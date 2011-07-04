Горка Исагирре переходит в велокоманду Movistar

Горка Исагирре подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar

Photo (c) Astana Premier Tech Team /Bettini

34-летний испанский велогонщик Горка Исагирре (Gorka Izagirre) подписал двухлетний контракт с командой Movistar, где выступал с2014 по 2017 годы. Последние три сезона Горка Исагирре был гонщиком команды Astana, в цветах которой одержал победу на “Gran Trittico Lombardo” -2020. В общей сложности за 13-летнюю карьеру Горка Исагирре одержал 9 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия-2017.

Вместе с Горкой Исагирре в команду Movistar из команды Astana перешли Оскар Родригес и Алекс Аранбуру.

Как отмечается в пресс-релизе команды Movistar, «Горка Исагирре известен потрясающей стойкостью, способностью отдавать все силы ради товарищей по команде, адаптироваться ко всем рельефам и типам гонок от однодневных гонок до недельных и Гранд-туров».

Горка Исагирре: «Я так счастлив вернуться в Movistar! Я провёл в этой команде четыре года, которые были лучшими в карьере как со спортивной точки зрения, так и в плане товарищей по команде, ставшими лучшими друзьями. Последние несколько лет чувствовал себя как подросток, уехавший из дома путешествовать. Я увидел другие места, побывал в другом окружении, но, в конце концов, в какой-то момент захотел вернуться домой. Надеюсь, что смогу принести в команду опыт, накопленные за это время, всё, чему я научился, чтобы снова отдать всё этой команде».