Испанская велокоманда Movistar сформировала состав на 2021 год

Велокоманда Мирового тура Movistar подтвердила, что состав на 2021 год сформирован. В мужской команде Movistar будут выступать 29 гонщиков, из которых пятеро - новые велогонщики команды.

Состав велокоманды Movistar на 2021 год

В Movistar придут 26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 26-летний австрийский велогонщик Грегор Мюльбергер, 25-летний испанский велогонщик Иван Гарсия Кортина, 26-летний испанский велогонщик Гонсало Серрано и 20-летний пуэрториканский велогонщик Абнер Гонсалес.

Таким образом, в составе испанской велокоманды будут выступать гонщики из 11 стран мира. Возраст 16 гонщиков команды 26 лет и моложе.

Один из самых титулованных новобранцев – Мигель Анхель Лопес, перешедший в велокоманду Movistar после шести лет работы в команде Astana. На счету колумбийского гонщика 17 побед, в том числе этапы Тур де Франс и Вуэльты Испании и призовые места в генеральной классификации Джиро д’Италия и Вуэльты Испании., победа на Туре Швейцарии и в классике Милан-Турин.

Абнер Гонсалес начинает в команде Movistar карьеру профессионального велогонщика, а Мигель Лопес, Грегор Мюльбергер, Иван Гарсия Кортина и Гонсало Серрано впервые в карьере поменяли команду.

Состав велокоманды Movistar на 2021 год:

Juan Diego Alba, (Колумбия)

Jorge Arcas, (Испания)

Hector Carretero, (Испания)

Dario Cataldo, (Италия)

Gabriel Cullaigh, (Великобритания)

Iñigo Elosegui, (Испания)

Imanol Erviti, (Испания)

Ivan Garcia Cortina, (Испания)

Abner Gonzalez, (Пуэрто Рико)

Juri Hollmann, (Германия)

Johan Jacobs, (Швейцария)

Matteo Jorgenson, (США)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Lluis Más, (Испания)

Enric Mas, (Испания)

Sebastian Mora, (Испания)

Gregor Mühlberger, (Австрия)

Mathias Norsgaard, (Дания)

Nelson Oliveira, (Португалия)

Antonio Pedrero, (Испания)

Jose Joaquin Rojas, (Испания)

Einer Rubio, (Колумбия)

Sergio Samitier, (Испания)

Gonzalo Serrano, (Испания)

Marc Soler, (Испания)

Albert Torres, (Испания)

Alejandro Valverde, (Испания)

Carlos Verona, (Испания)

Davide Villella, (Италия)