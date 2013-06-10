Джино Медер – лучший молодой велогонщик Вуэльты Испании-2021

Джино Медер: белая майка и 5-е место на Вуэльте Испании-2021

Джино Медер (Gino Mäder) стал победителем классификации лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2021. 24-летний швейцарский велогонщик команды Bahrain Victorious надел белую майку после 20-го этапа благодаря тому, что удержался в группе лидеров на финальном горном этапе 76 выпуска испанского Гранд-тура.

Белая майка лучшего молодого гонщика перешла к Джино Медеру от 24-летнего колумбийского гонщика команды Ineos Grenadiers Эгана Берналя, который удерживал лидерство в классификации с 3 по 20-й этапы. Берналь потерял белую майку, финишировав в небольшой группе почти через 7 минут после группы лидеров на 20-м этапе. В классификации лучшего молодого гонщика Джино Медер опередил Эгана Берналя на 1 минуту 54 секунды.

В генеральной классификации Джино Медер финишировал 5-м, уступив победителю, Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 11 минут 33 секунды.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Джино Медер: «Ещё месяц назад, в Бургосе, я даже не был уверен, что поеду эту Вуэльту. Я вернулся после Олимпийских игр, прошёл вакцинацию и чувствовал себя не очень хорошо. Но с каждым днём гонки мне становилось всё лучше. Не ожидал белой майки. Совсем не ожидал.

Не могу поверить. Она просто упала мне в руки на 20-м этапе. Я уже был счастлив тем, что шёл 8-м в генеральной классификации среди лучших гонщиков мира. А теперь я в белой майке, хотя просто помогал Джейку (Хейгу) добиться подиума. У меня не хватает слов. А в итоге ещё и пятое место в классификации среди очень сильных гонщиков. Неожиданно, и, возможно, слишком хорошо. Надеюсь, это не будет единственным топ-5 в моей карьере».