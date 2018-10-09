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Максимилиан Шиандри – новый спортивный директор команды Movistar

Максимилиан Шиандри  - спортивный директор команды Movistar c 2019 года

 

 

  51-летний Максимилиан Шиандри (Maximilian Sciandri), с 2011 года работавший спортивным директором в команде BMC, с 2019 года присоединится к команде Movistar. Шиандри, родившийся в британском городе Дерби,  живёт в Италии, имеет двойное гражданство.

 

Максимилиан Шиандри – новый спортивный директор команды Movistar

 Photo © Chris Auld Photography

 

 Макс Шиандри завершил профессиональную карьеру велогонщика в 2004 году. Он является победителем этапов Джиро д’Италия и Тур де Франс, а также бронзовым призёром в разделке на Олимпийских играх в Атланте.

 

  Прежде, чем стать спортивным директором команды BMC в 2011 году, Шиандри после завершения карьеры велогонщика работал спортивным директором Британской велосипедной Академии, где тренировал андеров.

 

  Максимилиан Шиандри станет лишь вторым после Хосе-Луиса Арриеты спортивным директором Movistar, не выступавшим в этой команде во время карьеры велогонщика. Так, Хосе-Висенте Гарсия Акоста и Пабло Ластрас оба провели в Movistar всю карьеру велогонщика, прежде, чем стали работать в команде спортивными директорами. Хосе-Луис Хаймерена выступал в команде в1983 году. Хосе-Луис Арриета, будучи велогонщиком, выступал в команде AG2R La Mondiale.

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Теги к статье: Максимилиан Шиандри Maximilian Sciandri Movistar

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Комментарии

  • Starch27
    Милан - Турин-2018 (19)
    Starch27-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: VeloVelo
     
    Он целеноправлено подбил Лопеса, несколько раз просмотрел видео.FDJ поступили непорядочно. Лопес 100% брал этап.

    Всемирный заговор против Астаны

  • ktilp-12
    Милан - Турин-2018 (19)
    ktilp-12-Фото

    1. Лефебр после нахождения генерального спонсора сказал, что насчет Гавирии неизвестно, а Мааса он не отпустит, т.к. у него еще на один год контракта.

    2. Нельзя обвинять Гуду, сам Лопес говорит, что смотрел на состояние Вальверде, налетел на француза. 

  • rude_rider
    Милан - Турин-2018 (19)
    rude_rider-Фото
    Кстати по Маас.куда он уходит? Разве контракт с квикам заканчивается?
  • lebr123
    Тур Турции-2018. Этап 2 (2)
    lebr123-Фото
    Весь Газпром это НЕЧТО, и не только велокоманда
  • lebr123
    Милан - Турин-2018 (19)
    lebr123-Фото
    Астана не должна побеждать по вашей прихоти
  • tiuteamd
    Милан - Турин-2018 (19)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: VeloVelo
     
    Он целеноправлено подбил Лопеса, несколько раз просмотрел видео.FDJ поступили непорядочно. Лопес 100% брал этап.

    ахах ну и позор )))

    https://youtu.be/JxZV_mRDeqI?t=106

     

     Видно четко, что он сдает смену как и все уходя в бок, причем голова у него под руль )))

     

    просто неудача Лопеса, что он не смотрел в этот момент вперед, смотрел бы, объехал бы спокойно, как спринтеры на финишах

  • Sm1T
    Милан - Турин-2018 (19)
    Sm1T-Фото
    ну. едет такой и думает как бы мне подбить кого нибудь из Астаны,и самому навернутся.
  • Бакеша
    Милан - Турин-2018 (19)
    Бакеша-Фото
    Все трое, которые поднялись на подиум, были самыми сильными на гонке и достойные соперники. А кто первый, кто второй это уже кому-то не повезло
  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (19)
    VeloVelo-Фото

    Сердцем, ногами, руками и задницей.
    А еще печенью, почками и желудком.

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (19)
    VeloVelo-Фото

    Это был косяк Лопеса. Никто никого не подбивал.

    В горе всегда развозящий так отваливает. 
    А вот Лопес накосячил, зевнул.

    В горе, прежде чем атаковать, гонщик смотрит по сторонам, убеждаясь, что нет помех,
    после этого принимает сильно вправо, для безопасности, и атакует.



    Бывает атака "с колеса", конечно. В этом случае, тем более, надо внимательно следить за этим колесом, прежде чем атаковать.


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