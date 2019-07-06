Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём продлили контракт с командой UAE Team Emirates

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- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 22:15
Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём останутся в команде UAE Team Emirates до конца 2021 года
Норвежские гонщики – 31-летний Александр Кристофф и 27-летний Свен Эрик Бистрём продлили контракты с командой UAE Team Emirates, где продолжат выступать до конца 2021 года.
Александр Кристофф перешёл в UAE Team Emirates в 2018 году и за это время принёс команде 10 побед, в числе которых и победа классике Гент-Вевельгем в этом году и на этапе Тур де Франс-2018.
Александр Кристофф: «Я рад продлить контракт на два года. Здесь чувствую себя как дома, и атмосфера в команде великолепная. Надеюсь, что следующие два года принесут много хорошего и мне, и команде».
Свен Эрик Бистрём: «В этой команде чувствую себя как дома, поэтому очень счастлив, что смогу продолжать выступать в UAE Team Emirates».
Мауро Джанетти, исполнительный директор команды UAE Team Emirates: «Мы намечаем важный план развития команды, но крупный проект нуждается в сильных корнях. Поэтому мы очень хотели продлить контракты с Кристоффом и Бистрёмом. Александр, помимо того, что является очень хорошим человеком, добился очень важных для команды результатов, и мы верим, что впереди у него будет ещё больше результатов.
Свен был чемпионом мира среди андеров, у него великолепные перспективы. Как и Алекс, он знает, как работать и быть частью команды и во время гонки, и после неё, а это для нас фундаментальный принцип».
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VeloVelo
Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (20)
Ден, Фрум был после Джиро, где он сотворил невероятную Победу.
А Томас да, согласен - был потрясающ, прокачен, не был капитаном на предыдущем ГТ и т.д...
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Гонщик
Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
Цитата: Anatoli Babkin
Этот тур вообще не под Джи, сильно много крутых гор, да и вообще Фулсанг посильнее смотрится, чем Джи или Берналь. Моё мнение, если и кто-то из инеоса, так это Ваут Пулс, он всегда был на больших горах лутше, тоскал самого Фрума на вуэльте. А так верится, что мувистар и тур заберёт, уж больно сильны они, вот только кто из них, это вопрос, а ведь ловить придётся многих, Кейтану, Валверде,Ланда да и Солер уже не мальчик и кого из них можно отпустить, а ведь ещё двое в списке отсувствуют, ох вышел бы Карапас, верю что он мог бы дубль сделать, трасса под него, да и на Джиро мне показалось что он не всё силы отдал.
а где же Джи добыл преимущество в прошлом году , как раз в крутой горе , иначе Димуля не пожалел бы , если справится с давлением , результат будет , Пулс тоже должен быть при ноге .
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close2you
Elfstedenronde-2019 (5)
Цитата: uran
Насер шестой, короток век спринтера.
Насер боксер, очень не приятный человек и гонщик тоже.
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SportSpirit
Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
Отмечу, что представители Боры уже на второй недельной гонке в итоговых призах. Много сильных гонщиков без яркого лидера на генерал ГТ, но от них можно ждать сюрпизов со знаком +.
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Anatoli Babkin
Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
Этот тур вообще не под Джи, сильно много крутых гор, да и вообще Фулсанг посильнее смотрится, чем Джи или Берналь. Моё мнение, если и кто-то из инеоса, так это Ваут Пулс, он всегда был на больших горах лутше, тоскал самого Фрума на вуэльте. А так верится, что мувистар и тур заберёт, уж больно сильны они, вот только кто из них, это вопрос, а ведь ловить придётся многих, Кейтану, Валверде,Ланда да и Солер уже не мальчик и кого из них можно отпустить, а ведь ещё двое в списке отсувствуют, ох вышел бы Карапас, верю что он мог бы дубль сделать, трасса под него, да и на Джиро мне показалось что он не всё силы отдал.
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Astanaforever
Тур де Франс-2019: Цифры и чис ... (14)
Джи не возьмет тур. Если тока Берналь.
Не его уровень. Какие он показывал результаты после тура? Ноль. Просто в прошлом году подфортила ему фортуна.Никто на него внимание не обращал всерьез.
Тактику скрытых капитанов эту переняли в этом году мувики с Карапазом. Прошло. Всем командам на заметку. Работает.)))
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0x5F375A86
Эган Берналь – победитель Тура ... (15)
Фрум тоже не сразу поехал тур забирать, как и Томас собственно. Есть гонщики, которые раскрываются в очень юном возрасте, как Берналь, есть те, кто как Фрум - ближе к 30ти, есть все основания полагать что Павел из таких.
Брейлсфорд не дурак и не первый день в велоспорте, он знает как развивать гонщиков и чего от них ждать.
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