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Рольф Альдаг – новый спортивный директор велокоманды Bahrain Victorious

Рольф Альдаг присоединится к велокоманде Bahrain Victorious в качестве спортивного директора

 

 

  52-летний Рольф Альдаг (Rolf Aldag) станет спортивным директором велокоманды Bahrain Victorious в 2021 году. После 16-летней карьеры велогонщика в командах Helvetia - La Suisse и Team Telekom (T-Mobile) , во время которой Альдаг одержал 20 побед, он остался в профессиональном велоспорте уже в качестве спортивного директора команд T-Mobile Team (2006-2011), Omega Pharma–Quick-Step (2014 – 2015), MTN–Qhubeka (2015-2019) и женской велокоманды Canyon–SRAM (2020).

 

Рольф Альдаг – новый спортивный директор велокоманды Bahrain Victorious

 

  Рольф Альдаг: «Команда проявила боевой дух, очень стабильно выступала во время сложного сезона 2020 года. Это привлекло меня, и когда представился шанс стать частью этой команды, я не колебался. Хочу внести вклад в будущие успехи. Рад присоединиться к команде, потому что в ней есть масса возможностей и большой потенциал у гонщиков. С нетерпением предвкушаю, когда начну помогать развиваться молодым гонщикам и содействовать достижениям команды».

 

  Представитель команды Bahrain Victorious: «Мы рады, что нам удалось пригласить Рольфа в качестве спортивного директора в нашу команду. У него огромный опыт работы в развитии проектов и лидирования в велогонках. У Рольфа также отличный глаз на нахождение молодых талантов и их развитие, что он доказал работой в предыдущих проектах».

 

 

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Теги к статье: Рольф Альдаг Rolf Aldag Bahrain Victorious

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Эган Берналь: «Сейчас снова чу ... (5)
    Александра-Фото
    Да, не хотелось бы повтора. Очень ярко начал карьеру.
  • Александра
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    Александра-Фото

    Трудяга и талант.

  • uran
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    uran-Фото
    А чего так на "звездность" у многих подгарает? Может позволить высказаться, добился всего своим трудом. Кто-то скромнее, кто-то не очень. Со стороны некоторых попахивает классовой ненавистью.
  • Ернат
    Эган Берналь: «Сейчас снова чу ... (5)
    Ернат-Фото

    Цитата: Александра
    Кстати, да, как будто интервью Ару перепечатали.

     

    надеюсь не повторит его путь

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    это всегда было, вот посмотрите на юниора из Германии, которого подписали на 4 года в санвеб
  • s75
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    s75-Фото

    Если отпустят в другой формат - это будет уже другая дисциплина, как кросс или трек. Как хотел Велон. И тогда классическое шоссе так и так уйдет. Домохозяек не надо недооценивать, это ядерная составляющая в любой телеаудитории долгоиграющих видов спорта (снукер, вело, лыжи, шахматы =) ). Вот Домонебывайкам сложнее - за ужином клюя носом посмотрел результаты этапа и в люлю;)

    Надо жОстче рубить капусту, в ящике старт гонки в общем доступе, развязки строго в PPV))

  • Adriano
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    Adriano-Фото

    И будет у него контракт болеше всех легионеров.В Бахрейне на здачу от фалафеля наверное командочку прикупили.Очень дешевый спорт по сравнению с другими.Пока не отпустят спорт в зрелищные, более короткие и острые форматы доступные любой домохозяйке,а не эти мучения по 6 часов-денег в нем не будет и он загнется сам по себе.Что в прочем уже видно.

  • Camel
    Петер Саган о сезоне 2020 года ... (7)
    Camel-Фото

    Цитата: Ice
    ...Интервью нормальное, без понтов...

    Ну не совсем. В паре фраз мелькнула "звездность".

  • djick
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    djick-Фото

    уважаемые диванники, для вашего ведома в спорте привлекают инвестиции именно под СВОИХ и это нормально, делая ставку на национальную пренадлежность спонсоров. точно так же делают и Gazprom-Rusvelo, плюс привлекают итальянцев для wildcar на Джиро, и разве это плохо...? Tinkoff, кстати также заводил своих ребят, которые могли соответствовать уровню Мирового Тура. у вас из-за диванной политики и агрессии снесло остатьки умма и совести!

  • Ice
    Ахмед Мадан – первый велогонщи ... (8)
    Ice-Фото

    Понятно, что главной сильной стороной этого гонца является национальная принадлежность) Но при должном усердии у него есть шансы вырасти в профессионала нормального уровня.

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