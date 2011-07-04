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Горка Исагирре переходит в велокоманду Movistar

Горка Исагирре подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar

Горка Исагирре переходит в велокоманду Movistar

Photo (c) Astana Premier Tech Team /Bettini

 

 

 

  34-летний испанский велогонщик Горка Исагирре (Gorka Izagirre) подписал двухлетний контракт с командой Movistar, где выступал с2014 по 2017 годы. Последние три сезона Горка Исагирре был гонщиком команды Astana, в цветах которой одержал победу на “Gran Trittico Lombardo” -2020. В общей сложности за 13-летнюю карьеру Горка Исагирре одержал 9 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия-2017.

 

  Вместе с Горкой Исагирре в команду Movistar из команды Astana перешли Оскар Родригес и Алекс Аранбуру.

 

  Как отмечается в пресс-релизе команды Movistar, «Горка Исагирре известен потрясающей стойкостью, способностью отдавать все силы ради товарищей по команде, адаптироваться ко всем рельефам и типам гонок от однодневных гонок до недельных и Гранд-туров».

 

  Горка Исагирре: «Я так счастлив вернуться в Movistar! Я провёл в этой команде четыре года, которые были лучшими в карьере как со спортивной точки зрения, так и в плане товарищей по команде, ставшими лучшими друзьями. Последние несколько лет чувствовал себя как подросток, уехавший из дома путешествовать. Я увидел другие места, побывал в другом окружении, но, в конце концов, в какой-то момент захотел вернуться домой. Надеюсь, что смогу принести в команду опыт, накопленные за это время, всё, чему я научился, чтобы снова отдать всё этой команде».

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Теги к статье: Горка Исагирре Gorka Izagirre Movistar Astana

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В тему:

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:03 | Регистрация: 4.07.2011

    Я ранее написал 

    Также ожидается, что Мигель Анхель Лопес вернется в состав Астаны после расторжения его контракта с Movistar.

    Всё взаимосвязано - :) 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Не факт. Что то туманно с возвращением Супермена. Наверное его не устраивает сумма контракта предложенная Вино. и он ищет другую команду, кто предложит ему гораздо больше? Поэтому тишина о его переходе в Астану..

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 16:39 | Регистрация: 4.07.2011

      Я, думаю, он вернётся или, лучше сказать, его "вернут" в Астану, но на особых условиях, грубо сказать: его дом... АСТАНА-:)

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Комментарии

  • Бакеша
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    Бакеша-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Что-то вы все разом подняли шум,что разбудили важного комментатора.Пускай, спал бы себе и спал и не задавал бы глупых вопросов.
    Ха-ха'ха, ну Вы рассмешили... Подкол уместен. веселимся дальше.
  • motte
    Горка Исагирре переходит в вел ... (3)
    motte-Фото
    Я, думаю, он вернётся или, лучше сказать, его "вернут" в Астану, но на особых условиях, грубо сказать: его дом... АСТАНА-:)
  • Astanaforever
    Горка Исагирре переходит в вел ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Не факт. Что то туманно с возвращением Супермена. Наверное его не устраивает сумма контракта предложенная Вино. и он ищет другую команду, кто предложит ему гораздо больше? Поэтому тишина о его переходе в Астану..
  • RVL
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    RVL-Фото
    Газ?
    Спросите у Лефевра как это работает!?
  • motte
    Горка Исагирре переходит в вел ... (3)
    motte-Фото

    Я ранее написал 

    Также ожидается, что Мигель Анхель Лопес вернется в состав Астаны после расторжения его контракта с Movistar.

    Всё взаимосвязано - :) 

  • motte
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    motte-Фото

    Также ожидается, что Мигель Анхель Лопес вернется в состав Астаны после расторжения его контракта с Movistar.

  • nightbuster33
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    nightbuster33-Фото
    Что-то вы все разом подняли шум,что разбудили важного комментатора.Пускай, спал бы себе и спал и не задавал бы глупых вопросов.
  • Astanaforever
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: GeTStyle
    У астаны вообще, значимые победы на этапах были?
    Нет не были...ни одного , никогда. Вот щас он попытается с помощью Домбровского взять один этап в следующем сезоне на туре Гуанджи. Удачи ей пожелай!
  • motte
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: BaiGali
    Где лидер и капитан?! набрали помощников, но кто будет генеральщиком?! Нибали?!

    Вряд ли он пошёл "играющим тренером", хотя его знания неоспоримы, он был в Астане ранее, а теория комбака гласит, что дважды не войти или как гоаорят: первый раз как фарс, второй раз уже трагедия.

    Значит, промоушн Астаны в лице великого сицилийца, потомка арабов. 

  • RVL
    Джо Домбровски подписывает дву ... (11)
    RVL-Фото
    Похоже он и лидер))

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