НЕ ЖАЛЕЙ, ШИПУЧКУ ЛЕЙ, ВЕДЬ У «ДЖИРО» – ЮБИЛЕЙ! (часть 8)

«Трено» мчал нас в Тирано. За окнами – сплошная красотища. Всё до боли здесь знакомо: Это – Лекко, это – Комо. Туристическая Мекка: это – Комо, это – Лекко…

Наш отель – в конце стартовой прямой, ровно в километре от створа. Расположен рядом с базиликой Мадонна ди Тирано.

По дороге от станции радовали глаз многочисленные велосипеды, висящие на каждом дереве вдоль шоссе. Они были сделаны из двух одноразовых розовых тарелок (что-то длинновато получается, пусть будут просто «однорозовые»!).

Ближе к гостинице появились флажки в честь победителей «Джиро». Они стояли по обеим сторонам улицы, на нашей – начиная с 1975 года. Вот отмечена победа Евгения Берзина (1994), вот – Павла Тонкова (1996). Денису Меньшову (2009) досталось козырное место у пешеходного перехода.

У флажка Микеле Скарпони (2011) – огромный розовый бант…

«Паровозик из Ромашково» свистел под нашими окнами, увозя туристов в соседнюю Швейцарию, в олимпийский Санкт-Мориц. В его отсутствие радостно свистели птахи. Они замолкали только от регулярного колокольного звона. Какого-то не слишком ласкающего слух, будто звуки извлекал не опытный звонарь, а начинающий подмастерье.

ВОЛЬФИ, ZAK И FOLIK

Если сапожники надираются в стельку, то велогоны, наверное, – в Стельвио.

За час автобус привёз нас в Бормио. Первое впечатление от окруживших городок гор: неопытная хозяйка напекла кексов, а сахарной пудрой посыпала их дрогнувшей рукой – где густо, где пусто.

Осмотрелся, прогулялся. Финальную часть этапа абсолютно точно планировал какой-то специально обученный альпийский заяц. Ух, и напетлял, курва!

Пока я по просьбе друзей-горнолыжников передавал Бормио пламенный привет, Влад, как Алитет, ушёл в горы. Фору ему я дал приличную, в надежде километров через 10 в этот отрыв переложиться. Стельвио вместе со мной пытались покорить многие, в большинстве своём, естественно, «чиклисти». Однако хватало и ходоков. Поначалу я сел «на кроссовку» двум милым барышням, у которых хватало сил не только на нелегкий подъём, но и на не знающую пауз трескотню. «Поколёсничав» километра полтора, стрельнул из-за спины. Больше соперников у меня не было! Спасибо отцам-командирам, благодаря которым и сорок лет спустя кое-какие навыки ещё остались.

Обогнал немолодую, но очень спортивную на вид пару, с домашним волком на поводке.

- Вольфи – талисман «Джиро»? – в шутку спросил я.

- Да, – заулыбались они.

Последними сдались голландские парни с двумя большими флагами. Спросил у них по-немецки, благо языки похожи, как правильно звучит фамилия их кумира – Дюмулан, Дюмулин или Дюмулен?

- Дюмуле! – дружно ответили они. Но, соблюдая традиции нашего сайта, я по-прежнему буду называть Тома Дюмулином.

Узнав, что я из России, они – и снова хором – окрестили меня «Закариным», тем более, что майка на мне была красного цвета.

- А мы ещё и Меньшова знаем, – похвастались ребята.

Рассказал им, что знаком не только с Денисом, но и другими триумфаторами «Джиро» – Павлом Тонковым и Евгением Берзиным.

Однако молодёжь эти славные имена, как мне показалось, слышала впервые в жизни.

В районе отметки «7 км» стали появляться свежие надписи на асфальте - Zak и Folik. Их будет потом ещё немало, в соотношении примерно 3:1. На очередном повороте «тёщина языка» блеснула в траве 20-центовая монета. Ага, значит это не из той оперы, простите, телепередачи, где по укромным местам 100-долларовые купюры ховают.

Вскоре пошли сырые тоннели – холод, журчание воды. Для спуска со Стельвио – самый смак (кавычу, конечно!).

Влада Богомолова я так и не догнал. Мы встретились с ним ровно посредине двух указателей – «11 км» и «12 км». Он, дойдя до этой «дюжины», пошёл в обратный путь, ибо заветная панорама с серпантином лежала ниже.

