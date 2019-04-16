Матей Мохорич остаётся в команде Bahrain-Merida до конца 2021 года

24-летний словенский велогонщик Матей Мохорич продлил контракт с командой Bahrain-Merida до конца 2021 года. Чемпион Словении в свой первый сезон в команде Bahrain-Merida в 2018 году одержал 7 побед, в том числе выиграл общий зачёт на Туре Германии и BinckBank Tour, а также стал победителем этапа на Джиро д’Италия. В этом году Матей Мохорич замкнул пятёрку сильнейших на Милан-Сан-Ремо-2019.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Матей Мохорич: «В команде Bahrain-Merida у меня был лучший год в моей карьере. В этой команде чувствую себя хорошо, здесь сделал важный шаг в своём развитии. Очень горжусь, что остаюсь частью команды. В моих планах сконцентрироваться на однодневных классиках. В этом виде гонок я стал очень сильным гонщиком. Следующая стратегия – развиваться как генеральщик. Конечно, мне необходимо набираться опыта, но я хочу расти и как претендент на борьбу за общий зачёт на Гран-турах».

Хотя Матей Мохорич ещё молод, он уже пять лет выступает в профессионалах, и менеджер Bahrain-Merida Брент Коупленд считает, что словенский гонщик идеально вписывается в команду: «Мы очень рады продлить контракт с Матеем. Он талантливый гонщик, с которым мы вместе с McLaren и Merida можем продолжать совершенствоваться в технологической сфере. Его способности постоянно растут. Мы верим, что у него и у нашей команды успешное будущее».