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Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

Примож Роглич – олимпийский чемпион, Том Дюмулин и Роан Деннис – призёры в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

 

  31-летний словенский велогонщик Примож Роглич стал олимпийским чемпионом в шоссейном велоспорте в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде Токио-2020.

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Он быстрее всех преодолел дистанции протяженностью 44,2 км, показав среднюю скорость 48,157 км/ч, и стал единственным велогонщиком преодолевшим рубеж в 56 минут. Итоговое время, показанное словенским гонщиком , составило 55 минут 4 секунды и 19 сотых.

 

На всех отсечках времени за исключением первой Примож Роглич показал лучшее время дня, а на первой отсечке, расположенной через 9,7 км после старта, он уступил 59 сотых секунды действующему чемпиону мира, итальянскому гонщику Филиппо Ганне.

 

На первой отсечке в пределах 10 секунд результат показали 7 велогонщиков, далее разрывы стали увеличиваться. Первый круг дистанции протяжённостью 22,1 км Примож Роглич преодолел за 27 минут и 29,93 секунды, со средней скоростью 48,22 км/ч. Первые шесть участников расположились в 16 секундах.

 

На промежуточной отсечке 31,8 км Примож Роглич вез ближайшим конкурентам полминуты. Претендентов на медали, которых к этому времени осталось уже четверо, разделяло 15 секунд.

 

На промежуточной отсечке 37,1 км Примож Роглич вез ближайшим конкурентам 42 секунды. Четверых претендентов на медали разделяло 7 секунд.

На финише Примож Роглич опередил ближайшего соперника на 1 минуту и 1 секунду.

 

  В итоге судьба серебряной и бронзовой медали решилась на заключительной части дистанции -  на мототрассе Fuji International Speedway, где быстрейшим оказался нидерландский велогонщик Том Дюмолин, чемпион мира 2017 года, опередивший австралийца Роана Денниса, чемпиона мира 2018 и 2019 года, на 2,5 секунды. Четвёртое место занял  действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом швейцарский велогонщик Штефан Кюнг, пятым стал действующий чемпион мира итальянец Филиппо Ганна. В итоге разрыв между результатами гонщиков со второго по пятое место составил 4 секунды.

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

Примож Роглич – олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на время в Токио-2020

 

 

  Примож Роглич: «Было очень трудно не терять присутствия духа, особенно. Когда всё идёт не так, как хотелось. Но я всегда упорно работал. И всегда продолжал верить. Это я, Примож, каждый день нет ничего невозможного.

 

Мне нечего было терять, я просто поехал, выкладываясь так, как только мог, с километра ноль. Боролся каждый километр и сумел удержаться до финиша. Это моя работа, и я её хорошо выполнил, времени, которое показал, хватило для золотой медали, чему очень рад.

 

Эта медаль, оказывается, довольно тяжёлая. Я не знал. Скажем так, после всего, что случилось со мной в последнее время, невероятно приятно победить. Вся наша работа, с моей стороны – всё, что сделала семья, все, кто меня окружал, окупилось. Сегодня я смог выиграть золотую медаль и стать олимпийским чемпионом.

 

В велоспорте глупо сравнивать это соревнование с другими гонками. Нигде победа не даётся легко, даже на домашней гонке перед своим домом. Каждое достижение особенное. А сегодня, эта победа очень, очень важная, я совершенно счастлив».

 

 

Олимпийские игры-2020. Результаты. Индивидуальная гонка. Мужчины

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры ITT разделка индивидуальная гонка на время

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  1. Имя: niksi

    niksi

    Сегодня, 13:05 | Регистрация: 25.07.2019

    это умопомрачительно, как  сегодня Примаж выиграл разделку, просто деклассировал всех

  2. s75

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 9.06.2015

    Браво!

  3. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 13:19 | Регистрация: 14.02.2016

    теперь организаторы Тур де Франс 2021 кусают себе локти: в такой форме Роглич устроил бы серьёзную зарубу с Погачаром и вполне мог победить.

    1. Имя: Роман

      AmaAma

      Сегодня, 13:49 | Регистрация: 1.07.2021

      У Роглича еще есть в запасе несколько попыток. Пусть другие команды скажут спасибо, что у Словении 1 квота на разделку). На ЧМ будет так же?

