Аллан Пейпер и Нейл Стивенс – новые спортивные директора команды UAE Team Emirates

Аллан Пейпер и Нейл Стивенс переходят работать в команду UAE Team Emirates

Штат команды UAE Team Emirates пополнят два известных спортивных директора – Аллан Пейпер (Allan Peiper) и Нейл Стивенс (Neil Stephens). 58-летний австралиец Аллан Пейпер последние шесть лет работал спортивным директором команды BMC и решил поменять команду, когда BMC объявила о слиянии с польской командой CCC.

В пресс-релизе команды UAE Team Emirates говорится: «Команда усилила технический штат. В 2019 году мы сможем полагаться на профессиональное мастерство Аллана Пейпера и Нейла Стивенса. Впечатляющий опыт двух австралийский спортивных директоров станет значительным вкладом в команду».

55-летний австралиец Нейл Стивенс последние восемь лет с момента основания GreenEDGE работал в этой австралийской команде, но в этом году объявил, что уходит по причинам несовпадения взглядов: «Всему хорошему приходит конец. В моём случае пришла пора искать новые стимулы. За последние 8 лет я наслаждался работой в команде GreenEDGE, не могу сказать ничего негативного. Со временем мы становимся более зрелыми, меняется наша философия. Наверное, моя философия не совпадает с командной, поэтому мы посчитали, что лучше пойти разными дорогами. Выражаю искреннюю благодарность семье Райан за то, что позволили следовать за своей мечтой».

В интервью Cyclingnews Аллан Пейпер рассказал о перспективах новой работы: «Я получил отличную возможность войти в команду, которая, возможно, на данный момент показывает результаты ниже своих возможностей. Я использую свой опыт и навыки. Я рад, что смогу внести вклад на всех бельгийских классиках, на всех гонках до Париж-Рубэ, а затем поеду с командой Джиро д’Италия и Тур де Франс. Это очень волнительно после многих лет работы в качестве директора по выступлениям или спортивного менеджера. С нетерпением жду, когда поеду гонки вместе с гонщиками.

В сущности, команда новая, и она ещё не смогла развиться и сбалансировать силы. В этом году гонщики UAE Team Emirates одержали 12 побед, результат должен быть намного лучше. У команде есть много возможностей для совершенствования с вновь прибывшими Фернандо Гавирией и Серхио Энао, а также многочисленными талантливыми гонщиками команды.

Я буду работать с совершенно новым для меня составом гонщиков, спортивных директоров и персонала. И это вдохновляет.

Первое, что необходимо сделать, понять, какие цели и задачи будут поставлены перед командой на следующий сезон, а затем работать в этом направлении.

Мы хотим начать побеждать на всех фронтах. У нас есть быстрые ребята Гавирия, Кристофф, Хуан-Себастьян Молано, Филипсен. Есть сильная группа генеральщиков с Ару, Руем Коштой, Энао и Дэном Мартином. В составе много талантливых ребят, просто надо сбалансировать силы.

На этой неделе я разговаривал с Александром Кристоффом. Он видит лишь преимущества в том, что в финале будут и он, и Фернандо Гавирия.

Если быть реалистами и посмотреть на силы команды Quick Step в этом году, то можно увидеть, что в финале они превосходили числом. Чем больше гонщиков есть у команды в ключевой момент гонки, тем больше карт можно разыгрывать. Если сложится ситуацияЮ когда они оба будут в финале, то дальше дело спортивного директора решать, основываясь на самочувствии гонщика. Не вижу здесь конфликта интересов. Вопрос в том, чтобы брать максимум из того, что имеем. На некоторых гонках Александр более опытен, а на некоторых Фернандо будет быстрее. Не вижу никаких загвоздок».