НЕ ЖАЛЕЙ, ШИПУЧКУ ЛЕЙ, ВЕДЬ У «ДЖИРО» – ЮБИЛЕЙ! (часть 2)

Ранним утром 6-го мая бушевала гроза. Прогноз от телекрасавицы был неутешительный: если вчера стояли деликатные + 21, то нынче весь день обещали дожди при температуре до +27 с заметным ветерком, преимущественно южным. Слава Богу, ошибаются не только наши метеорологи, но и «импортные»! Дождь пару раз покапал перед стартом и на этом успокоился, видимо, увлекшись гонкой и забыв о должностных обязанностях.

В длинную колонну постепенно выстраивались командные автобусы и технички. За лобовым стеклом у «дома на колёсах» команды Bora-Hansgrohe стоял вчерашний победный трофей – талисман гонки Лупо Вольфи.

Спонтанно придумал новую страшилку для маленьких и непослушных поклонников велоспорта: «Придёт серенький волчок и отнимет твой бачок».

О НЕБЕСАХ. ВСЕГО ДВА СЛОВА…

Следом стоял транспорт «Астаны». Александра Винокурова отвлекать не стали – он разговаривал по телефону. Тепло поздоровались с Константином Пермяковым и Сергеем Лаврененко.

Наши старые знакомые выдарили бригаде «Велолайва» велошапочки, которые здорово нас выручили, спасая от безжалостного солнца. Честно скажу, и некоторые другие «конюшни» тоже посчитали своим долгом нас слегка экипировать (неужели задобрить хотели неподкупный и объективный велопортал?!). Но мы решили остаться в небесных головных уборах в знак солидарности с командой, недавно потерявшей прекрасного гонщика – Микеле Скарпони. В память о нём сотая гонка стартовала с минуты молчания…

Катюшинца Максима Белькова у «апельсинового» командного автобуса я надолго отвлекать не стал. Но традиционный вопрос всё-таки задал: есть ли отличия у юбилейного гранд-тура?

– Да нет, ничем от «рядовых» не отличается. Но народу на старте было очень много, как в прошлом году в помешанной на велосипеде Голландии…

Пока мы мирно беседовали, в двух шагах от нас дама из UCI каким-то хитроумным дивайсом с серьёзным видом бывалого сапёра без права на ошибку проверяла велосипеды «Катюши» на механический допинг. После окончания столь важной миссии ей бы ещё мелом (или губной помадой на худой конец) на борту автобуса написать: «Мин нет»! Вот тогда сходство было бы полным.

Веселый разговор завязался между Владом и Ильёй Кошевым.

- Илья, ты долгосрочный прогноз на гонку смотрел? После островов на материке чуть ли не месяц сплошные дожди, - сказал фотомастер.

- Пусть дожди идут целый месяц, только не в мае! – мгновенно отреагировал гонец.

Подписная процедура собрала восторженную толпу. Аплодисментов удостаивался каждый гонщик, а таких звёзд, как Винченцо Нибали, Наиро Кинтана, олимпионик Герант Томас или, скажем, Пиппо Поццато, вообще приветствовали, будто первого космонавта в далёком 1961-м.

Высматриваю наших. Вот левой рукой расписывается Жандос Бижигитов. Вот спускается с помоста, как обычно, весь в себе, Вася Кириенко.

Обменялись рукопожатиями с Ильнуром Закариным. Надо бы при случае напомнить ему, как он не без моей посильной помощи (был у нас специальный ежедневный секретный ритуал, подробности которого я раскрывать без разрешения гонщика не имею права) выигрывал «Гран-при Адыгеи-2012». Может, попробуем вернуться к этому старому доброму методу? А что, а вдруг?!

АРУДИНИЯ? ЭТО ЗВУЧИТ!

Проводив пелотон, в знаменитом парке Fausto Noce полчаса приходили в себя в компании водных черепашек, греющихся на камешке посреди пруда в два этажа – панцирь на панцире, прожорливого скворца на удачной охоте и симпатичной белой голубки, явно строящей гостям из далёкой России глазки.

Перед уходом машинально пересчитал «плавающие танки». Вы не поверите, словно специально к гранд-туру подгадали, – ровно девять больших и столько же маленьких (андеры, наверное).

