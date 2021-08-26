Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контрактов с Гавирией, Коштой, Кови и Поланцом

Фернандо Гавирия, Руй Кошта, Алессандро Кови и Ян Поланц продлили контракты с велокомандой UAE Team Emirates

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контрактов с Фернандо Гавирией (Fernando Gaviria), Руем Коштой (Rui Costa), Яном Поланцом (Jan Polanc) на следующий сезон и с Алессандро Кови (Alessandro Covi) до конца 2024 года.

27-летний колумбийский спринтер Фернандо Гавирия выступает в команде с 2019 года, за это время одержал 13 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия-2019. 29-летний словенский велогонщик Ян Поланц выступает в команде с 2017 года, принёс команде победы на этапе Джиро д’Италия-2017. 34-летний португальский велогонщик Руй Кошта выступает в команде UAE Team Emirates с 2017 года. 22-летний итальянец Алессандро Кови начал в команде UAE Team Emirates карьеру профессионального велогонщика в 2020 году.

Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы все знаем, что Гавирия – спринтер мирового класса, и когда у него всё складывается, может победить любого. Мы хотим увидеть от него и надеемся на стабильность и надёжность, которые, мы уверены, он сможет показать. Мы очень рады, что он продолжит выступать в нашей команде, в следующем году хотим видеть его лучшую версию.

Руй Кошта примет новый вызов долгой успешной карьеры. Он побеждал на чемпионате мира, добился многочисленных великолепных результатов. Мы хотим, чтобы свой талант и опыт он передавал команде и лидеру, Тадею Погачару. На Тур де Франс он сыграл важную роль, мы уверены, что сможем на него положиться.

Мы отлично знаем Яна Поланца, в эти годы он внёс большой вклад в работу команды. У него огромный опыт, он остаётся важным для нас гонщиком, особенно в горах. Мы знаем, что можем рассчитывать на его профессионализм, а товарищи по команде – на его помощь.

Кови – гонщик нового поколения, который любит атаковать, оживляет гонку. Считаем, что он сможет одержать много побед в ближайшие годы».

С 2022 года в команде UAE Team Emirates будут выступать Жуан Алмейда (переход из Deceuninck-Quick Step), Джордж Беннетт (переход из Jumbo-Visma), Марк Солер (переход из Movistar).