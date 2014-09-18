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Иван Бассо и Шон Йейтс о велокоманде EOLO-Kometa

 Велокоманда EOLO-Kometa проводит первый сбор велогонщиков и персонала

Иван Бассо и Шон Йейтс о велокоманде EOLO-Kometa

 

 

   Велокоманда EOLO-Kometa под руководством Альберто и Франсиско Контадоров и Ивана Бассо в 2021 году становится профессиональной континентальной командой после трёх лет выступления на континентальном уровне.  Команда EOLO-Kometa будет зарегистрирована в Италии и станет базироваться в Бусто Арсицио на севере Италии, где находится офис титульного спонсора – телекоммуникационной компании EOLO.

 

43-летний Иван Бассо, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2015 году, уже несколько лет работает в Фонде Контадора, помогая шаг за шагом развивать континентальную велокоманду.

 

Иван Бассо и Шон Йейтс о велокоманде EOLO-Kometa

 

  7 велогонщиков команды Eolo-Kometa переходят на профессиональный уровень из континентальной команды Kometa-Xstra. К ним присоединится внушительный контингент гонщиков, не имевших отношения к Фонду Контадора, включая итальянских гонщиков 36-летнего Франческо Гавацци (Francesco Gavazzi), 35-летнего Мануэле Беллетти (Manuel Belletti), 28-летнего Луку Вакерманна (Luca Wackermann), 26-летнего Эдварда Раваси (Edward Ravasi), а также двух британских велогонщиков 30-летнего Джона Арчибальлда (John Archibald) и 30-летнего Марка Кристиана (Mark Christian).

 

В команду EOLO-Cometa пришли работать спортивными директорами Шон Йейтс (Sean Yates) и Стефано Джанатта (Stefano Zanatta).

 

  Шон Йейтс, победитель этапов Тур де Франс и Вуэльты Испании, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 1996 году, работал с Контадором и Бассо в командах Saxo-Bank, Discovery, а вместе с Иваном Бассо он также работал в команде CSC.

 

  Стефано Дзанатта, завершивший карьеру велогонщика в 1995 году, был спортивным директором команд Fassa Bortolo, Liquigas, Cannondale, Bardiani-CSF.

 

Сейчас  в Испании, в Оливе (неподалёку от Валенсии) команда проводит первый сбор с соблюдением всех мер безопасности в период пандемии.  

 

 

В интервью Cyclingnews Иван Бассо рассказал о процессе перехода команды на профессиональный уровень.

 

  Иван Бассо: «Мы (с Альберто Контадором) были и соперниками, и товарищами по команде, благодаря чему у нас сложились хорошие взаимоотношения, которые росли и с годами становились сильнее.

 

  Я отвечал за проекты Фонда с момента создания андеровской команды. Мы вывели эту команду на профессиональный уровень. За последние годы у меня появилось ощущение, что я становлюсь испанцем, а Альберто чувствовал, что становится итальянцем. Но сейчас оба наших спонсора итальянские, и ещё больше спонсоров из Италии появится в будущем. Так что в команде будет большое итальянское влияние. Поэтому мы пригласили много итальянских гонщиков.

 

  Но это не означает, что мы будем игнорировать гонщиков из других стран. Мы продолжаем поддерживать очень крепкие связи с андеровской и юниорской командами в Испании. Обе они важны, мы это учитываем. Мы также развиваем проект в Италии, чтобы связать Фонд с итальянскими юниорскими категориями.

 

  Мы создали команду, в которой будут работать и ветераны, гонщики, находящиеся на пике своей карьеры, и молодые ребята. Спонсор не требует от нас невероятных результатов с самого начала. Они хотят создать процветающий проект в средне- и долгосрочной перспективе. Это означает, что мы должны набраться терпения.

 

  У Шона (Йейтса) будет очень важная роль технического координатора. Вместе со Стефано (Дзанаттой) он поможет спортивным директорам молодого поколения, таким, как Хесус Эрнандес.  У нас отличный персонал».

 

 

 

  Шон Йейтс: «Команда новая, поэтому нам было очень важно собраться вместе в декабре, несмотря на то, что большинство команд сейчас не проводят сборы из-за пандемии. Хотим с самого первого сбора команды внедрять наши стратегии и философию, чтобы каждый понимал, что наша команда – единое целое, чтобы все узнали друг друга. Плюс мы сможем провести физические тесты и так далее, протоколы, которые для континентальной категории не требовались. Мы не хотим ждать до января, хотя организовать этот сбор было непросто.

 

  Количество персонала и сложность логистики выросла, потому что команда поднялась на уровень выше. Сейчас идёт процесс обучения. Мы не команда Мирового тура, но постараемся делать то же, что и команды Мирового тура, но с меньшим бюджетом. Будем максимально использовать все ресурсы – физические или экономические. Есть сферы, где можно многого добиться и без огромного бюджета. Достаточно лишь внедрить правильный порядок действий, например, составить правила питания и так далее. Это не так сложно, нужно просто всё хорошо обдумать, провести мозговой штурм.

 

  Иван, Фран (Контадор) и Альберто невероятно много работали, чтобы найти спонсоров. Несколько раз они почти подписали контракт, но всё получилось только сейчас. Лично я четыре года назад, завершив работу с командой Tinkoff, не думал, что снова стану спортивным директором. Но никогда не знаешь, что тебя ждёт. Это потрясающе».

