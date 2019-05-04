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Дамиано Карузо и Джино Медер продлили контракты с велокомандой Bahrain Victorious

Дамиано Карузо и Джино Медер продолжат выступать в велокоманде Bahrain Victorious

 

  Велокоманда Bahrain Victorious объявила о продлении контрактов 34-летнего итальянского велогонщика Дамиано Карузо (Damiano Caruso) и 24-летнего швейцарского велогонщика Джино Медера (Gino Mäder). Оба гонщика великолепно провели сезон 2021 года.

 

 

  Дамиано Карузо, который выступает в команде с 2019 года, в этом сезоне занял 2-е место на Джиро д’Италия-2021, где также выиграл этап,  одержал победу на 9-м этапе Вуэльты Испании-2021 из эпического сольного 70-километрового отрыва,  и вошёл в топ-20 генеральной классификации испанского Гранд-тура.

 

  Джино Медер – новобранец команды, провёл в Bahrain Victorious первый сезон, одержал победу на этапе Джиро д’Италия-2021 и этапе Тура Швейцарии, выиграл майку лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2021, где занял 5-е место в общем зачёте.

 

  Дамиано Карузо: «После такого потрясающего сезона, лучшего в моей карьере, вопрос о том, оставаться ли в команде, был чистой формальностью. Считаю, что когда что-то работает хорошо, нет необходимости менять. С этой командой у меня получился, наверное, лучший год в карьере, я более чем счастлив продолжить своё путешествие с Bahrain Victorious».

 

  Джино Медер: «Очень счастлив, что команда в прошлом году подписала со мной контракт, когда у меня была не очень простая ситуация. Команда поверила в мои качества ещё до того, как я сам поверил в себя. С нетерпением жду продолжения работы в том же духе!»

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Теги к статье: Джино Медер Gino Mader Bahrain Victorious Дамиано Карузо Damiano Caruso

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  1. SportSpirit

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 4.05.2019

    Класс!

     

    Оба гонщика стали для меня позитивными неожиданностями сезона 2021. Возраст, опыт, фактаж - все у них разное, эмоция "диванного эксперта" одна - приятное удивлениеmusic

     

    (P.S. я так и не поняла, почему BV продлили Ланду... из уважение к былым заслугам и общей покладистости что ли) 

     

     

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Комментарии

  • AmLoket
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (19)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Cepik
    Леонардо Бассо сын Ивана Бассо?
    Нет. У Ивана сыновья гораздо младше: Сантьяго (2006 гр), Леванте (2011) и Тай (примерно 2014). Сантьяго даже участвовал в какой-то велогонке вместе с сыном Джильберто Симони.
  • старт-шоссе 82
    Veneto Classic-2021 (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Молодец ,порадовал. Его 22 вселяют надежды.

  • SportSpirit
    Дамиано Карузо и Джино Медер п ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Класс!

     

    Оба гонщика стали для меня позитивными неожиданностями сезона 2021. Возраст, опыт, фактаж - все у них разное, эмоция "диванного эксперта" одна - приятное удивлениеmusic

     

    (P.S. я так и не поняла, почему BV продлили Ланду... из уважение к былым заслугам и общей покладистости что ли) 

     

     

  • Серафим
    1-й выпуск женского Тур де Фра ... (13)
    Серафим-Фото

    Цитата: RVL
      В 1998 году победительницей  "La Grande Boucle Féminine" стала литовская велогонщица Эдита Пучинскайте (Edita Pu?inskait?), а в 2002 -  белорусская велогонщица Зинаида Стагурская ..эх, Зина... Зина...светлая память.

     Была еще и Валентина Полханова, россиянка, победительницей. И Диана Жилиуте из Литвы тоже. 18 этапов, правда, только один раз было. Но все равно это было побольше, чем 8. Да и горных этапов было больше, чем один.

  • Karmatron
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (43)
    Karmatron-Фото
    Я тоже, но вышло либо слишком тонко, либо слишком толсто)
  • EL-Fenomeno
    1-й выпуск женского Тур де Фра ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Женская Джиро тут на шагИ впереди женского Тдф, но возможно этот №1 Tour de France Femmes (avec Zwift) зайдёт "со старта", так сказать, и застолбит свое почётное место в вело-календаре для женщин. А там гляди и другие спонсоры подтянутся, а значит и призовые возрастут.

    Цитата: MVDP
    "с 24 по 31 июля пройдёт первый выпуск женского Тур де Франс"
    "С 1984 по 1989 год женский "Тур де Франс" состоял из 18 этапов"
    Нестыковочка какая-то.

    Да я вот тоже как то об этом подумал. 18 этапов в 80-х - это ведь настоящий гранд тур (был), а тут каг бэ UCI/ASO анонсируют и представляют как впервые в истории.

    Цитата: Freejazz
    Теперь нужно, чтобы адекватно показывали и первый шаг сделан. Интересны горные этапы. По моему их ещё ни назу не показывали у женщин - всё холмы и плоскач.

    Я думаю, что этапы №1 №7, №8 обязательно будут в полном объёме на Евроспорте 1, остальные выборочно т.е. шо то типа последние 50км. на Е2 если сетка Е1 в конце июля будет перегруженна другими видами спорта.

     

    P.S.

    Марион Русс конечно няшная симпатичная  give_rose В августе исполнилось 30

     

  • Zanko
    Veneto Classic-2021 (5)
    Zanko-Фото
    Вообще не так) Баттистелла был в отрыве, а Луценко накрывал все атаки. Оба молодцы!
  • Astanaforever
    Veneto Classic-2021 (5)
    Astanaforever-Фото
    Да совсем нет. Батистелла задолго уехал в отрыв с Трентином, но Матео за 15 км упал. А Леша контролировал догоняющую группу, дав победить Самуэле. Командная работа.
  • nightbuster33
    Veneto Classic-2021 (5)
    nightbuster33-Фото

    Я не смотрел,но мне кажется противники сами обманулись:следили за Лешей,а выскочил Батиста. Молодцы,командная работа.

  • Astanaforever
    Veneto Classic-2021 (5)
    Astanaforever-Фото
    Вот и долгожданная победа в карьере Батистеллы. И заключительная победа Астаны в этом сезоне. С хорошим настроением завершает сезон команда.

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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