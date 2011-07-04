Сепп Кусс продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma на три года

Сепп Кусс продолжит выступать в велокоманде Jumbo-Visma до конца 2024 года

26-летний американский велогонщик Сепп Кусс (Sepp Kuss) продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma до конца 2024 года. В команде Jumbo-Visma он начал карьеру профессионального велогонщика в 2018 году, за это время одержал 6 побед, в том числе на этапе Вуэльты Испании и Критериума Дофине, вошёл в топ-15 генеральной классификации Тур де Франс-2020.

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Сепп Кусс: «Очень счастлив продлить контракт с командой. Последние три года чувствовал себя здесь как дома. Все, от персонала до гонщиков создают отличную атмосферу, в которой мне нравится работать. Самое главное в команде, что все меня понимают и как спортсмена, и, что более важно, как человека. Благодаря этому мы все можем работать с максимальной отдачей. Мне всегда предоставляют возможности, что помогает мне оставаться мотивированным. Вдохновляет, что наша команда всегда ставит высокие цели. Надеюсь продолжать в том же духе».

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сепп – один из лучших горняков пелотона. Он вырос в гонщика, который может использовать свой шанс, но он также очень важен для нас как помощник лидеров. Он постепенно становится лидером сам, в ближайшие годы мы продолжим помогать ему раскрывать свои возможности».