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Луис Леон Санчес и Йохан Прайс-Пайтерсен – новые велогонщики команды Bahrain Victorious

Велокоманда Bahrain Victorious подписала контракты с Луисом Леоном Санчесом и Йоханом Прайс-Пайтерсеном

 

 

  Велокоманда Bahrain Victorious объявила о подписании контрактов с 37-летним испанским велогонщиком Луисом Леоном Санчесом (Luis Leon Sanchez) и 22-летним датским велогонщиком, действующим чемпионом мира и Европы-2021 среди андеров в разделке, Йоханом Прайс-Пайтерсеном (Johan Price-Pejtersen).

 

Луис Леон Санчес и Йохан Прайс-Пайтерсен – новые велогонщики команды Bahrain Victorious

 

  Луис Леон Санчес переходит в команду Bahrain Victorious после семи лет работы в команде Astana. На счету испанского гонщика 35 побед, в том числе четыре выигранных этапа Тур де Франс, две победы на Классике Сан-Себастьяна, победа на Париж-Ницце (2009), а также горная майка на Вуэльте Испании-2014. В 2022 году Луис Леон Санчес начнёт 19-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте.

 

  Йохан Прайс-Пайтерсен подписал первый профессиональный контракт с норвежской командой Uno-X Pro Cycling в августе 2020 года. Он является двукратным чемпионом Европы в разделке среди андеров, чемпионом мира в этой же дисциплине среди андеров.

 

  Луис Леон Санчес: «Очень счастлив, что буду выступать в команде Bahrain Victorious следующие несколько сезонов. С волнением присоединяюсь к группе великолепных велогонщиков, которые ставят целью стать одной из лучших команд в мире. Уверен, что если много работать, мы сможем удержать тот уровень, который принёс команде в этом сезоне столько радости».

 

  Йохан Прайс-Пайтерсен: «Прежде всего, хочу поблагодарить мою прошлую команду Uno-X Pro Cycling за совместную работу по моему спортивному развитию и достижение целей. Команда стала главным фактором, который помог мне сделать следующий шаг с командой Bahrain Victorious.

 

  Для меня огромная честь, стать частью уважаемой мною команды Bahrain Victorious. Считаю этот проект и его развития очень вдохновляющим и интересным. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде, где уверен, найду идеальную атмосферу для дальнейшего личного развития  и смогу внести вклад в работу команды. Вместе, надеюсь, мы сможем достичь больших целей!»

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Теги к статье: Луис Леон Санчес Luis Leon Sanchez Johan Price-Pejtersen Йохан Прайс-Пайтерсен Bahrain Victorious

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 19:47 | Регистрация: 20.05.2021

    Покидают Астану- огорчение.Преобретают новых-это пока неизвестность. Так выпьем за то.чтобы огорчившие нас успешно заканчивали свою карьеру,неизвестные принесли нам радость в новом сезоне.ЧИЗ!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:55 | Регистрация: 30.06.2017

    Лулу , самая большая потеря Астаны. Однозначно. Я до последнего налеялся, что он останется. Таких пахарей в мировом пелотоне по пальцем пересчитать. Да и классный парень этот Луис Леон Санчес . Жаль с ним расставаться как и с Фульсом. Удачи им обоим. Буду болеть за них.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 22.09.2020

    Лулу удачи, очень многое дал Астане

  4. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 21:11 | Регистрация: 14.12.2015

    Потеря для Астаны! Фульсанг и Лулу! Ребята, от души, спасибо за все! Удачи вам! Всего только самого наилучшего! cray

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:22 | Регистрация: 4.07.2013

    Да, Санчес в Астане расцвел, это факт. И стал одним из самых уважаемых гонщиков в пелотоне. Думаю, он не забудет этот период своей жизни. 

    Ну а то, что ушел, что ж, это его воля. С уважением отношусь к Лулу. 

