Спортивный директор Валерио Пива переходит работать в велокоманду Circus-Wanty Gobert

Валерио Пива – новый спортивный директор велокоманды Circus-Wanty Gobert

62-летний итальянский спортивный директор Валерио Пива (Valerio Piva), который сейчас работает спортивным директором велокоманды CCC, в 2021 году начнёт работать в велокоманде Circus-Wanty Gobert, которая войдёт в число команд Мирового тура.

Валерио Пива после десяти лет карьеры профессионального велогонщика начал работать спортивным директором в 2002 году в команде Mapei, затем был спортивным директором команд Vlaanderen-T-Interim и T-Mobile, ставшей впоследствии HTC-Columbia. После двух лет работы в команде Katusha до 2014 года Валерио Пива присоединился к команде Джима Очовича BMC, а затем CCC. Валерио Пива принесёт опыт работы в командах Мирового тура.

Валерио Пива: «За последние семь лет вместе с Джимом Очовичем мы испытали множество спортивных эмоций. К сожалению, проект ССС закрывается. Но я рад, что буду работать в Circus-Wanty Gobert. Для меня честь, что Жан-Франсуа Бурла пригласил присоединиться к команде.

Убеждён, что вместе мы сможем добиться великолепного выступления команды! Мы достигнем новых рубежей. Мы разделяем одну философию. Мы должны многое сделать вместе с гонщиками и персоналом, чтобы майка нашей велокоманды засияла, чтобы достичь высоких результатов в Мировом туре. Страсть, излучаемая командой, меня сильно мотивирует!»

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Circus-Wanty Gobert: «Мы хотим, чтобы проект CCC и структура Continuum Sports имели продолжение, поэтому нам логично полагаться на их опыт. Мы можем рассчитывать на людей, знающих Мировой тур. После того, как ответственным за выступление стал Айке Висбеек, Валерио отлично усилит наш состав спортивных директоров. Годы его работы в известных командах Мирового тура дополнят опыт Айке Висбеека и Хилэра Ван дер Схюрена. Теперь мы сможем спокойно подниматься на более высокий уровень».