Русвело».

- Ренат, а нашу последнюю публикацию читал?

- Да.

- И комментарии к ней? Народ ждёт тебя за пультом!

Засмеялся Ренат и убежал по своим делам.

Появилась четвёрка крепких парней с российским стягом на флагштоке-удочке, привезённом, как выяснилось, из дома. Познакомились, ребята из Пскова, хотят поддержать Сергея Фирсанова: «Земляк наш, из Великих Лук».

В Италии ребята долго не задержатся, потому что планируют 28 мая принять участие в 36-ой шоссейной велогонке Tartu Rattaralli.

Новая встреча была совсем уж неожиданной, потому радостной вдвойне: на скамеечке в ожидании командных автобусов сидели наши давние (если так можно сказать о совсем ещё молодых гонщицах) знакомые – Соня Чиркова и Таня Калашеева. Они выступают сейчас за команду Wilier. Проехали одну многодневку и три однодневных гонки. Воочию убедились, что женский велоспорт в Италии куда как серьёзней, чем на родине. Не по 40 человек на старт выходят, а раза в четыре больше. А про скорости и говорить не приходится! Короче, в первой гонке совсем туго пришлось, а потом пообтесались, в первой десятке стали заезжать.

Живут девчонки в Сан-Баронто (можно сказать, на постое в Пистойе – между двумя населёнными пунктами не больше 10 км). В Италии – почти месяц, ещё столько же впереди. Договорились встретиться с нашими красавицами в июле, на питерском велотреке, когда начнётся отбор на «мир» и «Европу».

Вскоре к нам подкатили (в хорошем смысле слова) их подруги – Даша Егорова и Ксюша Цымбалюк. Поездка во Флоренцию – для них неплохая тренировка: 50 вёрст в одну сторону, 50 – в другую.

- Девочки, а вы тут одни?

- Нет, со Светланой Юрьевной!

Бог мой, да это же суперзвезда российского велоспорта, двукратная чемпионка мира, победительница женской «Джиро д'Италия-2002» Светлана Бубненкова! Как-то мы почти месяц вместе в Архипо-Осиповке на сборах просидели. Обнялись, конечно, расцеловались.

- Света, смотрю, и дочка ваша велоспортом заразилась?

- Поздно Кристина на велосипед села – в 16.

- Но гены-то никуда не денешь…

- Посмотрим, загадывать рано.

Обычно интервью берём мы, а тут в оборот взяли Влада Богомолова. Коллега из весьма популярного и уважаемого журнала Tuttobici добрые четверть часа задавал фотомастеру вопросы. А когда узнал о готовящейся к печати книге о «Джиро», первым делом спросил: «А у нас в Италии она тоже будет продаваться?»

Кстати, по ходу гонки мы не раз, улучив минутку, забегали в книжные магазинищи и скромные лавчонки. Книг, посвящённых столетию гонки, на прилавках немало. Но какие же они убогие! Дешёвая бумага, редкие фотографии дурного качества. Одно у них классное – цена. От 20 евро и дороже.

Подошёл к знакомым бело-голубым «Фольксвагенам». «Батя» Фирсанов, увидев меня, на этот раз ни капли не удивился. Привыкли гонцы, что они у нас постоянно «в зоне особого внимания», можно сказать, под колпаком.

В это время из автобуса «Газпром-Русвело» вышел с пластырем на ноге Павел Брутт.

- Паш, ты нас до смерти перепугал на разделке. Здорово тебе досталось?

Да простят меня милые дамы, но цитата тут должна быть точной. Павел, не раздумывая, выпалил: «Херня!»

Механик команды Ромес Гайнетдинов тоже был скуп на подробности: «Очень сложный двойной поворот был – вот такая «эсочка», там Пашу и подрубило».

Доктору Вячеславу Ефремову и Ване Савицкому для поднятия боевого духа рассказал пару анекдотов из нашей кочевой жизни – про медведя и ужа. Всё равно у них до Милана руки не дойдут до нашего сайта. К слову, доктор признался мне, что над Павлом до полуночи колдовать пришлось.

Иван Савицкий сказал, что разделку накануне спокойно проехал. «А вот сегодня упираться придётся – трудный будет этап», – подчеркнул гонщик.

- Да уж, смотрел в роуд-буке профиль – эта «пила» впечатляет, весьма-весьма, – согласился я.

