Пачи Вила переходит на работу в команду Movistar

Пачи Вила – новый главный спортивный директор команды Movistar

44-летний Пачи Вила (Patxi Vila) будет отвечать за выступление гонщиков команды Movistar.В качестве главного спортивного директора (Head of Performance) он возвращается туда, где начинал профессиональную карьеру велогонщика в 2001-2002 годах, когда команда называлась iBanesto.com. Пачи Вила завершил карьеру велогонщика в 2012, после чего работал в компании Specialized (2013-2014), затем был спортивным директором команд Tinkoff (2015-2016) и Bora-hansgrohe (2017-2019).

Пачи Вила: «Все эти годы, ещё до того, как стал профессиональным велогонщиком, и потом, во время спортивной и технической карьеры я всегда считал команду Movistar образцом. Это моя домашняя команда, место, где сделали себе имя мои кумиры Педро Дельгадо и Мигель Индурайн.

В команде Bora-hansgrohe я провёл три прекрасных сезона, помогая команде добиваться спортивных успехов. Сейчас, когда команда Movistar переживает момент глубокой трансформации, думаю, мне настало время вернуться домой.

Хочу поддержать команду наработанным опытом и знаниями. Я был профессиональным велосипедистом, работал тренером гонщиков, был спортивным директором, проводил все виды технических корректировок в качестве члена команды компании, производящей велосипеды и компоненты. Благодаря этому считаю, что моя роль в команде Movistar – помочь всем членам команды от гонщиков до персонала, поддерживать команду во всех видах деятельности.

Помимо этого для меня очень важно с личной точки зрения, что я получаю возможность работать рядом с домом, находиться рядом с семьёй, а также быть в команде, где люди говорят по-испански».