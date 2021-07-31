Том Дюмулин – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020

- Категория:
- Олимпийские Игры |
- Дата:
- Вчера, 23:58
Том Дюмулин: «Я останусь профессиональным велогонщиком»
30-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин (Tom Dumoulin) второй раз в карьере стал серебряным призёром Олимпийских игр. После 2-го места в индивидуальной гонке на время в Рио-де-Жанейро, где он проиграл Фабиану Канчелларе 47 секунд, на Олимпийских играх в Токио-2020, на дистанции 44,2 км Том Дюмулин уступил 1 минуту 1 секунду словенскому велогонщику Приможу Рогличу. Примож Роглич опережал нидерландского гонщика на всех отсечках.
После финиша Том Дюмулин сообщил, что его не будет на старте Вуэльты Испании-2021, но не исключил возможности участия в чемпионате мира в Бельгии. На вопрос о будущем после финиша Том Дюмулин ответил:
«Да, я останусь профессиональным велогонщиком. Последние пару месяцев наслаждался, готовясь ко всему этому. Мне было приятно концентрироваться на подготовке, работать в тренировочных лагерях, проехать Тур Швейцарии и чемпионат Нидерландов. Счастлив снова быть велогонщиком. Об этом сказал и команде. Я продолжу. Как мы будем дальше действовать, ещё предстоит обсудить с командой.
Эти два месяца были очень приятными. На самом деле мне понравилось быть и в стороне от профессионального велоспорта, но когда решил вернуться, сфокусироваться на Олимпиаде, то подготовка и чёткая цель тоже приносили радость, хотя пришлось временами помучиться на тренировках, которых было много. Но мне точно всё это принесло удовольствие.
Три месяца назад я поставил цель бороться за медаль, но с января по май редко садился на велосипед. В мае начал готовиться по-настоящему, но до приезда сюда было мало времени. Я знал, что будет тяжело, но также понимал, что шанс есть, и что в разделке шанс выше, чем в групповой гонке. Я поставил цели, достиг их, поэтому очень счастлив. Сегодняшний результат не повлиял на моё решение (остаться в велоспорте). Его я принял ещё две недели назад».
Олимпийские игры-2020. Результаты. Индивидуальная гонка. Мужчины
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