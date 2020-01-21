Альберто Контадор о перспективах испанского велоспорта

Альберто Контадор: «Повторить успехи последнего десятилетия в профессиональном шоссейном велоспорте Испании будет сложно»

Сейчас на уровне Мирового тура всего одна испанская команда – Movistar, которая с Ричардом Карапасом одержала победу на Джиро д’Италия-2019. В конце сезона четверо молодых гонщиков из континентальной испанской команды Kometa-Xstra, работающей под эгидой Фонда Альберто Контадора, подписали первые профессиональные контракты.

Альберто Контадор, вместе с другими звёздами велоспорта принимавший участие в спортивных мероприятиях «Ride Like a Pro Yangtze River Delta Open legends ride» в Шанхае (Китай), после их завершения в интервью Cyclingnews поделился мыслями о перспективах профессионального шоссейного велоспорта Испании и рассказал, каких результатов ждёт от испанских велогонщиков.

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Альберто Контадор: «Велоспорт в Испании, который был одной из доминирующих сил на мировом уровне, сейчас потерял мощность. Все это видят. Но это циклический процесс, затрагивающий все страны, когда есть хорошие и менее успешные периоды. В Испании есть несколько молодых и очень молодых гонщиков с большим потенциалом, таких, как Энрик Мас, Марк Солер или Иван Гарсия Кортина. Посмотрим, что они смогут сделать, хотя повторить успехи, достигнутые Испанией за последнее десятилетие, будет сложно.

Думаю, Энрик должен на следующий год поставить высокие цели. В 2018 году он занял 2-е место на Вуэльте Испании, и он очень амбициозный гонщик. Уверен, он не успокоится, пока не добьётся чего-то значительного.

Ланда - гонщик с отличными характеристиками, когда у него всё идёт хорошо. И на Гранд-туре он способен потрясающе выступать, но чтобы превратить это в победу, ему требуется масса сил.

В этом году четверо наших гонщиков перешли в команды Мирового тура. Карлос Родригес – в Ineos, Хуан Лопес и люксембуржец Мишель Рис – в Trek-Segafredo, итальянец Стефано Ольдани – в Lotto Soudal. Эти гонщики – часть будущего велоспорта, так что мы хорошо работаем с базой. Но в Испании очень не хватает крупных команд. Сейчас осталась только Movistar, а нужно, чтобы команд было больше».