Геннадий Валуев и Сергей Пакура завершали предстартовые хлопоты. Узнав, что публикация о нашем визите в команду давно опубликована, Серёжа сразу заглянул на «Велолайв», но времени хватило только бегло картинки посмотреть. Делу время!

С Женей Шалуновым удалось побеседовать подольше. Настроение у парня бодрое, мечта – не только до Милана доехать, но и в «генерале» немного подняться.

- После дня отдыха ноги совсем не было, – рассказал дебютант «Джиро». – На будущее умнее буду – отдыхать не стану, а полноценную тренировку засажу! А вчера первые километров 15 совсем ничего не получалось, только на второй половине раскатился. Сергей Климов сказал, что этот кусок я нормально прошёл. И ветер сумасшедший был, особенно на спуске. Велосипед жутко вело, одной рукой даже перехватываться приходилось, чтобы не упасть.

«Диретторе» Сергей Климов по доброте душевной предложил мне чашечку ароматного кофе. Пришлось, увы, вежливо отказаться: независимый журналист даже по мелочи одалживаться не имеет права. Объективность – превыше всего!

С первой попытки побеседовать с Серёжей толком не успел – он ушёл в автобус на собрание команды. Но чуть позже разговор мы всё-таки продолжили. Хотя он и прерывался бессчётное число раз – к Сергею подходили всё новые и новые люди.

- Чужие здесь не ходят! – резюмировал спортивный директор. – На «Джиро» практически не бывает случайных людей. Рядовых зевак не больше 15 процентов, остальной народ каким-то боком, но с велоспортом был связан. Видите, вон полицейский, который когда-то делал нам документы, сейчас на пенсии, но нас не забывает.

- Сергей, мне показалось, что пару минут назад я Павла Тонкова видел…

- Очень даже может быть, он частенько на гонку приезжает и к нам заходит.

Серёжа Лагутин, седлая «коня», на вопрос о самочувствии ответил: «Всё отлично! Никогда не жаловался и не собираюсь!»

На редкость мужественный парень! Я-то вижу, что гонка даётся ему очень трудно после недавней тяжелейшей травмы.

Когда мы последний раз виделись с Димой Козончуком на «Джиро» (эх, сколько лет прошло, сколько зим!), он был без бороды, а сейчас снова в модном тренде. Пожелал ему, Алексею Цатевичу и Александру Фолифорову удачи на непростом этапе.

ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ…

Чуть дальше в караване расположилась «Астана». Константин Пермяков и Сергей Лаврененко сказали, что атмосфера в команде нормальная, рабочая.

На мой вопрос ребята ответили, что Танел Кангерт практически не говорит по-русски (была у меня какая-то чуйка, что эстонец сегодня неплохо зарядит, а на его языке я знаю только «тере» и «юкс-какс-кольм»).

Похоже, итальянцы в эти майские дни живут по принципу «Где бы вы ни были, приветствуйте Нибали». Я сбился со счёта, сколько тысяч раз Винченцо сказал «чао» своим многочисленным поклонникам за те 400 метров, которые отделяли его командный автобус от линии старта. Дорога была настолько запружена, что двигались мы примерно с одной скоростью.

Славу Кузнецова по-отечески обнял уже на самом старте, застав врасплох распорядителей (вообще-то пишущим журналистам там находиться запрещено). «Дерзай, – сказал я ему, – а за «Велолайвом» не пропадёт!»

Проводив гонщиков в путь, помчались на вокзал. На «Красной стреле» («Фреччиаросса» – встреча просто) поехали не в Питер, как заведено в Москве, а в Болонью. Там пересели на обычный старенький «трено» до Реджо-Эмилии. Вскоре к нам подошли двое молодых парней из России: «Скажите, пожалуйста, а вы часто здесь на поездах ездите?»

Мы едва не лопнули от смеха – вряд ли кто-то ещё в Италии больше нашего трио за последние две недели пользуется «железкой».

Интерес соотечественников был продиктован тем, что путешествовать они собирались «зайцами». И хотели знать, как часто по составу ходят контролёры. Мы им всю подноготную выдали, предупредив, что они играют с огнём: штрафы в Италии – о-го-го!

А вот о том, что сейчас проходит сотая «Джиро» пацаны вообще не знали. Пришлось им политинформацию провести…

(продолжение следует)

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 3)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 4)