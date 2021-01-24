VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Bahrain Victorious – новое название велокоманды Bahrain McLaren в 2021 году

Велокоманда Bahrain Victorious представила велоформу на 2021 год

 

 

  Велокоманда Мирового тура Bahrain McLaren объявила, что в 2021 году меняет название на Bahrain Victorious. В пресс-релизе команды говорится, что смена названия является частью изменения стратегии. Переход к новому названию символизирует новую главу в развитии команды.

 

Bahrain Victorious – новое название велокоманды Bahrain McLaren в 2021 году

Photo © Bahrain Victorious

 

  Включение слова «Victorious» - «победный» будет служить постоянным напоминанием о цели команды – достижение успеха на самом высоком уровне как в велогонках, так и вне велосипеда. Новое название показывает миру настрой и оптимизм Королевства Бахрейн.

 

  Основатель велокоманды, его Высочество Нассер Бин Хамад аль Халифа (His Highness Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa) прокомментировал изменение названия: «Велоспорт – один из самых сложных видов спорта. Он требует преданности делу, дисциплины и настойчивости. Эти качества, необходимые в видах спорта на выносливость, важны всем для построения лучшей жизни. В Bahrain Victorious будет отражена наша философия развития команды, ориентированной на результат, команды, которая стремится вдохновлять и побеждать на самом высоком уровне».

 

  В 2020 году велогонщики команды Bahrain McLaren одержали 9 побед, в том числе на этапе Джиро д’Италия, которую одержал Ян Тратник и на этапе Париж-Ниццы, которую команде принёс Иван Кортина. В генеральной классификации Гранд-туров гонщики команды вошли в топ-6 - Микель Ланда занял 4-е место на Тур де Франс-2020, на Джиро д’Италия-2020 Пельо Бильбао финишировал 5-м, на Вуэльте Испании-2020 Ваут Пулс стал 6-м.

 

  В новом дизайне велоформе команды Bahrain Victorious наряду с традиционными национальными цветами Бахрейна присутствуют яркие синие полосы, символизирующие оптимистичный настрой.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bahrain Victorious Bahrain McLaren

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • s75
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    s75-Фото

    Короче, завалят лайками и комментами. 

  • Ice
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: SVS
    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

    Ну, если в плане велокоманды не все ровно, то у ВК все в полном порядке, безоговорочный лидер в сегменте соцсетей с возможностями, которые подавляющее большинство аудитории сильно недооценивает)

  • SVS
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    SVS-Фото

    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

  • Ice
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    Ice-Фото

    Если толково наладят взаимодействие, то для популяризации велоспорта в русскоязычном пространстве могут сделать очень много.

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ернат
    ему преподали урок, на след сезон должен вернутся, более сильным, более мотивированым и сконцентрированым
    так собссно все этого от него и хотят. но главное чтоб он сам этого как следует хотел. с сильным Берналем всем будет интереснее )

  • Shalam s Urala
    Трансферные новости пелотона-2 ... (142)
    Shalam s Urala-Фото
    спасибо, конечно, но вашу подсказку с многоточием было трудно не заметить )
  • Shalam s Urala
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    красивая форма - к светло-серому ярко-чёрный + ярко-белые акценты - просто супер!

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (142)
    motte-Фото
    +1
    Всегда, на протяжении долгого времени, мне нравились глубокоемкие ответы от вас.
    Класс!
  • Shalam s Urala
    Трансферные новости пелотона-2 ... (142)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: motte
    И, сдается мне, что он окажется в скае... когда-нибудь-:)

    в том смысле, что все мы, без исключения, когда-то окажемся в "скае"? )

  • Ернат
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (8)
    Ернат-Фото

    Фульсанг 100% недельщик, на 3 недели его точно не хватит, я бы его ставил на однодневные монументы, а на ГТ, максимум сокапитаном или первым грегори с прицелом на отдельные этапы! кроме Власова я больше не кого не виже на генерал в этом сезоне в Астане 



    а насчет Берналья я не согласен, у него огромный потенциал, просто в этом сезоне у него форма была не напике на ТДф + все таки сказался возраст, поймал звездняк, думал на одной ноге всех сделает, и наверное чуть смазал подготовку, не до тренировался, сачковал, а так сейчас ему преподали урок, на след сезон должен вернутся, более сильным, более мотивированым и сконцентрированым

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 декабря

David Lozano (Team Novo Nordisk)

Iljo Keisse (Deceuninck - Quick Step)

22 декабря

Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott)

23 декабря

Juraj Sagan (Bora-hansgrohe)

Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe)

Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix)

Kaden Groves (Mitchelton-Scott)

Joel Nicolau Beltran (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (70)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)