Когда мы с Владом проходили мимо голландской «диаспоры», сидящей на вираже, парни, словно солдаты на плацу, чётко и одновременно прокричали мне: «Закарин!»

Угадайте, каким был отзыв? Правильно: «Дюмуле!»

Влад остался на «пристрелянной» точке, а я продолжил движение. Вскоре в одном из забитых машинами карманов для парковки увидел командный автобус «Газпром-Русвело». Навигатор завёл Мантаса Матузаса в западню. Правда, общее дело от этого не пострадало: взаимовыручка – великая вещь!

Пошла гонка – от больших групп до мелких группето. От призывов и лозунгов я воздержался: на таком сумасшедшем этапе родину любить никого учить не надо.

Поддержал словом только Жандоса Бижигитова – он ехал на небольшом просвете и вполне мог переложиться к одной из групп.

Да уж, мотоциклисты на гранд-турах – особая тема. Один из них на бешеной скорости, сложившись на повороте параллельно земле, пролетел от меня на расстоянии полтрубки. Хотя такой стреляный воробей, как я, все меры предосторожности соблюдал неукоснительно – не одну сотню крупнейших гонок приходилось освещать.

Штаб-квартира этапа со своей неотъемлемой частью – пресс-центром – находилась за околицей Бормио, в местном спортивном центре. 100 коллег готовили материалы о сотой гонке. Пальцы по «клавам» так и летали! Ход этапа мастера пера без стеснения описывали по… телетрансляции. Ладушки-ладушки, хорошо в прохладушке! Да и буфет через стенку, а там – просекко ценное и пиво пенное…

Командные «дома на колёсах» расположились на беговой дорожке стадиона с идущей реконструкцией единственной трибуны. Дррр-дррр! Бум-бум! Футбольное поле с убранными воротами, кстати, в весьма приличном состоянии, это же не «Зенит-Арена»!

Автобусы в нарушение всех спортивных правил стояли по часовой стрелке. Лидер – Wilier, «кондуктор» – Movistar. «Катюша» – третья с хвоста, между ВМС и «Бахрейн-Меридой».

Когда набегал шаловливый ветерок, то коровьими лепёшками пахло сильно, а сенсацией – совсем чуть-чуть. Ибо Винченцо Нибали даунхиллы едет не хило! Героические усилия Микеля Ланды обернулись лишь горсткой бонусных секунд за второе место.

Молодцом показал себя Ильнур Закарин. Тот, настоящий!

Ждал гонщика для экспресс-интервью у автобуса KATUSHA-Alpecin в компании Романа Кононова, Дмитрия Борисова и хорошо говорящего по-русски Ришарда Килпинского. Время коротать лучше в хорошей компании!

ПЯТЁРКА ЗА ТРИ ДВОЙКИ

После 222 км борьбы и ещё полутора вёрст неспешной езды по «красной дорожке» до стадиона на окраине Бормио Ильнур Закарин наконец подкатил к нам.

- Ильнур, насколько ты доволен сегодняшним этапом?

- Сегодня нога хорошо шла. Я думаю, у меня ещё будет много возможностей отыграть время. Сегодня был очень длинный рабочий день…

- Да уж, да ещё с тремя такими горками.

- Меня, если честно, больше спуски, а не подъёмы волновали. Но всё прошло нормально.

- Молодец! Скажи, пожалуйста, а многочисленные надписи на дороге Zak душу греют, на подвиги зовут? Или гонщик в пылу борьбы их вовсе не замечает?

- Естественно, это большая моральная поддержка. Они подбадривают, придают сил.

- Значит, ребята перед гонкой не зря трудились. А ты знаешь, кто конкретно входит в твою группу поддержки?

- Да, знаю. Это Слава Осипов и Сергей Коцюба.

- После такого этапа я просто не имею права отнимать у тебя больше времени. Надеюсь, мы на сотой «Джиро» ещё не раз с тобой поговорим, и поводы для беседы будут только приятные. Удачи тебе!

- Спасибо!

Мой следующий собеседник – спортивный директор Дмитрий Конышев.

- Дмитрий, просто сумасшедший был сегодня этап. Как вы его охарактеризуете и как «Катенька», которая нам по-прежнему не чужая, его отработала?