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Pi-man
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Pi-man-Фото

    Какой-то маленький город этот Копенгаген! Или все датские велогонщики живут рядом. biggrin

  • Astanaforever
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Датчане в восторге ликуют от этого Франса. Тур все смещается с каждым годом на восток. Может когда-нибудь в будущем тур начнется где-нибудь в предгориях Заилийского Алатау Алма-Ате? ееее. А че? Там есть такие свои Альп д Юэзы и Мон ван Ту...закачаешься. Мечтать не вредно.)))
  • VeloVelo
    Луис Леон Санчес и Йохан Прайс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Да, Санчес в Астане расцвел, это факт. И стал одним из самых уважаемых гонщиков в пелотоне. Думаю, он не забудет этот период своей жизни. 

    Ну а то, что ушел, что ж, это его воля. С уважением отношусь к Лулу. 

  • vadi
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    vadi-Фото
    Равного капитанства всех лидеров точно не будет, слишком уж заметна разница в уровнях. Будет так - если Роглич упадет, чем он в последнее часто грешит, то заместители будут бороться за подиум. Нету у команды других щансов всять 1-е место кроме как со словенцем, поэтому будут всех отправлять ему на помощь в приказном порядке - и Вингегора, и ВанАрта, и Дюмолана, и Денниса (кстати про Денниса ничего не слышно, он вообще в команде?)
  • VeloVelo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Этап 12 Жесть.

  • старт-шоссе 82
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я об этом писал еще в 16 году, после того как Крёйсвейк чуть не выиграл Джиро.
    Что касается этого тура, я считаю что Джамбо сделает большую ошибку, если выставит =опять= всех своих лидеров на тур. Практика последних лет показывает, что когда команда идет с двумя-тремя со-капитанами ни к чему хорошему это не приводит.
  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    Sezar-Фото

    Альпийская программа будет замечательной. Если у Тадея и возникнут проблемы, то они будут связаны со слабостью команды, такую трассу в одиночку контролировать сложно.

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Аж 4 страны на карте Тур де Франс 2022 (классно), и только 1 этап за 200+км. но что скажет будущим летом товарищ КОВИД.

    Не вижу впервые за долгие годы Турмале на ТдФ, но зато Галибье аж 2 раза...если погода позволит. Финиш на Граноне - это будет сильно, хорошо что и на Ла-Планш-де-Бель-Фий сделали финиш у самого конца вершины, там где градиенты в 22%+ Ну и посмотрим как там будет на этапе "рубэ" с почти 20км. булыги. Горные этапы сжатые по километражу, расслабона не будет совсем ибо борьба начнётся думаю от самого старта на них.

    Но вот что меня удручает это конечно длинная и почти ровная разделка на 40км., и то что горы заканчивается неожиданно рано, более того все королевские тяжелые этапы - все по будням pardon хорошо хоть июль, а значит отпуск.

    Цитата: Earl57
    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...

    Посмотрел на картинку - вспомнил фразу Отара во время трансляции когда презентовали Альпийские этапы, и показали Наиро - Мамучашвивли (тогда): "Кинтана уже сразу напрягся..))"

  • Astanaforever
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Кто еще знал, годков четыре назад, что Лотто-Джамбо будет бороться за генерал на туре.? Ашалеть какой они сильнейший состав сформировали за эти три года!!!
  • BaTman
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    BaTman-Фото

     Я думаю 'Кочегар' справится. Нет ни одного этапа, который мог бы его сильно разбить, по высотам только Granon немного выше привычного. 

     Я думаю организаторов всё устраивает, выигрывают Европейцы, спонсируют Шейхи, всё идёт как надо. (тем более Французов нет на горизонте).

     

     По мне я бы хотел TTT, километров на 45, давно не было. А дисциплина интересная. И мне кажется этапов типа "классика" маловато как то, понятно что не хочет никто по 250 км наматывать, но один этапчик можно было. 

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Тур де Франс

Вуэльта Испании

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