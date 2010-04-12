Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

Примож Роглич – олимпийский чемпион, Том Дюмулин и Роан Деннис – призёры в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

31-летний словенский велогонщик Примож Роглич стал олимпийским чемпионом в шоссейном велоспорте в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде Токио-2020.

Он быстрее всех преодолел дистанции протяженностью 44,2 км, показав среднюю скорость 48,157 км/ч, и стал единственным велогонщиком преодолевшим рубеж в 56 минут. Итоговое время, показанное словенским гонщиком , составило 55 минут 4 секунды и 19 сотых.

На всех отсечках времени за исключением первой Примож Роглич показал лучшее время дня, а на первой отсечке, расположенной через 9,7 км после старта, он уступил 59 сотых секунды действующему чемпиону мира, итальянскому гонщику Филиппо Ганне.

На первой отсечке в пределах 10 секунд результат показали 7 велогонщиков, далее разрывы стали увеличиваться. Первый круг дистанции протяжённостью 22,1 км Примож Роглич преодолел за 27 минут и 29,93 секунды, со средней скоростью 48,22 км/ч. Первые шесть участников расположились в 16 секундах.

На промежуточной отсечке 31,8 км Примож Роглич вез ближайшим конкурентам полминуты. Претендентов на медали, которых к этому времени осталось уже четверо, разделяло 15 секунд.

На промежуточной отсечке 37,1 км Примож Роглич вез ближайшим конкурентам 42 секунды. Четверых претендентов на медали разделяло 7 секунд.

На финише Примож Роглич опередил ближайшего соперника на 1 минуту и 1 секунду.

В итоге судьба серебряной и бронзовой медали решилась на заключительной части дистанции - на мототрассе Fuji International Speedway, где быстрейшим оказался нидерландский велогонщик Том Дюмолин, чемпион мира 2017 года, опередивший австралийца Роана Денниса, чемпиона мира 2018 и 2019 года, на 2,5 секунды. Четвёртое место занял действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом швейцарский велогонщик Штефан Кюнг, пятым стал действующий чемпион мира итальянец Филиппо Ганна. В итоге разрыв между результатами гонщиков со второго по пятое место составил 4 секунды.

Примож Роглич: «Было очень трудно не терять присутствия духа, особенно. Когда всё идёт не так, как хотелось. Но я всегда упорно работал. И всегда продолжал верить. Это я, Примож, каждый день нет ничего невозможного.

Мне нечего было терять, я просто поехал, выкладываясь так, как только мог, с километра ноль. Боролся каждый километр и сумел удержаться до финиша. Это моя работа, и я её хорошо выполнил, времени, которое показал, хватило для золотой медали, чему очень рад.

Эта медаль, оказывается, довольно тяжёлая. Я не знал. Скажем так, после всего, что случилось со мной в последнее время, невероятно приятно победить. Вся наша работа, с моей стороны – всё, что сделала семья, все, кто меня окружал, окупилось. Сегодня я смог выиграть золотую медаль и стать олимпийским чемпионом.

В велоспорте глупо сравнивать это соревнование с другими гонками. Нигде победа не даётся легко, даже на домашней гонке перед своим домом. Каждое достижение особенное. А сегодня, эта победа очень, очень важная, я совершенно счастлив».