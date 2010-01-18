VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йон и Горка Исагирре уходят из команды Bahrain-Merida

Йон и Горка Исагирре покидают команду Bahrain-Merida в конце 2018 года

 

 

  Испанские велогонщики, братья Йон и Горка Исагирре покинут команду Bahrain-Merida  в конце сезона 2018 года. 29-летний Йон Исагирре первым пришёл в команду Bahrain-Merida в 2017 году, а в этом сезоне к нему присоединился старший брат, 30-летний Горка Исагирре.

 

Йон и Горка Исагирре уходят из команды Bahrain-Merida

 

  В этом году Йон Исагирре стал призёром Тура Страны Басков-2018, а на Париж-Ницце, где Горка Исагирре занял 3-е место в общем зачёте, Йон финишировал 4-м. Горка Исагирре в этом сезоне стал чемпионом Испании в групповой гонке.

 

  Генеральный менеджер команды Bahrain-Merida Брент Коупленд в интервью Cycling Weelky подтвердил, что команда не смогла удержать братьев Исагирре: «Жаль терять братьев Исагирре. Но у нас есть хорошая замена, в команду придут Роан Деннис, Дамиано Карузо и Дилан Тёнс. 

 

  Я не знаю, где будут выступать братья Исагирре. Они великолепные гонщики, с которыми приятно работать, очень уважительные и упорные труженики, всегда стабильно выступают. Но они не приносят много побед, а цена, запрошенная их агентом,  насколько мне известно, была выше стоимости на трансферном рынке".

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йон Исагирре Горка Исагирре Gorka Izagirre Ion Izagirre

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 30.06.2017

    Горка пошел в гору.)))

  2. Rokka

    Сегодня, 05:53 | Регистрация: 23.01.2016

    Интересная ситуация. Неужели братья затребовали больших денег чем экс бмс?

  3. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 07:17 | Регистрация: 18.01.2010

    Цитата: Rokka
    Но они не приносят много побед
    В этом сезоне как раз таки братья больше всех зажигали за команду. К трекерам пойдут теперь?

  4. Rokka

    Сегодня, 08:25 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: AzaKonta
    Цитата: Rokka
    Но они не приносят много побед
    В этом сезоне как раз таки братья больше всех зажигали за команду. К трекерам пойдут теперь?
    Хоть в цитате и не мои слова, но судя по статистике как раз таки братья Изагирре ещё толком ничего не выигрывали, не считая титула чемпиона Испании на шоссе у Горки. У Иона последняя победа в 2016 на этапе тура, у Горки на Джиро в 2017. Оба в то время выступали за Мовистар. Если посмотреть, то у них много подиумов и попаданий в топ 10, но тот же Мохорич уже принес команде больше побед чем оба взятые братья. Критику команды понять можно, тем более если они делают акцент на то, что братья требуют не малые деньги

  5. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 09:08 | Регистрация: 4.08.2018

      И куда? Никто сейчас не платит лишних денег, пусть и хорошим грегари. В другой роли не вижу их. Лет им не по 20. Многих бы заинтересовали, но ценник надо снижать. Бюджет у команд не резиновый.

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 10:08 | Регистрация: 27.07.2011

    Чет не верится что у базрейна бабок не хватило Наверное просто на себя тенули одеяло команду.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 12:26 | Регистрация: 17.05.2015

      Дело ведь не в НЕХВАТКЕ денег. Просто у всего есть СВОЯ цена, и даже очень богатый субъект (знающий цену деньгам) не станет переплачивать лишнего доллара за товар, имеющий ОЧЕВИДНУЮ цену.

  7. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 13:08 | Регистрация: 18.01.2010

    Цитата: Rokka
    Хоть в цитате и не мои слова
    Я тоже не понял этого))) Братья принесли больше очков и подиумов. И на всех гонках активны

  8. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:21 | Регистрация: 22.05.2013

    Они могут на недельных гонках капитанить, но после мувистара у Иона точно спад есть. Непонятно выйдет ли он на прежний уровень.



    Пишут что в эмираты могут перейти к Коште Ару и Мартину, странное решение, за баблом разве что.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

13 - 19 августа 2018

Binck Bank Tour

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana


ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2018?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 августа

Michael Hepburn (Mitchelton-Scott)

Amanuel Gebreigzabhier (Dimension Data)

Gonzalo Serrano Rodriguez (Caja Rural - Seguros RGA)

Sho Hatsuyama (Nippo - Vini Fantini)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2684
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
5 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
7 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
8 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
9 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1647
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1557

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2018 (116)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)