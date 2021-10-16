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Микель Ланда продлил контракт с велокомандой Bahrain Victoriuos

Микель Ланда, Пельо Бильбао, Рафал Вальс, Херман Пернштайнер, Юкия Арасиро и Фред Райт

 

Микель Ланда продлил контракт с велокомандой Bahrain Victoriuos

 

  Велокоманда Bahrain Victorious объявила о продлении контрактов с Микелем Ландой (Mikel Landa), Пельо Бильбао (Pello Bilbao), Юкией Арасиро (Yukia Arashiro), Херманном Пернштайнером (Hermann Pernsteiner), Рафой Вальсом  (Rafa Valls) и Фредом Райтом (Fred Wright).

 

  37-летний японский велогонщик Юкия Арасиро выступает в команде Bahrain с момента её основания в 2017 году, он доместик, на которого команда рассчитывает в том числе на Гранд-турах. Вместе с командой принял участие в пяти Гранд-турах: «Я рад, что продолжу работать с этой очень успешной командой в следующем сезоне. Хочу использовать свой опыт и внести вклад в успехи команды!»

 

  31-летний испанский гонщик Пельо Бильбао выступает в команде с 2020 года. В этом сезоне вошёл в топ-10 генеральной классификации Тур де Франс-2021, финишировал 13-м на Джиро д’Италия-2021, в прошлом году стал 5-м в общем зачёте итальянского Гранд-тура: «Опыт выступления в команде был великолепным, особенно в этом году. Возможно, для меня лично этот сезон не стал лучшим в плане результатов. Но я был включён в работу команды, наслаждался этим, внёс вклад в достижение потрясающих результатов. Помимо высоких результатов в команде сложилась прекрасная атмосфера между гонщиками и превосходным персоналом. Горжусь, что являюсь частью этой команды и останусь здесь ещё на два года, продолжу расти как гонщик вместе с Bahrain».

 

  31-летний испанский велогонщик Микель Ланда пришёл в команду в 2020 году, финишировал 4-м наТур де Франс-2020, одержал победу на Вуэльте Бургоса, из-за падения  на Джиро д’Италия и последствий травмы не смог побороться за высокие места на итальянском и испанском Гранд-турах: «Очень счастлив, что продолжу выступать с Bahrain Victorious следующие два сезона. Здесь всегда чувствовал себя как дома, меня полностью поддерживали все гонщики и персонал, которые вкладывали все силы в достижение лучших результатов. Хочу поблагодарить весь персонал и моих товарищей по команде за два прошлых сезона. С нетерпением жду два следующих».

 

  31-летний австрийский велогощик Херманн Пернштайнер перешёл на шоссе из маунтинбайка, начал выступать в команде Bahrain в 2018 году: «Команда для меня стала второй семьёй. С тех пор, как ушёл из маунтинбайка, выступаю здесь. Мне дали возможность развиваться, поэтому я так счастлив продлить контракт. Так как я поздно пришёл в шоссейный велоспорт, могу ещё совершенствоваться и физически, в плане применения тактики, продолжу упорно работать, чтобы добиться с командой великолепных результатов».

 

  22-летний британский велогонщик Фред Райт в 2020 году в команде Bahrain начал карьеру профессионала, а в этом сезоне впервые проехал Тур де Франс: «Эти два года были незабываемыми. Чувствую, что нашёл своё место в команде. Этот год был таким успешным, мы можем развивать этот успех в следующие два года. С нетерпением хочу внести свой вклад».

 

  34-летний испанский велогонщик Рафаэль Вальс выступает в команде с2020 года. Его первый сезон в команде Bahrain был омрачён падением и сходом с Тур де Франс. Но в этом сезоне Вальс внёс вклад в успехи команды на Джиро д’Италия-2021: «Я рад продлить ещё на год контракт с командой главным образом потому, что здесь чувствую себя как в семье. У нас команда друзей, которые работают ради одних целей и верят в их достижимость, что в гонках трансформируется в результаты. Во-вторых, я рад быть частью этого проекта, который очень быстро растёт и добивается высоких результатов. Надеюсь, в  2022 году смогу и дальше расширять свой опыт и помогать команде ещё больше прогрессировать».

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Теги к статье: Микель Ланда Пельо Бильбао Рафал Вальс Херман Пернштайнер Юкия Арасиро Фред Райт Bahrain Victoriuos

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Комментарии

  • VeloVelo
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Да ладно? Вы серьезно?
  • VeloVelo
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Рсапродажа от Инеос? Надо брать. Там хороший товар.

  • VeloVelo
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Зачем вам (Астане) Лопес? В одну реку дважды не входят.

  • VeloVelo
    Петр Вакоч завершает карьеру в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Петр, Удачи в новой Жизни!

  • VeloVelo
    Giro del Veneto-2021. Результа ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Опять Трентин второй )

  • старт-шоссе 82
    Якоб Фульсанг и Уго Уль перехо ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Интересно, если бы я был болельщиком команды =Israel Start Up Nation!=, чтобы я смог написать? Наверное ничего. Только лиш развелбы руками и спросил зачем?

     

    К Якобу у меня безграничное уважение, хочеться пожелать ему всего самого лучшего и здоровья.Трудно представить Астану без =нашего Фульса=, ведь в последнее время именно он был лицом команды.

    Про Уго Уле к сожалению ничего не могу написать. Ни когда он приходил, ни сейчас ,когда уходит. Но все равно, удачи.

  • nightbuster33
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    nightbuster33-Фото

    В связи с ухдом Якоба и Уго расширяются возможности в приобретении новых,надеюсь не уступающим им,новых членов команды.Фантастика! Что бууудет.



     

  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг и Уго Уль перехо ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Якоб очень позитивный человек. Желаю ему удачи и взять еще пару монументов. Он может это сделать в легкую . Не сомневаюсь. Он для Астаны сделал очень много в плане классических гонок и провел в команде целых восемь лет. Трудно расставаться с ним и осознавать, что он вне команды. Но ему нужны перемены и толчок, своего рода перезагрузка. Удачи!
  • BlAr
    Ломбардия-2021. Результаты (43)
    BlAr-Фото

    Сегодня специально глянул повтор момента с так называемой "атакой" Йейтса. Никакой атаки не было и в помине. Он просто вышел на смену в вертушке и держал стандартную скорость, а те, кто был за ним, почти остановились. Возможно, что вторым специально затесался Алафилипп и "встал", создав разрыв, а другие не могли решить, кому из них закрывать этот просвет. Это, конечно, только моё предположение, так как сам момент сбоя вертушки не попал в трансляцию, но это было бы единственным логичным объяснением случившегося. Никому другому не было вообще никакого смысла нарушать налаженную работу, которая давала ощутимый результат.

  • Адриен
    Якоб Фульсанг и Уго Уль перехо ... (3)
    Адриен-Фото

    Ну что же, Фульсангу можно пожелать успехов в новой команде и искренне поблагодарить за то, что именно в Астане провел самый успешный отрезок своей карьеры...

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