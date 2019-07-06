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Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates

Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2023 года

 

 

  Тадей Погачар (Tadej Pogačar) продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2023 года. 20-летний словенский гонщик начал профессиональную карьеру в этом сезоне, и уже одержал пять побед – выиграл две многодневных гонки, в том числе гонку Мирового тура Тур Калифорнии-2019, где также взял победу на этапе. Также Тадей Погачар стал чемпионом Словении в индивидуальной гонке на время.

 

 

  Тадей Погачар: «Я очень счастлив, что у меня есть шанс подписать соглашение, благодаря которому в обозримом будущем я продолжу работать в команде UAE Team Emirates. Надеюсь, мы сможем вместе прогрессировать и развиваться. Благодарю команду за то, что верят в моё будущее как велогонщка».

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Приятно видеть, что Погачар развивает с нами свой огромный талант, проблески которого он показал на Туре де л’Авенир в 2018 году. Победы на Туре Калифорнии и Вольте Альгарве, его недавнее сильное выступление на других крупных гонках означает, что Тадей не просто подающий надежды гонщик, а тот, кто уже проявил себя на больших гонках.

 

  Мы хотим построить сильную команду молодых гонщиков с потенциалом роста, сформировав тем самым базу на ближайшие годы работы команды UAE Team Emirates. И Погачар, без сомнения, один из этих гонщиков».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    velodoctor-Фото

    Это просто сильнейшие гонщики которые могут как-то где-топ обороться. Горного состава у Катюши нет, единственный испанец которого купили сломался. 

    Политт подходит в отличной форме, возможно ему удастся забрать этап в этом году. Ну и командная гонка на бумаге должна быть хорошей. 

    Про Ильнура загадывать не хочу, ну генерал думаю ему не особо светит, нужен хороший день и этап, тогда тур будет отличный да и сезон в целом. 

  • levonardo
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    levonardo-Фото
    Джио изначально ехали на генерал.
  • Mikael
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Mikael-Фото

    Уже в принципе обсудили в теме составов на тур. Хочется в любом случае больше активности. А то на Джиро вроде ехали за этапами, а на деле уехали в отрыв 3 раза. А может Ильнур и выстрелит. Хз. Команды никогда не было. За своими сидеть или за чужими. За чужими привычней.

  • neso...
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    neso...-Фото

    Почему бы и нет.Время проходит и выиграть грантур уже маловероятно.А красивый горный этап-а то и два.....

    Я за

     

  • levonardo
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    levonardo-Фото

    Горный состав весь нападлся, к огромному сожалению. Молодые могут получить шанс на Вуэльте.

  • levonardo
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    levonardo-Фото
    Может, но зачем. Пусть борется заэтапы, за горох, ездит в отрывы, благо гор под Ильнура в этом году много. Были бы здоровы Наварро и Босвелл, можно было бы бороться за генерал
  • Den0595
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Den0595-Фото

    Хммм, это вот про этот более горный состав говорил Конышев??? 

    Бедный Ильнур, зачем его тащат на тур, столько молодых есть, которые могли бы опыта набраться. 

    Состав под Киттеля, интресно кто-то понимает из руководства, что Марселя уже как бы давно нет.

    Очередной цирк от руководства альпецина

  • Mikael
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    Mikael-Фото
    Задачи нет понятно. Сложно ставить задачи не давая поддержки, но по факту и на десятку не потянет?
  • Александра
    Состав команды Ineos на Тур де ... (4)
    Александра-Фото
    Бедный, бедный Герант...
  • levonardo
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    levonardo-Фото
    Команда едет исключительно за этапами, задачи на генерал у Ильнура нет.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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