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Эдоардо Аффини подписал контракт с командой Jumbo-Visma

Эдоардо Аффини и Давид Деккер начнут выступать в команде Jumbo-Visma в 2021 году

 

 

  24-летний итальянский велогонщик команды Mitcheloton-Scott Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) в 2021 году перейдёт в велокоманду Jumbo-Visma, с которой подписал трёхлетний контракт. Аффини начал профессиональную карьеру в прошлом году и одержал две победы – выиграл этапы на Туре Британии и Туре Норвегии. Эдоардо Аффини также стал бронзовым призёром чемпионата Европы в разделке.

 

Эдоардо Аффини подписал контракт с командой Jumbo-Visma

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Нам всегда хотелось дополнить состав таким гонщиком как Аффини. Эдоардо будет помогать Вауту ван Арту в классиках, а также впишется в спринтерский поезд Дилана Груневегена.

 

  Кроме того, Эдоардо – талантливый раздельщик. Конечно, наша команда поможет ему стать ещё сильнее в этой дисциплине. Считаем, что под нашим руководством он сможет превратиться в специалиста индивидуальной гонки на время мирового класса».

 

  Эдоардо Аффини: «Когда мне позвонили из команды Jumbo-Visma, я понял, что это великолепная возможность. Разговор с командой показал, что в меня очень верят. Я смогу хорошо развиваться, что для меня очень важно.

 

  В команде выступают очень опытные гонщики, у которых смогу многому научиться. Сейчас идёт мой второй год в профессионалах, и этот сезон, конечно, совершенно особенный. Надеюсь, со следующего года у меня будет много великолепных моментов в майке Jumbo-Visma».

 

  Также команда Jumbo-Visma объявила о подписании двухлетнего контракта с 22-летним нидерландским гонщиком Давидом Деккером (David Dekker), который начнёт в Jumbo-Visma профессиональную карьеру, а сейчас выступает в континентальной команде SEG Racing Academy. В этом году Деккер одержал победу в двух нидерландских гонках категории 1.2 и стал призёром классики Le Samyn.В прошлом году Деккер стал чемпионом Нидерландов в групповой гонке.

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Давид хорошо прогрессировал в команде Metec. Этой весной он совершил прорыв, выступая в SEG Racing Academy. Он показал высокие результаты на нескольких гонках. Мы считаем, что он талантливый спринтер, который продолжит развиваться в нашей команде. У него будет много возможностей. За последние годы наша команда многому научилась, тренируя Дилана. Давид сможет воспользоваться этими знаниями».

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Теги к статье: Эдоардо Аффини Jumbo-Visma Edoardo Affini

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Комментарии

  • RVL
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    RVL-Фото

    Судя по всему, по мнению Вигго Фрум не готов. Команде по сути все равно кто выиграет. Вигго сразу смел Фрума . Хотя Томас тоже пока ничего не показал, но типа Берналю тоже не позволяют.

    Но он обозначил всех фаворитов кроме Ф

     



    Почему шансы фрума он переносит на следующий год и в другую команду



    Хотя, причем здесь слова Вигго...если Фрум готов, то смотрим ))

  • SportSpirit
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Норм Уиггинс высказался!

     

    Я вот тоже преполагаю, что в Ineos Томас окажется сильнейшим. Но хватит ли этого для победы? Не забываем про словенский десант и итальянскую мафию) 

  • Адриен
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    Адриен-Фото

    Можно сказать проще - выигрыш Фрума на ТДФ-2020 маловероятен в том числе из-за его ухода из команды. Командная поддержка обеспечена Томасу и Берналю, а Фруму - символический реверанс в виде взятие его на Тур... Конечно, самому Фруму участие просто необходимо - вкататься после травмы, проверить силы и возможности, набраться уверенности. Ну и конечно вроде как постарается помочь сокомандникам ... Но как бы искренне это не выглядело, мотивация - нулевая, и тут ничего не поделаешь... Возрождение ПРЕЖНЕГО Фрума следует ждать в последующих сезонах, а сейчас... Победа на этапах ГТ - максимум.

  • SportSpirit
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Вот это у вас выдержка!)

    Хотя, когда так долго ждешь гонок, то можно и еще 3 дня подождать, чтобы насладиться зрелищем сполна. Без спойлеров)
  • motte
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    motte-Фото

    Брэдли Уиггинс: «Крис Фрум способен на всё»

    Прикольный парень, сэр Брэд, но прав в своих высказываниях.

  • Александра
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    Александра-Фото

    Я только посмотрела запись, три дня себя била по рукам, чтобы не узнавать, кто победил и в чем интрига.)) Как же хорошо, что к нам вернулся большой велоспорт!

  • дрокер
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    дрокер-Фото

    Павел и Саша молодцы!!! Так держать!

    Уж и не припомню, когда вдвоем были на подиуме в генерале. На ум приходит Джиро 95 с Берзиным и Угрюмовым.

    Знатно порадовали, спасибо!

  • SportSpirit
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Приятный глазу подиум ГК) 

  • Ice
    Нильс Политт подписал контракт ... (7)
    Ice-Фото

    Нильсу давно пора в топовую команду. Элитный классик вырос, а болтался незнамо где.

  • Ice
    Gran Trittico Lombardo-2020 (4)
    Ice-Фото

    Эххх, жаль не смог посмотреть...

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