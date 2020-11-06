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Спортивный директор Валерио Пива переходит работать в велокоманду Circus-Wanty Gobert

Валерио Пива – новый спортивный директор велокоманды Circus-Wanty Gobert

 

 

  62-летний итальянский спортивный директор Валерио Пива (Valerio Piva), который сейчас работает спортивным директором велокоманды CCC, в 2021 году начнёт работать в велокоманде Circus-Wanty Gobert, которая войдёт в число команд Мирового тура.

 

 

  Валерио Пива после десяти лет карьеры профессионального велогонщика начал работать спортивным директором в 2002 году в команде Mapei, затем был спортивным директором команд Vlaanderen-T-Interim и T-Mobile, ставшей впоследствии HTC-Columbia. После двух лет работы в команде Katusha до 2014 года Валерио Пива присоединился к команде Джима Очовича BMC, а затем CCC. Валерио Пива принесёт опыт работы в командах Мирового тура.

 

  Валерио Пива: «За последние семь лет вместе с Джимом Очовичем мы испытали множество спортивных эмоций. К сожалению, проект ССС закрывается. Но я рад, что буду работать в  Circus-Wanty Gobert. Для меня честь, что Жан-Франсуа Бурла пригласил присоединиться к команде.

 

  Убеждён, что вместе мы сможем добиться великолепного выступления команды! Мы достигнем новых рубежей. Мы разделяем одну философию. Мы должны многое сделать вместе с гонщиками и персоналом, чтобы майка нашей велокоманды засияла, чтобы достичь высоких результатов в Мировом туре. Страсть, излучаемая командой, меня сильно мотивирует!»

 

  Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Circus-Wanty Gobert: «Мы хотим, чтобы проект CCC и структура Continuum Sports имели продолжение, поэтому нам логично полагаться на их опыт. Мы можем рассчитывать на людей, знающих Мировой тур. После того, как ответственным за выступление стал Айке Висбеек, Валерио отлично усилит наш состав спортивных директоров. Годы его работы в известных командах Мирового тура дополнят опыт Айке Висбеека и Хилэра Ван дер Схюрена. Теперь мы сможем спокойно подниматься на более высокий уровень».

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Теги к статье: Валерио Пива Circus-Wanty Gobert Valerio Piva

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Алишер, спасибо за видео.
  • commara
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    commara-Фото
    Рогла сегодня боролся не за бонификацию, а на победу, не вышло, но сам факт борьбы говорит о его состоянии. Так что на Коватилье не капнет. Думаю приоритетным вариантом Юмбо определяет победу на этапе, причём только с Роглой, американец не рассматривается, хоть и, мягко говоря, достоин. Если у красной майки не будет ноги, то отдержаться за счёт бонификаций, и нынешние 6 секунд могут сказаться коварными.
  • AmLoket
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    AmLoket-Фото
    После ЧП на Туре Польши в этом году судьи стали очень строги с гонщиками, не соблюдающими прямолинейность движения на финише. Считаю, что это правильно и надеюсь, что в следующем году послаблений не будет.
  • Elaman
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Elaman-Фото
    как можно было умудриться приплести сюда блм?)
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скорее всего этап окажется гораздо коварнее и сложнее чем на графике , не зря же орги поставили его последним. Что касается шансов то и у Карапаса и у Карти шансы очень высокие , я надеюсь последних двух км ждать никто не будет, все-таки последний этап. Даже у Власова есть шанс подняться на шестое место, все зависит от него самого.

    Ну и последнее ,хочется что бы завтрашний этап хоть как-то компенсировал всю блеклость , =неинтересность= и апсолютно не понятную подборку этапов на третьей недели.

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Перед самой финишной чертой резко ушел влево перед носом у Вальверде. Или от досады от поражения, или кто его знает. Вальверде хоть в чем-то повезло...
  • error
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    error-Фото
    а это +100500) такие же ассоциации
  • Adriano
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Adriano-Фото

    Ну а как иначе. Хоть кто-то должен быть альфой. Надоели эти левацкие толеранские штуки аля BLM,лгбт и.т.д Есть великие команды которые должны доминировать и навязывать,а есть остальной планктон для массовки.

  • s75
    Иэн Стэннард вынужден завершит ... (3)
    s75-Фото

    Очень жаль, что Йоги не удалось закончить карьеру на своей счастливой гонке Омлооп. В последнее время говорили, что проблемы со здоровьем, но чтобы вот так резко закончить - жаль. 

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Габриель Раш - великий тактик. Идеальный DS для основных соперников. Планы, не соответствующие реальным возможностям и здравому смыслу. Не удивлюсь, если он стал вторым (после известного_комментатора), кто увидел Фруми в группе лидеров на последнем километре.

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