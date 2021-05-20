Пачи Вила об изменениях в велокоманде Movistar

Пачи Вила: «Команда Movistar в процессе изменений»

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Велокоманда Movistar меняет философию и подход к гонкам, стремится выйти из зоны комфорта, в которой находилась последние десятилетия. Ответственный за выступление команды Пачи Вила (Patxi Vila) в интервью Cyclingnews рассказал, как меняется философия Movistar, а также поделился своими мыслями по поводу ухода Мигеля Анхеля Лопеса, который досрочно расторг контракт с командой после схода с Вуэльты Испании-2021.

Пачи Вила: «Команде 42 года, за это время были более успешные и менее успешные годы. Но в любом случае сейчас мы в процессе изменений. Хотим сделать состав более интернациональным и пополнить его гонщиками разных типов и профилей. Я сам в бытность гонщиком и спортивным директором работал в неиспанских командах.

Новые гонщики принесут новые ощущения, но одновременно и сами будут немного адаптироваться к нашей технике и практике работы команды. На всё это понадобится время.

Думаю, сезон 2021 года сложился для нас позитивно. Мы подтвердили, что Энрик Мас является топовым гонщиком на Гранд-туры. Молодые гонщики, которых мы подписали пару лет назад, хорошо прогрессируют, например, Маттео Йоргенсен, Йохан Якобс и Абнер Гонсалес.

Мы решили подписывать относительно молодых гонщиков, но не совсем молодых, как делают другие команды. Думаю, в ближайший год ещё один шаг вперёд нашего проекта покажет результаты после изменения философии команды».

В интервью Cyclingnews Пачи Вила отметил, что компания «Abarca Sports», владеющая командой Movistar с начала 1980-х, всегда считала, что «работать надо медленно и спокойно. Генеральный менеджер команды Эусебио Унсуэ поддерживает эту идею, повторяя, что лучшее жаркое готовится на медленном огне, а не в микроволновке».

Пачи Вила о новых велогонщиках команды и лидерах

«По разным причинам Иван (Соса) ещё не проявил всё, на что способен, так что он в какой-то степени инкогнито. Но Алекс (Аранбуру) уже совершил прорыв. Думаем, он способен сказать веское слово на классиках.

Что касается Горки (Исагирре), он может взять на себя роль капитана на некоторых гонках, где нам немного не хватало сил. Когда в программе одни гонки накладываются на другие, даже двум таким опытным в этой роли гонщикам, как Хосе Хоакин Рохас и Иманол Эрвити, иногда требовалось больше поддержки для обеспечения связи между гонщиками и едущими позади гонки спортивными директорами».

Пачи Вила отметил, что лидер команды Алехандро Вальверде сам определит свои цели на следующий сезон: «Он – флагман команды и пример для гонщиков. В следующем году ему исполнится 42 года, единственная его задача – быть для молодых гонщиков примером боевого духа, высокого профессионализма и умения получать удовольствие от соревнований. Любой его успех будет бонусом».

Пачи Вила считает, что Энрик Мас «стал сильнее в плане ответ на атаки соперников, как он сделал в Вальдепеньяс де Хаэн. У него уже была эта способность, а теперь она вернулась. Я всегда прошу от своих гонщиков проявлять три качества – уверенность, ответственность и уважение. В этом плане Энрик Мас на правильном пути, а результаты придут».

Пачи Вила об уходе Мигеля Анхеля Лопеса

Пачи Вила работал с командой Movistar на Вуэльте Испании-2021 и стал одним из тех, кто уговаривал колумбийского велогонщика Мигеля Анхеля Лопеса, который сошёл на 20-м этапе, вернуться в гонку: «Что касается меня лично, я бы сказал, этот случай открыл мне глаза в ситуации, которая разворачивалась прямо передо мной.

Понятно, что в случившемся виноват не один человек, на ситуацию повлияли все действующие лица. Но через 6 недель после инцидента я чувствую, что мне очень жаль, потому что Мигель Анхель – очень хороший человек и отличный гонщик. Но он столкнулся с тем, что не знал, как разрешить ситуацию. Больше ничего. Такое может случиться с каждым из нас. Очень сложно найти выход обеим сторонам. Его уход из команды стал лучшим вариантом для всех, потому что нам было бы тяжело решать всё в положительном ключе, если бы он остался. Мы все получили урок, и гонщик, и команда».

В интервью Cyclingnews Пачи Вила также подтвердил, что работавший в команде с 2011 года спортивным директором Хосе-Луис Арриета (José Luis Arrieta), покидает команду.

Пачи Вила о спонсоре команды Movistar

«Искать спонсоров никогда не бывает легко, и решение компании “Movistar” остаться с нами в велоспорте на 12-й сезон – знак доверия. Теперь мы должны оправдать доверие результатами и правильным отношением».