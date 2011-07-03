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19-летний Олав Кой – новый велогонщик команды Jumbo-Visma

Олав Кой начинает карьеру профессионального велогонщика в команде Jumbo-Visma с февраля 2021 года

 

 

  19-летний нидерландский велогонщик Олав Кой (Olav Kooij) переходит в команду Мирового тура Jumbo-Visma раньше запланированного. Он начинает карьеру профессионального гонщика с 18 февраля, а не с середине сезона, как планировалось изначально.

 

  Олав Кой – питомец молодёжной команды Jumbo-Visma (Development Team of Team Jumbo-Visma), может проявить себя в спринтах и классиках. Дебют Олава Коя в цветах команды Jumbo-Visma состоится на классике Omloop Het Nieuwsblad-2021.

 

Олав Кой начинает карьеру профессионального велогонщика в команде Jumbo-Visma с февраля 2021 года

 

  Глава развивающей молодёжной команды Jumbo-Visma Роберт де Грот (Robbert de Groot) считает, что Олав Кой готов к переходу в профессионалы: «За последние месяцы развитие Олава пошло стремительно. Следовательно, его переход  - логический и ответственный шаг. Как развивающая команда, мы им очень гордимся и рады за него».

 

  Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы предлагаем Олаву сбалансированную программу развития – не только в вопросе программы велогонок, но, например, в подготовке и его роли в гонке. К сожалению, всё из  программы развивающей молодёжной велокоманды отменяется всё больше и больше гонок. В то же время из-за временной потери гонщиков у нас появилось больше места в гонках профессиональных. Это даёт шанс Олаву  и станет лучшим вкладом в его тренировки и развитие».

 

  Олав Кой: «Я многому научусь в профессиональных велогонках, впитаю весь опыт.  Делая сейчас этот шаг, я больше уверен в том, что буду выступать в гонках, а это важная часть моего развития. Своих товарищей по развивающей команде теперь не смогу часто видеть. Но буду встречаться с ними в тренировочных лагерях и гонках, где будет выступать смешанный состав. Надеюсь скоро увидеться с ними в гонках Мирового тура».

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Теги к статье: Олав Кой Olav Kooij Jumbo-Visma

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 17:33 | Регистрация: 3.07.2011

    Наверное это первый спринтер, который мне будет интересен )).

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Комментарии

  • close2you
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (1)
    close2you-Фото
    Показатели такие же, как и до падения?) Если цифры не врут, то вернётся великий, впрочем, это мы скоро и увидим..
  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Денис вообще 106м заехал с отставанием больше 10ти минут
  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Sezar-Фото
    И кто собирался его короновать? И почему так важно, что этого не произошло?)))
  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Так сейчас почти все в Ineos никакие, а темболее Пидкок, после сезона велокроса, базовая выносливость нулевая
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото
    Вы неграмотный? Я как раз утверждала, что Пидкок ничего показывать не будет.
  • Astanaforever
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Все здесь просто были в предвкушении старта Пидкока. А он подвел велолайвцев..приехав с отставанием 5.47. на 87 месте. Вот же незадача..коронация не состоялась великого и могучего англосакса.
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото

    Трансляции 1-го этапа нигде не было, но журналисты рассказывают, что Бауке терпеливо переждал все предфинишные атаки и рванул на последних 200 метрах.

    Он же раньше из отрыва побеждал, резким финишером вроде как не не был.

    2-й и 3-й этапы должны на 2-м Евроспорте показать, есть в программе.

  • motte
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    motte-Фото

    Ох ты!

    Бауке!

    Слов нет!

  • flugegeheimen
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Вот-вот! Странный подход. Боонен, Спартак, ФилЖил, Саган - все ребята с крепким торсом. И ЧМ к которому он хочет выйти на самом пике тоже "под классику" будет. Может отъелся просто за неделю дома)) Родственники с вкусняшками нагрянули, посмотреть на малыша и все такое, как тут удержаться
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото

    Бауке красавчик! Молча, как обычно, и ничего не обещая.

    ГВА опять совсем рядом и снова мимо. Последняя победа полтора года назад была... 

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