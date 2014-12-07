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Пачи Вила переходит на работу в команду Movistar

Пачи Вила – новый главный спортивный директор команды Movistar

 

 

  44-летний Пачи Вила (Patxi Vila) будет отвечать за выступление гонщиков команды Movistar.В качестве главного спортивного директора (Head of Performance) он возвращается туда, где начинал профессиональную карьеру велогонщика в 2001-2002 годах, когда команда называлась iBanesto.com. Пачи Вила завершил карьеру велогонщика в 2012, после чего работал в компании Specialized (2013-2014), затем был спортивным директором команд Tinkoff (2015-2016) и Bora-hansgrohe (2017-2019).

 

Пачи Вила переходит на работу в команду Movistar

 

  Пачи Вила: «Все эти годы, ещё до того, как стал профессиональным велогонщиком, и потом, во время спортивной и технической карьеры я всегда считал команду Movistar образцом. Это моя домашняя команда, место, где сделали себе имя мои кумиры Педро Дельгадо и Мигель Индурайн.

В команде Bora-hansgrohe я провёл три прекрасных сезона, помогая команде добиваться спортивных успехов. Сейчас, когда команда Movistar переживает момент глубокой трансформации, думаю, мне настало время вернуться домой.

 

  Хочу поддержать команду наработанным опытом и знаниями. Я был профессиональным велосипедистом, работал тренером гонщиков, был спортивным директором, проводил все виды технических корректировок в качестве члена команды компании,  производящей велосипеды и компоненты. Благодаря этому считаю, что моя роль в команде Movistar – помочь всем членам команды от гонщиков до персонала, поддерживать команду во всех видах деятельности.

 

  Помимо этого для меня очень важно с личной точки зрения, что я получаю возможность работать рядом с домом, находиться рядом с семьёй, а также быть в команде, где люди говорят по-испански».

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Теги к статье: Пачи Вила Patxi Vila Movistar

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  1. Rokka

    Вчера, 23:23 | Регистрация: 23.01.2016

    Куда уйдет Унсуэ?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 01:33 | Регистрация: 7.12.2014

      А почему Унсуэ должен куда-то уходить? Он генеральный менеджер, Пачи Вила будет главным спортивным директором.

      "Patxi Vila has been confirmed as the new head of performance at Movistar."

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Комментарии

  • sixpack
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    sixpack-Фото
    меня мало интересуют минусы. но я так действительно считаю. нет никакого критерия того, что ты делаешь значимое дело, если другие тебе за него не готовы по доброй воле платить. исключения даже в нормальном общественном устройстве существуют, но их немного, и уж индустрия развлечений, частью которой является профспорт, к ним не относится никак.
  • VeloVelo
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Лёш, как-то ты перегнул немного )

    ЗЫ: минус не от меня.

  • VeloVelo
    Команда Bardiani CSF Faizane ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Роза-Чикламена плюс салатовые вставки. Намекают на Джиро.
    Хорошая идея, Хорошая форма, Зачет. Удачи Бардиани!

  • Earl57
    Пачи Вила переходит на работу ... (2)
    Earl57-Фото

    А почему Унсуэ должен куда-то уходить? Он генеральный менеджер, Пачи Вила будет главным спортивным директором.

    "Patxi Vila has been confirmed as the new head of performance at Movistar."

  • Rokka
    Команда Bardiani CSF Faizane ... (2)
    Rokka-Фото
    Оттенок, сочетание цветов, логотипы спонсоров, тут плохо всё. Но велики прикольные, интереснее даже чем к некоторых про туровских команд
  • Rokka
    Пачи Вила переходит на работу ... (2)
    Rokka-Фото
    Куда уйдет Унсуэ?
  • Astanaforever
    Цели команды CCC на 2020 год (1)
    Astanaforever-Фото
    Про Яна Хирта что то не сказали. А он горняк еще ох какой сильный..Ему раскрыться бы..еще Ильнура обгонит в горах на самых крутяках. В Астане по правде не дали ему самореализоваться..вот и ушел.
  • flugegeheimen
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (17)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Ремко знатно подфотошопили силуэт) 
    бочка убрали :)
  • sixpack
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    sixpack-Фото
    "панармальному" деньги измеряют ценность твоей работы. Если тебе скармливают высокое предназначение человека, и вообще вместо желуюков начинают кормить сердца, то это как раз ненормально, хотя случается очень часто.
  • Earl57
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    Earl57-Фото

    Там другое интересно - куда агент Амадора Джузеппе Аквадро будет пристраивать своих клиентов после того как поссорился с Унсуэ и тот заявил, что Мовистар прекращает все отношения с Аквадро. Двум мовистаровским клиентам Аквадро предъявили ультиматум - если не поменяют агента, продления не будет. Они поменяли агента. Инеос то не резиновый, а из больших и денежных команд с Аквадро больше сотрудничать никто не хочет. Трек, например, после прошлогодней истории с Сосой вообще решил не связываться с гонщиками из Южной Америки...

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