  4. Гонщик

    Сегодня, 13:37 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Виктор Сироткин
    теперь организаторы Тур де Франс 2021 кусают себе локти: в такой форме Роглич устроил бы серьёзную зарубу с Погачаром и вполне мог победить.
    Оргам вообще пофиг, если не француз, просто этот юнец реально поймал звезду, даже не вспотел особо по сравнению с другими, может асматик как и Фрумми. 

  5. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 13:56 | Регистрация: 8.06.2021

    Я было уже засомневался в его его форме, но то , что он выдал,просто фантастика!Молодец!

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот и считайте, провал тдф в разделке и сегодня Олимпик в разделке-:) 

  7. Имя: Инна

    Инна

    Сегодня, 15:22 | Регистрация: 29.10.2020

    Цитата: motte
    Вот и считайте, провал тдф в разделке и сегодня Олимпик в разделке-:) 
    Почему провал-то? После такого падения Роглич хорошо проехал разделку на Туре. Дальше не смог - это да. А разделка была вполне, по-моему.

    А вообще, сегодня подиум, на мой взгляд, самый правильный в мире))) Кюнга только жалко. Жаль, что в велоспорте сотые считают. Я бы две бронзы выдала?

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 15:43 | Регистрация: 5.09.2020

      Думаю, motte имел в виду ТДФ-2020.

    2. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 16:29 | Регистрация: 4.07.2011

      Я о тдф прошлого года, когда Роглич был выбит психологически, но он верил в себя.

  8. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 15:26 | Регистрация: 12.04.2010

    Молодец,собрал волю в кулак и один раз показал всем "кузькину мать".Но... проблема Роглича в том,что он не может мобилизоваться на три недели.Любая царапина выбивает его из седла (как Порта,Вигинса),а без этого победы в грантуре не видать как своих ушей.Он отличный классик и гонщик на "недельки".Вуэльта его потолок.А на тур есть другой великолепный датский кандидат,и не удивлюсь,если его уже назначили лидером команды на следующий год.

    1. Имя: Роман

      AmaAma

      Сегодня, 16:02 | Регистрация: 1.07.2021

      Принца Датского нужно проверить еще одним хорошим Туром. И отставание от Тадея все-таки 5 минут. Инеос будет все ставить на Берналя. Юмба на Роглича, он их капитан. Но при нормальных кондициях всех.. Погачар предпочтительней любого, если до Тура не будет ехать Джиро. В 22 года велосипедисты еще прогрессируют?))

  9. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 15:45 | Регистрация: 28.06.2017

    С возвращением! И Погачара, про которого многие думали, что психологически он подломлен. И Дюмолана, про которого так же думало ещё больше народу. Отдых пошёл на пользу. Ну и у Денниса тоже были истории с тайм-аутами, рад что хоть на пару секунд, но опередил одноклубника который всех весной побеждал.

  10. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 15:49 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: Геродот
    Молодец,собрал волю в кулак и один раз показал всем "кузькину мать".Но... проблема Роглича в том,что он не может мобилизоваться на три недели.Любая царапина выбивает его из седла (как Порта,Вигинса),а без этого победы в грантуре не видать как своих ушей.Он отличный классик и гонщик на "недельки".Вуэльта его потолок.А на тур есть другой великолепный датский кандидат,и не удивлюсь,если его уже назначили лидером команды на следующий год.
    По Вашему лишь перелом может остановить человека? Вы очень сильно заблуждаетесь. Банальная травма запястья не даст гонщикуу нормально тормозить, а это уже чревато более серьезными падениями.

  11. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:38 | Регистрация: 4.07.2011

    Танель Кангерт: Я не чувствую себя на Олимпийских играх. Один день в постели приятно лежать, а на третий день появляются пролежни. ему просто скучно в деревне велосипедистов, отделенной от остального мира. Никакого олимпийского чувства не было. "Я провел 95 процентов своего времени, лежа в кровати горизонтально. Нас практически не выпускали из отеля ».