 

 

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Теги к статье: Иван Бассо Шон Йейтс EOLO-Kometa

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:12 | Регистрация: 18.09.2014

    Забавно, название команды написано словно кириллицей. Я, когда увидела в инстаграме Контадора фото команды в майках "Комета", несколько секунд не могла согласовать картинку с текстом.)

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Александра
    Иван Бассо и Шон Йейтс о велок ... (1)
    Александра-Фото

    Забавно, название команды написано словно кириллицей. Я, когда увидела в инстаграме Контадора фото команды в майках "Комета", несколько секунд не могла согласовать картинку с текстом.)

  • s75
    Именем Тео Геогана Харта назва ... (7)
    s75-Фото

    Закружат парню голову и забудет про велоспорт, как Томас после своей победы.

  • s75
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    s75-Фото

    Из Хаммер серий сотворили какой-то новый подвид шоссейного велоспорта, который просто "не зашёл".

    p.s. Саттон вообще не злодей а жертва, это др.Фримен переборщил с лечением))

  • motte
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (1)
    motte-Фото

    Не спортивной злости , а апломба собственного Я там много... лейтенант, может быть старшой лейтенант, не более.

  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    Earl57-Фото
    Лефевр у них есть. Он там главный идеолог и пропагандист. Перспективы у них особой нет. Как заметили на Сайклигньюс, Еврокомиссия еще несколько месяцев будет решать, примет ли она вообще иск к рассмотрению. А если примет, то разбирательство будет идти несколько лет.
    Издержки у UCI на адвокатов вестимо. Которые, к слову, довольно часто специально убеждают клиентов судиться.
    Просто для примера могу привести британскую трековую гонщицу Джессику Варниш. С 2016 г. она таскает по разным судам свою федерацию за то, что ее не взяли в сборную на ОИ в Рио. Требует денежной компенсации.
    Шейна Саттона, который принимал решение о том, кого брать или не брать в сборную, со скандалом уволили из-за слов "Иди рожай". и этим федерация ограничилась. Варниш четыре года подает иски во все инстанции, которые соглашаются их принимать, но ей везде отказано в удовлетворении иска. Однако адвокат Джессики убеждает ее не сдаваться и бороться, бороться, бороться... Варниш тратит свои деньги и вынуждает тратиться Бритиш Сайклиг из-за призрачной надежды, что однажды победит в суде и федерация по приговору суда возместит ей издержки. Пока что доход только у адвокатов.
    Что касается Hammer, то могу добавить, что UCI дал гонке 1-ю категорию и выделил место в календаре. На этом свою миссию посчитал выполненной, мол дальше вы уж сами старайтесь. У самих не получилось.
  • Astanaforever
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Компания Bianchi при разработке дизайна моделей велосипедов Specialissima Disc, Oltre XR4 Disc и Aquila постаралась соединить вдохновляющую цветовую гамму и графическое оформление, сделать велосипеды Bianchi заметными в пелотоне. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Как же они могут быть заметными в пелотоне, если их подогнали точь в точь в астанинские Weellier Trestina.? Фантазии ноль.
  • Shalam s Urala
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    ясно, спасибо за информацию. у вас её всегда не только с избытком, но вам ещё и не лень делиться

    в статье то всё выглядит иначе. будто носители свежих идей упёрлись в аппарат

    не все идеи взлетают.

    одно не сходится - что такое на руках велона, что они сочли перспективным идти по судам. и если пошли именно они (велон), а решения ещё вроде нет, то какие такие издержки могут быть у УСИ?

  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-Scott в ... (5)
    Earl57-Фото

    Из-за чего собственно иск возник? Велон договаривался с колумбийцами о проведении гонки Hammer в Колумбии. Колумбийцы вначале были согласны, потом отказались. Потому что предполагаемое время проведения Hammer совпадало с Туром Колумбии, а для них своя гонка в приритете. Велон во главе с Лефевром потребовали от UCI отменить Тур Колумбии или перенести его на другое место в календаре. Они понимают конкуренцию именно так. UCI не стал вмешиваться. Именно так, они не мешали, просто не стали принимать чью-либо сторону. Переносить февральскую гонку просто некуда, а авторитарным порядком запрещать одну гонку ради другой неправильно. Тут еще Гонконг окончально отказался проводить даже изначально усеченный Hammer из-за волны демонстраций и беспорядков.

    За все время существования Hammer телевизионщики так и не стали покупать права на трансляцию. Не увидели экономической выгоды вопреки ожиданиям Велона. Да и большинство команд кроме квиков и Митчелтона отправляли на Hammer гонщиков по остаточному принципу, то есть тех кто не занят по тем или иным причинам. Дюмулан, например, проехал половину одной из гонок, сошел и больше не участвавал. Даже когда был вполне здоров. Только Томас и Ван Авермат более менее постоянно участвовали, но результаты их команд в Hammer весьма скромные, мягко говоря. 

    Но виноват конечно же UCI. Вот если бы отменили все другие гонки во время проведения Hammer, тогда бы все было по другому. Такой должна быть конкуренция. Ну а нагрянувший ковид окончательно убил этот проект.

     

     

  • Александра
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
    Александра-Фото
    Красиво.
  • flugegeheimen
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Jumbo visma на грандтурах выступали на черных велосипедах с клещами, чтобы сэкономить вес относительно контурентов. Данная расцветка выглядит как компромисс)

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
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