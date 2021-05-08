Команда Jumbo-Visma продлила контракты с Тобиасом Фоссом и Куном Бауманом

Тобиас Фосс и Кун Бауман продлили контракты с командой Jumbo-Visma

В первый день отдыха на Джиро д’Италия-2021 велокоманда Jumbo-Visma объявила, что продляет контракты с 23-летним норвежским гонщиком Тобиасом Фоссом (Tobias Foss) и 27-летним нидерландским гонщиком Куном Бауманом (Koen Bouwman) на два и три года соответственно.

Photo © CORVOS/ Team Jumbo-Visma

Тобиас Фосс начал в Jumbo-Visma профессиональную карьеру в 2020 году, перейдя из континентальной команды Uno-X Norwegian Development. Кун Бауман тоже начал карьеру профессионального велогонщика в Jumbo-Visma в 2016 году. Бауман принёс команде победу на этапе Критериума Дофине в 2018 году, вошёл в тройку призёров на Туре Альп в 2018 году.

Мерейн Земан (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тобиас – многообещающий и постепенно прогрессирующий гонщик. Кун развивается и превращается в одного из ключевых гонщиков нашей команды. Мы работаем вместе, чтобы совершенствоваться шаг за шагом. Тобиас - пример того, как наша команда развивает таланты. Мы убеждены, что он продолжит расти в ближайшие годы.

Кун развивает лидерские качества. Он очень ценный гонщик для наших лидеров, и у него есть потенциал для атак и борьбы за победу. Мы очень рады, что он останется с нами, по меньшей мере, на три ближайших года».

Тобиас Фосс: «Всё время с командой было великолепным, как и люди. Сейчас я развиваюсь, поэтому Jumbo-Visma – лучшая для меня команда. Быть её частью – привилегия, мне очень повезло. Я многому научился. Здесь у меня хорошие шансы добиться собственных целей. Для меня огромный плюс, что могу продолжать развитие в одной и той же команде. Мне повезло, что в ней я начал профессиональную карьеру. Мне здесь очень нравится. Мы хорошо начали, теперь время продолжать, становиться лучше с каждым днём. Я фокусируюсь на этом. Посмотрим, что получится. У меня большие мечты и цели, которых хотел бы добиться. Со временем мне хотелось бы стать одним из новых лидеров».

Кун Бауман: «За прошлые годы мой уровень постоянно повышался, я становился сильнее. Я могу приносить пользу команде на каждой гонке, в любом составе. Последние пять, шесть лет отдаю все силы ради этой команды, и продолжу так работать, по меньшей мере. Ближайшие три года. Когда я пришёл сюда, был тихим и немного стеснительным мальчиком. В этом плане я вырос. Теперь могу выполнять работу дорожного капитана, за что благодарен команде. В последние годы команда далеко шагнула. Я горжусь, что являюсь её частью, что продолжу в ней работать. Уровень гонщиков и персонала становится всё выше и выше. Я должен ему соответствовать. Надеюсь, вместе мы достигнем высоких целей».