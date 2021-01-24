Джино Медер и Джонатан Милан – новые велогонщики команды Bahrain McLaren

Джино Медер и Джонатан Милан подписали контракты с велокомандой Bahrain McLaren

23-летний швейцарский велогонщик Джино Медер (Gino Mäder) и 20-летний итальянский велогонщик Джонатан Милан (Jonathan Milan) присоединятся к велокоманде Bahrain McLaren в 2021 году.

Джино Медер начал карьеру профессионального велогонщика в 2019 году в команде Dimension Data, где выступал два сезона. В 2018 году он финишировал 4-м в групповой гонке среди андеров на чемпионате мира в Инсбруке, в тот же год одержал победу на этапе Тура де л’Авенир, выиграл Тур Эльзаса и этап Ronde de l'Isard.

В пресс-релизе велокоманды Bahrain McLaren говорится: «Медер – разносторонний гонщик, сильный горняк и раздельщик, что продемонстрировал, выиграв чемпиона Швейцарии в индивидуальной гонке среди андеров в 2015 году». В этом сезоне Джино Медер проехал свой первый Гранд-тур - финишировал 2-м на горном этапе Вуэльты Испании-2020 с финишем на Альто де ла Коватилья и стал 4-м в классификации лучшего молодого гонщика.

Джино Медер: «Я очень благодарен за возможность присоединиться к команде. Счастлив работать с товарищами по команде, среди которых лучшие гонщики мира, такие, как Пулс, Ланда, Бильбао. Я смогу учиться у таких сильных генеральщиков. Рад познакомиться поближе с тем, как они работают.

Для меня это следующий новый опыт выступления в Мировом туре. Я не слишком хорошо начал карьеру в профессионалах, но теперь у меня больше уверенности в себе. Я закончил сезон хорошим выступлением, которое мотивирует меня начать новый этап в новой команде».

20-летний Джонатан Милан, прозванный «гигантом Буйи» (прим. VeloLIVE – Буйя (Buja) - коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине), его родного города, из-за своего внушительного роста (1,94 м), мощности и силы, переходит из континентальной команды Cycling Team Friuli ASD и начинает карьеру профессионального велогонщика.

В этом сезоне Джонатан Милан впечатлил серией высоких результатов. Он стал чемпионом Италии в разделке среди андеров, занял 5-е место в разделке среди андеров на чемпионате Европы, выиграл этап андеровской версии Джиро д’Италия-2020.

Джонатан Милан в этом году стал серебряным призёром в командном преследовании на чемпионате Европы по велоспорту на треке, а на чемпионате мира по велоспорту на треке стал бронзовым призёром в этой же дисциплине.

Джонатан Милан: «Переход в профессиональные велосипедисты – сбывшаяся мечта. Если честно, не думал, что это произойдёт так скоро! Я благодарен руководству команды за веру в меня, за то, что позволили сделать мне следующий шаг в карьере.

Рад, что выбрал эту команду. Считаю, что принял верное решение, потому что меня поддержат в выступлениях по трековой программе. Это одна из главных причин, почему я присоединился к команде, где передо мной будут ставить цели и в гонках на треке. Это много значит для меня. В 2021 году моя первая цель – чемпионат Европы по велоспорту на треке, а затем Олимпийские игры. Но, прежде всего, с нетерпением жду начала тренировок и встречи с новыми товарищами по команде в первом тренировочном лагере».