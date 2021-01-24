Рольф Альдаг – новый спортивный директор велокоманды Bahrain Victorious

Рольф Альдаг присоединится к велокоманде Bahrain Victorious в качестве спортивного директора

52-летний Рольф Альдаг (Rolf Aldag) станет спортивным директором велокоманды Bahrain Victorious в 2021 году. После 16-летней карьеры велогонщика в командах Helvetia - La Suisse и Team Telekom (T-Mobile) , во время которой Альдаг одержал 20 побед, он остался в профессиональном велоспорте уже в качестве спортивного директора команд T-Mobile Team (2006-2011), Omega Pharma–Quick-Step (2014 – 2015), MTN–Qhubeka (2015-2019) и женской велокоманды Canyon–SRAM (2020).

Рольф Альдаг: «Команда проявила боевой дух, очень стабильно выступала во время сложного сезона 2020 года. Это привлекло меня, и когда представился шанс стать частью этой команды, я не колебался. Хочу внести вклад в будущие успехи. Рад присоединиться к команде, потому что в ней есть масса возможностей и большой потенциал у гонщиков. С нетерпением предвкушаю, когда начну помогать развиваться молодым гонщикам и содействовать достижениям команды».

Представитель команды Bahrain Victorious: «Мы рады, что нам удалось пригласить Рольфа в качестве спортивного директора в нашу команду. У него огромный опыт работы в развитии проектов и лидирования в велогонках. У Рольфа также отличный глаз на нахождение молодых талантов и их развитие, что он доказал работой в предыдущих проектах».