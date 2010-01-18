Йон и Горка Исагирре уходят из команды Bahrain-Merida

Йон и Горка Исагирре покидают команду Bahrain-Merida в конце 2018 года

Испанские велогонщики, братья Йон и Горка Исагирре покинут команду Bahrain-Merida в конце сезона 2018 года. 29-летний Йон Исагирре первым пришёл в команду Bahrain-Merida в 2017 году, а в этом сезоне к нему присоединился старший брат, 30-летний Горка Исагирре.

В этом году Йон Исагирре стал призёром Тура Страны Басков-2018, а на Париж-Ницце, где Горка Исагирре занял 3-е место в общем зачёте, Йон финишировал 4-м. Горка Исагирре в этом сезоне стал чемпионом Испании в групповой гонке.

Генеральный менеджер команды Bahrain-Merida Брент Коупленд в интервью Cycling Weelky подтвердил, что команда не смогла удержать братьев Исагирре: «Жаль терять братьев Исагирре. Но у нас есть хорошая замена, в команду придут Роан Деннис, Дамиано Карузо и Дилан Тёнс.

Я не знаю, где будут выступать братья Исагирре. Они великолепные гонщики, с которыми приятно работать, очень уважительные и упорные труженики, всегда стабильно выступают. Но они не приносят много побед, а цена, запрошенная их агентом, насколько мне известно, была выше стоимости на трансферном рынке".