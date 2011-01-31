Фернандо Гавирия - победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2019 после отмены результата Элиа Вивиани

Элиа Вивиани лишён победы на 3-м этапе Джиро д’Италия-2019

Чемпион Италии, гонщик команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани первым пересёк линию финиша в общем спринте, которым закончился 3-й этап Джиро д’Италия-2019. Но итальянский гонщик не смог отпраздновать победу, его результат не был засчитан судьями после того, как они пересмотрели видеозапись спринта.

Судейское жюри гонки посчитало, что Элиа Вивиани нарушил прямолинейность в спринте. Из-за рывка Вивиани налево на последних 200 метрах итальянский гонщик команды Trek – Segafredo Маттео Москетти прекратил крутить педали, а Демару пришлось вильнуть влево, чтобы не столкнуться с Москетти.

Победителем этапа был признан Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), который, поднявшись на подиум, склонил голову и не стал поднимать руки в победном жесте. Элиа Вивиани был смещён на 73-е место, был оштрафован на 50 очков в классификации цикламеновой майки и на 30 секунд в генеральной классификации. По итогам этапа обладателем цикламеновой майки стал Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates).

Фернандо Гавирия: «Не могу улыбаться или праздновать, когда такое случилось с моим другом. Элиа – отличный человек. Я считаю, что он не сделал ничего неправильного, он – победитель этапа, а я ему сегодня проиграл».

Один из самых протяжённых, 220 км этап Джиро д’Италия-2019 развивался по сценарию спринтерского. В отрыв со старта уехал японский гонщик команды Nippo-Vini Fantini-Faizanè Со Хацуяма (Sho Hatsuyama), который провёл в одиночном отрыве 144 км. Хацуяму пелотон добрал за 75 км до финиша, но атак не последовало.

За 5 км до финиша в хвосте пелотона произошёл завал, в который попал, в том числе и гонщик команды Ineos Тео Геоган Харт, потерявший в результате 1 минуту 28 секунд. Не сумели финишировать с общей группой также колумбийский гонщик Ричард Карапас (Movistar) и эстонский гонщик команды EF Education First Танел Кангерт, у которых были проблемы с велосипедом. Они потеряли на финише 46 секунд.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) продолжает возглавлять генеральную классификацию.