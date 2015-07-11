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Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Наш отель в Реджо-Эмилии расположился рядом с аэродромом для карманных самолётиков. Хорошо, что коровы, то бишь «Боинги», здесь не летают и по-бычьи не ревут. Но это довольно слабое утешение, потому что пилить по жаре + 31 полторы версты от станции до ночлега с тяжёлыми рюкзаками на плечах – удовольствие ещё то!

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  В маленький бассейн под открытым небом администраторы нас не пустили, сославшись на то, что вода недостаточно чистая (а мы, конечно, после марш-броска вдоль оживлённой автострады стерильные, как одноразовые шприцы!). Пришлось довольствоваться джакузи в номере.

 

  Только собрались было баиньки, началась настоящая свистопляска – местные тиффози так яростно болели за «Ювентус» в финале Кубка Италии по футболу, что бог сновидений Морфей в ужасе спрятался под кроватью. И не вылезал оттуда до утра, ибо успех «Старой синьоры» перевозбуждённые болелы громогласно праздновали ровно до 5.20.

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Рано мы радовались минутам тишины! Эстафету у фанатов переняла семейка говорливых сорок – прямо под нашими окнами у них было гнездо. Мама с папой дуэтом «воспитывали» милых деток, уже вымахавших размером с родителей, словно те с дискотеки не вовремя вернулись.

Правда, вскоре нас ждал маленький бонус за ночные бдения – завтрак в компании длинноногих див из спонсорского каравана.

 

ЗАВЯЗАЛАСЬ КРОВАВАЯ БИТВА…

 

  Потопали в город. Он, конечно, в возрасте почтенном, но достопримечательностей в Реджо-Эмилии в разы меньше, чем в красавице-Флоренции. За три часа мы облазили все.

 

  Розовый цвет? Не-а, не видел. Была, правда, на веломастерской одна надпись, посвящённая «Джиро». И та на грани приличия (или уже за гранью)…

 

  А дальше, по многолетней традиции, прошли последние полтора километра трассы. Финальный отрезок – чисто спринтерский: за 900 метров до белой черты начинался плавный, вальяжный поворот налево (мужики же едут!), а затем 750-метровый достаточно широкий прямик.

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Живописную картину наблюдали рядом с отметкой «200 м до финиша». Четыре кемпера с французскими номерами, группа немолодых уже болельщиков обоих полов, собравшихся за столиками. Вроде бы ничего сверхъестественного. Но за малым исключением – столы ломились не от яств, а… разнокалиберных бутылок. Кстати, на обратном пути эту батарею мы наблюдали уже изрядно поредевшей. Битва, похоже, была «кровавой».

 

  Затем заглянули в пресс-центр. Итальянский коллега Стефано Арозио (мы с ним плотно сошлись на шоссейном молодёжном чемпионате Европы в Тарту-2015), уже выдавший на-гора интервью с Владом Богомоловым в своём Tuttobici, завидев его, во весь голос закричал: «Смотрите, смотрите, это тот русский парень, о котором я писал!»

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Поднялся лес приветственных рук, а самые впечатлительные журналисты, охочие до «экзотики», даже схватились за фотоаппараты.

 

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЁМ МЫ ПЕСНЮ…

 

  Когда суета утихла, мы уставились в экран, ведь ровно за 100 км до конца этапа трио во главе с нашим Батей-Фирсановым везло пелотону солидные 6.16.  Но никакой уверенности, что отрыву дадут уйти, у меня не было – в пелотоне столько голодных до побед «гончих псов»! И действительно, преимущество «особой тройки» стало таять, как майский снег в Москве…

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Чтобы немного сберечь расшатанные нервы, спустились к стоянке командных автобусов. Подошли к «дилижансу» казахстанской «Астаны», где нас как родных встретил Константин Пермяков. Разжились кусочком пластыря (наши домашние запасы, казалось, немалые, уже кончились).

 

  Не побоюсь признаться, но на 12-м этапе наша бригада дружно словила кризисный день – ко всем своим бедам мы ещё и загривки спалили (а я так ещё и свой длинный, любопытный нос, по второму разу!).

 

- Костя, а с Тимофеем Крицким вы ведь земляки? Контакт поддерживаешь?

- Земляки, за одну команду гонялись: я из Волгограда родом, а он – из Камышина. Но Тима уже окончательно завязал, сейчас в Питере живёт, тренирует.

- Насколько я помню, вы ведь и у Геннадия Ерошкина вместе выступали? Пока всех лидеров «Премьера» в «Катюшу» не мобилизовали, ещё ту, «маленькую»…

- Было дело.

