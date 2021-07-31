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Том Дюмулин – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020

Том Дюмулин: «Я останусь профессиональным велогонщиком»

 

 

  30-летний нидерландский велогонщик Том Дюмулин (Tom Dumoulin) второй раз в карьере стал серебряным призёром Олимпийских игр. После 2-го места в индивидуальной гонке на время в Рио-де-Жанейро, где он проиграл Фабиану Канчелларе 47 секунд, на Олимпийских играх в Токио-2020, на дистанции 44,2 км Том Дюмулин уступил 1 минуту 1 секунду словенскому велогонщику Приможу Рогличу. Примож Роглич опережал нидерландского гонщика на всех отсечках.

 

Том Дюмулин – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020

Том Дюмулин – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020

 

Том Дюмулин – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время на Олимпийских играх в Токио-2020

 

После финиша Том Дюмулин сообщил, что его не будет на старте  Вуэльты Испании-2021, но не исключил возможности участия в чемпионате мира в Бельгии. На вопрос о будущем после финиша Том Дюмулин ответил:

 

  «Да, я останусь профессиональным велогонщиком. Последние пару месяцев наслаждался, готовясь ко всему этому. Мне было приятно концентрироваться на подготовке, работать в тренировочных лагерях, проехать Тур Швейцарии и чемпионат Нидерландов. Счастлив снова быть велогонщиком. Об этом сказал и команде. Я продолжу. Как мы будем дальше действовать, ещё предстоит обсудить с командой.

 

  Эти два месяца были очень приятными. На самом деле мне понравилось быть и в стороне от профессионального велоспорта, но когда решил вернуться, сфокусироваться на Олимпиаде, то подготовка и чёткая цель тоже приносили радость, хотя пришлось временами помучиться на тренировках, которых было много. Но мне точно всё это принесло удовольствие.

 

  Три месяца назад я поставил цель бороться за медаль, но с января по май редко садился на велосипед. В мае начал готовиться по-настоящему, но до приезда сюда было мало времени. Я знал, что будет тяжело, но также понимал, что шанс есть, и что в разделке шанс выше, чем в групповой гонке. Я поставил цели, достиг их, поэтому очень счастлив. Сегодняшний результат не повлиял на моё решение (остаться в велоспорте). Его я принял ещё две недели назад».

 

Олимпийские игры-2020. Результаты. Индивидуальная гонка. Мужчины

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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Комментарии

  • RVL
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (61)
    RVL-Фото

    Что то пошло не так. Я заметил как он Бросил крутить, ну а доезжать смысла не увидел.

  • SportSpirit
    Роан Деннис – бронзовый призёр ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Добавлю, что Деннис серебряный призер Лондона-2012 в командном преследовании на треке. 

     

    Рада его бронзе сейчас! 

     

    Какая бы "другая/никакая" Олимпиада не была сейчас, Олимпийских дух еще не провакцинировали) И тот мизер, что Деннис выиграл у Кюнга и Ганны, это своеобразный возврат судьбы за его метаморфозы в Инеосе, за 70% вклад в победу Тао на Джиро-2020. 

  • SportSpirit
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (61)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    А как Ремко перекосился когда он увидел что Уран его опередил. Парня слишком много пиарят.

     

    Тоже отметила этот момент, да. Уран, кстати, для себя классно проехал. А Ремко... в этом сезоне действует хаотично и неадекватно своим силам. 

     

    У меня же вопрос к форумчанам, почему DNF Изагирре? В испанской сборной, как и в бельгийской, как минимум один раздельщик остался не уделdirol 

  • SportSpirit
    Примож Роглич – олимпийский че ... (21)
    SportSpirit-Фото

    "Не важно сколько раз ты падаешь, важно как быстро ты поднимаешься" - я писала эту фразу о Рогличе после того, как он выиграл в том году Вуэльту после фиаско на Туре. 

     

    С удовольствием повторю: "Не важно сколько раз ты падаешь, важно как быстро ты поднимаешься")

     

    Потрясающая сила духа, внутреннее спокойствие и вера в себя!

     

    Очень трогательно двое мужчин из "словенского командного бабла" посадили Роглу на плечи после награждения и вся команда устроила ему овации) Ценят!

     

     

  • Михаил
    Примож Роглич – олимпийский че ... (21)
    Михаил-Фото
    Тооом! Супер!
  • kostel69
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (61)
    kostel69-Фото
    Завышенная самооценка для спорта скорее плюс, чем минус.
    Насчёт Лампарта, Ольга, Вы действительно верите что у него были шансы на таком профиле и с такими соперниками?
  • EL-Fenomeno
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Николай Н.
    Ну вот хоть женщины сделали свою работу на отлично и заработали золото для Нидерландов.

    То есть, Дюмулан сделал работу плохо?) Да и женщинам после их косяка в групповой нужно было реабилитироваться.

    Когда каждый сам(а) за себя тогда голландкам нету равных и неважно что/какие это за соревнования: ЧЕ, ЧМ или Олимпиада. Ван Флюйтен реабилитировала и себя, и всю сборную. Тем более Аннемик вроде после окончания этого сезона идёт "на пенсию", так что весьма достойное завершения карьеры для спортсменки, которой в октябре будет уже 39.

    P.S.

    Анька, та что Брегген всё-таки очень симпатишная дама give_rose

  • Earl57
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (61)
    Earl57-Фото
    У мальчика завышенная самооценка - это раз.
    Он занял чужое место - это два. Лишил возможности поехать поехать на Олимпиаду Лампарта, который находится в куда лучшей форме, но и сам ничего путного не показал ни в групповой гонке, ни на разделке. А Лампарт действующий чемпион Бельгии в разделке.
  • Ice
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Ну вот хоть женщины сделали свою работу на отлично и заработали золото для Нидерландов.

    То есть, Дюмулан сделал работу плохо?) Да и женщинам после их косяка в групповой нужно было реабилитироваться.

  • BlAr
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (61)
    BlAr-Фото

    Цитата: dmar
    Резкий всплеск результатов у какой-либо группы спортсменов - повод не для радости, а для тревожного предчувствия. Если кто следит за тяжёлой атлетикой, знают, как казахские тяжелоатлеты, ранее звёзд с неба не хватавшие, в 00-е, 10-е, резко вышли в мировые лидеры: Илья Ильин и т.п. Итог: все победы аннулированы, медали отобраны, сборная страны в бан-е.Также резко поднялись британские шоссейники, ранее никогда не бывшие в мировых лидерах: Уигинс, Фрум, Йейтсы и т.п. Сейчас расследуются с допинговыми подозрениями. Вот и со словенцами слишком-уж сказочная феерия. Чудеса бывают только в сказке.

    Логика потрясная!

    Значит, в разных, и притом конкурирующих, профессиональных велокомандах почему-то рвут и мечут только словенцы (Тадей и Примож)! Гонцам других национальностей там, по-видимому, как людям низшей расы, волшебное зелье не предлагают!!!biggrin

     

    Вопрос вам. Сколько может продолжаться действие допинга? Вы говорите - словенцы. Где и у кого есть возможность потчевать допингом их обоих, и притом только их? Это не богатая Великобритания, готовившаяся к Олимпиаде, и в числе прочего, имевшая целую велокоманду для экспериментов. 

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