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Команда Jumbo-Visma продлила контракты с Тобиасом Фоссом и Куном Бауманом

Тобиас Фосс и Кун Бауман продлили контракты с командой Jumbo-Visma

 

 

  В первый день отдыха на Джиро д’Италия-2021 велокоманда Jumbo-Visma объявила, что продляет контракты с 23-летним норвежским гонщиком Тобиасом Фоссом (Tobias Foss) и 27-летним нидерландским гонщиком Куном Бауманом (Koen Bouwman) на два и три года соответственно.

 

Команда Jumbo-Visma продлила контракты с Тобиасом Фоссом и Куном Бауманом

 

Photo © CORVOS/ Team Jumbo-Visma

 

  Тобиас Фосс начал в Jumbo-Visma профессиональную карьеру в 2020 году, перейдя из континентальной команды Uno-X Norwegian Development.  Кун Бауман тоже начал карьеру профессионального велогонщика в Jumbo-Visma в 2016 году. Бауман принёс команде победу на этапе Критериума Дофине в 2018 году, вошёл в тройку призёров на Туре Альп в 2018 году.

 

  Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тобиас – многообещающий и постепенно прогрессирующий гонщик. Кун развивается и превращается в одного из ключевых гонщиков нашей команды. Мы работаем вместе, чтобы совершенствоваться шаг за шагом. Тобиас  - пример того, как наша команда развивает таланты. Мы убеждены, что он продолжит расти в ближайшие годы.

 

  Кун развивает лидерские качества. Он очень ценный гонщик для наших лидеров, и у него есть потенциал для атак и борьбы за победу. Мы очень рады, что он останется с нами, по меньшей мере, на три ближайших года».

 

  Тобиас Фосс: «Всё время с командой было великолепным, как и люди. Сейчас я развиваюсь, поэтому Jumbo-Visma – лучшая для меня команда. Быть её частью – привилегия, мне очень повезло. Я многому научился. Здесь у меня хорошие шансы добиться собственных целей. Для меня огромный плюс, что могу продолжать развитие в одной и той же команде. Мне повезло, что в ней я начал профессиональную карьеру. Мне здесь очень нравится. Мы хорошо начали, теперь время продолжать, становиться лучше с каждым днём. Я фокусируюсь на этом. Посмотрим, что получится. У меня большие мечты и цели, которых хотел бы добиться. Со временем мне хотелось бы стать одним из новых лидеров».

 

  Кун Бауман: «За прошлые годы мой уровень постоянно повышался, я становился сильнее. Я могу приносить пользу команде на каждой гонке, в любом составе. Последние пять, шесть лет отдаю все силы ради этой команды, и продолжу так работать, по меньшей мере. Ближайшие три года. Когда я пришёл сюда, был тихим и немного стеснительным мальчиком. В этом плане я вырос. Теперь могу выполнять работу дорожного капитана, за что благодарен команде. В последние годы команда далеко шагнула. Я горжусь, что являюсь её частью, что продолжу в ней работать. Уровень гонщиков и персонала становится всё выше и выше. Я должен ему соответствовать. Надеюсь, вместе мы достигнем высоких целей».

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тобиас Фосс Кун Бауман Tobias Foss Koen Bouwman

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • alexmax42
    UCI изменил правила выброса му ... (2)
    alexmax42-Фото

    На одной из весенних гонок (забыл уже на какой) в кадр попал такой эпизод - до финиша 10-15 км, небольшая группа едет в гору, пора избавляться от бачков, а нельзя. И они ВСЕ начинают сливать содержимое бачков под ноги. )))

    Интересно, насколько мокрая трасса безопаснее выкинутого  бачка. ))

  • VeloVelo
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Мерлир взял этап(!), значит было для чего заявляться.

    На все 3 недели не потянул, да, но, в последнее время редкий спринтер долетает до середины Джиро.

    Или у вас к нему личная неприязнь?

  • VeloVelo
    Компания “Deceuninck” перестан ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Декенинк пришел, Декенинк ушел, сколько таких уже было.
    Главное, что Квикстеп остался.

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Удивительные вы люди: успевать смотреть другие гонки во время Джиро)

     

    После коммента про Кэва, долго искала его в протоколе) не могу придумать правдопободного объяснения этим цифрам, кроме "здесь вам не Тур Турции"beach

  • close2you
    Компания “Deceuninck” перестан ... (2)
    close2you-Фото

    Если Ремко заберет Джиро, то проблем не будет вообще с поиском нового спонсора. Имхо biggrin

  • EL-Fenomeno
    UCI изменил правила выброса му ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вообще то такое приветствуется от ЮСиАй, а то как то странно было видеть, когда зона выброса мусора на этапе стоит на последих 10-20 км., когда пелотон уже валит по настоящему, а тут приходится избавляться от фантиков и бачков ибо раньше нельзя - накажут. Смотришь, а фляги летят во все стороны, причём те кто колесит в середине пелотона бросают сильно и по дуге чтобы не было "эффекта бумеранга". Даже на одном этапе этой Джиро был повтор когда кто то бросил флягу, а она попала в столб или знак и от сильного удара прям сфонтарировала.

    Однако, перед тем, как бросать бачки в сторону публики, гонщики должны удостовериться, что не причинят вреда зрителям (в случае слишком сильного броска)

    Ну да)) Тут ты борешся за секунды или место/позицию в пелотоне, а надо выбрасывать. Одним глазом видишь что народ и слева, и справа, и чисто уже на "автоматной интуитивности" кричишь: "разойдитесь люди, я бросаю мусор флягу и мне надо потом штрафа что кому то я сделал фингал или вмятину на теле". И смех, и грех tease

    Однако любители сувениров порой сами подвергают себя опасности из-за желания, мол сейчас будут бросать, нужно собирать (хорошо хоть когда бросают порожняк) или бегут фиг знает куда в огород только чтобы достать этот бачек))  

  • RVL
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (4)
    RVL-Фото
    феникс тут вообще только ради спринтов первой недели. или вандерпула вы тут ожидали на генерал?
  • MVDP
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (4)
    MVDP-Фото
    "Мы приехали сюда с целью одержать победу на этапе. Я очень рад, что мы достигли цели".
    Да и как узнать, способен или неспособен, не заявившись?
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20)
    RVL-Фото

    я думал, только Роглич мелочится на промежутках за секунды. ну мол генералу зашквар. ан нет. ремко с эганом зарубились))

    о чем это говорит? может дзонколан и не решает особо?

    лет сии...



    пертуха снес испаньелку)) обтекаемости ради)) работает

    как и бора



    а сашка то...рядом..молодец какой

  • svenfischer
    Тим Мерлир сошёл с Джиро д’Ита ... (4)
    svenfischer-Фото

    Вяло... Если неспособен ехать 3 недели, к чему заявлялся?

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