Поплавав «по волне моей памяти», вернулись на грешную землю.

- Константин, а как Жандоса Бижигитова в пелотоне кличут?

- Жан!

- Что, на «Джигита» фантазии не хватило?

- Думаю, таких слов 99 процентов гонцов и не слышали ни разу. А парень он старательный, у руководства на хорошем счету.

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Даже за светской беседой от хода гонки мы не отвлекались. Мало-помалу стало ясно: отрыв обречён, каторжный труд Сергея Фирсанова в итоговый успех не выльется.

 

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ…

 

  И мы (тоже втроём – Костя с баулом всяческих напитков, Влад и я) двинули на финиш. Где и повстречали других «поильцев»: добрых старых знакомых – Сергея Пакуру, Вячеслава Ефремова и Эрику Ломбарди.

 

  Фернандо Гавирию, похоже, заокеанские боссы забыли предупредить, что мы этот этап почтим личным присутствием, а не по телеку будем смотреть. И он, в нарушение всех джентльменских договорённостей, одержал на сотой «Джиро» свою третью победу. Позвоню-ка я дону Карлосу: пускай с «картельным сговором» как следует разберётся и дерзкого мальчишку наругает…

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

 Сразу после финиша перекинулся парой фраз с Ильнуром Закариным.

- Как дела, Ильнур?

- Всё идёт нормально. Но дальше, надеюсь, будет лучше.

 

  А вот на Евгении Шалунове, как говорится, лица не было.

- Конкретно накрыло, - только и выдавил он.

 

  По агентурным данным, отели «Газпром-Русвело» и «Астаны», были от нашего крова не так уж и далеко – в 4,5-5 км. Не поверите – нас тоже с головой накрыла здешняя жара, да так, что после бессонной ночи никаких сил уже не было по гостям ходить…

Особо-то нас за это не критикуйте, говорил ведь, кризисный день подкрался незаметно.

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

БЕРЕГИТЕ ПЕТУХА!

 

«Жадная» Реджо-Эмилия, помимо финиша, захапала ещё и старт. Туда мы стопы свои и направили. Заметным ориентиром стал для нас красно-синий «корабль» команды «Бахрейн-Мерида».

 

Сразу за ним – бело-голубой «флагман» российской команды. Рядом стоял его «рулевой» Мантас Матузас.

 

- А я интервью  вашего товарища читал! – радостно сообщил он.

Оказывается, Мантас подписан на Tuttobici, поэтому в курсе всех велодел. 

- Мантас, а ты кому на этой гонке «бока мнёшь»?

- Ивану Савицкому.

- Как Ваня себя на сотой «Джиро» ощущает?

- Ему тут не просто – большие парни на финиш летят, ни на кого внимания не обращая. Спринтер должен быть… Итальянское слово знаю, а по-русски…

- …наглым?

- Да-да!

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Подошёл Вячеслав Ефремов.

- Ну, док, как вчера у Сергея Фирсанова процедура сдачи пробы прошла?

- Да нормально всё. Только на обратном пути Батя немного заплутал, повернул не туда.

Удивляться здесь нечему – парень 213 км в отрыве отбарабанил. Тут любой автопилот отключиться может.

 

Деликатную тему продолжил Александр Пришпетный.

- У меня с допинг-контролем тоже весёлый случай был. Ехали «Бэби-Джиро». Пригласили меня на подобную процедуру, а передо мной в очереди куча итальянцев. И ничего у них не получается, а мне уже терпеть мочи нет. «Пустите, - говорю, - я в момент всё сделаю». А эти «собаки на сене» ни в какую!

А потом признался: «Начал ваши заметки вчера вечером на «Велолайве» читать и… уснул».

- Надеюсь, в хорошем настроении?

- Ну, конечно! Просто день сумасшедший был. Знаете, а ко мне на днях жена приедет (известная велогонщица Елена Кучинская – прим. авт.). Может, сможет вам чем-то помочь…

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Поделился своими планами скорого визита на родину Павел Брутт. «Билеты в Воронеж (там в конце июня пройдёт чемпионат России среди элиты – прим. авт.) буду брать с таким расчётом, чтобы на недельку в Питер заскочить», - сказал он.

- Мы тоже туда собираемся, но не уверены, что тебя застанем.

- А книга о «Джиро» уже готова будет?

- К шоссейному чемпионату страны вряд ли, а к трековому первенству в начале июля может и поспеть, в типографии обещали постараться.

