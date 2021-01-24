Bahrain Victorious – новое название велокоманды Bahrain McLaren в 2021 году

Велокоманда Bahrain Victorious представила велоформу на 2021 год

Велокоманда Мирового тура Bahrain McLaren объявила, что в 2021 году меняет название на Bahrain Victorious. В пресс-релизе команды говорится, что смена названия является частью изменения стратегии. Переход к новому названию символизирует новую главу в развитии команды.

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Включение слова «Victorious» - «победный» будет служить постоянным напоминанием о цели команды – достижение успеха на самом высоком уровне как в велогонках, так и вне велосипеда. Новое название показывает миру настрой и оптимизм Королевства Бахрейн.

Основатель велокоманды, его Высочество Нассер Бин Хамад аль Халифа (His Highness Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa) прокомментировал изменение названия: «Велоспорт – один из самых сложных видов спорта. Он требует преданности делу, дисциплины и настойчивости. Эти качества, необходимые в видах спорта на выносливость, важны всем для построения лучшей жизни. В Bahrain Victorious будет отражена наша философия развития команды, ориентированной на результат, команды, которая стремится вдохновлять и побеждать на самом высоком уровне».

В 2020 году велогонщики команды Bahrain McLaren одержали 9 побед, в том числе на этапе Джиро д’Италия, которую одержал Ян Тратник и на этапе Париж-Ниццы, которую команде принёс Иван Кортина. В генеральной классификации Гранд-туров гонщики команды вошли в топ-6 - Микель Ланда занял 4-е место на Тур де Франс-2020, на Джиро д’Италия-2020 Пельо Бильбао финишировал 5-м, на Вуэльте Испании-2020 Ваут Пулс стал 6-м.

В новом дизайне велоформе команды Bahrain Victorious наряду с традиционными национальными цветами Бахрейна присутствуют яркие синие полосы, символизирующие оптимистичный настрой.