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Матей Мохорич продлил контракт с командой Bahrain-Merida

Матей Мохорич остаётся в команде Bahrain-Merida до конца 2021 года

 

 

  24-летний словенский велогонщик Матей Мохорич продлил контракт с командой Bahrain-Merida до конца 2021 года. Чемпион Словении в свой первый сезон в команде Bahrain-Merida в 2018 году одержал 7 побед, в том числе выиграл общий зачёт на Туре Германии и BinckBank Tour, а также стал победителем этапа на Джиро д’Италия. В этом году Матей Мохорич замкнул пятёрку сильнейших на Милан-Сан-Ремо-2019.

 

Матей Мохорич продлил контракт с командой Bahrain-Merida

 

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

  Матей Мохорич: «В команде Bahrain-Merida у меня был лучший год в моей карьере. В этой команде чувствую себя хорошо, здесь сделал важный шаг в своём развитии. Очень горжусь, что остаюсь частью команды. В моих планах сконцентрироваться на однодневных классиках. В этом виде гонок я стал очень сильным гонщиком. Следующая стратегия – развиваться как генеральщик. Конечно, мне необходимо набираться опыта, но я хочу расти и как претендент на борьбу за общий зачёт на Гран-турах».

 

  Хотя Матей Мохорич ещё молод, он уже пять лет выступает в профессионалах, и менеджер Bahrain-Merida Брент Коупленд считает, что словенский гонщик идеально вписывается в команду: «Мы очень рады продлить контракт с Матеем. Он талантливый гонщик, с которым мы вместе с McLaren и Merida можем продолжать совершенствоваться в технологической сфере. Его способности постоянно растут. Мы верим, что у него и у нашей команды успешное будущее».

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain-Merida

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Tour de Romandie


ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    VeloVelo-Фото
    Намибии?)
  • VeloVelo
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    VeloVelo-Фото

    7 Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data 12 sec
    Красавчик!



    81 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 08:35

  • EL-Fenomeno
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: uran
    P.S. кто следующий? Мартин Дюмолин или Деннис?

    ИМХО №1 считаю таким Тома Дюмолана, а ещё других кандидатов хоть отбавляй: Финни и Кюнг, Даусет и Томас, даже Роан Дэннис может решиться

  • EL-Fenomeno
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    так и есть, сам ВК об этом говорил накануне: "The 60 х 14 or 61 х 14 being 100 to 102 revolutions (оборотов) per minute"

  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мэтьюса, блин, притёрли к бортику, что тот аж сбился с ритма, жаль. Даже подиума австралиец не зацепил. Претензии к Велленсу и Алафлиппу считаю уместынми, хоть и безрезультатными

    Ван дер Пул "растёт не по днях, а по часах")) Ардены - наше всё! Тем более родный, голландский АГР...посмотрим

  • close2you
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (3)
    close2you-Фото
    деннис возможно, мартин поздно... Димуле это не нужно, он генералы берет, до таких рекордов ему дел я думаю нет... человек сконцентрированнн на ГТ ...
  • Shega
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (22)
    Shega-Фото
    Звучит так весомо... Это Вам сам Петер сказал? Или из команды кто-то поделился?
    Форма пока не та... болел... восстанавливался долго... Да мало ли.. Живой человек ведь. Не конец сезона. Посмотрим. Ну и поболеем за него)
  • Gottliche_Recht
    Тур Турции-2019. Этап 2 (4)
    Gottliche_Recht-Фото

    С таким количеством побед у Сэма на гонке, Тур Турции уже можно переименовывать в Тур Беннетта

  • vitali
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    vitali-Фото

    По крайней мере Алафилипп готов к Арденнам, а то после падения на Туре басков закрадывались сомнения.

  • старт-шоссе 82
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    старт-шоссе 82-Фото

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_рекорд_езды Не хватает только больше информации о треках ( ДЛИННА И ПОКРЫТИЕ ) и велосипедах ( ФИРМА, ВЕС И РАСЧЕТЫ)

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