Род Эллингворт уходит из велокоманды Bahrain McLaren

Род Эллингворт объявил об уходе из велокоманды Bahrain McLaren

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), пришедший в октябре 2019 года в велокоманду Bahrain McLaren в качестве ответственного за выступление велогонщиков, уходит из проекта.

В пресс-релизе команды говорится, что Род Эллингворт решил сосредоточиться на новых проектах, которые больше подходят его сфере интересов – развитию велогонщиков. Он проработал в команде 14 месяцев, гонщики команды под его руководством заняли места в топ-10 генеральной классификации Гранд-туров (Микел Ланда финишировал 4-м, а Дамиано Карузо – 10-м на Тур де Франс, Пельо Бильбао стал 5-м на Джиро д’Италия Ваут Пулс занял 6-е место на Вуэльте Испании).

Представитель команды Bahrain McLaren: «Мы хотели бы поблагодарить Рода за его экспертную оценку и мудрость, которыми поделился с командой. Высший уровень выступлений и настрой на победу, которые команда приобрела благодаря его работе, повлияли на каждого члена команды, останутся с нами. Мы желаем Роду в будущем всего самого лучшего.

Теперь команда полностью сосредоточится на переходе к новому этапу выступления в качестве команды Bahrain Victorious. Мы с нетерпением ждём, когда сможем поделиться нашими планами на ближайшие месяцы. Нет необходимости говорить, как сильно мы хотим вернуться к гонкам».

Род Эллингворт: «Для меня настало время перемен. Мне приносила радость возможность возглавлять эту команду. Мы пережили фантастические моменты, чувствую, что оставляю сильную команду.

Мы хорошо поработали вместе во время этой пандемии, чтобы продолжать выступать, и достигли некоторых превосходных результатов. Команда сплотилась, в эти трудные времена команда старалась обеспечить безопасности всех, кто в ней работает. Я с большим удовольствием здесь работал. Один из лучших моментов сезона для меня – 4-е место в генеральной классификации Тур де Франс.

Хочу поблагодарить всю команду за их огромный труд и преданность делу. Желаю команде всего наилучшего в будущем, буду следить за их прогрессом. Мне бы хотелось поблагодарить основателя команды, Его королевское высочество Нассера Бин Хамада аль Халифа за то, что продолжает поддерживать велоспорт».