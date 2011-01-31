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Фернандо Гавирия - победитель 3 этапа Джиро д’Италия-2019 после отмены результата Элиа Вивиани

Элиа Вивиани лишён победы на 3-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  Чемпион Италии, гонщик команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани первым пересёк линию финиша в общем спринте, которым закончился 3-й этап Джиро д’Италия-2019. Но итальянский гонщик не смог отпраздновать победу, его результат не был засчитан судьями после того, как они пересмотрели видеозапись спринта.

 

 

  Судейское жюри гонки посчитало, что Элиа Вивиани нарушил прямолинейность в спринте. Из-за рывка Вивиани налево на последних 200 метрах итальянский гонщик команды Trek – Segafredo Маттео Москетти прекратил крутить педали, а Демару пришлось вильнуть влево, чтобы не столкнуться с Москетти.

 

  Победителем этапа был признан Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), который, поднявшись на подиум, склонил голову и не стал поднимать руки в победном жесте. Элиа Вивиани был смещён на 73-е место, был оштрафован на 50 очков в классификации цикламеновой майки и на 30 секунд в генеральной классификации. По итогам этапа обладателем цикламеновой майки стал Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates).

 

 

 

   Фернандо Гавирия: «Не могу улыбаться или праздновать, когда такое случилось с моим другом. Элиа – отличный человек. Я считаю, что он не сделал ничего неправильного, он – победитель этапа, а я ему сегодня проиграл».

 

  Один из самых протяжённых, 220 км этап Джиро д’Италия-2019 развивался по сценарию спринтерского. В отрыв со старта уехал японский гонщик команды Nippo-Vini Fantini-Faizanè Со Хацуяма (Sho Hatsuyama), который провёл в одиночном отрыве 144 км. Хацуяму пелотон добрал за 75 км до финиша, но атак не последовало.

 

 

 

 

 

  За 5 км до финиша в хвосте пелотона произошёл завал, в который попал, в том числе и гонщик команды Ineos Тео Геоган Харт, потерявший в результате 1 минуту 28 секунд. Не сумели финишировать с общей группой также колумбийский гонщик Ричард Карапас (Movistar) и эстонский гонщик команды EF Education First Танел Кангерт, у которых были проблемы с велосипедом. Они потеряли на финише 46 секунд.

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) продолжает возглавлять генеральную классификацию.

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д’Италия-2019

 

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Элиа Вивиани Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 20:52 | Регистрация: 27.05.2017

    Гавирия мужик!

  2. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 22:07 | Регистрация: 31.01.2011

    После финиша ни кто даже и не возмущался, нормально финишнули, да толкотня мало места , судьи как всегда ... преувеличили. Вивиани был реально силён. Печально жостко.

    Greg Hodorini
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Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    hodorik-Фото

    Сложный момент всех носило на финише , но возмущений и претензий ни кто не заявлял.

  • hodorik
    Фернандо Гавирия - победитель ... (2)
    hodorik-Фото

    После финиша ни кто даже и не возмущался, нормально финишнули, да толкотня мало места , судьи как всегда ... преувеличили. Вивиани был реально силён. Печально жостко.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    tiuteamd-Фото
    с каких пор мнение спортсмена , который участвовал, выше тех кто смотрел со стороны ))
  • pac1ent
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    pac1ent-Фото
    Цитата: veloster
    Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит..

    [quote=pac1ent][quote=veloster]Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит.. Хотя на мой взгляд этап под Улисси
  • litxaa
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Согласен с Вами. Мне сразу показалось что он слишком резко и опасно взял влево и подумалось, а не оштрафуют ли его за это. По моему очень скромному мнению жалко, но справедливо.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    Серафим-Фото

      Не увидел настолько жесткого нарушения. По моему рассудили по принципу:"Бей своих, чтоб чужие боялись".

     А вообще этап был занудным, давно так не высыпался.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    tiuteamd-Фото

    я ещё удивился как  на евроспорте говорили, мол вивиани притерли , Когда он сам чуть не   снес мальца )

  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    SSS-Фото
    твои глаза и глаза Москетте-это все-таки разные глаза по уровню экспертизы) Так что, извини кими, но прислушаюсь к Москетте)
  • paziz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    paziz-Фото
    Цитата: uran
    На ТДФ Демар такие финтеля выдавал, что на Джиро его бы точно дискв. В данной ситуации спорно: он выбирался на позицию и прямолинейность тут никак не подходит, но делал это резко и откровенно опасно. Не мне судить, но Вивиани был достоин победы.
    П.С. там еще и очки -50 для итальянца, ноплохо так наказали. 
    поддерживаю про Демара, там французкие орги сделали все чтобы отдать лавры, а можно взять к примеру тот же спринт когда Саган якобы завалил Кэва Итальянские орги строги но справедливы (пока что)
  • Костя К
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    Костя К-Фото

    Завтра посмотрим. Всех порвет или сольется?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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