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Состав велокоманды Movistar на 2021 год

Испанская велокоманда Movistar сформировала состав на 2021 год

 

 

  Велокоманда Мирового тура Movistar подтвердила, что состав на 2021 год сформирован. В мужской команде Movistar будут выступать 29 гонщиков, из которых пятеро  - новые велогонщики команды.

 

Состав велокоманды Movistar на 2021 годСостав велокоманды Movistar на 2021 год

 

  В Movistar придут 26-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 26-летний австрийский велогонщик Грегор Мюльбергер, 25-летний испанский велогонщик Иван Гарсия Кортина, 26-летний испанский велогонщик Гонсало Серрано и 20-летний пуэрториканский велогонщик Абнер Гонсалес.

 

  Таким образом, в составе испанской велокоманды будут выступать гонщики из 11 стран мира. Возраст 16 гонщиков команды 26 лет и моложе.

 

  Один из самых титулованных новобранцев – Мигель Анхель Лопес, перешедший в велокоманду Movistar после шести лет работы в команде Astana. На счету колумбийского гонщика 17 побед, в том числе этапы Тур де Франс и Вуэльты Испании и призовые места в генеральной классификации Джиро д’Италия и Вуэльты Испании., победа на Туре Швейцарии и в классике Милан-Турин.  

 

  Абнер Гонсалес начинает в команде Movistar карьеру профессионального велогонщика, а Мигель Лопес, Грегор Мюльбергер, Иван Гарсия Кортина и Гонсало Серрано впервые в карьере поменяли команду.

 

 

Состав велокоманды Movistar на 2021 год:

 

Juan Diego Alba, (Колумбия)

Jorge Arcas, (Испания)

Hector Carretero, (Испания)

Dario Cataldo, (Италия)

Gabriel Cullaigh, (Великобритания)

Iñigo Elosegui, (Испания)

Imanol Erviti, (Испания)

Ivan Garcia Cortina, (Испания)

Abner Gonzalez, (Пуэрто Рико)

Juri Hollmann, (Германия)

Johan Jacobs, (Швейцария)

Matteo Jorgenson, (США)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Lluis Más, (Испания)

Enric Mas, (Испания)

Sebastian Mora, (Испания)

Gregor Mühlberger, (Австрия)

Mathias Norsgaard, (Дания)

Nelson Oliveira, (Португалия)

Antonio Pedrero, (Испания)

Jose Joaquin Rojas, (Испания)

Einer Rubio, (Колумбия)

Sergio Samitier, (Испания)

Gonzalo Serrano, (Испания)

Marc Soler, (Испания)

Albert Torres, (Испания)

Alejandro Valverde, (Испания)

Carlos Verona, (Испания)

Davide Villella, (Италия)

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Теги к статье: Movistar

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Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    uran-Фото
    Ван дер Пул явно был не в форме, на асфальте его объезжал Том, при их то разницы в комплекции. Ну и техника владения у Пикока в его 21 отменная. Именно на ошибках Матье Том и оторвался, а потом просто был мощнее и техничнее.
  • uran
    Диего Улисси вынужден взять пе ... (1)
    uran-Фото
    Миокардит это серьезное заболевание, и последствия тоже могут быть. Не хотелось бы чтоб вот так выбыл из профиков.
  • Александра
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    Александра-Фото
    Это да. Я выхожу из стресса, рассматривая фото двенадцатой Догмы.)
  • AmLoket
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    AmLoket-Фото
    Зачем ему в 2014 году покупать допинг? Ведь он уже не гонялся?
  • Freejazz
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    Freejazz-Фото
    Комментаторы говорили, что Том на 3 недели раньше начал тренировки-гонки, что дало лучшую восстанавливаемость.
    А по Ван Арту - у него не было драйва Тома, ВДП или Изербита, так ехал на классе.
  • Ice
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Oltre

    Задняя часть на любителя. Я бы даже сказал, на гурмана)

  • Ice
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    Ice-Фото

    12 лет смотрел на мир с вершины подиума Тур де Франс, зная, что я обманщик. Сегодня, когда ребёнок мне говорит, что у меня вкусное мороженое, я доволен и могу спокойно пойти вечером домой, не озираясь вокруг».

    Не знаю, что он делал во время карьеры, но человек явно хороший, сумевший разобраться со своими демонами. 

  • Ернат
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    Ернат-Фото

    мдаа, крутой поворот в жизни

  • EL-Fenomeno
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    А это я так понимаю новая Акуила команды: Bianchi Aquila CV 2021

  • Earl57
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Пидкок же накануне проехал ту же самую гонку, что и Ван дер Пул. И которую Матье уверенно выиграл.

     

    П.С. Ван Арта можно понять и простить. Он готовится к отцовству, его жена должна родить в декабре или январе. Поэтому голова немного не тем занята. Да и помощь по хозяйству жене требуется и до, и после родов.

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