 

   Много интересного рассказал мне Ромес Гайнетдинов. В частности о том, что накануне в крутых спринтерских разборках Лёше Цатевичу погнули петуха, он на края переключиться не смог и догребал на том, что было. Все большие передачи выламывали, а он – тюк-тюк-тюк – на маленькой выкручивал. В такой лихой компании шансов на успех никаких…

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6) 

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Появился Сергей Фирсанов.

- Привет звезде телеэкрана! Рассказывай, Батя, сколько вы вчера «на троих соображали»?

- Отъехали на третьем километре, с третьей атаки, а накрыли нас за 13 км.

- А как ветра?

- Ветер хорошо ощущался на второй горе, особенно в тоннелях. Спуск после этой горы особенно запомнился – он подъёмом казался. Смотришь вперёд – полное ощущение, что в горку идёшь, а на велокомпьютере высота постепенно уменьшается…

- Никто из твоих спутников не сачковал?

- Нет! Ребята работали по-честному. Ну, и я себя проверил, можно сказать, засветился.

- Ещё как засветился! Я в пресс-центре трансляцию смотрел – там всю твою биографию представляли и парадный портрет на пол-экрана. Понравился ты телевизионщикам. На допинг-контроле быстро отстрелялся? А то я как-то на Олимпиаде в Атланте-1996 три часа с гаком ждал нашего медалиста в спортивной ходьбе на 50 км…

- Сразу. Всю дорогу копил, остановиться некогда было.

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)


Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

 

Спортивный директор команды Сергей Климов вынес краткое резюме: «Между прочим, у этого худенького горняка, у этой «щепочки», средняя 43 км/ч была!»

 

НА ВАТТНЫХ НОГАХ

 

Евгений Шалунов, выходя из автобуса, подставил небу ладонь: «Это что, дождь?!»

- Да, Жень, синоптики после 14 часов дожди обещали. А это, похоже, их «разведгруппа». Пришёл в себя? А то вчера ты после финиша что-то не слишком разговорчив был…

- Да накрыло так, что в глазах двоилось – долго не мог понять, с какой стороны «клонированного» Ваню объезжать. А вы знаете, что я теперь ещё и за Омск выступаю? В этом году подписал трудовой договор с велоцентром.

- Из-за жены? Она ведь больше не гоняется?

- Нет, в 2014-м завязала. Я сказал, что велоспорт – не женское дело.

- Мужской шовинизм разводишь?! Это в Германии одно время считали, что женщина должна жить по принципу трёх «К»: Киндер, Кюхе, Кирхе. То есть «дети», «кухня», «церковь». И ты туда же?!

- Нет, конечно, но наш вид действительно очень тяжёл, даже для мужиков.

- Ну, в добрый путь! Удачи тебе, будем ждать подвигов.

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Затем у «велогазовиков» началась своеобразная «парная гонка»: сначала на подпись уехали Сергей Лагутин и Дмитрий Козончук, а «подвели черту» ребята помоложе – Иван Ровный и Алексей Цатевич.

 

  Когда все гонщики разъехались, ко мне подошёл «русский итальянец» Сергей. Он родился в Находке, но уже 17 лет с женой Оксаной и тремя детьми живёт на Апеннинах.

- Ехал я как-то в форме «Астаны», во мне 64 кг было, поэтому меня все за профика принимали, - поведал он мне одну историю. – Подъехал ко мне Олег Тиньков, он тоже на велосипеде катался. Разговорились. Когда Олег узнал, откуда я родом, то воскликнул: «Ух ты! А я в Находке в армии служил!»

 

  У небесной канцелярии тоже есть чувство юмора. В этот раз вышло так, что важный дядя взмахом флажка одновременно дал старт не только гонке, но и… дождю.

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 6)

 

  Развязка этапа, по моему глубокому убеждению, прошла по такому сценарию: получив люлей от дона Карлоса, Фернандо Гавирия в ситуацию толком не въехал и в состоянии дикого стресса ломанулся на финиш.  Полторы тыщонки ватт – кто же в этом виноват?!

 

(продолжение следует)

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

 

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 2)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 3)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 4)

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 5)

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Борис

    bob.velo17

    Сегодня, 12:31 | Регистрация: 21.01.2017

    Все ясно и понятно в стиле а ля Парилин.

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 12:51 | Регистрация: 11.07.2015

    Молодцы!!)))

    классно пишете,классные фотки))

    ждем продолжения)))

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4 - 11 июня 2017

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Александра
    Герант Томас вынужден сойти с ... (29)
    Александра-Фото

    Цитата: Cristal
    Дорогие читатели )
     
    Проблему поправили, теперь должно работать идеально.


    locny
     
     
     
     

    Вот, спасибо, хорошо! (с)
    Все работает!!

