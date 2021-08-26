VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контрактов с Гавирией, Коштой, Кови и Поланцом

Фернандо Гавирия, Руй Кошта, Алессандро Кови и Ян Поланц продлили контракты с велокомандой UAE Team Emirates

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила о продлении контрактов с Фернандо Гавирией (Fernando Gaviria), Руем Коштой (Rui Costa), Яном Поланцом (Jan Polanc) на следующий сезон и с Алессандро Кови (Alessandro Covi) до конца 2024 года.

 

Фернандо Гавирия, Руй Кошта, Алессандро Кови и Ян Поланц продлили контракты с велокомандой UAE Team Emirates

 

  27-летний колумбийский спринтер Фернандо Гавирия выступает в команде с 2019 года, за это время одержал 13 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия-2019. 29-летний словенский велогонщик Ян Поланц выступает в команде с 2017 года, принёс команде победы на этапе Джиро д’Италия-2017. 34-летний португальский велогонщик Руй Кошта выступает в команде UAE Team Emirates с 2017 года. 22-летний итальянец Алессандро Кови начал в команде UAE Team Emirates карьеру профессионального велогонщика в 2020 году.

 

  Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы все знаем, что Гавирия – спринтер мирового класса, и когда у него всё складывается, может победить любого. Мы хотим увидеть от него и надеемся на стабильность и надёжность, которые, мы уверены, он сможет показать. Мы очень рады, что он продолжит выступать в нашей команде, в следующем году хотим видеть его лучшую версию.

 

Руй Кошта примет новый вызов долгой успешной карьеры. Он побеждал на чемпионате мира, добился многочисленных великолепных результатов. Мы хотим, чтобы свой талант и опыт он передавал команде и лидеру, Тадею Погачару. На Тур де Франс он сыграл важную роль, мы уверены, что сможем на него положиться.

 

Мы отлично знаем Яна Поланца, в эти годы он внёс большой вклад в работу команды. У него огромный опыт, он остаётся важным для нас гонщиком, особенно в горах. Мы знаем, что можем рассчитывать на его профессионализм, а товарищи по команде – на его помощь.

 

Кови – гонщик нового поколения, который любит атаковать, оживляет гонку. Считаем, что он сможет одержать много побед в ближайшие годы».

 

  С 2022 года в команде UAE Team Emirates будут выступать Жуан Алмейда (переход из Deceuninck-Quick Step), Джордж Беннетт (переход из Jumbo-Visma), Марк Солер (переход из Movistar).

 

Трансферные новости пелотона

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фернандо Гавирия Руй Кошта Алессандро Кови Ян Поланц UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

26 - 29 августа 2021

Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 августа

Morten Hulgaard (Uno-X Team)

24 августа

Gavin Mannion (Rally Cycling)

Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

Szymon Sajnok (Cofidis)

25 августа

Tsgabu Grmay (Team BikeExchange)

Mike Teunissen (Jumbo - Visma)

Ruben Apers (Sport Vlaanderen - Baloise)

Ahmed Madan (Bahrain Victorious)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (150)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)