- Этап был тяжёлый с самого старта. Мы пытались отправить в отрыв парочку гонщиков, чтобы во второй половине гонки найти их. Потому что мы знали, если сильно будут ехать первую гору, нас останется 2-3-4 человека. В отрыве у нас были Максим Бельков и Альберто Лосада, который, к сожалению, так от своего падения до конца и не отошёл. Но Макс – молодец, он остался в первой группе и, как мог, помогал до следующей горы. После первого Стельвио нас осталось три человека. Ильнур себя хорошо чувствовал, поэтому мы отрядили одного гонщика – Хосе Гонсалвеса – помогать другим догонять отрыв, чтобы попытаться побороться за этап. Если бы Ильнур действительно хотел это сделать, ему надо было предпринять эту попытку пораньше. Однако ситуация сложилась так, что Наиро Кинтане и Винченцо Нибали очень нужно было тянуть, потому что в «классифико» оба горели. И они в принципе задали такой темп, что атаковать было бесполезно. Мы знаем, что на спуске с Нибали бороться очень и очень тяжело. И Ильнур знал, что не надо за ним гоняться. К сожалению, он немного отстал от Доменико Поццовиво, я надеялся, что они приедут вместе. Но всё равно Закарин молодец, они выиграли у группы, которая ехала за ними, а там – Стивен Кройсвейк, «белая майка» – почти минуту. Так что Ильнур спустился достойно. ШапО Нибали, что он так быстро ездит на спуске, но ещё не вечер!

На выходе со стадиона повстречал Сергея Пакуру и Андрея Суралёва.

- Андрей, давно тебя не видел, где ты три дня пропадал?

- Не три, а 12! Работу свою делал – гостиницами занимался.

А Серёжа уточнил, что ближайшую ночь команда проведёт в 11 км от Бормио.

УКРАСЯТ КВАРТИРЫ ФЛАЖКИ-СУВЕНИРЫ

На 17-й этап гонка сама прибыла к нам в Тирано. Так сказать, с ответным визитом.

Парковка командных авто – в парке, у качелей-каруселей.

Навстречу – диретторе Дмитрий Конышев.

- Дима, вы ведь вчера с Пурито-Родригесом общались?

- Да.

- И что он сказал, если не секрет?

- Говорит: жизнь так прекрасна и разнообразна. Надо было раньше с велосипедом завязывать!

Спросил у Максима Белькова: «Как вчера этап сложился?»

- Жёстко. Жёстко…

Ромес Гайнетдинов, посмотрев на окружающие Тирано солидные горы, философски заметил:

- Сегодня – Априка. И этим всё сказано. Со старта кто-нибудь обязательно повалит. Может быть, Луис Санчес, может, Джованни Висконти, да много будет желающих…

Геннадий Валуев и Сергей Пакура достали из багажника пакет с водой и бутербродами: «Это вам, журналистская группа поддержки».

А когда я, естественно, стал отказываться, сказали: «Не волнуйтесь, это не на командные деньги куплено, это от нас и от всей души. Мы знаем, что у вас сегодня переезд в Больцано. Когда вы туда попадёте, магазины уже закрыты будут. А работаете вы тоже на износ…»

Спасибо, парни! Здорово выручили. Давно я не ел таких вкусных сэндвичей.

Подошёл доктор Вячеслав Ефремов:

- Наконец-то руки до вашей «шипучки» дошли. Все шесть частей прочитал.

- Слава, семь репортажей было опубликовано, последний вчера утром появился.

- Да?! Очень трудный день был – до полуночи гонщиков в чувство приводили. Паша Брутт был «финишёром». Он молодчага! Не горняк ведь, а как тянет, на все сто выкладывается.

Вереница автобусов и техничек покидала парковку, а парни из двух команд – «Скай» и «Газпром-Русвело» – ещё работали на станках. У «небесных» крайним слева крутил педали Василий Кириенко. Как всегда, максимально сосредоточенный.

- Вася, удачи тебе сегодня!

- Спасибо.

Даже не удивился, заслышав русскую речь. А, может, просто виду не показал…

Проводив пелотон, навьючили свою поклажу и двинулись от гостиницы к «стацьоне». От именных флагов остались только колышки, один из которых был даже сломан посередине. И только на противоположной стороне улицы чудом выжил один-единственный флажок – в честь победителя-1931 Франческо Камуссо.

(окончание следует)

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 3)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 4)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 5)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 7)