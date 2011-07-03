19-летний Олав Кой – новый велогонщик команды Jumbo-Visma

Олав Кой начинает карьеру профессионального велогонщика в команде Jumbo-Visma с февраля 2021 года

19-летний нидерландский велогонщик Олав Кой (Olav Kooij) переходит в команду Мирового тура Jumbo-Visma раньше запланированного. Он начинает карьеру профессионального гонщика с 18 февраля, а не с середине сезона, как планировалось изначально.

Олав Кой – питомец молодёжной команды Jumbo-Visma (Development Team of Team Jumbo-Visma), может проявить себя в спринтах и классиках. Дебют Олава Коя в цветах команды Jumbo-Visma состоится на классике Omloop Het Nieuwsblad-2021.

Глава развивающей молодёжной команды Jumbo-Visma Роберт де Грот (Robbert de Groot) считает, что Олав Кой готов к переходу в профессионалы: «За последние месяцы развитие Олава пошло стремительно. Следовательно, его переход - логический и ответственный шаг. Как развивающая команда, мы им очень гордимся и рады за него».

Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы предлагаем Олаву сбалансированную программу развития – не только в вопросе программы велогонок, но, например, в подготовке и его роли в гонке. К сожалению, всё из программы развивающей молодёжной велокоманды отменяется всё больше и больше гонок. В то же время из-за временной потери гонщиков у нас появилось больше места в гонках профессиональных. Это даёт шанс Олаву и станет лучшим вкладом в его тренировки и развитие».

Олав Кой: «Я многому научусь в профессиональных велогонках, впитаю весь опыт. Делая сейчас этот шаг, я больше уверен в том, что буду выступать в гонках, а это важная часть моего развития. Своих товарищей по развивающей команде теперь не смогу часто видеть. Но буду встречаться с ними в тренировочных лагерях и гонках, где будет выступать смешанный состав. Надеюсь скоро увидеться с ними в гонках Мирового тура».