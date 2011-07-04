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Сепп Кусс продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma на три года

Сепп Кусс продолжит выступать в велокоманде Jumbo-Visma до конца 2024 года

 

 

  26-летний американский велогонщик Сепп Кусс (Sepp Kuss) продлил контракт с велокомандой Jumbo-Visma до конца 2024 года. В команде Jumbo-Visma он начал карьеру профессионального велогонщика в 2018 году, за это время одержал 6 побед, в том числе на этапе Вуэльты Испании и Критериума Дофине, вошёл в топ-15 генеральной классификации Тур де Франс-2020.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

 

  Сепп Кусс: «Очень счастлив продлить контракт с командой. Последние три года чувствовал себя здесь как дома. Все, от персонала до гонщиков создают отличную атмосферу, в которой мне нравится работать. Самое главное в команде, что все меня понимают и как спортсмена, и, что более важно, как человека. Благодаря этому мы все можем работать с максимальной отдачей. Мне всегда предоставляют возможности, что помогает мне оставаться мотивированным. Вдохновляет, что наша команда всегда ставит высокие цели. Надеюсь продолжать в том же духе».

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сепп – один из лучших горняков пелотона. Он вырос в гонщика, который может использовать свой шанс, но он также очень важен для нас как помощник лидеров. Он постепенно становится лидером сам, в ближайшие годы мы продолжим помогать ему раскрывать свои возможности».

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:59 | Регистрация: 4.07.2011

    Просто отличная новость! 

  2. SportSpirit

    Вчера, 23:59 | Регистрация: 4.05.2019

    Цитата: motte
    Просто отличная новость! 

     

    Ага) считаю Кусса лучшим гоным грегори, который в этой роли на своем месте. 

     

    Уважаемый motte, мы с  вами вроде сошлись во мнении относительно звенящего профессионализма менеджмента JV (которого нет), и в то же время в команде чувствуется какая-то душевная простота что-ли. Дружественность. 

     

    Из недавнего: интервью Джоржджа Беннета о Дюмолане, который отличный парень, "за все хорошее против всего плохого". "Неоплачиваемый отпуск" Тома и т.д.

     

    Сейчас все о-о-о-чень быстро меняется. И нам, как диванным экспертам, остается лишь с удовольствием наблюдать. Под чашечку хорошего кофе beach

     

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «На Милан-С ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Слава, ну хорош уже выпендриваться.
  • SportSpirit
    Сепп Кусс продлил контракт с в ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Просто отличная новость! 

     

    Ага) считаю Кусса лучшим гоным грегори, который в этой роли на своем месте. 

     

    Уважаемый motte, мы с  вами вроде сошлись во мнении относительно звенящего профессионализма менеджмента JV (которого нет), и в то же время в команде чувствуется какая-то душевная простота что-ли. Дружественность. 

     

    Из недавнего: интервью Джоржджа Беннета о Дюмолане, который отличный парень, "за все хорошее против всего плохого". "Неоплачиваемый отпуск" Тома и т.д.

     

    Сейчас все о-о-о-чень быстро меняется. И нам, как диванным экспертам, остается лишь с удовольствием наблюдать. Под чашечку хорошего кофе beach

     

  • motte
    Сепп Кусс продлил контракт с в ... (2)
    motte-Фото

    Просто отличная новость! 

  • N.Pollit
    Матье ван дер Пул: «На Милан-С ... (8)
    N.Pollit-Фото

    Так как, уже можно на РУССКОязычном (!) форуме писать комментарии на всех языках мира, исключая иероглифы ?! Начнем-с ...Na fóre v ruskom jazyku je u? mo?né písa? komentáre vo všetkých jazykoch sveta, okrem hieroglyfov?! Za?nime ... Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ktorý dvakrát vyhral klasiku a štyrikrát skon?il štvrtý, ozna?uje svoju ú?as? na turnaji Milan-San Reme 2021 za lotériu, preto?e sa ešte úplne nezotavil z odlo?eného zápasu Covid-19.

  • RVL
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    RVL-Фото
    Он же ещё в седле..!
  • shain
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    shain-Фото

    Удивительно, в свои 19 лет вдвое моложе Жильбера, которому 38 лет.

  • Ice
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    как будто на кону монумент именно для Жильбера.хороший мотивационный и медийный повод.
    для пальмарес, если он его возьмет будет супер панч.
    по факту, судьба так сложилась, что МС не хватает. 
    по времени, надо было раньше брать.
    "уил си"))
     

    Жалко, ФилЖила реально жалко, заслужил. да и история красивая...

  • BaTman
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    BaTman-Фото
    Я думаю именно отсутствие его на гонке не позволит нам понять насколько он будет силён после 300км. Ну по прошлым годам сил для атаки оставалось у единиц и то немного, да и хороших продолжительных ускорение провести могли единицы. А догонять никто не хочет, так как не остаётся поездов, а терять свои шансы ради соседа никто не хочет. Вспомните как в том году догоняли, МВДП просто пахал и смотрел что никто не включается.
    p.s. ставлю на серую лошадку, коллективный разум не даст победить фаворитам.
  • EL-Fenomeno
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Он может (уехать на последней горе), но во первых там многие уедут (я думаю) ибо это так, хороший торчек, не более, во вторых на спурте его точно доберут. Ну и главное Кочегара нету в заявке ОАЭ на МСР

    А вот что приятно в команде Андрони на гонку замена: вместо С.Пелло впервые на МСР наш юный Андрей Пономарь

  • RVL
    Bredene Koksijde Classic-2021 (2)
    RVL-Фото

    А если представить что и этот дотерпел бы на МС?

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