  • LuckyNovik
    Герант Томас вынужден сойти с ... (29)
    LuckyNovik-Фото
    Посмотрел бы я на вас, после такого падения! Не дай бог конечно.
  • Cristal
    Герант Томас вынужден сойти с ... (29)
    Cristal-Фото

    Дорогие читатели )

     

    Проблему поправили, теперь должно работать идеально.

    locny

     

     

     

     

  • Костя К
    Тур Калифорнии-2017. Этап 6 (4)
    Костя К-Фото

    А Апельсин куда не кинь всюду клин.

     

  • VeloVelo
    Герант Томас вынужден сойти с ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Александра, у меня то же самое. А сегодня еще и кнопка "ответить" сдохла - при нажатии так же страница прыгает вверх.

    кнопки "изменить" и "цитата" - та же фигня.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Фернандо Гавирия: «Моя следующ ... (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я вот вам расскажу как было.

    мы выезжали на тренеровку,секцией,человек сто,50 пар,и таких секций в нашем городе в 300 к населения было ШЕСТЬ!!

    мне каждые два месяца давали НОВЫЙ велосипед.

    путь не Чемпион поначалу,но вполне добротное Старт Шоссе.

    трубки я шил только до первых побед.

    потом и трубки стали выдавать БЕСПЛАТНО.

    ВСЁ БЫЛО БЕСПЛАТНЫМ. и форма и поездки на соревнования почти круглый год.

     а ведь это,по сути,стоило бешенных денег,которые государство вкладывало в здоровье нации,в спорт,в своих сограждан.

    а что теперь? а ничего.

    сколько стоит велосипед?

    а трубки? а клинчера?

    а форма?

    кто купит это своему ребенку при зп в 25 тысяч.а у нас в регионе и того меньше.

    ДА НИКТО.

    а на дорогах что? АД(

    велосипедистов ни во что не ставят,сбиваю,давят.

    так откуда у нас появяться таланты? откуда?

    у нас на весь город уже в 500 к ЕДИНСТВЕННАЯ ВЕЛОГОНЩИЦА.

    а массового велоспорта нет.

    есть велоспорт по паркам,по лесам,но это не шоссейный спорт.

    всё.тупик.

    пока на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне не будет поддержки спорта,пока не вернуться бесплатные секции и прочие-успехов у нас не будет.река не потечет,если нет истоков.

    а они высохли,истоки то(

    и поэтому я вынужден отдать свого сына не в велоспорт,а в тэквондо.

    а что делать-у меня просто нет выбора.

    потому что мне нужен здоровый и ЖИВОЙ ребенок.

    так что забудьте про велоспорт в России.

    его просто нет.

    есть Кузнецов в Питере.

    есть еще пара светлых людей,но это уже остатки от Айсберга.скоро и их не будет.

    и не будет Россиян в мировом плетоне.

    всё к этому идет.

     

     

  • Student
    Фернандо Гавирия: «Моя следующ ... (8)
    Student-Фото
    Ну насчёт массово, это как бог пошлет. Просто сейчас ихеее время, сколько велосипедистов топ-уровняв Италии, Франции, Германии, а сколько в Колумбии? Дело не в том сколько людей на велосипеде ездит, а что они могут кроме велосипеда ещё. Очевидно, что в том же условно Китае велосипед просто средство передвижения, но ни как не заработка.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Молодцы!!)))

    классно пишете,классные фотки))

    ждем продолжения)))

  • Александра
    Фернандо Гавирия: «Моя следующ ... (8)
    Александра-Фото
    Не возьмусь на 100% утверждать, но, складывается впечатление, что Китай уже давно пересел на машины. Да и не в этом дело. При чем тут Китай, если это у нас нет массовой велоструктуры, велокультуры даже в зачаточном состоянии, нет пропаганды, нет условий, ничего нет. В Питере в этом году запретили открытие велосезона, при этом ровно через неделю по тому же маршруту разрешили открытие сезона мотоциклистам. Про "воровать" я даже говорить ничего не буду, это общее место. А вывод печальный: Гавирию и Кинтану (да и всех остальных)сейчас на российских просторах не вырастишь. Одного-двух, может быть и пошлет Бог вопреки стараниям чиновников, но массово, как в Колумбии... Утопия.
  • bob.velo17
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (2)
    bob.velo17-Фото

    Все ясно и понятно в стиле а ля Парилин.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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