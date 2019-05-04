Дамиано Карузо и Джино Медер продлили контракты с велокомандой Bahrain Victorious

Дамиано Карузо и Джино Медер продолжат выступать в велокоманде Bahrain Victorious

Велокоманда Bahrain Victorious объявила о продлении контрактов 34-летнего итальянского велогонщика Дамиано Карузо (Damiano Caruso) и 24-летнего швейцарского велогонщика Джино Медера (Gino Mäder). Оба гонщика великолепно провели сезон 2021 года.

Дамиано Карузо, который выступает в команде с 2019 года, в этом сезоне занял 2-е место на Джиро д’Италия-2021, где также выиграл этап, одержал победу на 9-м этапе Вуэльты Испании-2021 из эпического сольного 70-километрового отрыва, и вошёл в топ-20 генеральной классификации испанского Гранд-тура.

Джино Медер – новобранец команды, провёл в Bahrain Victorious первый сезон, одержал победу на этапе Джиро д’Италия-2021 и этапе Тура Швейцарии, выиграл майку лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2021, где занял 5-е место в общем зачёте.

Дамиано Карузо: «После такого потрясающего сезона, лучшего в моей карьере, вопрос о том, оставаться ли в команде, был чистой формальностью. Считаю, что когда что-то работает хорошо, нет необходимости менять. С этой командой у меня получился, наверное, лучший год в карьере, я более чем счастлив продолжить своё путешествие с Bahrain Victorious».

Джино Медер: «Очень счастлив, что команда в прошлом году подписала со мной контракт, когда у меня была не очень простая ситуация. Команда поверила в мои качества ещё до того, как я сам поверил в себя. С нетерпением жду продолжения работы в том же духе!»