Марк Солер подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Марк Солер переходит в команду UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates подписала двухлетний контракт с 27-летним испанским велогонщиком Марком Солером (Marc Soler). С самого начала своей карьеры, с 2015 года, Марк Солер выступал в испанской велокоманде Movistar, где за семь лет одержал 5 побед, в том числе выиграл Париж-Ницца-2018, этап Вуэльты Испании и Тура Романдии. Марк Солер финишировал в топ-10 генеральной классификации испанского Гранд-тура в 2019 году, что стало его лучшим результатом за 8 стартов в трёхнедельных гонках.

Photo (c) UAE Team Emirates

Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), менеджер команды: «Не секрет, что Марк Солер – один из лучших гонщиков профессионального пелотона. Мы считаем, что его качества и менталитет идеально впишутся в команду. Он атакующий гонщик, боец, у него уникальный характер, свой собственный стиль ведения гонки. Мы рады, что он придёт в нашу команду, в которой, считаю, сможет прекрасно адаптироваться».

Марк Солер: «Очень рад присоединиться к команде UAE Team Emirates, с нетерпением жду новые вызовы. Я прихожу сюда с радостью начала новой главы карьеры и желанием много работать. После семи лет в команде Movistar, думаю, настало время поиска новых целей. Я искренне благодарю команду за все годы, которые мы провели вместе, желаю им всего наилучшего в будущем. Я готов к новому шагу».