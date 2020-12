Иван Бассо и Шон Йейтс о велокоманде EOLO-Kometa

Велокоманда EOLO-Kometa под руководством Альберто и Франсиско Контадоров и Ивана Бассо в 2021 году становится профессиональной континентальной командой после трёх лет выступления на континентальном уровне. Команда EOLO-Kometa будет зарегистрирована в Италии и станет базироваться в Бусто Арсицио на севере Италии, где находится офис титульного спонсора – телекоммуникационной компании EOLO.

43-летний Иван Бассо, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2015 году, уже несколько лет работает в Фонде Контадора, помогая шаг за шагом развивать континентальную велокоманду.

7 велогонщиков команды Eolo-Kometa переходят на профессиональный уровень из континентальной команды Kometa-Xstra. К ним присоединится внушительный контингент гонщиков, не имевших отношения к Фонду Контадора, включая итальянских гонщиков 36-летнего Франческо Гавацци (Francesco Gavazzi), 35-летнего Мануэле Беллетти (Manuel Belletti), 28-летнего Луку Вакерманна (Luca Wackermann), 26-летнего Эдварда Раваси (Edward Ravasi), а также двух британских велогонщиков 30-летнего Джона Арчибальлда (John Archibald) и 30-летнего Марка Кристиана (Mark Christian).

В команду EOLO-Cometa пришли работать спортивными директорами Шон Йейтс (Sean Yates) и Стефано Джанатта (Stefano Zanatta).

Шон Йейтс, победитель этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 1996 году, работал с Контадором и Бассо в командах Saxo-Bank, Discovery, а вместе с Иваном Бассо он также работал в команде CSC.

Стефано Дзанатта, завершивший карьеру велогонщика в 1995 году, был спортивным директором команд Fassa Bortolo, Liquigas, Cannondale, Bardiani-CSF.

Сейчас в Испании, в Оливе (неподалёку от Валенсии) команда проводит первый сбор с соблюдением всех мер безопасности в период пандемии.

В интервью Cyclingnews Иван Бассо рассказал о процессе перехода команды на профессиональный уровень.

Иван Бассо: «Мы (с Альберто Контадором) были и соперниками, и товарищами по команде, благодаря чему у нас сложились хорошие взаимоотношения, которые росли и с годами становились сильнее.

Я отвечал за проекты Фонда с момента создания андеровской команды. Мы вывели эту команду на профессиональный уровень. За последние годы у меня появилось ощущение, что я становлюсь испанцем, а Альберто чувствовал, что становится итальянцем. Но сейчас оба наших спонсора итальянские, и ещё больше спонсоров из Италии появится в будущем. Так что в команде будет большое итальянское влияние. Поэтому мы пригласили много итальянских гонщиков.

Но это не означает, что мы будем игнорировать гонщиков из других стран. Мы продолжаем поддерживать очень крепкие связи с андеровской и юниорской командами в Испании. Обе они важны, мы это учитываем. Мы также развиваем проект в Италии, чтобы связать Фонд с итальянскими юниорскими категориями.

Мы создали команду, в которой будут работать и ветераны, гонщики, находящиеся на пике своей карьеры, и молодые ребята. Спонсор не требует от нас невероятных результатов с самого начала. Они хотят создать процветающий проект в средне- и долгосрочной перспективе. Это означает, что мы должны набраться терпения.

У Шона (Йейтса) будет очень важная роль технического координатора. Вместе со Стефано (Дзанаттой) он поможет спортивным директорам молодого поколения, таким, как Хесус Эрнандес. У нас отличный персонал».

