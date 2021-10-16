Микель Ланда продлил контракт с велокомандой Bahrain Victoriuos

Микель Ланда, Пельо Бильбао, Рафал Вальс, Херман Пернштайнер, Юкия Арасиро и Фред Райт

Велокоманда Bahrain Victorious объявила о продлении контрактов с Микелем Ландой (Mikel Landa), Пельо Бильбао (Pello Bilbao), Юкией Арасиро (Yukia Arashiro), Херманном Пернштайнером (Hermann Pernsteiner), Рафой Вальсом (Rafa Valls) и Фредом Райтом (Fred Wright).

37-летний японский велогонщик Юкия Арасиро выступает в команде Bahrain с момента её основания в 2017 году, он доместик, на которого команда рассчитывает в том числе на Гранд-турах. Вместе с командой принял участие в пяти Гранд-турах: «Я рад, что продолжу работать с этой очень успешной командой в следующем сезоне. Хочу использовать свой опыт и внести вклад в успехи команды!»

31-летний испанский гонщик Пельо Бильбао выступает в команде с 2020 года. В этом сезоне вошёл в топ-10 генеральной классификации Тур де Франс-2021, финишировал 13-м на Джиро д’Италия-2021, в прошлом году стал 5-м в общем зачёте итальянского Гранд-тура: «Опыт выступления в команде был великолепным, особенно в этом году. Возможно, для меня лично этот сезон не стал лучшим в плане результатов. Но я был включён в работу команды, наслаждался этим, внёс вклад в достижение потрясающих результатов. Помимо высоких результатов в команде сложилась прекрасная атмосфера между гонщиками и превосходным персоналом. Горжусь, что являюсь частью этой команды и останусь здесь ещё на два года, продолжу расти как гонщик вместе с Bahrain».

31-летний испанский велогонщик Микель Ланда пришёл в команду в 2020 году, финишировал 4-м наТур де Франс-2020, одержал победу на Вуэльте Бургоса, из-за падения на Джиро д’Италия и последствий травмы не смог побороться за высокие места на итальянском и испанском Гранд-турах: «Очень счастлив, что продолжу выступать с Bahrain Victorious следующие два сезона. Здесь всегда чувствовал себя как дома, меня полностью поддерживали все гонщики и персонал, которые вкладывали все силы в достижение лучших результатов. Хочу поблагодарить весь персонал и моих товарищей по команде за два прошлых сезона. С нетерпением жду два следующих».

31-летний австрийский велогощик Херманн Пернштайнер перешёл на шоссе из маунтинбайка, начал выступать в команде Bahrain в 2018 году: «Команда для меня стала второй семьёй. С тех пор, как ушёл из маунтинбайка, выступаю здесь. Мне дали возможность развиваться, поэтому я так счастлив продлить контракт. Так как я поздно пришёл в шоссейный велоспорт, могу ещё совершенствоваться и физически, в плане применения тактики, продолжу упорно работать, чтобы добиться с командой великолепных результатов».

22-летний британский велогонщик Фред Райт в 2020 году в команде Bahrain начал карьеру профессионала, а в этом сезоне впервые проехал Тур де Франс: «Эти два года были незабываемыми. Чувствую, что нашёл своё место в команде. Этот год был таким успешным, мы можем развивать этот успех в следующие два года. С нетерпением хочу внести свой вклад».

34-летний испанский велогонщик Рафаэль Вальс выступает в команде с2020 года. Его первый сезон в команде Bahrain был омрачён падением и сходом с Тур де Франс. Но в этом сезоне Вальс внёс вклад в успехи команды на Джиро д’Италия-2021: «Я рад продлить ещё на год контракт с командой главным образом потому, что здесь чувствую себя как в семье. У нас команда друзей, которые работают ради одних целей и верят в их достижимость, что в гонках трансформируется в результаты. Во-вторых, я рад быть частью этого проекта, который очень быстро растёт и добивается высоких результатов. Надеюсь, в 2022 году смогу и дальше расширять свой опыт и помогать команде ещё больше прогрессировать».