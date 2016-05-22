Матей Мохорич и Сонни Кольбрелли продлили контракты с велокомандой Bahrain Victorious

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:26
Матей Мохорич и Сонни Кольбрелли остаются в велокоманде Bahrain Victorious
Photo (c) Bahrain Victorious Team
Чемпион Словении, 26-летний велогонщик Матей Мохорич (Matej Mohorič) и чемпион Европы, действующий чемпион Италии, 31-летний Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) продлили контракты с велокомандой Bahrain Victorious.
Матей Мохорич выступает в команде Bahrain с 2018 года и за это время принёс команде 12 побед, в том числе на этапах Джиро д’Италия (в10-й этап в 2018 году) и Тур де Франс (7-й и 19-й этапы в 2021).
Сонни Кольбрелли выступает в команде с2017 года. За это время одержал 19 побед, из которых 8, включая победу на Париж-Рубэ, в этом году.
Матей Мохорич: «Я давно выступаю в этой команде, всегда верил в проект. В этом году, думаю, мы, наконец, доказали, что являемся одной из лучших команд в мире. Мы, гонщики, получаем всестороннюю поддержку персонала и много работаем, чтобы продолжать здесь выступать. После такого великолепного года у меня даже мысли не возникало, чтобы сменить команду. Здесь я очень счастлив, для меня команда как вторая семья. Приходится упорно работать, чтобы выйти на тот уровень, на котором мы выступали в этом сезоне. Уверен, мы продолжим удерживать его и в будущем, будем стараться и выигрывать гонки».
Сонни Кольбрелли: «Счастлив остаться и продолжить работать в команде, которая стала для меня как семья. Я один из нескольких гонщиков, кто надел майку Bahrain в 2017 году, с самого первого сезона команды. С Bahrain я дебютировал в Мировом туре и подошёл к этому потрясающему сезону. Могу сказать, что я вырос с этой командой, чему безмерно благодарен. Таким, какой я теперь, стал благодаря поддержке, которую всегда ощущал, и вере в мои способности. Прежде всего, хочу поблагодарить Его Высочество Нассера Бин Хамад аль Халифа за поддержку в хорошие и в плохие моменты.
С гордостью продолжу носить майку этой команды, будем вместе нацеливаться на дальнейшие успехи».
Милан Эрзен (Milan Erzen), генеральный директор команды: «Мы очень счастливы, что Матей и Сонни останутся частью семьи Bahrain Victorious. В этом году они выступали невероятно, что подтверждают их потрясающие результаты. Мы надеемся добиться ещё больших результатов в ближайшие сезоны».
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