В неширокой речке, текущей по границе парка, тоже кипела жизнь. Правда, черепашки были не черного цвета, а грязно-зелёного. Рядом с этими «ниндзя» без опаски резвились рыбки размером с мою ладонь. Ихтиолог из меня никудышный, а у самих обитателей вод «фамилию» не спросишь – не ответят, собаки! Наверное, это сардины (не думаю, что на Сардинии рыбьи аборигены будут терпеть «чужаков») и уж точно не пескари (те по идее живут гораздо севернее, в Пескаре).

Погуляли по городу. Бросился в глаза самодельный баннер на одном из балконов: Нибали фанаты призывали добиться победы, а местному любимцу и полубогу Ару желали ни пуха, ни пера на «Туре». Интересно, если Фабио семь раз выиграет ТДФ, остров в АРУдинию переименуют или всё-таки в САРУдинию?

Изучив достопримечательности, вернулись в отель, напоминающий яхту какого-нибудь олигарха, большого любителя английского футбола. И в тишине и долгожданной прохладе с интересом наблюдали за отрывом, в который отобрались наши Илья Кошевой (Wilier Triestina – Selle Italia) и Евгений Шалунов («Газпром»). На их беду в эту пятёрку затесался и эритрейский «баскетболист» Даниэль Теклехайманот (Dimension Data), в итоге без видимых усилий лишивший братьев-славян всех надежд на майку «горного короля».

К плазме гордо подошёл пожилой австриец. Это мы поняли сразу, как только он сначала ткнул пальцем в титр с фамилией вчерашнего триумфатора, а потом себе в грудь. От души поздравил его по-немецки с первой победой соотечественника на «Джиро».

Когда отрыв был настигнут, мы решили, что теперь начнётся колхоз «Светлый путь», а этап точно выиграет Горилла. Как вы помните, немецкий Андрейка нас не подвёл.

А мы в кои-то веки разделились. Влад остался в гостинице обрабатывать многочисленные фотографии (что-то для книги, но большинство, естественно, для «Велолайва»), а мы с Сергеем прыгнули в автобус и рванули на знаменитые местные пляжи – почти как в песенке, на берег Изумрудный идём дорогой трудной.

Как водится, в это время года в бодрящую водицу могли полезть только сумасшедшие русские. Гулявшие вдоль моря итальянские и английские пенсионеры смотрели на нас с душевным трепетом и, как нам показалось, с нескрываемой завистью. Белой и чистой, как тутошний песок…

«КОРОВЕЛЛА» ПО ИМЕНИ «АТАРА»

В далёком ноябре на военном совете в Филях мы решили, что третьим этапом придётся пожертвовать – уж больно долго и сложно добираться от одного острова на другой. Да и морской экзотики захотелось. Короче говоря, поздним вечером мы были в порту Ольбии, чтобы взойти на борт парома «Атара» (похоже, название этой огромной посудине давал какой-то грузин-животновод).

Секьюрити живо отреагировал на нашу троицу, но не потому, что мы показались ему подозрительными, просто на Сергее была рубашка команды «Катюша».

- О, Ильнур Закарин! – продемонстрировал страж свои обширные велопознания.

Нас ждала седьмая, предпоследняя, палуба с красивым, но после недавних событий в Чечне слегка подозрительным названием «Радужная». Если вместе путешествуют трое мужчин, на них что, ярлыки можно вешать?! А мы европейцы совсем не «толерантные», у всех семьи, дети, внуки.

Половину восьмичасового пути нашу брюхатую «коровеллу» суровая стихия болтала, как щепку, вернее, полено или даже бревно. Но это ещё полбеды, мы ведь народ бывалый! Просто в нашем салоне у кондиционера явно прослеживалась мания величия. Он представлял себя… аэродинамической трубой. Холод стоял собачий. Ощущение такое, будто не Трус, Балбес и Бывалый, а именно ты выползаешь из автомобиля-рефрижератора на узкой кавказской дороге. «Клянусь, обидно…»

Седьмого мая с рассветом нас не слишком гостеприимно встречал город Чивитавеккья. Дело в том, что сам порт как бы находится под охраной пришвартованного к дальнему причалу авианосца, названного в честь графа Кавура, с бортовым номером 550 и 4 самолётами на палубе. Раскрою страшную тайну: всего такая авиаматка несёт восемь штурмовиков «Харриер» и 12 геликоптеров. Только – тсс! – никому, а то спалите нас не за грош.

