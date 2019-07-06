Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2023 года

Тадей Погачар (Tadej Pogačar) продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2023 года. 20-летний словенский гонщик начал профессиональную карьеру в этом сезоне, и уже одержал пять побед – выиграл две многодневных гонки, в том числе гонку Мирового тура Тур Калифорнии-2019, где также взял победу на этапе. Также Тадей Погачар стал чемпионом Словении в индивидуальной гонке на время.

Тадей Погачар: «Я очень счастлив, что у меня есть шанс подписать соглашение, благодаря которому в обозримом будущем я продолжу работать в команде UAE Team Emirates. Надеюсь, мы сможем вместе прогрессировать и развиваться. Благодарю команду за то, что верят в моё будущее как велогонщка».

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Приятно видеть, что Погачар развивает с нами свой огромный талант, проблески которого он показал на Туре де л’Авенир в 2018 году. Победы на Туре Калифорнии и Вольте Альгарве, его недавнее сильное выступление на других крупных гонках означает, что Тадей не просто подающий надежды гонщик, а тот, кто уже проявил себя на больших гонках.

Мы хотим построить сильную команду молодых гонщиков с потенциалом роста, сформировав тем самым базу на ближайшие годы работы команды UAE Team Emirates. И Погачар, без сомнения, один из этих гонщиков».