Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём продлили контракт с командой UAE Team Emirates

Александр Кристофф и Свен Эрик Бистрём останутся в команде UAE Team Emirates до конца 2021 года

Норвежские гонщики – 31-летний Александр Кристофф и 27-летний Свен Эрик Бистрём продлили контракты с командой UAE Team Emirates, где продолжат выступать до конца 2021 года.

Александр Кристофф перешёл в UAE Team Emirates в 2018 году и за это время принёс команде 10 побед, в числе которых и победа классике Гент-Вевельгем в этом году и на этапе Тур де Франс-2018.

Александр Кристофф: «Я рад продлить контракт на два года. Здесь чувствую себя как дома, и атмосфера в команде великолепная. Надеюсь, что следующие два года принесут много хорошего и мне, и команде».

Свен Эрик Бистрём: «В этой команде чувствую себя как дома, поэтому очень счастлив, что смогу продолжать выступать в UAE Team Emirates».

Мауро Джанетти, исполнительный директор команды UAE Team Emirates: «Мы намечаем важный план развития команды, но крупный проект нуждается в сильных корнях. Поэтому мы очень хотели продлить контракты с Кристоффом и Бистрёмом. Александр, помимо того, что является очень хорошим человеком, добился очень важных для команды результатов, и мы верим, что впереди у него будет ещё больше результатов.

Свен был чемпионом мира среди андеров, у него великолепные перспективы. Как и Алекс, он знает, как работать и быть частью команды и во время гонки, и после неё, а это для нас фундаментальный принцип».