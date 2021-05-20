VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Пачи Вила об изменениях в велокоманде Movistar

Пачи Вила: «Команда Movistar в процессе изменений»

Photo (c) Movistar Team

 

  Велокоманда Movistar меняет философию и подход к гонкам, стремится выйти из зоны комфорта, в которой находилась последние десятилетия. Ответственный за выступление команды Пачи Вила (Patxi Vila) в интервью Cyclingnews рассказал, как меняется философия Movistar, а также поделился своими мыслями по поводу ухода Мигеля Анхеля Лопеса, который досрочно расторг контракт с командой  после схода с Вуэльты Испании-2021.

 

  Пачи Вила: «Команде 42 года, за это время были более успешные и менее успешные годы. Но в любом случае сейчас мы в процессе изменений. Хотим сделать состав более интернациональным и пополнить  его гонщиками разных типов и профилей. Я сам в бытность гонщиком и спортивным директором работал в неиспанских командах.

 

  Новые гонщики принесут новые ощущения, но одновременно и сами будут немного адаптироваться к нашей технике и практике работы команды. На всё это понадобится время.

 

  Думаю, сезон 2021 года сложился для нас позитивно. Мы подтвердили, что Энрик Мас является топовым гонщиком на Гранд-туры. Молодые гонщики, которых мы подписали пару лет назад, хорошо прогрессируют, например, Маттео Йоргенсен, Йохан Якобс и Абнер Гонсалес.

 

  Мы решили подписывать относительно молодых гонщиков, но не совсем молодых, как делают другие команды. Думаю, в ближайший год ещё один шаг вперёд нашего проекта покажет результаты после изменения философии команды».

 

  В интервью Cyclingnews Пачи Вила отметил, что компания «Abarca Sports», владеющая командой Movistar с начала 1980-х, всегда считала, что «работать надо медленно и спокойно. Генеральный менеджер команды Эусебио Унсуэ поддерживает эту идею, повторяя, что лучшее жаркое готовится на медленном огне, а не в микроволновке».

 

Пачи Вила о новых велогонщиках команды и лидерах

 

  «По разным причинам Иван (Соса) ещё не проявил всё, на что способен, так что он в какой-то степени инкогнито. Но Алекс (Аранбуру) уже совершил прорыв. Думаем, он способен сказать веское слово на классиках.

 

  Что касается Горки (Исагирре), он может взять на себя роль капитана на некоторых гонках, где нам немного не хватало сил. Когда в программе одни гонки накладываются на другие, даже двум таким опытным в этой роли гонщикам, как Хосе Хоакин Рохас и Иманол Эрвити, иногда требовалось больше поддержки для обеспечения связи между гонщиками и едущими позади гонки спортивными директорами».

 

  Пачи Вила отметил, что лидер команды Алехандро Вальверде сам определит свои цели на следующий сезон: «Он – флагман команды и пример для гонщиков. В следующем году ему исполнится 42 года, единственная его задача – быть для молодых гонщиков примером боевого духа, высокого профессионализма и умения получать удовольствие от соревнований. Любой его успех будет бонусом».

 

  Пачи Вила считает, что Энрик Мас «стал сильнее в плане ответ на атаки соперников, как он сделал в Вальдепеньяс де Хаэн. У него уже была эта способность, а теперь она вернулась. Я всегда прошу от своих гонщиков проявлять три качества – уверенность, ответственность и уважение. В этом плане Энрик Мас на правильном пути, а результаты придут».

 

Пачи Вила об уходе Мигеля Анхеля Лопеса

 

  Пачи Вила работал с командой Movistar на Вуэльте Испании-2021 и стал одним из тех, кто уговаривал колумбийского велогонщика Мигеля Анхеля Лопеса, который сошёл на 20-м этапе, вернуться в гонку: «Что касается меня лично, я бы сказал, этот случай открыл мне глаза в ситуации, которая разворачивалась прямо передо мной.

 

  Понятно, что в случившемся виноват не один человек, на ситуацию повлияли все действующие лица. Но через 6 недель после инцидента я чувствую, что мне очень жаль, потому что Мигель Анхель – очень хороший человек и отличный гонщик. Но он столкнулся с тем, что не знал, как разрешить ситуацию. Больше ничего. Такое может случиться с каждым из нас. Очень сложно найти выход обеим сторонам. Его уход из команды стал лучшим вариантом для всех, потому что нам было бы тяжело решать всё в положительном ключе, если бы он остался. Мы все получили урок, и гонщик, и команда».