     

  12. reforg34

    Сегодня, 17:19 | Регистрация: 19.04.2019

    Вот и все стало на свои места...Погачар даже в 30-ку не попал. А то доминатор-доминатор. Здесь тебе не тур(где все сильнейшие сломались), здесь тебе не со спринтерами в горах соревноваться, а дяденьки из ВАДА не такие добрые как на туре, могут за фарму "бобо" сделать.

    1. RVL

      Сегодня, 17:30 | Регистрация: 30.08.2012

      ребята, разуйте глаза! Погачар даже заявлен не был на разделку.
      зы. вот это называется эпик фэйл-такая тирада)))) здесь все-интеллект, драматургия, жизненная позиция-Браво!

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Комментарии

  • Arciv
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (53)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    В Инеосе два золота и бронза.
    А еще командное преследование на треке впереди. Там либо Ганна с итальянцами, либо Хейтер с британцами.
    Если брать чисто велошоссе,то у Юмбо золото и два серебра вообще!
  • RVL
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    RVL-Фото
    ребята, разуйте глаза! Погачар даже заявлен не был на разделку.
    зы. вот это называется эпик фэйл-такая тирада)))) здесь все-интеллект, драматургия, жизненная позиция-Браво!
  • reforg34
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    reforg34-Фото

    Вот и все стало на свои места...Погачар даже в 30-ку не попал. А то доминатор-доминатор. Здесь тебе не тур(где все сильнейшие сломались), здесь тебе не со спринтерами в горах соревноваться, а дяденьки из ВАДА не такие добрые как на туре, могут за фарму "бобо" сделать.

  • motte
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    motte-Фото

    Танель Кангерт: Я не чувствую себя на Олимпийских играх. Один день в постели приятно лежать, а на третий день появляются пролежни. ему просто скучно в деревне велосипедистов, отделенной от остального мира. Никакого олимпийского чувства не было. "Я провел 95 процентов своего времени, лежа в кровати горизонтально. Нас практически не выпускали из отеля ».

     

  • motte
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    motte-Фото
    Я о тдф прошлого года, когда Роглич был выбит психологически, но он верил в себя.
  • AmaAma
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    AmaAma-Фото
    Принца Датского нужно проверить еще одним хорошим Туром. И отставание от Тадея все-таки 5 минут. Инеос будет все ставить на Берналя. Юмба на Роглича, он их капитан. Но при нормальных кондициях всех.. Погачар предпочтительней любого, если до Тура не будет ехать Джиро. В 22 года велосипедисты еще прогрессируют?))
  • uran
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    uran-Фото
    Цитата: Геродот
    Молодец,собрал волю в кулак и один раз показал всем "кузькину мать".Но... проблема Роглича в том,что он не может мобилизоваться на три недели.Любая царапина выбивает его из седла (как Порта,Вигинса),а без этого победы в грантуре не видать как своих ушей.Он отличный классик и гонщик на "недельки".Вуэльта его потолок.А на тур есть другой великолепный датский кандидат,и не удивлюсь,если его уже назначили лидером команды на следующий год.
    По Вашему лишь перелом может остановить человека? Вы очень сильно заблуждаетесь. Банальная травма запястья не даст гонщикуу нормально тормозить, а это уже чревато более серьезными падениями.
  • AlGalgalim
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    AlGalgalim-Фото
    С возвращением! И Погачара, про которого многие думали, что психологически он подломлен. И Дюмолана, про которого так же думало ещё больше народу. Отдых пошёл на пользу. Ну и у Денниса тоже были истории с тайм-аутами, рад что хоть на пару секунд, но опередил одноклубника который всех весной побеждал.
  • BlAr
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    BlAr-Фото
    Думаю, motte имел в виду ТДФ-2020.
  • Геродот
    Примож Роглич – олимпийский че ... (17)
    Геродот-Фото

    Молодец,собрал волю в кулак и один раз показал всем "кузькину мать".Но... проблема Роглича в том,что он не может мобилизоваться на три недели.Любая царапина выбивает его из седла (как Порта,Вигинса),а без этого победы в грантуре не видать как своих ушей.Он отличный классик и гонщик на "недельки".Вуэльта его потолок.А на тур есть другой великолепный датский кандидат,и не удивлюсь,если его уже назначили лидером команды на следующий год.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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