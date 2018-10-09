Максимилиан Шиандри – новый спортивный директор команды Movistar

Максимилиан Шиандри - спортивный директор команды Movistar c 2019 года

51-летний Максимилиан Шиандри (Maximilian Sciandri), с 2011 года работавший спортивным директором в команде BMC, с 2019 года присоединится к команде Movistar. Шиандри, родившийся в британском городе Дерби, живёт в Италии, имеет двойное гражданство.

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Макс Шиандри завершил профессиональную карьеру велогонщика в 2004 году. Он является победителем этапов Джиро д’Италия и Тур де Франс, а также бронзовым призёром в разделке на Олимпийских играх в Атланте.

Прежде, чем стать спортивным директором команды BMC в 2011 году, Шиандри после завершения карьеры велогонщика работал спортивным директором Британской велосипедной Академии, где тренировал андеров.

Максимилиан Шиандри станет лишь вторым после Хосе-Луиса Арриеты спортивным директором Movistar, не выступавшим в этой команде во время карьеры велогонщика. Так, Хосе-Висенте Гарсия Акоста и Пабло Ластрас оба провели в Movistar всю карьеру велогонщика, прежде, чем стали работать в команде спортивными директорами. Хосе-Луис Хаймерена выступал в команде в1983 году. Хосе-Луис Арриета, будучи велогонщиком, выступал в команде AG2R La Mondiale.