Эдоардо Аффини подписал контракт с командой Jumbo-Visma

Эдоардо Аффини и Давид Деккер начнут выступать в команде Jumbo-Visma в 2021 году

24-летний итальянский велогонщик команды Mitcheloton-Scott Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) в 2021 году перейдёт в велокоманду Jumbo-Visma, с которой подписал трёхлетний контракт. Аффини начал профессиональную карьеру в прошлом году и одержал две победы – выиграл этапы на Туре Британии и Туре Норвегии. Эдоардо Аффини также стал бронзовым призёром чемпионата Европы в разделке.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Нам всегда хотелось дополнить состав таким гонщиком как Аффини. Эдоардо будет помогать Вауту ван Арту в классиках, а также впишется в спринтерский поезд Дилана Груневегена.

Кроме того, Эдоардо – талантливый раздельщик. Конечно, наша команда поможет ему стать ещё сильнее в этой дисциплине. Считаем, что под нашим руководством он сможет превратиться в специалиста индивидуальной гонки на время мирового класса».

Эдоардо Аффини: «Когда мне позвонили из команды Jumbo-Visma, я понял, что это великолепная возможность. Разговор с командой показал, что в меня очень верят. Я смогу хорошо развиваться, что для меня очень важно.

В команде выступают очень опытные гонщики, у которых смогу многому научиться. Сейчас идёт мой второй год в профессионалах, и этот сезон, конечно, совершенно особенный. Надеюсь, со следующего года у меня будет много великолепных моментов в майке Jumbo-Visma».

Также команда Jumbo-Visma объявила о подписании двухлетнего контракта с 22-летним нидерландским гонщиком Давидом Деккером (David Dekker), который начнёт в Jumbo-Visma профессиональную карьеру, а сейчас выступает в континентальной команде SEG Racing Academy. В этом году Деккер одержал победу в двух нидерландских гонках категории 1.2 и стал призёром классики Le Samyn.В прошлом году Деккер стал чемпионом Нидерландов в групповой гонке.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Давид хорошо прогрессировал в команде Metec. Этой весной он совершил прорыв, выступая в SEG Racing Academy. Он показал высокие результаты на нескольких гонках. Мы считаем, что он талантливый спринтер, который продолжит развиваться в нашей команде. У него будет много возможностей. За последние годы наша команда многому научилась, тренируя Дилана. Давид сможет воспользоваться этими знаниями».