 

  В интервью Cyclingnews Пачи Вила также подтвердил, что работавший в команде с  2011 года спортивным директором  Хосе-Луис Арриета (José Luis Arrieta), покидает команду.

 

 Пачи Вила о спонсоре команды Movistar

 

 «Искать спонсоров никогда не бывает легко, и решение компании “Movistar” остаться с нами в велоспорте на 12-й сезон – знак доверия. Теперь мы должны оправдать доверие результатами и правильным отношением».

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Пачи Вила Movistar Patxi Vila Энрик Мас Алехандро Вальверде

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 22:21 | Регистрация: 20.05.2021

    Профессионально,культурно,тактично и честно.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (3)
    VeloVelo-Фото
    У Даши их очень много.
  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Не, одной громкой победой он не закроет.
    Две громкие победы нужны. А то и три.
  • nightbuster33
    Пачи Вила об изменениях в вело ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Профессионально,культурно,тактично и честно.

  • Серафим
    У сборной Италии во время чемп ... (21)
    Серафим-Фото
    Когда-то, в начале 80-х, мне достался старый трековый "Рекорд", но со сплющенной передней вилкой. Велосипед был начала 70-х. Сталь. Их перестали использовать, треки стали короче. Каретка на них пониже была, кстати. Ну ничего, посверлил, вперед поставил клещевые тормоза. Два раза в год приезжал в отпуск домой и катался по городу иногда. На ободах трубки были шоссейные.
  • старт-шоссе 82
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото
    Ремко нужна громкая победа, тогда вся его бравада будет восприниматься иначе. А если будет =очередное поражение=, то скорее всего, он его воспримет еще болезненней.
  • motte
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    motte-Фото

    Кстати, о ремко

    Раны от выступления Бельгии на домашнем чемпионате мира месяц назад до сих пор не зажили полностью, и Джаспер Стуйвен сказал в интервью :

    что Эвенепол не явился на командный отчет,

    «Все были там, кроме Ремко», - сказал Стуйвен

    На следующий день после гонки Эвенепол заявил по телевидению, что у него есть все основания, чтобы самому стать чемпионом мира, рассказав, что он попросил шанс прокатиться самостоятельно, но национальные тренеры отказали ему.

    Ван Аэрт был сбит с толку комментариями Эвенепола после гонки, и Стуйвен был так же критичен.

     

    «Я думаю, что его окружение иногда должно сдерживать Ремко. Ему все еще нужно учиться, когда он может и не может говорить что-то».

    Кроме того, суперсильный гонщик, которым он, безусловно, является, должен понимать, что некоторые вещи должны оставаться внутренними».

     

    Что касается того, был ли прав Эвенепол, полагая, что он мог бы стать чемпионом мира в то воскресенье в Лёвене, Стувен сказал: «Я так не думаю.

    «Во-первых, ему следовало ехать другую гонку. То, что он сделал - ехал полным ходом в начале, жестикулировал и был вездесущим до начала финала - любой субтоппер может это сделать. 

  • старт-шоссе 82
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото
    Может лучше каждому по рюмке?
  • motte
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    motte-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У каждого свой Ремко) 

    Шикарно сказано! 

  • ANDREW_STROGINO
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    СЕРГЕЙ - ОТЛИЧНО!!!!

     

  • Ice
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У каждого свой Ремко) 
     
    Следующий сезон будет для него решающим в установлении статус-кво между ожиданиями и реальностью. 

    Воооооот, пока реальные заслуги Ремко сильно ниже его бравурных заявлений и это наблюдается с момента его перехода в профи. Что-то выиграл, виден потенциал, но многие неопрофи за этот же период завоевали намного больше. Тот же Погачар - улыбается, дает нейтральные интервью, а мастерство показывает ичключительно в гонках. Два ТдФ без громких заявлений. На его фоне Ремко это что-то из разряда "много шума из ничего". Никто не против его успехов - чем острее конкуренция, тем интереснее наблюдать зрителям. Но громкие заявления от Эвенпула в межсезонье уже стали обыденностью, только вот потом все сбывается от силы на 30%.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 октября

Paul Martens (Jumbo - Visma)

Josip Rumac (Androni Giocattoli)

Mirco Maestri (Bardiani - CSF - Faizane)

27 октября

Artyom Zakharov (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (113)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)