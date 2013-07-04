Луис Леон Санчес и Йохан Прайс-Пайтерсен – новые велогонщики команды Bahrain Victorious

Велокоманда Bahrain Victorious подписала контракты с Луисом Леоном Санчесом и Йоханом Прайс-Пайтерсеном

Велокоманда Bahrain Victorious объявила о подписании контрактов с 37-летним испанским велогонщиком Луисом Леоном Санчесом (Luis Leon Sanchez) и 22-летним датским велогонщиком, действующим чемпионом мира и Европы-2021 среди андеров в разделке, Йоханом Прайс-Пайтерсеном (Johan Price-Pejtersen).

Луис Леон Санчес переходит в команду Bahrain Victorious после семи лет работы в команде Astana. На счету испанского гонщика 35 побед, в том числе четыре выигранных этапа Тур де Франс, две победы на Классике Сан-Себастьяна, победа на Париж-Ницце (2009), а также горная майка на Вуэльте Испании-2014. В 2022 году Луис Леон Санчес начнёт 19-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте.

Йохан Прайс-Пайтерсен подписал первый профессиональный контракт с норвежской командой Uno-X Pro Cycling в августе 2020 года. Он является двукратным чемпионом Европы в разделке среди андеров, чемпионом мира в этой же дисциплине среди андеров.

Луис Леон Санчес: «Очень счастлив, что буду выступать в команде Bahrain Victorious следующие несколько сезонов. С волнением присоединяюсь к группе великолепных велогонщиков, которые ставят целью стать одной из лучших команд в мире. Уверен, что если много работать, мы сможем удержать тот уровень, который принёс команде в этом сезоне столько радости».

Йохан Прайс-Пайтерсен: «Прежде всего, хочу поблагодарить мою прошлую команду Uno-X Pro Cycling за совместную работу по моему спортивному развитию и достижение целей. Команда стала главным фактором, который помог мне сделать следующий шаг с командой Bahrain Victorious.

Для меня огромная честь, стать частью уважаемой мною команды Bahrain Victorious. Считаю этот проект и его развития очень вдохновляющим и интересным. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде, где уверен, найду идеальную атмосферу для дальнейшего личного развития и смогу внести вклад в работу команды. Вместе, надеюсь, мы сможем достичь больших целей!»