Быстренько понеслись к станции, пулей купили билеты. На всех табло отправление нашего поезда до Рима с первого пути в 7.00. Влад на всякий случай уточнил у кассира – отсюда ли, точно? Да-да, си-си, ещё раз переспроси!

Таких же грамотных пассажиров набралось десятка три-четыре. 6.57 – люди судорожно жмут кнопки открывания дверей. Те стоят непоколебимо и важно, как Великая китайская стена. 6.59 – на лицах пассажиров настоящая паника, и только скалы дверей безмолвны и неподвижны. 7.01 – картина та же, только с соседнего пути, скрытого от наших глаз поездом на анонсированной «единичке», втихомолку отправился в сторону Рима (куда, как известно, ведут все дороги) какой-то состав. Как позже выяснилось, наш, родненький! Так кто же из нас «бедуин», синьоры итальянские железнодорожники?

Через 1 час 18 минут пути мы – в Вечном городе. Времени, как говаривали кулаки в тридцатые годы, было у нас в обрез, поэтому успели только навестить старого друга Колю Зеева (догадались, о чём я?). Великие развалины были на месте. Убедившись в этом, скоренько, даже не пофоткавшись с ряжеными гладиаторами, вернулись на вокзал «Рома Термини».

«РАЗ СЛОЖИЛАСЬ СИТУАЦИЯ…»

И снова в поезд! 12 часов сплошного удовольствия (120 минут – «бонус» от железной дороги, но об этом ниже) с ещё одним взбесившимся кондиционером. «Восстание машин-2»?

Интернету тута нету. Из развлечений только креативный разносчик напитков: «Аква-ква-ква-ква». Детишки на эту уловку реагировали сразу, просили пить, даже если не хотели. Родители покорно (чуть было не написал «попкорно») раскошеливались.

Хотел было помочь итальянскому коробейнику поднять продажи, посоветовать добавить к лягушачьему голосу куриный – Ко-ко-ко-кола, а он перед Неаполем внезапно сменился (на Везувий торопился?). Новый был пресный, неинтересный, предлагал товар сухо, не радовал ухо…

Как только паром выплюнул наш поезд на сицилийском берегу, он вдруг намертво встал, будто к рельсам примёрз. Взад-вперёд забегали кондукторы, но толком ничего объяснить не могли, повторяя лишь: «Ситуация, ситуация…» Тоже мне, Петров с Васечкиным!

Закралась крамольная мысль, что таким макаром итальянцы коварно мстили нам за 1:10 от России на чемпионате мира по хоккею. Ведь я был в рубашке нашей олимпийской сборной (дочь умница-красавица на Олимпиаде-2012 работала, из Лондона дорогой презент привезла), а Сергей Долгов, как вы помните, щеголял в униформе еще российской «Катьки».

Язык мой – враг наш. Глянул я в окошко, как рассеянный герой Самуила Маршака, и ляпнул: «Мы не трогаемся с места, потому что это не наш «паровоз», наш вон тот, на соседней платформе со значком велосипеда». Хотел пошутить, а получилось – накаркал: важные дяди в форме, вдоволь набегавшись в течение 55 минут по перрону, попросили нас пересесть… именно в этот «велогоночный» состав.

Но по рельсам мы весело застучали далеко не сразу. В сердцах даже хотели в итальянское правительство злобную петицию написать. Мол, достала нас такая хрень, поэтому требуем в названии железнодорожной компании Trenitalia первую букву с «т» поменять на «х».

Короче говоря, в номере гостиницы сицилийской Катании мы оказались с огромным опозданием, далеко за полночь, и победителя третьего этапа узнали только из теленовостей, а все подробности, естественно, – на родном «Велолайве». Бывает и так…

(продолжение следует)

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ и Сергей ДОЛГОВ

Не жалей, шипучку лей, ведь у «Джиро» - юбилей! (часть 1)